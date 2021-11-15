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Новости Политика Украины
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Беларусь (7520) граница (4719) Данилов (1053) Резников (1167)

Жителям Волыни, Ривненщины, Житомирщины, Киевщины и Черниговщины напомнили об ответственности за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жителям Волыни, Ривненщины, Житомирщины, Киевщины и Черниговщины напомнили об ответственности за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы

Граждане, которые будут помогать беженцам с территории Беларуси незаконно пересечь государственную границу Украины, будут нести ответственность за это согласно действующему законодательству.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время брифинга 14 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы хотел предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам - это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что ответственность за помощь в незаконном пересечении границы граждане Украины будут нести в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также: В Беларуси находятся 16 тыс. беженцев. Эта ситуация может затронуть и нас, - Данилов на совещании в Луцке

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине существует уголовная ответственность за помощь в незаконном пересечении государственной границы.

Напомним, в Луцке 14 ноября по поручению президента Владимира Зеленского состоялось совещание относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Секретарь СНБО  заявил на совещании, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство. В ходе совещания он подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.

Читайте также: Стратегическая цель на следующие два года - строительство государственной границы с Беларусью, - Монастырский
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Топ комментарии
+13
Тут все правильно. Нефуй шастать. Хочете свободи - боріться в своїй країні. Або кацапи хай вас висаджують в бундеси і парижі.
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14.11.2021 22:10
+10
Они заняты. Пальцем Лероса.
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14.11.2021 22:23
+5
Не помешал бы и пряник для кнута...каждый житель имеет право застреллить макаку и денежное вознаграждение за отрезанные уши
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14.11.2021 22:16
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Ну хоч одне нормальне вирішення питання. Хоча,подивимось...
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14.11.2021 22:07 Ответить
Ну таки не знаю насчёт помогать а вот парочку этих мигрантов которые пытались к нам зайти наши уже раздели и были рады что выловили их до того как их поймали военные . Поляки сейчас тоже вылавливают их вовсю с целью пограбить. Хрен его знает как относиться вроде и жалко должно быть убогих но и в тоже время помню как они летом прибалтам в термоса в которых им еду доставляли перед отдачей назад срали и говорили , ешьте такое сами
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14.11.2021 23:20 Ответить
Тут все правильно. Нефуй шастать. Хочете свободи - боріться в своїй країні. Або кацапи хай вас висаджують в бундеси і парижі.
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14.11.2021 22:10 Ответить
Коли почнуть кримінально переслідувати Вану та Садового?
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14.11.2021 22:11 Ответить
Оголосити підозру Вану Даму? За що це йому?
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14.11.2021 22:21 Ответить
Они заняты. Пальцем Лероса.
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14.11.2021 22:23 Ответить
Наскільки пам'ятаю, Юлька тоді сплатила штраф.
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14.11.2021 22:35 Ответить
Не помешал бы и пряник для кнута...каждый житель имеет право застреллить макаку и денежное вознаграждение за отрезанные уши
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14.11.2021 22:16 Ответить
а сам би зміг?
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14.11.2021 22:55 Ответить
Не приятно..но смог бы...тем более что эта нечитсь с тобой точно в гуманизм играть не будет
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14.11.2021 23:06 Ответить
це важко...
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14.11.2021 23:08 Ответить
І хто ж першим з державних діячів скаже: Україна - для українців!...?
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14.11.2021 22:18 Ответить
Жителі Волинської, Рівненської, і Житомирської областей -

вони Всі є жителями Волині!

Так само жителями Поділля є жителі Тернополя, Хмельницького, Вінниці

Чернігів і Суми - Сіверщина
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14.11.2021 22:24 Ответить
А Полісся тоді де ?
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14.11.2021 22:54 Ответить
Ну не знаю, законы идут после человеческих.
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14.11.2021 22:33 Ответить
Так а на хера вы этимх мигрантов самолетами из Афгана заводили? И сопли распускали, мол какие молодцы.
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14.11.2021 22:41 Ответить
А на хрена тебе мозг, если ты им не пользуешся?
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14.11.2021 22:53 Ответить
Владу хвилюють 16 000 «сирійців», але геть не турбує 100 000 російська армія, яка взяла нас у півколо 😡
Зірване ДОЗ, недофінансована армія, зрадники на Банковій - теж не турбують.
Зевлада імітує роботу , а насправді їм начхати на Украіну і що тут відбувається 😠
Дерибанять бабло і успішно виводять в офшори - це все чим вони зайняті😣

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14.11.2021 22:58 Ответить
Біглих з таборів Гулагу зеків чукчі відловлювали і називали "сєльодками". За них платили саме соленою рибою. В Чукотці сіль дуже цінувалась тому шансів у біглих зеків не було зовсім а войовничі чукчі білих зеків не вважали за людей. Може за цих біженців-транзитерів теж ввести якусь конкретну і вагому винагороду, що все одно в рази дешевше їх розшуку, затримання, багатомісячного утримування, лікування та депортації. Наприклад, енергоносії - дрова, бензин, дизель, газ, електрика. Скажімо за 500 кубів газу (5000 гривень) шансів уникнути правосуддя у "транзитера" в Україні повний нуль. Звідси за 80 млн. гривень 16 000 просто "заблукають" і "безслідно ***********" десь на контрольно-слідовій смузі між Білоруссю та Україною... Врожай теж буде непоганий...
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14.11.2021 23:08 Ответить
 
 