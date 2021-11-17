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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1280)

Вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев" (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против

Издание Bellingcat и The Insider опубликовали расследование обстоятельств уникальной операции спецслужб Украины и причин ее срыва.

Отдельно результаты совместного расследования были опубликованы Bellingcat и The Insider (в двух частях, первой и второй), сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты исследовали, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК "Вагнер" и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также речь идет о том, почему спецоперация была отложена и каким образом это привело к ее срыву и задержанию "вагнеровцев" спецслужбами Беларуси возле Минска.

С текстом Bellingcat можно ознакомиться по этой ссылке.
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Топ комментарии
+54
Т.е. госизмена -- это небольшой вред? Совсем уже кукухой двинулись? Вас судить вместе с ним.

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17.11.2021 19:12
+47
Убитая экономика и энергосектор - это мелочь?

Госизмена и сотрудничество с врагом - это мелочь?
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17.11.2021 19:06
+41


Герман Аксьом


@eternalrailway



Bellingcat: "Президент Украины ВПЕРВЫЕ был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года". Тобто рік при владі ця тварина не цікавилась взагалі роботою спецслужб. Рік на посаді №1 у воюючій країні! Нема коли! Всі сили і час на Порошенко! І на сценарії кварталу.
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17.11.2021 18:53
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Приберіть оці слюні...
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17.11.2021 18:50 Ответить
По суті є що сказати. Ви за те, щоб зараз скинути Зе і.... кого вибере мудрий наріт ? Ви хочете Майдан 3, анархію, безвладдя ? Привід для наступу ху.ла ?
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17.11.2021 18:55 Ответить
По суті це у відповідь на дурницю про "Зеленський - патріот"? І ви ще очікуєте аргументації на таку відверту брехню? У вас є така кнопочка - видалити. І вас перестануть вважати підлабузником. Або як хочете.
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17.11.2021 19:07 Ответить
де я сказав, що патріот? Йому не дають стати непатріотом і цьому заслуга суспільства, яке змінилось та союзних країн
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17.11.2021 19:12 Ответить
"Зеленський поступово стає патріотом." Це ваш різновид зеленої брехні. Що означає: дайте йому ще 100 днів - він стане патріотом.
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17.11.2021 19:15 Ответить
В нашому світі нема чорного та білого. Є лише відтінки сірого. Означає, що зараз не можна робити Майдан 3 на користь куйлу. Ви з цим не згодні ? Ви хочете дестабілізації та анархії, коли під кордоном готові напасти та ще відтяпати шмат України ? Чому в рашці так проти зе ?
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17.11.2021 19:23 Ответить
а кто сказал что будет Майдан-3?
стояние на морозе месяцами. зачем? все быстро. чик чик и досвидос.
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17.11.2021 19:28 Ответить
армия в майдане не участвует. не ссы фешенко
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17.11.2021 19:29 Ответить
В США тоже против зекрысы -даже разведданными с ним не делятся )зекрыса должна поскорее сдохнуть,чтоб жила Украина
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17.11.2021 19:30 Ответить
Ні я не хочу. Але я не виключаю, що таке станеться. Не тому, що це я бажаю зла країні. А тому, що так проголосували виборці. З огляду на це я чекаю, що станеться раніше - одуження суспільства, чи велика криза, через яку зелена влада втратить можливість керувати. І ншого варіанту тут нема.
І поза тим, це не означає, що я буду солодко співати про удаваний патріотизм людини, яка не бачить різниці між проспектом Григоренка і проспектом жукова. Що протиставляєє себе, Головнокомандувача, нелоха, до інших, військових, лохів. Що вихваляється здобутками людей, які в цей час в СІЗО виправдовують своє ім'я за ці здобутки.
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17.11.2021 19:52 Ответить
Януковіч, Зеленський, подивіться на склад ВР.... Ви впевнені що це суспільство виліковно? Тут хоча б загострення у нього не було...
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18.11.2021 15:49 Ответить
Багатьом і Порошенко не до вподоби. Він, хоч найбільш притомний з них, але не без гріха.

