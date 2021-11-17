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Pfizer поделился лицензией на лекарства против COVID-19, это сделает их дешевле

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Pfizer поделился лицензией на лекарства против COVID-19, это сделает их дешевле

Американская фармацевтическая компания Pfizer поделилась лицензией на свое экспериментальное лекарство против COVID-19. Это сделает его более доступными в развивающихся странах, в частности в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Так, компания Pfizer решила поделиться лицензией с Патентным пулом лекарственных средств, поддерживаемым Организацией Объединенных Наций.

Это означает, что для 95 стран со средним и низким уровнем доходов таблетки Pfizer станут доступнее. В этих государствах обитает 53% населения мира.

"Pfizer не будет получать роялти за продажи в странах с низким уровнем дохода и в дальнейшем откажется от лицензионных платежей за продажи во всех странах, охваченных соглашением", – рассказали в фармацевтической компании.

Читайте также: Pfizer утверждает, что новые таблетки от COVID-19 на 89% снижают риск госпитализации и смерти

Речь идет о таблетках Paxlovid от компании Pfizer. Их еще не одобрили для использования, однако это лекарство продемонстрировало эффективность в 89% против госпитализации и смерти во время испытаний.

В конце октября лицензией на свое лекарство против COVID-19 поделилась другая американская компания – Merck. Ее таблетки Lagevrio (молнупиравир) стали первыми в мире, позволившими использовать для лечения больных. Соответствующий документ предоставила Великобритания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19: Будут эффективны против будущих штаммов коронавируса
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Топ комментарии
+14
Наші плісняві й тут лапи нагріють.
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17.11.2021 00:06
+11
Зеленский "пообещал" ?
Он никому ничего не должен.
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17.11.2021 00:13
+9
Это благородно. Спасибо Pfizer
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17.11.2021 00:05
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Это благородно. Спасибо Pfizer
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17.11.2021 00:05 Ответить
Наші плісняві й тут лапи нагріють.
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17.11.2021 00:06 Ответить
План у меня созрел, однако.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов ученому, который создаст первую вакцину от коронавируса - берём лицуху Пфайзера, откатываем Нелоху 50%, profit
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17.11.2021 00:11 Ответить
Зеленский "пообещал" ?
Он никому ничего не должен.
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17.11.2021 00:13 Ответить
А маме Римме?
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17.11.2021 00:16 Ответить
хуцпатый не должен никому!
даже маме Риме.
иначе мама Рима сама же его и придушит😂
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17.11.2021 00:33 Ответить
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17.11.2021 07:46 Ответить
Самий короткий анекдот: "Зеленский "пообещал…"
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17.11.2021 07:13 Ответить
Не заздрь, кацарилий. Тобі ці пігулки не дадуть, тобі перед смертю дадуть нюхнюти лапоть сусіда по палаті.
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17.11.2021 02:18 Ответить
Не ведіться на провокатора - то він Вам заздрить! Бо їм на "Лахті" "височайшим Указом Сонцеликого" наказано вакцинуваться лише "Спутніком" А решта вакцин і ліків що не вироблені в Росії - "від лукавого"!!!
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17.11.2021 07:19 Ответить
Як мені подобається всіляку "гнидь" дражнить на "Цензорі" - "лахтинців", "подоляченят", "БЮТоголових"! Це у мене мабуть - з дитинства!... Була у нас по вулиці собака - дурна!!! Хто не йде по вулиці - а вона з-за тину аж захлинається! От ми з школи йшли - візьмеш хворостину і ведеш по штакетинах ... Хворостина - "тр-р-р-р!..." а собака - "Гав-гав-гав!"...
Так і тут: вони "гавкають" а я "хворостиною по тину" - "тр-р-р ..." А вони аж захлинаються! І все образливими словами... А я - "культурненько" - "та по мордяці , та навідліг!"... А вони зрозуміть не можуть - "і чого я такий спокійний?" Та ще більше лайки! Я я знову "хворостиною по тину" - "Тр-р-р ..."
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17.11.2021 17:52 Ответить
Пане Яр!

