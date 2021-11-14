Более 5,5 тыс. спасателей начеку в приграничных с Беларусью областях, - ГСЧС

По состоянию на сегодняшний день в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5500 человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом сказал и.о. главы ведомства Сергей Крук во время совещания относительно дополнительных мер по защите государственной границы 14 ноября.

По словам Крука, в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы службой будет обеспечено: ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, усиление в случае необходимости возможности пунктов временного пребывания иностранцев Государственной миграционной службы в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.

"Усилили взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой относительно совместного выполнения задач в приграничных с Беларусью областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы", - подчеркнул он.

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Напомним, в Луцке 14 ноября по поручению президента Владимира Зеленского состоялось совещание относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Секретарь СНБО заявил на совещании, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство. В ходе совещания он подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.