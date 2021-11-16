Я не вірю у другий термін президентства Зеленського, - Аваков

Ексглава МВС Арсен Аваков не вірить в те, що Зеленський буде обраний президентом на другий термін.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, не вірю. Щоб потрапити на другий термін, йому потрібно зараз серйозно змінити структуру управління, яку він вибудовує в державі. Мені здається, що він поки що до цього не готовий", - заявив Аваков.

Аваков впевнений, що на електоральному полі Зеленського з'явиться досить сильний кандидат в президенти.

"На його полі з'явився Разумков. Вони його виженуть із парламенту – і він отримає ще 5%", - стверджує він.

Аваков також розповів про те, що після відставки майже не підтримує стосунків з главою держави.

"У мене зараз немає відносин з президентом. Президент далеко, високо і займається своїми справами, а я займаюся своїми. Можливо списувалися кілька разів", - зазначив Аваков.

Відповідаючи на запитання щодо критики кадрової політики Зеленського, Аваков сказав: "Правду говорити легко та приємно. Я тепер не обтяжений обмеженнями, якими був обтяжений раніше. Я сказав те, що думаю, і вважаю, що це має бути корисним для загальної системи влади, для розуміння ситуації".

Крім того, Аваков ствердно відповів на запитання щодо того, чи стає Зеленський авторитарним.

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"Це пастка, в яку він потрапив і тепер із неї дуже важко вибратися. Ця пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість. І раптом жодного балансу не залишилося: "я можу все". І ось це "я можу все" стало божевільною пасткою", - каже він.

"Він став приймати дедалі більше волюнтаристських рішень. А якість його оточення не дозволила йому грамотно опонувати. І почали з'являтися абсурдні рішення, почали з'являтися кадрові помилки. Кадрові помилки бувають, це нормально. Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми", - продовжує Аваков.

"І поступово-поступово виробилася така авторитарна манера", - резюмував він.