Ми не можемо розраховувати на ідеал - влаштування кришталевого замку перемоги на місці зруйнованого кремля. Варто погодитись на відновлення історичної справедливості у вигляді смердючого болота моск-ва. Те саме і в українській політиці, ми не маємо привілею обирати чесних і наймудріших. Мусимо спонукати невігласів і брехунів.
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18.11.2021 16:01 Ответить
Який з клоуна може бути "патріот".
Олег Константинович Попо́в (31 июля 1930, дер. Вырубово, Кунцевский район, Московская область, СССР - 2 ноября 2016, Ростов-на-Дону, Россия) - советский и российский артист цирка, режиссёр, актёр, народный артист СССР(1969)[7]. Кавалер ордена Ленина (1980).

По решению жены и дочери был похоронен в городе Эглофштайне в Германии 4 ноября[19], при этом в соответствии с последней волей великого артиста - в клоунском костюме[18][20].
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18.11.2021 07:54 Ответить
Ну це інше. Дядько емігрував, бо з розпадом союзу втратив роботу і увесь статок. Власне, він переїхав до Баварії бідною людиною. І змушений був заробляти на життя до смерті. А те, що він не був патріотом совітів, в моїх очах лише робить йому честь.
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18.11.2021 11:49 Ответить
Арестович ,ты?Что в боты подолятские пошел?
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17.11.2021 19:18 Ответить
А чому анархію? Може, якраз, навпаки?
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17.11.2021 19:07 Ответить
я за военную хунту!
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17.11.2021 19:20 Ответить
Нет, мы не хотим майдан 3, но и избегать его не будем. А, лично я, просто хотел бы подержать это чмо за горло, за себя, за все годы ,которые это чмо забрало у меня и у моей страны, ну и за всех остальных людей, если на то будет ихняя ласка
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17.11.2021 19:37 Ответить
ЗЕ ************.
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17.11.2021 18:54 Ответить
Ні, я реаліст. Якщо Зе піде на поступки ху....лу - його треба скидати і ризикувати країною, але поки що він багато шкоди не натворив
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17.11.2021 18:57 Ответить
Убитая экономика и энергосектор - это мелочь?

Госизмена и сотрудничество с врагом - это мелочь?
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17.11.2021 19:06 Ответить
Вбита? Навіть в мінус не ідемо, а десь 2-3 відсоткти вгору. Це факт. Енергосектор проблемний - це питання до ахметки, який зараз оголосив війну Зе (бо не хоче ділитись), а в заручниках весь український народ. Яка співпраця з ворогом? Чогось путін розчарувався в Зе, що не може не радувати українців. Чого вас це пригнічує ?
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17.11.2021 19:10 Ответить
Какой вверх? Как и вранье про рекордные инвестиции.

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17.11.2021 19:14 Ответить
Посилання де на ці "фоточки ************" ?
Рост экономики Украины за восемь месяцев
ускорился до 2,9% -
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rost-ekonomiki-ukrainy-za-vosem-mesyatsev-uskorilsya-do-29-minekonomiki
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17.11.2021 19:18 Ответить
На основе чего? Этих данных которые оказались банальным враньем?

За первое полугодие в страну инвестировали $2,83 млрд. Это рекорд за последние 4 года, - Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3291728
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17.11.2021 19:28 Ответить
Т.е. госизмена -- это небольшой вред? Совсем уже кукухой двинулись? Вас судить вместе с ним.

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17.11.2021 19:12 Ответить
Ну да, за пропаганду клоуна.
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17.11.2021 19:17 Ответить
Ми повинні розуміти, що вище керівництво держави підіграє ворогу. Причому, на відміну від ініціатив у сфері економіки або державного управління, це у них виходить на порядок професійніше, з чого ми робимо висновок: підривною роботою займаються набагато розумніші за Вову люди.

Вони підривають тилове забезпечення, відсікають наші контакти із західними розвідками, витісняють із армії професійних і мотивованих військових, відроджують корупцію часів Януковича.

