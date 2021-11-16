Я не верю во второй срок президентства Зеленского, - Аваков

Экс-глава МВД Арсен Аваков не верит в то, что Зеленский будет избран президентом на второй срок.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Нет, не верю. Чтобы попасть на второй срок ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов", - заявил Аваков.

Аваков уверен, что на электоральном поле Зеленского появится достаточно сильный кандидат в президенты.

"На его поле появился Разумков. Они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%", – утверждает он.

Аваков также рассказал о том, что после отставки почти не поддерживает отношения с главой государства.

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"У меня сейчас нет отношений с президентом. Президент далеко, высоко и занимается своими делами, а я занимаюсь своими. Возможно, списывались несколько раз", - отметил Аваков.

Отвечая на вопрос о критике кадровой политики Зеленского, Аваков сказал: "Правду говорить легко и приятно. Я теперь не обременен ограничениями, которыми был обременен раньше. Я сказал то, что думаю, и считаю, что это должно быть полезно для общей системы власти, для понимания ситуации".

Кроме того, Аваков утвердительно ответил на вопрос, становится ли Зеленский авторитарным.

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"Это ловушка, в которую он попал и теперь из нее очень трудно выбраться. Эта ловушка случилась, когда состоялись парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг ни одного баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало безумной ловушкой", - говорит он.

"Он стал принимать все больше волюнтаристских решений. А качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать. И начали появляться абсурдные решения, начали появляться кадровые ошибки. Кадровые ошибки бывают, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы", - продолжает Аваков.

"И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера", - резюмировал он.