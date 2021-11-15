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Евросоюз обеспокоен передвижением российских войск на границе с Украиной, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Евросоюз обеспокоен передвижением российских войск на границе с Украиной, - Боррель

Европейский Союз обеспокоен передвижением российских войск на границе Украины с Россией и внимательно следит за ситуацией.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В понедельник в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС Боррель сказал: "Мы внимательно следим за ситуацией безопасности на восточной границе Украины". "Есть факты, которые являются причиной беспокойства - передвижение войск на российской границе с Украиной, что очень важно для вас. Мы обеспокоены и наблюдаем за этим внимательно. Информация вызывает беспокойство", - добавил он.

Высокий представитель ЕС напомнил, что обсуждал этот вопрос 14 ноября с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. "Я подтвердил нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил Боррель.

Отвечая на вопрос, связан ли миграционный кризис, созданный режимом президента Беларуси Александром Лукашенко, которого США и ЕС не признают законно избранным, с ситуацией на границе РФ с Украиной, высокий представитель ЕС констатировал, что ему не известно, о чем говорят Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

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"Но совершенно очевидно, что Лукашенко делает то, что делает, потому что у него сильная поддержка России. Связано это или нет с передвижением войск на границе с Украиной – я не знаю. И я не хочу давать суждение. Но правда в том, что секретарь США Блинкен в этой связи выразил обеспокоенность, и для этого у него должны быть хорошие основания", - считает Боррель.

При этом он обратил внимание на тот факт, что "после последних военных учений на границе русские войска ушли, но оставили на местах значительное количество оборудования".

"Они могут быть быстро дислоцированы – оборудование уже там. Украинский министр сказал мне, что они могут разместить значительное количество войск за несколько дней, потому что они передвигают только людей, а не тяжелое оборудование", – пояснил высокий представитель ЕС.

Также читайте: Гармаш о скоплении российских войск на территории Украины: "Имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными"
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Топ комментарии
+13
Постійні занепокоювання занепокоєнного Євросоюзу,вже викликає занепокоєння...
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15.11.2021 19:35
+5
не ******** обеспокоиваца?
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15.11.2021 19:35
+4
Вітаю Софі...
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15.11.2021 20:22
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Постійні занепокоювання занепокоєнного Євросоюзу,вже викликає занепокоєння...
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15.11.2021 19:35 Ответить
Борислав Береза - Интересно, в случае начала нового этапа российского военного вторжения в Украину Зеленский запишет видосик из Италии, Британии или сразу из Омана, куда рванет в срочную командировку?
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15.11.2021 20:06 Ответить
Особливо коли вони вже 8-й рік, схоже, що паталогія.
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15.11.2021 21:15 Ответить
не ******** обеспокоиваца?
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15.11.2021 19:35 Ответить
Картаво- пропердоленный хрюсский, даже не надо переводить свою хрюканину,идешьнах на 3 веселых буквы
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15.11.2021 22:03 Ответить
Сколько есть синонимов слова занэпокоення?
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15.11.2021 19:36 Ответить
Сколько есть синонимов слова занэпокоення?
***********
"Глибоко пенетровані" (від Полово́й акт (также половое сноше́ние, совокупле́ние, ко́итус, сои́тие, пенетра́ция и копуля́ция) - генитальный контакт двух особей с целью получения полового удовлетворения.

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15.11.2021 20:46 Ответить
А ми не здивовані їх занепокоєнню, дивно було аби вони не хвилювались. Тіко то все ***** до сраки, його спинять наші кулі а не їх стурбованість.
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15.11.2021 19:37 Ответить
а тими, що вже за кордоном ? в криму, наприклад ?
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15.11.2021 19:38 Ответить
👀 так це вже було 👀
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15.11.2021 19:47 Ответить
Занепокоєння, це вже якийсь діагноз.
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15.11.2021 19:57 Ответить
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15.11.2021 19:57 Ответить
Засуньте своё занэпокоення соби в дупу
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15.11.2021 20:01 Ответить
Дивлячись на коментарі "мацковскіх" ботів, які обурені "занепокоєнням" Європи щодо концентрації російських військ і зброї на Донбасі ( а ми знаємо зі слів Ху#ла, що "іх там нєт"), то Європа діє правильно, попереджаючи ***** від дурних намірів....
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15.11.2021 20:01 Ответить
страх, тревога, паника, напряжение -
предварительные симптомы морального поражения
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15.11.2021 20:04 Ответить
запихайте себе в очко свои очередные обеспокоенности 100500-того лэвла ))) еврошалавы
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15.11.2021 20:08 Ответить
Евросоюз может быть спокоен...НАТО на РАБссию гопников не нападет..бензин кончился...,зато Северный потоп в мае заработает...
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15.11.2021 20:13 Ответить
« северный потоп»
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15.11.2021 20:14 Ответить
Вітаю Софі...
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15.11.2021 20:22 Ответить
Берите бокал с любимым напитком и заходите на Автотему
у нас не скучно 😀
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15.11.2021 21:09 Ответить
Озабоченные обеспокоенностью
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15.11.2021 20:13 Ответить
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15.11.2021 20:17 Ответить
7 Лет мы один на один с эти Уродом ******. И 7 лет все обеспокоены .одна тварь ***** не упокоен....
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15.11.2021 20:18 Ответить
Західна Європа повторює помилку 1939 року, прагне умиротворити рашистів новоявленого Рейха. Тільки Великобританія відчуває реальну небезпеку.
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15.11.2021 20:19 Ответить
Да не ужели? И на беспокойстве все закончится.
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15.11.2021 20:24 Ответить
Похєр, головне, що у нас Вова покушав і покакав.
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15.11.2021 20:24 Ответить
Організм в організма функціонує нормально, вот що значить фізіологічна відмінність.
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15.11.2021 21:19 Ответить
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15.11.2021 20:25 Ответить
С нового года Евросоюз меняет название на ОС- Обеспокоенный Союз или Союз Обеспокоенных европейцев.Они выражают всегда б/покойство и сожаление.Их вся жизнь пройдет так.
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15.11.2021 20:33 Ответить
В них якийсь хронічний тривожний синдром розвинувся. Бідолахи.
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15.11.2021 20:43 Ответить
Занепокоєння засуньте собі в дупу. Нам потрібна реальна допомога, а не не словах
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15.11.2021 20:46 Ответить
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15.11.2021 20:52 Ответить
Эти гедонисты, они ну хотя бы догадываются, что своей очередной словесной озабоченностью перед угрозой собственному благоденствию они уже успели стать посмешищем, и дискредитируют саму идею Европейского Союза и НАТО?
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15.11.2021 21:42 Ответить
Это уже глубокая обеспокоенность или пока еще стандартная?
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15.11.2021 21:47 Ответить
Глубокая обеспокоенность, или статистическая?
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15.11.2021 21:49 Ответить
бу-бу-бу... бебебе... і так завжди
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15.11.2021 22:36 Ответить
Боррель занепокоїний? Та хай надіне памперс - і в будинок престарілих. Цей маразматик не має права щось там белькотати. Пора вже цих боррелєй міняти на молодих і адекватних. Із всіх гріхів притаманних людині, найгіршим є трусість.
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13.03.2022 12:14 Ответить
 
 