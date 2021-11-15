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Новости Политика Украины
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Укрзализныця (2637) Большая стройка (722)

"Укрзализныця" планирует построить 50 вагонов-зерновозов в 2022 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В следующем году "Укрзализныця" планирует построить на собственных производственных мощностях 50 вагонов-зерновозов нового образца.

Об этом сообщает официальный сайт компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это станет частью масштабного обновления подвижного состава, предусмотренного программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В следующем году планируем пополнить парк зерновозов, пользующихся стабильно большим спросом на рынке грузовых перевозок. Уже формируем заказ нашему Панютинскому вагоноремонтному заводу на изготовление 50 вагонов-зерновозов нового образца, являющихся полностью собственной разработкой предприятия. Даем старт серийному производству этих вагонов", - сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Первый такой вагон с лучшими техническими характеристиками для перевозки зерна, по словам Камышина, был изготовлен и поставлен на серийное производство в 2019 году.

Этот вагон предназначен для бестарной перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов насыпью, требующих защиты от атмосферных осадков. Он имеет увеличенный объем — 120 м³, тогда как максимальный объем старых зерновозов - 94 м³. Конструкционная скорость вагона – до 120 км/ч. Вагон сертифицирован и предназначен для эксплуатации на железных дорогах Украины и государств-участников Совета по железнодорожному транспорту.

Также читайте: Deutsche Bahn о сотрудничестве с "Укрзализныцей": Концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования по пассажирским перевозкам

В настоящее время общий парк вагонов-зерновозов АО "Укрзализныця" составляет 11,4 тыс. единиц. В ближайшие семь лет, в частности, планируется построить и обновить почти 15 тыс. зерновозов, в том числе 3,6 тыс. - на предприятиях АО "Укрзализныця".

В УЗ также сообщили, что в октябре 2021 года компания перевезла рекордный объем зерна. Среднесуточная погрузка зерновых грузов составила 131,4 тыс. тонн. Это самый большой показатель за последние 10 лет.

Укрзализныця планирует построить 50 вагонов-зерновозов в 2022 году 01

Напомним, 9 ноября президент Владимир Зеленский объявил масштабное обновление на железной дороге новым направлением инициированной им программы "Большая стройка". В планах: электрифицировать не менее 500 км путей до 2024 года, расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+", реализовать программу по обновлению грузовых вагонов до 2028 года, построить в ближайшие годы 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтировать 150, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек. Со следующего года запланирована передача пассажирских перевозок в управление компании Deutsche Bahn Engineering&Consulting. Зеленский также сообщил, что впервые за 12 месяцев Укрзализныця вышла на прибыльность.

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Автор: Наталя Джума
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50?)))))
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15.11.2021 13:59 Ответить
Буде 5
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15.11.2021 14:01 Ответить
Покрасить и перебить номера на тех которые типа списали по возрасту???
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15.11.2021 14:27 Ответить
Вагоны зерновозы для вывоза сырья с Украины, а вагоны для угля, чтоб был уголь на складах ТЭЦ и ТЭС, не интересно?!
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15.11.2021 14:38 Ответить
Вагонів і зараз на вугілля достатньо. Мозгів нема.
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15.11.2021 15:59 Ответить
это уже "велике вагоно-зерновозо-будівництво" ? или это так... без пафоса ))))
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15.11.2021 14:41 Ответить
Их нужно не 50 (один состав), а 50 000.
И в чем проблема - строить вагоны? Это не самолет.
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15.11.2021 14:58 Ответить
Зерна у нас не хватит и так успевают вывозить.
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15.11.2021 15:17 Ответить
Для нас вже і пошив спідньої білизни самалёт.
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15.11.2021 16:04 Ответить
сопля 500 обещала же...
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15.11.2021 15:15 Ответить
не успевают за кордон вывозить зерно?
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15.11.2021 18:36 Ответить
Зеленский откроет новое вагонно-зерновое крадивныцтво!!!
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15.11.2021 19:39 Ответить
 
 