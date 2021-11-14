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Новини Коронавірус і карантин
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Австрія запроваджує локдаун для невакцинованих громадян

Австрія запроваджує локдаун для невакцинованих громадян

Австрійський канцлер Александер Шалленберг оголосив про введення локдауну з 15 листопада для тих, хто досі не вакцинований від коронавірусу. Такі люди зможуть виходити з дому лише відповідно до обмеженого переліку підстав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Ми повинні підвищити рівень вакцинації. Це ганебно низький рівень", - зазначив Шалленберг.

Примітно, що в Австрії вакциновані 65% дорослого населення, але все одно це один з найнижчих показників в Західній Європі.

Передбачається, що невакциновані тепер зможуть залишати свої будинки тільки для певних цілей, таких як відвідування лікаря або покупка продуктів, ліків і похід на роботу. Крім того, їм заборонений вхід в ресторани, готелі і на заходи за участю більше 25 осіб.

Рівень захворюваності в Австрії вже досяг позначки 775,5 випадків на 100 000 населення. Для порівняння, у сусідній Німеччині рівень захворюваності становить 277,4.

Нагадаємо, раніше Нідерланди ввели частковий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців з повним курсом вакцинації, - Кулеба

Автор: 

Австрія (957) локдаун (339)


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Топ коментарі
+17
Правильно делает. Твои права оканчиваются там, где начинаются права других.
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14.11.2021 14:46
+13
В сентябре этого года в Израиле бомбанула новая вспышка эпидемии при 70% вакцинированного взрослого населения - до 8 тыс заболевших в день. Вакцинацию они начали полгода назад, и те что заболевали из числа вакцинированных (около 20%) - были из тех кто кололся в числе первых (антитела начали снижаться).
Правительство провело в срочном порядке вакцинацию третьей дозой.
Итог - 300 заболевших в день, 200 госпитализированных на всю страну (ВСЕГО!)
расскажите мне еще что-нибудь о неэффективности вакцинации, я почитаю. Люблю читать записки имбецилов в качестве ярких образцов постмодерна.
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14.11.2021 15:01
+10
Еще раз. Нет желания -- никто не заставляет, сиди дома и сопи в две дырочки. И болей себе тоже дома. Твое право. Например, антиваксеры перегружают медицину, отнимая на свою дурь 90% медицинских ресурсов государства. Сейчас реанимации под завязку забиты антиваксерами. У нас 4 крупных отделения ужали до одного и их помещения отдали под ковидных. А люди тяжело болеют не только ковидом, Куда класть послеоперационных, сердечников или инсультников?
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14.11.2021 15:09
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А вы не переживайте. И чипы получите. И 5G уже получили. Знаете, смеется тот, кто смеется последний. Но часто такие саркастические кони ржут первыми.
Если вы, или подобные вам в меру скудности ума чего то не понимают, то не значит, что этого нет. Я не о плаской земле (разговорами о которой прикрывают кое-что посерьезней), а о печальных пласких умах, подобных вашему.
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14.11.2021 17:15 Відповісти
Типового утворення не вистачає, щоби осягнути вишуканість і гостроту видатного розуму. Він прозріває співрозмовників попри відстань і крізь час. Але ж це природно, коли обмежена людина не взмозі осягнути велич гігантів духу. Тож, не дивно, що подібні ідеї, завичай, конають разом із їх носіями.
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14.11.2021 18:13 Відповісти
То конай, якщо тобі так хочеться конати. Мені начхати, що ти там собі намудрагелив.
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14.11.2021 18:29 Відповісти
А ви забули про вакцинованих мальчиков в трусиках яких розіпяли "антивакцинатори"
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14.11.2021 17:37 Відповісти
Чому це я забув. Сам двох прикінчив. А одного - з'їв.
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14.11.2021 18:15 Відповісти
Чим ти щепилася і нащо?
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14.11.2021 17:34 Відповісти
Тикати будеш своїй матері, рагулоїд.
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14.11.2021 18:28 Відповісти
В такому разі ясно - чим.
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14.11.2021 18:37 Відповісти
> "К тому же в вакцине Модерна официально есть фиговина, называемая люциферином. Зачем его туда добавили? "

