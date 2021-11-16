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Новини Політика України
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Аваков (1961) Зеленський (17387) Президент (753) Разумков Дмитро (1449)

Я не вірю у другий термін президентства Зеленського, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я не вірю у другий термін президентства Зеленського, - Аваков

Ексглава МВС Арсен Аваков не вірить в те, що Зеленський буде обраний президентом на другий термін.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, не вірю. Щоб потрапити на другий термін, йому потрібно зараз серйозно змінити структуру управління, яку він вибудовує в державі. Мені здається, що він поки що до цього не готовий", - заявив Аваков.

Аваков впевнений, що на електоральному полі Зеленського з'явиться досить сильний кандидат в президенти.

"На його полі з'явився Разумков. Вони його виженуть із парламенту – і він отримає ще 5%", - стверджує він.

Аваков також розповів про те, що після відставки майже не підтримує стосунків з главою держави. 

"У мене зараз немає відносин з президентом. Президент далеко, високо і займається своїми справами, а я займаюся своїми. Можливо списувалися кілька разів", - зазначив Аваков.

Відповідаючи на запитання щодо критики кадрової політики Зеленського, Аваков сказав: "Правду говорити легко та приємно. Я тепер не обтяжений обмеженнями, якими був обтяжений раніше. Я сказав те, що думаю, і вважаю, що це має бути корисним для загальної системи влади, для розуміння ситуації".

Крім того, Аваков ствердно відповів на запитання щодо того, чи стає Зеленський авторитарним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли кількість посіпак і негідників перевалила за межу, а Зеленський не опонував цьому - я зрозумів, що потрібно прощатися, - Аваков про відставку

"Це пастка, в яку він потрапив і тепер із неї дуже важко вибратися. Ця пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість. І раптом жодного балансу не залишилося: "я можу все". І ось це "я можу все" стало божевільною пасткою", - каже він.

"Він став приймати дедалі більше волюнтаристських рішень. А якість його оточення не дозволила йому грамотно опонувати. І почали з'являтися абсурдні рішення, почали з'являтися кадрові помилки. Кадрові помилки бувають, це нормально. Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми", - продовжує Аваков.

"І поступово-поступово виробилася така авторитарна манера", - резюмував він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
А я верю в первый срок Зеленского. Первый срок на житомирской четвертке.
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16.11.2021 16:14
+28
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16.11.2021 16:12
+13
Я Верю в ПЕРВЫЙ СРОК зеленского!
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16.11.2021 16:14
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16.11.2021 16:12 Відповісти
Який другий строк? Жоден з відомих політиків на Банкову не попаде. Про них у народу такі гіркі спомини.
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16.11.2021 16:31 Відповісти
А хто вірить? "Блажен,тот кто верует..."
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16.11.2021 17:30 Відповісти
Срок у зеИУДЫ ТОЛЬКО ТЮРЕМНЫЙ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ !
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16.11.2021 17:41 Відповісти
Шо значит не верю... первый же срок состоялся, да и служил ему, в шо можно тоже не верить, мол , как это... и на шо это напялить...
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16.11.2021 16:14 Відповісти
Аваков встиг зрадити здається 4-х лідерів: Ющенка, Юлю, Петра й зєлю. Чи більше?
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16.11.2021 16:33 Відповісти
А я верю в первый срок Зеленского. Первый срок на житомирской четвертке.
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16.11.2021 16:14 Відповісти
Апиридил
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16.11.2021 16:16 Відповісти
Авакову треба спочатку покаятися у співпраці з БЄНЕЙ на виборах вови (та й Юля там тусіла з надією ) . А потім вже повертати себе й ботаніка Яценюка у політику, бо є на УП досьє-розслідування по Єрмаку , там цей кремлівський Козир у час співпраці з регіоналщіком Тадєвим у ВР ( АЖ ТРИ СКЛИКАННЯ !!!) ще й був довіреною особою Яценюка на виборах президента 2010 року , коли виграв Шапкокрад

ТАК ЩО НАРОДНИЙ ФРОНТ ІСЧО ТОТ БЄНІН !!!

