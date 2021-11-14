Жителям Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини нагадали про відповідальність за допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону
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Громадяни, які допомагатимуть біженцям з території Білорусі незаконно перетнути державний кордон України, нестимуть відповідальність за це згідно з чинним законодавством.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу 14 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я б хотів попередити тих, хто живе у п'яти областях, що межують з дружньою нам Білоруссю, тих, хто планує заробляти гроші на допомозі в перетині кордону незаконним мігрантам - це буде проти національних інтересів України. Це питання національної безпеки", - підкреслив Резніков.
Він додав, що відповідальність за допомогу у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні існує кримінальна відповідальність за допомогу у незаконному перетині державного кордону.
Нагадаємо, у Луцьку 14 листопада за дорученням президента Володимира Зеленського відбулась нарада з питань додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.
Секретар РНБО заявив на нараді, що на територію Білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу. Під час наради він наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.
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вони Всі є жителями Волині!
Так само жителями Поділля є жителі Тернополя, Хмельницького, Вінниці
Чернігів і Суми - Сіверщина
Зірване ДОЗ, недофінансована армія, зрадники на Банковій - теж не турбують.
Зевлада імітує роботу , а насправді їм начхати на Украіну і що тут відбувається 😠
Дерибанять бабло і успішно виводять в офшори - це все чим вони зайняті😣