Никогда не мог понять, зачем так тупо и нагло врать? Ну проверяется же элементарно, нет там никакого люциферина, это лишь ещё один (один из многих) фейков, которые разгоняют шарлатаны. Они делают это специально, чтобы вы ходили к ним на сайты, ставили лайки и делали просмотры, слали донаты и так далеее. Шарлатаны имеют со всего этого хорошую посещаемость и хорошие деньги. Вы всё боитесь какого-то чипирования, но вас уже внаглую поимели те, кого вы слушаете.
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14.11.2021 17:55 Відповісти
но вас уже внаглую поимели те, кого вы слушаете.
Я не знаю, кто поимел вас - внаглую или по согласию, но это глубоко ранило шишечку вашего гипофиза.
Возможно, вас поимел в детстве ваш двоюродный брат? Но это ваши проблемы, португальский заробитчанин.
Кстати, вы были таким принципиальным, когда узнали, как в португальском аэропорту замучили украинца? Или тихо сопели себе под нос?
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14.11.2021 18:26 Відповісти
Работники миграционной службы, убившие украинца в аэропорту Лиссабона, получили сроки в тюрьме. Главе всей миграционной службы (SEF) по итогам получилась отставка. Семье погибшего выплатили почти миллион евро компенсации. Скандал (и позор) был знатный.

По сути ответить нечего? Вот и хорошо.
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14.11.2021 20:28 Відповісти
А яка суть для отвєта? Ти мені написав те, що й сама знаю. Але не написав, чи ви там хоч зібралися, наймити, щоб протестувати проти такого відношення до українця. Тільки по сайтах шаритесь.
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14.11.2021 20:59 Відповісти
Суть отвєта про люціферін, який нібито офіційно є у складі модерни, що є відвертою брехнею (як і все інше, що ви понаписували).

До чого тут загиблий українець? Яки ще сайти? Правосуддя звершилось як таке: вбивці отримали вироки (сім та дев'ять років, якщо не помиляюсь), вся міграційна служба була взагалі розформована та потім переформатована, директорка пішла (хоч й упиралася), сім'ї вбитого була виплачена матеріальна компенсація. Що збиратись, навіщо? Для самих португальців це була ганьба, вони розібрались. Ящо вам нема до чого додовбатись, то краще мовчить.
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15.11.2021 13:05 Відповісти
... тільки для певних цілей, таких як відвідування лікаря або покупка продуктів, ліків і похід на роботу. Крім того, їм заборонений вхід в ресторани, готелі і на заходи за участю більше 25 осіб....

Ну, це тіки для тих, хто непритомнює від новин накшталт: хтось помер в літаку, перевірили - від ковідли.
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14.11.2021 17:26 Відповісти
Опять смотрим на мировую статистику.Заболевших 250 лямов,выздоровевших 245 лямов,летальных случаев 5 лямов.Именно тем 5ти миллионам,действительно нужна была вакцинация.245 могут обойтись и без неё своими силами.Мы же видим,що вакцинацией охватывают всех,вместо тех,кому она действительно необходима.Одно дело продать вакцину ограниченному контингенту из 5ти миллионов человек,а другое дело впарить переболевшим в кол-ве 245 миллионов.По большому счёту,дома должны были бы сидеть на локдауне 5 миллионов человек,а не 245 миллионов переболевших,которых принуждают к вакцинации,паспортизации и прочим ограничениям,ради 5 ти миллионов,которые в зоне риска с возможным летальным исходом
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14.11.2021 18:34 Відповісти
Про це говорили притомні ще в 2020. Але їх ніхто не слухав.
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14.11.2021 18:53 Відповісти
Ну значит в МОЗе сидят невменяемые.А может они знают больше,чем говорят.Например секретную инфу.Щоб проникнуть в комп,треба отключить антивирус.Ковид вакцинация,возможно и есть тем шагом к отключению антивируса в вашей иммунной системе.После отключения антивируса,идёт основной червь на основе СПИДа в уже не защищённую систему.И вуаля на Земле уже не 8 лярдов,а 3 лярда тех,кто не успел вакцинироваться,щоб отключить свою систему.Як вариант
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14.11.2021 19:20 Відповісти
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14.11.2021 20:19 Відповісти
так і зараз не слухають.
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14.11.2021 21:34 Відповісти
Я от не зрозумів... Невакциновані небезпечні не для вакционованих? Якийсь маразм.
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14.11.2021 18:46 Відповісти
Нє, невакцинованим заборонено сіяти вірус в ресторанах і музеях, а в магазинах і на роботі - можна.
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14.11.2021 18:58 Відповісти
Вакцинованим взагалі скрізь можна сіяти вірус.
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14.11.2021 19:19 Відповісти
а если невакцинованый не болеет, а вакцинованый болеет пусть и легко, кто тогда разносит вирус
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14.11.2021 20:43 Відповісти
Як це "нє болєєт"? Болєєт, але безсимптомно, просто не попавсь.
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14.11.2021 20:50 Відповісти
привитый тоже болеет, только симптомы такие сто не помирает только, а так то же самое, и разносит тоже вирус когда уверенный что не заболеет идет в ресторан, на шашлыки и разносит даже больше
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14.11.2021 20:54 Відповісти
Просто черговий брєд, як і різного роду локдауни, які аж ніяк не стосуються здоров'я.
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14.11.2021 21:10 Відповісти
Pfizer выполняет миссию по опустошению государственных бюджетов подавляющего большинства стран мира.
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14.11.2021 22:47 Відповісти
Австрия - это полигон для испытаний "нового мирового порядка", т.е. псевдо-медицинского фашизма. Ни к какому "вирусу" это отношения, естественно, не имеет.
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14.11.2021 22:46 Відповісти
Це австріякам отвєтка за Хітлєра.
А Хітлєр такий, - "А ви чьо без маски?"

