Австрия вводит локдаун для невакцинированных граждан
Австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил о введении локдауна с 15 ноября для тех, кто до сих пор не вакцинирован против коронавируса. Такие люди смогут выходить из дома только в соответствии с ограниченным перечнем оснований.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень", – отметил Шалленберг.
Примечательно, что в Австрии вакцинировано 65% взрослого населения, но все равно это один из самых низких показателей в Западной Европе.
Предполагается, что невакцинированные теперь могут покидать свои дома только для определенных целей, таких как посещение врача или покупка продуктов, лекарств и поход на работу. Кроме того, им запрещен вход в рестораны, гостиницы и мероприятия с участием более 25 человек.
Уровень заболеваемости в Австрии уже достиг отметки 775,5 случаев на 100 000 населения. Для сравнения, в соседней Германии уровень заболеваемости составляет 277,4.
Напомним, ранее Нидерланды ввели частичный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
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Если вы, или подобные вам в меру скудности ума чего то не понимают, то не значит, что этого нет. Я не о плаской земле (разговорами о которой прикрывают кое-что посерьезней), а о печальных пласких умах, подобных вашему.
Никогда не мог понять, зачем так тупо и нагло врать? Ну проверяется же элементарно, нет там никакого люциферина, это лишь ещё один (один из многих) фейков, которые разгоняют шарлатаны. Они делают это специально, чтобы вы ходили к ним на сайты, ставили лайки и делали просмотры, слали донаты и так далеее. Шарлатаны имеют со всего этого хорошую посещаемость и хорошие деньги. Вы всё боитесь какого-то чипирования, но вас уже внаглую поимели те, кого вы слушаете.
Я не знаю, кто поимел вас - внаглую или по согласию, но это глубоко ранило шишечку вашего гипофиза.
Возможно, вас поимел в детстве ваш двоюродный брат? Но это ваши проблемы, португальский заробитчанин.
Кстати, вы были таким принципиальным, когда узнали, как в португальском аэропорту замучили украинца? Или тихо сопели себе под нос?
По сути ответить нечего? Вот и хорошо.
До чого тут загиблий українець? Яки ще сайти? Правосуддя звершилось як таке: вбивці отримали вироки (сім та дев'ять років, якщо не помиляюсь), вся міграційна служба була взагалі розформована та потім переформатована, директорка пішла (хоч й упиралася), сім'ї вбитого була виплачена матеріальна компенсація. Що збиратись, навіщо? Для самих португальців це була ганьба, вони розібрались. Ящо вам нема до чого додовбатись, то краще мовчить.
Ну, це тіки для тих, хто непритомнює від новин накшталт: хтось помер в літаку, перевірили - від ковідли.
А Хітлєр такий, - "А ви чьо без маски?"
И так каждые 2-3 месяца...
Тем не менее, integrity of the voting process - это очень серьёзно; и хорошо что штаты где правит GOP взялись исправлять избирательные законы.
узькомірний, апропо "бесы" - як так, що Російська Православна Церква на Росії закликає вакцинуватися, а в Україні навпаки організовує протести "антиваксів"?
РПЦ - це секта сатаністів, нє?..
Но это вовсе не значит что вирус не мутирует каждые 3 месяца и вакцина становится бесполезной, а выкцинированные испытательным материалом для фармакологических корпораций...Это не стабильная вариола или бешенство..где вакцину отрабатывали почти 100 лет..
Якщо у "антиваксів" немає своїх мізків, шоб переконатись у користі вакцинації для їхнього ж здоров'я і навіть життя, то за них доводиться думати державі - хай імбецили більше сидять дома.
Меньше контактів - меньше важкохворих. Бо лікарні не гумові.
"Вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені":
В чем польза для здоровья заболевания в легкой форме...еще и искуственного с неизвестными последствиями...?