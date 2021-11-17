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Вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев" (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Издание Bellingcat и The Insider опубликовали расследование обстоятельств уникальной операции спецслужб Украины и причин ее срыва.
Отдельно результаты совместного расследования были опубликованы Bellingcat и The Insider (в двух частях, первой и второй), сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты исследовали, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК "Вагнер" и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.
Также речь идет о том, почему спецоперация была отложена и каким образом это привело к ее срыву и задержанию "вагнеровцев" спецслужбами Беларуси возле Минска.
С текстом Bellingcat можно ознакомиться по этой ссылке.
Топ комментарии
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+47 Герхард
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+41 Ksenia VB
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стояние на морозе месяцами. зачем? все быстро. чик чик и досвидос.
І поза тим, це не означає, що я буду солодко співати про удаваний патріотизм людини, яка не бачить різниці між проспектом Григоренка і проспектом жукова. Що протиставляєє себе, Головнокомандувача, нелоха, до інших, військових, лохів. Що вихваляється здобутками людей, які в цей час в СІЗО виправдовують своє ім'я за ці здобутки.
Ми не можемо розраховувати на ідеал - влаштування кришталевого замку перемоги на місці зруйнованого кремля. Варто погодитись на відновлення історичної справедливості у вигляді смердючого болота моск-ва. Те саме і в українській політиці, ми не маємо привілею обирати чесних і наймудріших. Мусимо спонукати невігласів і брехунів.
Олег Константинович Попо́в (31 июля 1930, дер. Вырубово, Кунцевский район, Московская область, СССР - 2 ноября 2016, Ростов-на-Дону, Россия) - советский и российский артист цирка, режиссёр, актёр, народный артист СССР(1969)[7]. Кавалер ордена Ленина (1980).
По решению жены и дочери был похоронен в городе Эглофштайне в Германии 4 ноября[19], при этом в соответствии с последней волей великого артиста - в клоунском костюме[18][20].
Госизмена и сотрудничество с врагом - это мелочь?
Рост экономики Украины за восемь месяцев
ускорился до 2,9% -
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rost-ekonomiki-ukrainy-za-vosem-mesyatsev-uskorilsya-do-29-minekonomiki
За первое полугодие в страну инвестировали $2,83 млрд. Это рекорд за последние 4 года, - Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3291728
Вони підривають тилове забезпечення, відсікають наші контакти із західними розвідками, витісняють із армії професійних і мотивованих військових, відроджують корупцію часів Януковича.
І паралельно з цим пиляють опору, на якій Україна могла б базувати свої претензії до росії у міжнародних судах. Тихою сапою «зелені» перекладають на українців провину за Іловайськ, Дебальцеве, і от тепер уже - за створення денеер - еленер. https://t.me/nuts_roses/377
Давно так не ржал.
Сколько тебе башляют за такую хрень?
наголосовал падла два года назад?
а теперь ноешь? "дайте ему еще 100 дней"?
нахер!
Також у пресу потрапив текст підозри Володимиру Демчишину, колишньому міністру енергетики, якого звинувачують у створенні (це слово читати капслоком) та сприянні терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР». Розумієте логіку? Росія виявляється ні до чого, вона технічно і артистично умиває руки, тому що ордло створили українські політики.
Цікаво, коли вони вже нарешті заявлять прямо: «громадянська війна». Їх же розриває від бажання це зробити, це два слова, заради яких їх винесли на український Олімп. Винесли на штиках російської пропаганди. Винесли у результаті злочину і обману, масштаби якого ми обов'язково дізнаємося, але трошки пізніше.
Хоч би не було занадто пізно.
А поки що читаємо заяву Європи і швидко, дуже швидко відкидаємо зайві ілюзії, у кого вони були. Коли - не якщо, а коли - дійде до повномасштабного загострення, з нами буде тільки наша армія. І ще крихти воєнної допомоги, які ПП зможе зібрати по всьому світу. https://t.me/nuts_roses/377
"та я ж вас, курвищ, три роки на той пароплав збирав..."
Герман Аксьом
@eternalrailway
Bellingcat: "Президент Украины ВПЕРВЫЕ был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года". Тобто рік при владі ця тварина не цікавилась взагалі роботою спецслужб. Рік на посаді №1 у воюючій країні! Нема коли! Всі сили і час на Порошенко! І на сценарії кварталу.
що до цієї та інших операцій
З вами все ясно
Борсаєтесь у лайні зеленського, а винуватите Порошенка
Ви "сделалі єто вмєстє"
Всі хто голосував за Зеленского є співучасниками державної зради.
Как максимум, ЗЕ уже в прямом эфире признался, что слил ее Луке.
Осталось всего-то дать обоснование и юридическую оценку таким действиям ЗЕ и его команды.
Хто зрадник, хто телефонував лукашенко?
Гундосик давно признался - это он звонил Луке. А ещё, он звонил *****.
Уже то, что Зеленский и Ермак почти ГОД ОТРИЦАЛИ само существование этой операции их ПОЛНОСТЬЮ ИЗОБЛИЧАЕТ в Государственной ИЗМЕНЕ!