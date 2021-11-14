Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 бойцов специального назначения, учитывая возможное российское вторжение, - Mirror

Британская оперативная группа спецназовцев может быть командирована в Украину, поскольку МИ-6 предупреждает премьер-министра, что президент Путин может представлять угрозу Украине и Западу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет британская газета Mirror.

Газета отмечает: "Оперативная группа до 600 британских военнослужащих готова быть развернутой в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться".

По информации издания, подразделения SAS и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов.

Подготовка проходит после того, как начальники обороны и глава МИ-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

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Сейчас создаются британские силы, состоящие из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте, Хантс.

Источник сообщил: "Подразделению высокой готовности бригады сказали, что ему, возможно, придется разворачиваться в очень короткие сроки.

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо спуститься с парашютом. Они подготовились для обоих случаев".

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