І паралельно з цим пиляють опору, на якій Україна могла б базувати свої претензії до росії у міжнародних судах. Тихою сапою «зелені» перекладають на українців провину за Іловайськ, Дебальцеве, і от тепер уже - за створення денеер - еленер. https://t.me/nuts_roses/377
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17.11.2021 19:21 Ответить
По этому украинцы и проголосовали против предателей и мародеров в 2019 году, не хотели быть соучастниками.
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17.11.2021 20:17 Ответить
В с равнении с По ************** Зеленскому еще очень далеко.
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17.11.2021 20:12 Ответить
Это сам лещенко написал?
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17.11.2021 19:02 Ответить
Вы бы подляцкие хотя-бы текст своих высеров меняли. Сильно тупые сопли.
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17.11.2021 19:10 Ответить
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота.
Давно так не ржал.
Сколько тебе башляют за такую хрень?
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17.11.2021 19:14 Ответить
1 пых
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17.11.2021 19:15 Ответить
Так это может сам клован тут себя рекламирует? У него сегодня тяжелый день. Расследование выложили в доступ
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17.11.2021 19:17 Ответить
Это арестович. Он ми***ми питается.
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17.11.2021 21:52 Ответить
ТИ подивись на него... головне, що курс ( у зебуина) правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки... - то-та я смаатрю янелох отводит и отводит войска на Запад... Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, - Потому, шо вы так считашь, пусть клоун проходит? Якщо Зе, щось зробить на кшталт Януковича, я буду перший на барикадах! -Дык, Парасюк говорил, шо можно было и обойтись и без Майдана... Главное выбрать правильные позиции на предполагаемых путях отхода предателей...Зеленського смикнули за ниточку, - Вот точ также смикнули и шлепера и он развернулся на 180* - лицом к мордору.
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17.11.2021 19:14 Ответить
ПНХ
наголосовал падла два года назад?
а теперь ноешь? "дайте ему еще 100 дней"?
нахер!
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17.11.2021 19:20 Ответить
Було б епічне затримання. Якби не зеленський і єрмак. Зрадники.
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17.11.2021 18:49 Ответить
і скільки б було компромату проти *****.... і скільки б було доказів для всього світу... і якби пфнявся бойовий дух захисників.... і як би ....як би ..... не прості зрадники і не просто "зрадники"... а злочинці і зрадники...
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17.11.2021 19:13 Ответить
піднявся * (пардон))
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17.11.2021 19:35 Ответить
...Ми всі вчора слухали феєричний звіт ТСК від Безуглої, у якому жодного слова не сказано про путіна та російську агресію, зате дуже багато уваги приділено Порошенкові та командуванню ЗСУ, які у боротьбі з невідомо-ким припустилися помилкових кадрових рішень і не запровадили воєнний стан у війні з невідомо-ким, що призвело до суттєвих втрат, понесених українською армією від невідомо-кого.

Також у пресу потрапив текст підозри Володимиру Демчишину, колишньому міністру енергетики, якого звинувачують у створенні (це слово читати капслоком) та сприянні терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР». Розумієте логіку? Росія виявляється ні до чого, вона технічно і артистично умиває руки, тому що ордло створили українські політики.

Цікаво, коли вони вже нарешті заявлять прямо: «громадянська війна». Їх же розриває від бажання це зробити, це два слова, заради яких їх винесли на український Олімп. Винесли на штиках російської пропаганди. Винесли у результаті злочину і обману, масштаби якого ми обов'язково дізнаємося, але трошки пізніше.

Хоч би не було занадто пізно.

А поки що читаємо заяву Європи і швидко, дуже швидко відкидаємо зайві ілюзії, у кого вони були. Коли - не якщо, а коли - дійде до повномасштабного загострення, з нами буде тільки наша армія. І ще крихти воєнної допомоги, які ПП зможе зібрати по всьому світу. https://t.me/nuts_roses/377
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17.11.2021 19:23 Ответить
На думку прийшла цитата класика: "Зливайте воду, й...ані масони, чи як вас там!"
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17.11.2021 18:53 Ответить
на думку спало анекдотичне:
"та я ж вас, курвищ, три роки на той пароплав збирав..."
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17.11.2021 19:24 Ответить