То у Вас мабуть сталеві нерви, що вистачає терпіння з цією сволотою тр-р-рикати. Я їх вже навіть не читаю, лише посилаю туди, де їм жаба цицьку дасть.
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17.11.2021 19:06 Ответить
Ви коли по вулиці йдете - увагу на "шавок", що "дзявкотять" зі сторони , звертаєте? Ні От і я так само!... Деякі дописувачі тут - ті ж самі "шавки" - просто вміють користуваться комп"ютером ... А "ставить на місце" ТРЕБА!!! Бо "сядуть на голову"!
"Ящо не я - то хто ж?!!!" Уявіть що творилося-б тут якби не було мене! Уявили? Так ото-ж!!!
А щодо "нервів" - так у мене (після практики судових засідань) подібна полеміка - "прогулянка по осінньому лісу"
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17.11.2021 19:17 Ответить
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17.11.2021 20:57 Ответить
Украина - самая бедная страна Европы. Каждому, кто уступит свою бесценную дозу вакцины, полагается хотя бы 1000 негривен.
Благородство не должно ставить себе пределы.
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17.11.2021 00:12 Ответить
Давно уже не самая бедная. У многих наших граждан неофициальные доходы с которых налоги не платятся. Хватит уже это херню про самую бедную страну писать
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17.11.2021 00:18 Ответить
ну так эти "многие"граждане обычно уже не только наши граждане
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17.11.2021 00:38 Ответить
Раджу всім, хто буде лікуватись диво таблеткою від доброго дяді Файзера перевіряти, чи немає там опіума, чи ще якоїсь наркоти. Бо потім без тих табдеток буде важко.
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17.11.2021 01:54 Ответить
Кацапам це дуже не сподобається, вони зараз вигадають свої ліки та дадуть їм назву «бодрячок» .

Pfizer чергова подяка за турботу про людство.
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17.11.2021 02:04 Ответить
Москалям можна замість ліцензії на ліки, видати ліцензію на виготовлення миш'яку.
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17.11.2021 02:34 Ответить
Америка в очередной раз спасает мир, правда в этот раз не весь..) В заявлении отдельно указано, что россия и Китай в список не входят
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17.11.2021 04:14 Ответить
А зачем? Логично же, что ********* и Чинке как обычно скомуниздят и выдадут за свое.
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17.11.2021 08:50 Ответить
Я завжди виступав й через надцять років моя впевненність йще збільшилася на порядок , що (пост)радянська освіта це якась шкідлива річь .
Бо якщо людина після 2 років шкільної біології , після фізики й хімії йде до знахарки або астролога й висловлюється на складні наукові теми в дусі "міркувань" Шарікова що до переписки Енгельса з Каутським -- питання навіщо стільки підручників , стільки годино-вчителів ?!

В моєму класі було 24 учня . З них мали знання хоча б на трійку по усім предметам може 3-4 особи . Десь так 15 особ по подавній більшості предметів не засвоїли знань навіть за 5-6 клас . Й уся ця фізика, математика , хімія для їх була суцільним знущанням .
До речі якщо ділити класи по напрямках - гуманітарій , технократ , то картина знань значна крайща . В цьому напрямку й йде майже 100 років Европа , США , Японія .
Універсали - це подавна меньшість й їм не потрібні вчителя . Математик може вчити історію факультативно ...

Й ось уся ця хибна практика зараз вирісла в це агресивне невігластво . Коли колишні двійочники або середняки "вчать" відмінників й професийних медиків та біологів їх наукама , росповідаючи з колокольні своєї куцої "псевдонаукової" бази як вони бачать те , на що требо вчитися як мінімум 5 років в універі ... й потім знання йще доводити до певного рівня науковим й технічним досвітом .
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17.11.2021 05:31 Ответить
какая глупость
не уподобляйтесь членам Французской академии наук, дружно осудившим в своё время предположение о космическом происхождении метеоритов, так как " всем известно, что в небе камней быть не может"
а ещё в 19 веке слова о том, что люди смогут разговаривать друг с другом, находясь на разных континентах, вызвали бы дружный смех окружающих и характерные жесты с пальцем у виска
человечество только в самом начале долгого пути познания, люди знают очень мало об энергиях, вибрациях, излучениях - а ведь они являются главным средством, которым Высший Разум поддерживает биологическую жизнь во Вселенной
поэтому листая учебники не забывайте, что в мире очень много явлений, о которых "учёные" даже не подозревают
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17.11.2021 07:43 Ответить
Кумовство при Зеленском Три десятка человек, связанных с семьей Зеленского и студией "Квартал 95", получили высокие госдолжности

Розслідування Бігуса
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17.11.2021 05:45 Ответить
В среду, 17 ноября, группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародует отчет о причинах срыва спецоперации по задержанию украинскими спецслужбами в Беларуси более 30 российских боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе на стороне террористов

https://www.dsnews.ua/politics/vagnergeyt-zavtra-bellingcat-nazve-vinnih-u-zrivi-specoperaciji-16112021-442964

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17.11.2021 05:48 Ответить
Висуваю одну з версій розробки даного препарату що адресований саме на країни з невисоким рівнем доходів та низким рівнем розвитку фармацевтики - просто ці держави не мають можливості забезпечить належний рівень виробництва високотехнологічних препаратів та належні умови їх зберігання (Основна маса вакцин вимагає зберігання в умовах низьких температур що не завжди можливе у цих країнах (особливо у сільських регіонах)
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17.11.2021 07:25 Ответить
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17.11.2021 08:22 Ответить
Що ж завиють вакцинобіснуваті ?
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17.11.2021 14:39 Ответить
правильно.
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17.11.2021 15:00 Ответить
 
 