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Новини Політика України
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Білорусь (5964) кордон (3075) Данілов (1187) Резніков (1385)

Жителям Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини нагадали про відповідальність за допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жителям Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини нагадали про відповідальність за допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону

Громадяни, які допомагатимуть біженцям з території Білорусі незаконно перетнути державний кордон України, нестимуть відповідальність за це згідно з чинним законодавством.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу 14 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я б хотів попередити тих, хто живе у п'яти областях, що межують з дружньою нам Білоруссю, тих, хто планує заробляти гроші на допомозі в перетині кордону незаконним мігрантам - це буде проти національних інтересів України. Це питання національної безпеки", - підкреслив Резніков.

Він додав, що відповідальність за допомогу у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі знаходиться 16 тис. біженців. Ця ситуація може торкнутися і нас, - Данілов на нараді у Луцьку

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні існує кримінальна відповідальність за допомогу у незаконному перетині державного кордону.

Нагадаємо, у Луцьку 14 листопада за дорученням президента Володимира Зеленського відбулась нарада з питань додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Секретар РНБО заявив на нараді, що на територію Білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу. Під час наради він наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.

Також читайте: Стратегічна мета на наступні два роки - будівництво державного кордону з Білоруссю, - Монастирський

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Тут все правильно. Нефуй шастать. Хочете свободи - боріться в своїй країні. Або кацапи хай вас висаджують в бундеси і парижі.
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14.11.2021 22:10
+10
Они заняты. Пальцем Лероса.
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14.11.2021 22:23
+5
Не помешал бы и пряник для кнута...каждый житель имеет право застреллить макаку и денежное вознаграждение за отрезанные уши
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14.11.2021 22:16
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Ну хоч одне нормальне вирішення питання. Хоча,подивимось...
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14.11.2021 22:07 Відповісти
Ну таки не знаю насчёт помогать а вот парочку этих мигрантов которые пытались к нам зайти наши уже раздели и были рады что выловили их до того как их поймали военные . Поляки сейчас тоже вылавливают их вовсю с целью пограбить. Хрен его знает как относиться вроде и жалко должно быть убогих но и в тоже время помню как они летом прибалтам в термоса в которых им еду доставляли перед отдачей назад срали и говорили , ешьте такое сами
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14.11.2021 23:20 Відповісти
Тут все правильно. Нефуй шастать. Хочете свободи - боріться в своїй країні. Або кацапи хай вас висаджують в бундеси і парижі.
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14.11.2021 22:10 Відповісти
Коли почнуть кримінально переслідувати Вану та Садового?
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14.11.2021 22:11 Відповісти
Оголосити підозру Вану Даму? За що це йому?
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14.11.2021 22:21 Відповісти
Они заняты. Пальцем Лероса.
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14.11.2021 22:23 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, Юлька тоді сплатила штраф.
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14.11.2021 22:35 Відповісти
Не помешал бы и пряник для кнута...каждый житель имеет право застреллить макаку и денежное вознаграждение за отрезанные уши
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14.11.2021 22:16 Відповісти
а сам би зміг?
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14.11.2021 22:55 Відповісти
Не приятно..но смог бы...тем более что эта нечитсь с тобой точно в гуманизм играть не будет
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14.11.2021 23:06 Відповісти
це важко...
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14.11.2021 23:08 Відповісти
І хто ж першим з державних діячів скаже: Україна - для українців!...?
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14.11.2021 22:18 Відповісти
Жителі Волинської, Рівненської, і Житомирської областей -

вони Всі є жителями Волині!

Так само жителями Поділля є жителі Тернополя, Хмельницького, Вінниці

Чернігів і Суми - Сіверщина
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14.11.2021 22:24 Відповісти
А Полісся тоді де ?
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14.11.2021 22:54 Відповісти
Ну не знаю, законы идут после человеческих.
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14.11.2021 22:33 Відповісти
Так а на хера вы этимх мигрантов самолетами из Афгана заводили? И сопли распускали, мол какие молодцы.
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14.11.2021 22:41 Відповісти
А на хрена тебе мозг, если ты им не пользуешся?
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14.11.2021 22:53 Відповісти
Владу хвилюють 16 000 «сирійців», але геть не турбує 100 000 російська армія, яка взяла нас у півколо 😡
Зірване ДОЗ, недофінансована армія, зрадники на Банковій - теж не турбують.
Зевлада імітує роботу , а насправді їм начхати на Украіну і що тут відбувається 😠
Дерибанять бабло і успішно виводять в офшори - це все чим вони зайняті😣

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14.11.2021 22:58 Відповісти
Біглих з таборів Гулагу зеків чукчі відловлювали і називали "сєльодками". За них платили саме соленою рибою. В Чукотці сіль дуже цінувалась тому шансів у біглих зеків не було зовсім а войовничі чукчі білих зеків не вважали за людей. Може за цих біженців-транзитерів теж ввести якусь конкретну і вагому винагороду, що все одно в рази дешевше їх розшуку, затримання, багатомісячного утримування, лікування та депортації. Наприклад, енергоносії - дрова, бензин, дизель, газ, електрика. Скажімо за 500 кубів газу (5000 гривень) шансів уникнути правосуддя у "транзитера" в Україні повний нуль. Звідси за 80 млн. гривень 16 000 просто "заблукають" і "безслідно ***********" десь на контрольно-слідовій смузі між Білоруссю та Україною... Врожай теж буде непоганий...
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14.11.2021 23:08 Відповісти
 
 