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/

Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?
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16.11.2021 16:46 Відповісти
А я не верю в первый срок Рюкзачного.
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16.11.2021 16:14 Відповісти
Точнее верю, но не в презиковский.
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16.11.2021 16:15 Відповісти
И нехай компаеию составят все - от Зебила, ло Кучки.
А страной должны править Украинцы, а не всякая воровская шобла!!!
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16.11.2021 16:16 Відповісти
Вобщем Вы за все хорошее и против всего плохого. Ну что, тут можно только поддержать. Только вот не наблюдается покуда кандидатов таковых.
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16.11.2021 16:19 Відповісти
Наблюдается! Пётр Алексеевич Порошенко. От кого у кацапской рвани и срани передаки горят. Причем не беспричинно!
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16.11.2021 17:33 Відповісти
Не. Этого уже видели в гетьманах. Хорошая попытка, но нет. К тому же предыдущий комментатор четко определил: А страной должны править Украинцы, а не всякая воровская шобла!!! А вот где таких взять - извечный вопрос.
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16.11.2021 17:49 Відповісти
Він ще за вбивство Сашка Білого не відсидів.
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16.11.2021 16:51 Відповісти
Не буде ніякого строку в Авакова, так само як в Яценюка чи Пороха. У нас, чим більше IQ в політика, тим менше рейтинг. Вони не можуть зачепитись за владу, а тупенька зебільшість нічого не може зробити по закону з ними.
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16.11.2021 16:20 Відповісти
І я не вірю. Більше того, впевнений, що краще майбутнє України не може бути пов'язане ні з Аваковим, ні з Зеленським.
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16.11.2021 16:14 Відповісти
Я Верю в ПЕРВЫЙ СРОК зеленского!
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16.11.2021 16:14 Відповісти
Бідолага Аваков, з його рейтингом треба до когось прихилитись.
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16.11.2021 16:15 Відповісти
за него не переживай! этот уж хитрожопый в любое очко пристроится
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16.11.2021 16:46 Відповісти
Аваков перешел к прямым угрозам..
- бритвой говорит по горлу и в колодец, вместо 2-го срока...
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16.11.2021 16:16 Відповісти
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16.11.2021 17:45 Відповісти
Хай Зе хоча б перший термін якось добуде.
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16.11.2021 16:17 Відповісти
Слушать этого черта и публиковать его, рекламировать...До чего Цензор опустился...
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16.11.2021 16:21 Відповісти
Так цей чорт входить в десятку найвпливовіших українців, як не крути. Зеленського в ній нема.
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16.11.2021 16:24 Відповісти
Разве что по размерам украденного.
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16.11.2021 17:07 Відповісти
это кто так решил, его друган каламойский ?
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16.11.2021 20:06 Відповісти
Какой на хрен второй срок, разве что, то только лишь в тюрьму то ДА!!!
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16.11.2021 16:24 Відповісти
просто -- монобільшість скасує інститут президента і призначить його прем'єром -- і буде він сидіти вічно при владі.
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16.11.2021 20:52 Відповісти
Не знаю что том насчет второго срока Зеленского но что то последнее время много Рюкзакова в ефире. Не хочет ли он случайно на выборы попереться чтобы избежать тюрьмы?
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16.11.2021 16:25 Відповісти
Нашим политикам нужно понять в Украине народ больше одного "термина" не выдерживает, и это заметно уже в первой каденции у кого с ее второй половины у кого то раньше, у кого то чуть позже. Но им там "как медом намазано", они этого просто не хотят признавать...
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16.11.2021 16:25 Відповісти
Нам президенти зовсім не потрібні. Ми не та нація. А потім у нас пройдисвіти зробили дуже високий прохідний майновий ценз. Через такий ценз не пройшла б половина президентів Америки.
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16.11.2021 16:46 Відповісти
Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым, - Коломойский./ Зеленский - порядочный человек из другого(!) мира, - Аваков. Но: Зеленський пропонував Авакову після його звільнення з МВС іншу посаду, але в результаті нічого так і не зрослося. И прошла любовь, завяли помидоры.
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16.11.2021 16:27 Відповісти
А нафіга Авакову посада в падающому літаку?
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16.11.2021 16:28 Відповісти
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16.11.2021 16:28 Відповісти
Зелені хабарники мабуть, і в Канаді знайшли аферистів.
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16.11.2021 16:42 Відповісти
Ять, я и в первый не верил, но нарид умудрился ну очень удивить.
Весь!
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16.11.2021 16:28 Відповісти
У хитрого армяшк чувствительный задок
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16.11.2021 16:29 Відповісти
Я сомневаюсь, что он до нового года додержиться, то, что он сейчас творит, на пожизненное тянет. Ну это если его люди раньше не поймают, чтобы выразить свою "благодарность".
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16.11.2021 16:32 Відповісти
..Зеля даже не подозревает, что уже давно начал опасную игру с украинцами, даже с теми, из 73%..
это - "игра в утюга" - мы будем на него плевать, а он - будет в ответ шипеть..
бо понавыбыралы, будущее своим детям...(((
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16.11.2021 16:32 Відповісти
Чтобы сменить структуру управления, ему надо сначала вернуться в институт и по факту пройти курс обучения, а не получить диплом юриста с папиной помощью !
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16.11.2021 16:34 Відповісти
Єднайтеся Бандерівці!
Молю Вас , Благаю !
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16.11.2021 16:34 Відповісти
Верю-не верю... Детский сад. А если возьмут и переизберут - направишь все свои сбережения в бюджет Украины?
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16.11.2021 16:35 Відповісти
Цікаво. А в Майдан і в імпічмент він вірить?
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16.11.2021 16:39 Відповісти
Аваков развалил МВД,полиция безспомощная и немощная.....Черт.....
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16.11.2021 16:41 Відповісти
это просто впечатление такое......потому что черт ушел , но его чертенята в областях остались рулят.....токо они на монастырского хер положили......аваков выстроил за 7 лет такую вертикаль, что они токо его боялись......а потоки криминального нала оч большие и контролировались только чертом авакяном......его бывшие подчиненные до сих пор боятся!.....на каждого начальника в области черт имеет железный компромат.....этот урод оч умный и хитрый....он еще нам крови попортит!
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16.11.2021 17:00 Відповісти
Второй срок президентства не светит, холодно. Народу много не надо, надо тепло, а его нет.
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16.11.2021 16:45 Відповісти
хреновый у нас народ ,если ему токо тепло и помои нужны!
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16.11.2021 17:03 Відповісти
Я верю во второй первый. Он же заодно и последний.
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16.11.2021 16:46 Відповісти
Вовремя соскочить и быстренько перекраситься, - в этом весь Аваков...
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16.11.2021 16:47 Відповісти
Статья больше не о втором сроке зеленского, а о том, как арсенбарисыч обиделся за пинок под зад.
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16.11.2021 16:50 Відповісти
І я не вірю в другий термін, бо він ще перший не відсидів. А сидіти прийдеться.
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16.11.2021 16:56 Відповісти
Интересно какой рейтинг у самого Авакова и с какого перепуга он опять вылез и всё подряд комментит?...
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16.11.2021 17:04 Відповісти
похоже что это сми его усиленно пиарит...
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16.11.2021 20:11 Відповісти
А я верю в первый срок авакяна за рюкзаки.
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16.11.2021 17:04 Відповісти
далися вам ті "рюкзаки", мілко плаваєте. А ось найбільше грошей іде з продажу зброї, наркотиків та проституції. А ще ліс, бурштин... А ким це все кришується?
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16.11.2021 21:03 Відповісти
Согласен на все 💯!!!
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17.11.2021 00:59 Відповісти
Буде Президентом чи ні від Авакова не залежить.Коломойський ще не вирішив.
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16.11.2021 17:14 Відповісти
...сам продажный, хочется к кормушке, как только убрали с поста, сразу этот президент плохой...
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16.11.2021 17:15 Відповісти
И Аваков оказался в банде обиженных и изгнаных.Кончилась лафа,остались связи.
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16.11.2021 17:17 Відповісти
За зраду Україні треба уже садити …
Вагнергейт готовий









СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

23.12.2020 № 383





Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 143 від 26.04.2021
№ 230 від 08.07.2021
№ 309 від 31.08.2021}

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну таємницю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182(зі змінами).
3. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Голова Служби

І. Баканов






ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
23 грудня 2020 року № 383





Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674

ЗВІД
відомостей, що становлять державну таємницю
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16.11.2021 17:42 Відповісти
Как то все, словно по команде, начали топить клоуна и потеряли веру в него.
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16.11.2021 18:13 Відповісти
так он же заднюю в вакцинации включил и вот его и топят. Следующий будет ещё ужаснее.
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16.11.2021 22:22 Відповісти
Так ЗЕ, гордо крокуючи стадіоном, побіцяв що іде тільки на один строк. Не може бути щоб він обманув! Він же не лох!
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16.11.2021 18:26 Відповісти
за што я люблю подрошенка то при нём гречка была 12 гривен . наверное из днр .за што я полюбил ростовского пахана то он нам отменил тех осмотр...за што я люблю зелёнога хриповского то он нам строит дороги.. я ешо немнога потерплю.. и заживём....
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16.11.2021 18:35 Відповісти
У зеленского будет один срок - пожизненный, вместе с дерьмаком в одной камере
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16.11.2021 19:27 Відповісти
ой, шо ви кажете...
Божий Суд - таки да, а нарид простит, вот заскриньте
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16.11.2021 23:00 Відповісти
Не, ну если ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь прикупит вагон-другой рюкзачечков от известного производителя, то Собачий Сын насчёт второго срока ЗЕ-кривляки может и передумать
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16.11.2021 19:40 Відповісти
не понимаю, почему все новости об авакове на цензоре идут с жирным шрифтом как будто это мессия вещает ...
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16.11.2021 20:08 Відповісти
классика этого жанра как раз в том, что начудив за первый, не хочется отвечать за фокусы, турма центральная намного хужее второго срока, а там видно будет
так и лука миркует, и кгбешник кремлевский
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16.11.2021 22:56 Відповісти
Аваков, ты забыл, как твои птэушники гонялись за Порохом со своими дебильным свинками?! Это ты привёл идиота к власти. Беня не даст соврать. Мрази продажные, для которых Украина -корыто!
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16.11.2021 23:12 Відповісти
І це та людина яка топила Порошенко на виборах президента в тандемі з Бенею Коломойським, це та людина яка звинуватила ,, трійкою'' Аваков, Рябошапка і ,, в'ялічайший'' Зеленський волонтерів в страшному злочині , вбивстві Шеремета. Слуга декілька ,,господ'' зміг триматися при владі , при цьому мати не тощо позитивний рейтинг, а навпаки.
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17.11.2021 17:28 Відповісти
я не верю даже в первый срок
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21.11.2021 08:35 Відповісти
 
 