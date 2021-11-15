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"Укрзалізниця" планує побудувати 50 вагонів-зерновозів у 2022 році

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступного року "Укрзалізниця" планує побудувати на власних виробничих потужностях 50 вагонів-зерновозів нового зразка.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це стане частиною масштабного оновлення рухомого складу, передбаченого програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"У наступному році плануємо поповнити парк зерновозів, які мають стабільно великий попит на ринку вантажних перевезень. Уже формуємо замовлення нашому Панютинському вагоноремонтному заводу на виготовлення 50 вагонів-зерновозів нового зразка, що є повністю власною розробкою підприємства. Даємо старт серійному виробництву цих вагонів", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Перший такий вагон із найкращими технічними характеристиками для перевезення зерна, за словами Камишіна, був виготовлений та поставлений на серійне виробництво у 2019 році.

Цей вагон призначений для безтарного перевезення зерна та інших харчових сипучих вантажів насипом, що вимагають захисту від атмосферних опадів. Він має збільшений об’єм - 120 м³, тоді як максимальний об’єм старих зерновозів - 94 м³. Конструкційна швидкість вагона - до 120 км/год. Вагон сертифікований та призначений для експлуатації на залізницях України та держав-учасниць Ради із залізничного транспорту.

Читайте: Deutsche Bahn про співпрацю з "Укрзалізницею": Концерн направить експертів та менеджерів до України для консультування щодо пасажирських перевезень

Наразі загальний парк вагонів-зерновозів АТ "Укрзалізниця" становить 11,4 тис. одиниць. Впродовж найближчих семи років, зокрема, планується побудувати та оновити майже 15 тис. зерновозів, у тому числі 3,6 тис. - на підприємствах АТ "Укрзалізниця".

В УЗ також повідомили, що у жовтні 2021 року компанія перевезла рекордний об’єм зерна. Середньодобове навантаження зернових вантажів склало 131,4 тис. тонн. Це найбільший показник за останні 10 років.

Укрзалізниця планує побудувати 50 вагонів-зерновозів у 2022 році 01

Нагадаємо, 9 листопада президент Володимир Зеленський оголосив масштабне оновлення на залізниці новим напрямком ініційованої ним програми "Велике будівництво". У планах: електрифікувати щонайменше 500 км колій до 2024 року, розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення "Інтерсіті+", реалізувати програму з оновлення вантажних вагонів до 2028 року, побудувати в найближчі роки 500 нових спальних вагонів та капітально відремонтувати 150 вагонів, закупити 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок. З наступного року запланована передача пасажирських перевезень в управління компанії Deutsche Bahn Engineering & Consulting. Зеленський також повідомив, що вперше за 12 місяців Укрзалізниця вийшла на прибутковість.

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Автор: Богдан Гуньковський
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50?)))))
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15.11.2021 13:59 Відповісти
Буде 5
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15.11.2021 14:01 Відповісти
Покрасить и перебить номера на тех которые типа списали по возрасту???
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15.11.2021 14:27 Відповісти
Вагоны зерновозы для вывоза сырья с Украины, а вагоны для угля, чтоб был уголь на складах ТЭЦ и ТЭС, не интересно?!
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15.11.2021 14:38 Відповісти
Вагонів і зараз на вугілля достатньо. Мозгів нема.
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15.11.2021 15:59 Відповісти
это уже "велике вагоно-зерновозо-будівництво" ? или это так... без пафоса ))))
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15.11.2021 14:41 Відповісти
Их нужно не 50 (один состав), а 50 000.
И в чем проблема - строить вагоны? Это не самолет.
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15.11.2021 14:58 Відповісти
Зерна у нас не хватит и так успевают вывозить.
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15.11.2021 15:17 Відповісти
Для нас вже і пошив спідньої білизни самалёт.
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15.11.2021 16:04 Відповісти
сопля 500 обещала же...
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15.11.2021 15:15 Відповісти
не успевают за кордон вывозить зерно?
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15.11.2021 18:36 Відповісти
Зеленский откроет новое вагонно-зерновое крадивныцтво!!!
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15.11.2021 19:39 Відповісти
 
 