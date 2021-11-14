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Новости Политика Украины
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Беларусь (7520) граница (4719) ГСЧС (4479) Крук Сергей (8)

Более 5,5 тыс. спасателей начеку в приграничных с Беларусью областях, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 5,5 тыс. спасателей начеку в приграничных с Беларусью областях, - ГСЧС

По состоянию на сегодняшний день в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5500 человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом сказал и.о. главы ведомства Сергей Крук во время совещания относительно дополнительных мер по защите государственной границы 14 ноября.

По словам Крука, в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы службой будет обеспечено: ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, усиление в случае необходимости возможности пунктов временного пребывания иностранцев Государственной миграционной службы в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.

"Усилили взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой относительно совместного выполнения задач в приграничных с Беларусью областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы", - подчеркнул он.

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Напомним, в Луцке 14 ноября по поручению президента Владимира Зеленского состоялось совещание относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Секретарь СНБО заявил на совещании, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство. В ходе совещания он подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.
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Топ комментарии
+4
хорошая новость должна звучать так : Украина срочно закупила 30 000 мешков для трупов "беженцев" на случай их силового прорыва на нашу территорию ! И доведите эту новость до каждой макаки по ту сторону границы ...
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14.11.2021 23:51
+3
мигрантов будут выжигать лазерами с вертолетов, а потом тушить возможные пожары
- что вам не понятно?
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14.11.2021 23:41
+3
Шо ж кацапы так "щемятся" в Украину? Наверное хотят стать удобрением ...
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15.11.2021 00:04
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Кого рятуватимуть?
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14.11.2021 23:37 Ответить
мигрантов будут выжигать лазерами с вертолетов, а потом тушить возможные пожары
- что вам не понятно?
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14.11.2021 23:41 Ответить
А причем тут спасатели? Кого спасать?
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14.11.2021 23:41 Ответить
Чечеточника скинули, теперь ведомством кто хочет управляет. Наверное дснс будут водой сбивать с ног черножопых лукашенковских и ************** зомбаков. Рапортуют "проти зомбі введено ствол Б..."
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15.11.2021 00:35 Ответить
" прийнятті біженців шляхом додаткового розгортання наметів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3299425 Шо це ви надумали , ублюдки зелені ???
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14.11.2021 23:43 Ответить
я вот подумал что это нормально, когда в палатках зимой в лесу..
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14.11.2021 23:51 Ответить
Так ведь палатки ДСНС не холодные
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14.11.2021 23:58 Ответить
бред причем тут МЧС ....НГ пусть отрабатывает и у кого там еще носки по 400 грн за пару тоже на границу
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14.11.2021 23:47 Ответить
хорошая новость должна звучать так : Украина срочно закупила 30 000 мешков для трупов "беженцев" на случай их силового прорыва на нашу территорию ! И доведите эту новость до каждой макаки по ту сторону границы ...
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14.11.2021 23:51 Ответить
Дебилы зеленые,подумайте как своих мигрантов удержать на Украине,там не настолько идиоты.чтоб в Украину щимится
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14.11.2021 23:57 Ответить
Шо ж кацапы так "щемятся" в Украину? Наверное хотят стать удобрением ...
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15.11.2021 00:04 Ответить
Ох и зебилы, ещё бы воспитателей детских садов подготовили.
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15.11.2021 00:03 Ответить
У воспитателей детсада нет тёплых палаток и они не могут обеспечить и развернуть лагерь для приема . Теперь понятно?
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15.11.2021 00:44 Ответить
Не мають куди кошти тратити.
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15.11.2021 00:29 Ответить
Який жах - Костянтин Єлисєєв у Березовця на прграмі ВЕЛИКІ НОВИНИ підвтвердив про м"яко сказати здивування західних партнерів , коли влада ОПУ заперечувала інфу з інформацій США та НАТО про загрози на кордоні, про справді велику стурбованнісь їх тим що в ОПУ працюють зрадники (ЗАЯВА ДЕПУТАТКИ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ ЦЕ ПІДТВЕРДИЛА) ...
ПРО ТЕ, ЩО ВОНИ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ ОБГОВОРЮВАТИ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ З ПОРОШЕНКОМ , він на сдідуючому тижні відвідає важливі форуми у Німеччіні та Канаді, де будуть прямі зустрічі з військовими та політиками США та НАТО ,,,
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15.11.2021 00:35 Ответить
Нужны не спасатели ,а пулеметчики с полным запасом патронов .
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15.11.2021 01:24 Ответить
... и пулемётчицы!
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15.11.2021 06:05 Ответить
Зря, афганцы и иракцы могут подумать что в Украине есть что охранять.
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15.11.2021 02:36 Ответить
Ни шагу назад!
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15.11.2021 06:04 Ответить
При Порошенко у каждого украинца по два раба было.... а теперь будут выдавать только маслин на передержку, которых мало того что кормить надо, так еще ковер покупать надо, что бы оно голову об пол не повредило
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15.11.2021 07:22 Ответить
 
 