Я не вірю у другий термін президентства Зеленського, - Аваков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексглава МВС Арсен Аваков не вірить в те, що Зеленський буде обраний президентом на другий термін.
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Ні, не вірю. Щоб потрапити на другий термін, йому потрібно зараз серйозно змінити структуру управління, яку він вибудовує в державі. Мені здається, що він поки що до цього не готовий", - заявив Аваков.
Аваков впевнений, що на електоральному полі Зеленського з'явиться досить сильний кандидат в президенти.
"На його полі з'явився Разумков. Вони його виженуть із парламенту – і він отримає ще 5%", - стверджує він.
Аваков також розповів про те, що після відставки майже не підтримує стосунків з главою держави.
"У мене зараз немає відносин з президентом. Президент далеко, високо і займається своїми справами, а я займаюся своїми. Можливо списувалися кілька разів", - зазначив Аваков.
Відповідаючи на запитання щодо критики кадрової політики Зеленського, Аваков сказав: "Правду говорити легко та приємно. Я тепер не обтяжений обмеженнями, якими був обтяжений раніше. Я сказав те, що думаю, і вважаю, що це має бути корисним для загальної системи влади, для розуміння ситуації".
Крім того, Аваков ствердно відповів на запитання щодо того, чи стає Зеленський авторитарним.
"Це пастка, в яку він потрапив і тепер із неї дуже важко вибратися. Ця пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість. І раптом жодного балансу не залишилося: "я можу все". І ось це "я можу все" стало божевільною пасткою", - каже він.
"Він став приймати дедалі більше волюнтаристських рішень. А якість його оточення не дозволила йому грамотно опонувати. І почали з'являтися абсурдні рішення, почали з'являтися кадрові помилки. Кадрові помилки бувають, це нормально. Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми", - продовжує Аваков.
"І поступово-поступово виробилася така авторитарна манера", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
ТАК ЩО НАРОДНИЙ ФРОНТ ІСЧО ТОТ БЄНІН !!!
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?
А страной должны править Украинцы, а не всякая воровская шобла!!!
- бритвой говорит по горлу и в колодец, вместо 2-го срока...
Весь!
это - "игра в утюга" - мы будем на него плевать, а он - будет в ответ шипеть..
бо понавыбыралы, будущее своим детям...(((
Молю Вас , Благаю !
Вагнергейт готовий
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
23.12.2020 № 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674
Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 143 від 26.04.2021
№ 230 від 08.07.2021
№ 309 від 31.08.2021}
Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну таємницю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182(зі змінами).
3. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
23 грудня 2020 року № 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674
ЗВІД
відомостей, що становлять державну таємницю
Божий Суд - таки да, а нарид простит, вот заскриньте
так и лука миркует, и кгбешник кремлевский