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14.11.2021 23:00 Відповісти
Почему не японцам за испытания вакцин на людях?
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14.11.2021 23:08 Відповісти
Коронобесы следующая мутация после нового года...на очереднуювакцинацию бегоом (руки сгибаются в локтях)...марш!!!
И так каждые 2-3 месяца...
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14.11.2021 22:47 Відповісти
Пока республиканцы не вернутся к власти в Вашингтоне. Они положат конец этому шабашу.
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14.11.2021 22:52 Відповісти
Ох сложно верится уже, вряд ли удасться остановить это всё, хотя, народ в США просыпается, медленно, но начинают приходить в себя.
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14.11.2021 23:52 Відповісти
Oни уже взяли Вирджинию. 12% голосов сдвиг в пользу республиканцев.
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14.11.2021 23:57 Відповісти
Да, но с Нью Джерси снова подтасовка и неясный результат.
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15.11.2021 09:56 Відповісти
NJ oбычно голосует как NY, так что удивляться нечему.
Тем не менее, integrity of the voting process - это очень серьёзно; и хорошо что штаты где правит GOP взялись исправлять избирательные законы.
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15.11.2021 10:03 Відповісти
Брєднєв, тобі меньше пити потрібно ...бояришніка, якщо "коронобесы" привиділись.)
узькомірний, апропо "бесы" - як так, що Російська Православна Церква на Росії закликає вакцинуватися, а в Україні навпаки організовує протести "антиваксів"?
РПЦ - це секта сатаністів, нє?..
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15.11.2021 01:32 Відповісти
РПЦ это не секта, а филиал ФСБ.... И является разносчиком заболевания со своими крестными ходами и лизанием жмуриков с цветными досками..
Но это вовсе не значит что вирус не мутирует каждые 3 месяца и вакцина становится бесполезной, а выкцинированные испытательным материалом для фармакологических корпораций...Это не стабильная вариола или бешенство..где вакцину отрабатывали почти 100 лет..
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15.11.2021 08:52 Відповісти
Коли пандемія, рішення людей вакцинуватися чи ні не є тільки приватною справою.
Якщо у "антиваксів" немає своїх мізків, шоб переконатись у користі вакцинації для їхнього ж здоров'я і навіть життя, то за них доводиться думати державі - хай імбецили більше сидять дома.
Меньше контактів - меньше важкохворих. Бо лікарні не гумові.
"Вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені":
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15.11.2021 00:46 Відповісти
імбецили це ті, хто колеться експериментальним уколом, який можливо зробить їх дітей уродами.
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15.11.2021 03:17 Відповісти
Якщо у "антиваксів" немає своїх мізків, шоб переконатись у користі вакцинації для їхнього ж здоров'я...

В чем польза для здоровья заболевания в легкой форме...еще и искуственного с неизвестными последствиями...?
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15.11.2021 09:09 Відповісти
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