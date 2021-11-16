Pfizer поділився ліцензією на ліки проти COVID-19, це зробить їх дешевшими

Американська фармацевтична компанія Pfizer поділилася ліцензією на свої експериментальні ліки проти COVID-19. Це зробить їх доступнішими у країнах, що розвиваються, зокрема в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Так, компанія Pfizer вирішила поділитися ліцензією з Патентним пулом лікарських засобів, який підтримує Організація Об'єднаних Націй.

Це означає, що для 95 країн із середнім та низьким рівнем доходів таблетки від Pfizer стануть доступнішими. У цих державах живе 53% населення світу.

"Pfizer не отримуватиме роялті за продажі в країнах з низьким рівнем доходу і надалі відмовиться від ліцензійних платежів за продажі у всіх країнах, охоплених угодою", - розповіли у фармацевтичній компанії.

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Ідеться про таблетки Paxlovid від компанії Pfizer. Їх ще не схвалили для використання, проте ці ліки продемонстрували ефективність у 89% проти госпіталізації та смерті під час випробувань.

Наприкінці жовтня ліцензією на свої ліки проти COVID-19 поділилася інша американська компанія - Merck. Її таблетки Lagevrio (молнупіравір) стали першими у світі, які дозволили використовувати для лікування хворих. Відповідний документ надала Велика Британія.

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