Австрія запроваджує локдаун для невакцинованих громадян
Австрійський канцлер Александер Шалленберг оголосив про введення локдауну з 15 листопада для тих, хто досі не вакцинований від коронавірусу. Такі люди зможуть виходити з дому лише відповідно до обмеженого переліку підстав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Ми повинні підвищити рівень вакцинації. Це ганебно низький рівень", - зазначив Шалленберг.
Примітно, що в Австрії вакциновані 65% дорослого населення, але все одно це один з найнижчих показників в Західній Європі.
Передбачається, що невакциновані тепер зможуть залишати свої будинки тільки для певних цілей, таких як відвідування лікаря або покупка продуктів, ліків і похід на роботу. Крім того, їм заборонений вхід в ресторани, готелі і на заходи за участю більше 25 осіб.
Рівень захворюваності в Австрії вже досяг позначки 775,5 випадків на 100 000 населення. Для порівняння, у сусідній Німеччині рівень захворюваності становить 277,4.
Нагадаємо, раніше Нідерланди ввели частковий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом.
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Если вы, или подобные вам в меру скудности ума чего то не понимают, то не значит, что этого нет. Я не о плаской земле (разговорами о которой прикрывают кое-что посерьезней), а о печальных пласких умах, подобных вашему.
Никогда не мог понять, зачем так тупо и нагло врать? Ну проверяется же элементарно, нет там никакого люциферина, это лишь ещё один (один из многих) фейков, которые разгоняют шарлатаны. Они делают это специально, чтобы вы ходили к ним на сайты, ставили лайки и делали просмотры, слали донаты и так далеее. Шарлатаны имеют со всего этого хорошую посещаемость и хорошие деньги. Вы всё боитесь какого-то чипирования, но вас уже внаглую поимели те, кого вы слушаете.
Я не знаю, кто поимел вас - внаглую или по согласию, но это глубоко ранило шишечку вашего гипофиза.
Возможно, вас поимел в детстве ваш двоюродный брат? Но это ваши проблемы, португальский заробитчанин.
Кстати, вы были таким принципиальным, когда узнали, как в португальском аэропорту замучили украинца? Или тихо сопели себе под нос?
По сути ответить нечего? Вот и хорошо.
До чого тут загиблий українець? Яки ще сайти? Правосуддя звершилось як таке: вбивці отримали вироки (сім та дев'ять років, якщо не помиляюсь), вся міграційна служба була взагалі розформована та потім переформатована, директорка пішла (хоч й упиралася), сім'ї вбитого була виплачена матеріальна компенсація. Що збиратись, навіщо? Для самих португальців це була ганьба, вони розібрались. Ящо вам нема до чого додовбатись, то краще мовчить.
Ну, це тіки для тих, хто непритомнює від новин накшталт: хтось помер в літаку, перевірили - від ковідли.
А Хітлєр такий, - "А ви чьо без маски?"
И так каждые 2-3 месяца...
Тем не менее, integrity of the voting process - это очень серьёзно; и хорошо что штаты где правит GOP взялись исправлять избирательные законы.
узькомірний, апропо "бесы" - як так, що Російська Православна Церква на Росії закликає вакцинуватися, а в Україні навпаки організовує протести "антиваксів"?
РПЦ - це секта сатаністів, нє?..
Но это вовсе не значит что вирус не мутирует каждые 3 месяца и вакцина становится бесполезной, а выкцинированные испытательным материалом для фармакологических корпораций...Это не стабильная вариола или бешенство..где вакцину отрабатывали почти 100 лет..
Якщо у "антиваксів" немає своїх мізків, шоб переконатись у користі вакцинації для їхнього ж здоров'я і навіть життя, то за них доводиться думати державі - хай імбецили більше сидять дома.
Меньше контактів - меньше важкохворих. Бо лікарні не гумові.
"Вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені":
В чем польза для здоровья заболевания в легкой форме...еще и искуственного с неизвестными последствиями...?