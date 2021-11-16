Pfizer поділився ліцензією на ліки проти COVID-19, це зробить їх дешевшими
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Американська фармацевтична компанія Pfizer поділилася ліцензією на свої експериментальні ліки проти COVID-19. Це зробить їх доступнішими у країнах, що розвиваються, зокрема в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Так, компанія Pfizer вирішила поділитися ліцензією з Патентним пулом лікарських засобів, який підтримує Організація Об'єднаних Націй.
Це означає, що для 95 країн із середнім та низьким рівнем доходів таблетки від Pfizer стануть доступнішими. У цих державах живе 53% населення світу.
"Pfizer не отримуватиме роялті за продажі в країнах з низьким рівнем доходу і надалі відмовиться від ліцензійних платежів за продажі у всіх країнах, охоплених угодою", - розповіли у фармацевтичній компанії.
Ідеться про таблетки Paxlovid від компанії Pfizer. Їх ще не схвалили для використання, проте ці ліки продемонстрували ефективність у 89% проти госпіталізації та смерті під час випробувань.
Наприкінці жовтня ліцензією на свої ліки проти COVID-19 поділилася інша американська компанія - Merck. Її таблетки Lagevrio (молнупіравір) стали першими у світі, які дозволили використовувати для лікування хворих. Відповідний документ надала Велика Британія.
Будь ласка, зачекайте...
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов ученому, который создаст первую вакцину от коронавируса - берём лицуху Пфайзера, откатываем Нелоху 50%, profit
Он никому ничего не должен.
даже маме Риме.
иначе мама Рима сама же его и придушит😂
Так і тут: вони "гавкають" а я "хворостиною по тину" - "тр-р-р ..." А вони аж захлинаються! І все образливими словами... А я - "культурненько" - "та по мордяці , та навідліг!"... А вони зрозуміть не можуть - "і чого я такий спокійний?" Та ще більше лайки! Я я знову "хворостиною по тину" - "Тр-р-р ..."
То у Вас мабуть сталеві нерви, що вистачає терпіння з цією сволотою тр-р-рикати. Я їх вже навіть не читаю, лише посилаю туди, де їм жаба цицьку дасть.
"Ящо не я - то хто ж?!!!" Уявіть що творилося-б тут якби не було мене! Уявили? Так ото-ж!!!
А щодо "нервів" - так у мене (після практики судових засідань) подібна полеміка - "прогулянка по осінньому лісу"
Благородство не должно ставить себе пределы.
Pfizer чергова подяка за турботу про людство.
Бо якщо людина після 2 років шкільної біології , після фізики й хімії йде до знахарки або астролога й висловлюється на складні наукові теми в дусі "міркувань" Шарікова що до переписки Енгельса з Каутським -- питання навіщо стільки підручників , стільки годино-вчителів ?!
В моєму класі було 24 учня . З них мали знання хоча б на трійку по усім предметам може 3-4 особи . Десь так 15 особ по подавній більшості предметів не засвоїли знань навіть за 5-6 клас . Й уся ця фізика, математика , хімія для їх була суцільним знущанням .
До речі якщо ділити класи по напрямках - гуманітарій , технократ , то картина знань значна крайща . В цьому напрямку й йде майже 100 років Европа , США , Японія .
Універсали - це подавна меньшість й їм не потрібні вчителя . Математик може вчити історію факультативно ...
Й ось уся ця хибна практика зараз вирісла в це агресивне невігластво . Коли колишні двійочники або середняки "вчать" відмінників й професийних медиків та біологів їх наукама , росповідаючи з колокольні своєї куцої "псевдонаукової" бази як вони бачать те , на що требо вчитися як мінімум 5 років в універі ... й потім знання йще доводити до певного рівня науковим й технічним досвітом .
не уподобляйтесь членам Французской академии наук, дружно осудившим в своё время предположение о космическом происхождении метеоритов, так как " всем известно, что в небе камней быть не может"
а ещё в 19 веке слова о том, что люди смогут разговаривать друг с другом, находясь на разных континентах, вызвали бы дружный смех окружающих и характерные жесты с пальцем у виска
человечество только в самом начале долгого пути познания, люди знают очень мало об энергиях, вибрациях, излучениях - а ведь они являются главным средством, которым Высший Разум поддерживает биологическую жизнь во Вселенной
поэтому листая учебники не забывайте, что в мире очень много явлений, о которых "учёные" даже не подозревают
Розслідування Бігуса
https://www.dsnews.ua/politics/vagnergeyt-zavtra-bellingcat-nazve-vinnih-u-zrivi-specoperaciji-16112021-442964