Герман Аксьом


@eternalrailway



Bellingcat: "Президент Украины ВПЕРВЫЕ был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года". Тобто рік при владі ця тварина не цікавилась взагалі роботою спецслужб. Рік на посаді №1 у воюючій країні! Нема коли! Всі сили і час на Порошенко! І на сценарії кварталу.
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17.11.2021 18:53 Ответить
Ото краще б воно і далі не цікавилося - може тоді операцію вдалося б без його відома провести!
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17.11.2021 18:55 Ответить
зате Єрмак був добре обізнаний
що до цієї та інших операцій
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17.11.2021 19:04 Ответить
Так в этом суть зрады ЗЕЛЕНСКОГО , который посвятил своего Д'ерьмачка ,НЕ ИМЕЮЩЕГО ДОПУСКА К ГОС .ТАЙНЕ !!
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17.11.2021 19:43 Ответить
Та ясно...
З вами все ясно
Борсаєтесь у лайні зеленського, а винуватите Порошенка
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17.11.2021 20:29 Ответить
зелоха и его любовницу - дерьмака на пожизненное по статье "держзрада"
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17.11.2021 18:54 Ответить
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував перенести операцію із затримання "вагнерівців" на тиждень, встановили розслідувачі Bellingcat.
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17.11.2021 18:54 Ответить
Ну вот и предатель...не отмена операции а её слив за неделю....Такие операции на завершающем этапе нельзя поставить на паузу...только отменить...и они могли так сделать и было бы ОК...это полномочия ЗЕ...а вот слить не отменяя - это предательство...причём своих же спец служб...люди то работали...зарплату им платили зарплату...то есть предательство усилий Народа Украины...
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17.11.2021 18:59 Ответить
Пам'ятайте зелібоби

Ви "сделалі єто вмєстє"
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17.11.2021 18:54 Ответить
Для дітей природи поясню окремо:
Всі хто голосував за Зеленского є співучасниками державної зради.
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17.11.2021 18:56 Ответить
адекватным людям уже можно ржать?) или еще подождем 100 дней?)
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17.11.2021 18:58 Ответить
Зе може врятувати лише широкомасштабна російська агресія - де нашій країні буде потрібні не перевибори а якійсь легітимний болванчик що може підписувати під примусом револьвера у скроні - якійсь корисні для держави документи.
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18.11.2021 10:55 Ответить
И ничё в ней нет. Вангую и дальше пустышку.
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17.11.2021 18:59 Ответить
Как минимум, Ермак уже солгал, когда вещал, что не было никакой операции.

Как максимум, ЗЕ уже в прямом эфире признался, что слил ее Луке.

Осталось всего-то дать обоснование и юридическую оценку таким действиям ЗЕ и его команды.
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17.11.2021 19:09 Ответить
Подтянулись Лещенята, заменившие Подолят
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17.11.2021 19:09 Ответить
Операция крупная, вот и пересрали - как бы чего не вышло....
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17.11.2021 19:00 Ответить
у володи очевидно выходил метан круглосуточно ... ермак и слил , чтобы не задохнуться или того хуже не рвануло
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17.11.2021 19:15 Ответить
плiснявому з його шоблою насрати головне щоб Iзраiль або ростов на разi шухеру хутко зустрiв i захистив вiд бiндер
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17.11.2021 19:06 Ответить
Рік чекали розслідування, а воно якесь "пусте".
Хто зрадник, хто телефонував лукашенко?
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17.11.2021 19:06 Ответить
Это первая часть ,где уже четко показанно,что зекрыса врала про то,шо не знала ни про какую операцию и звонила усатому от балды
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17.11.2021 19:11 Ответить
Спроси у Лукашенка!
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17.11.2021 19:12 Ответить
Умеющим думать украинцам давно всё понятно. Тот кто ожидал сенсаций вряд-ли их найдёт в этом отчёте. Расследование Bellingcat - это для всего мира.
Гундосик давно признался - это он звонил Луке. А ещё, он звонил *****.
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17.11.2021 19:16 Ответить
Ждем вторую часть.
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17.11.2021 19:14 Ответить
Ожидаемо,что до тупых зеголосилок не доходит,чтоб посадить зекрысу пожизненно хватит и первой плюс признание зекрысы,что оно само звонило усатому )
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17.11.2021 19:21 Ответить
Лера, щас дивлюсь, наприклад, суперечку двох нардепів, Олега Синютки (ЄС) та Олег Дунда (урода) в програмі Василя Зими на Еспресо; так от урод "доказує", що в матеріалах Белінкету та в ТСК, які озвучила Марьяна - нема розбіжностей!
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17.11.2021 20:00 Ответить
)))))а що йому ще робити -нехай ганьбяться далі -їх капець тепер неминучий
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17.11.2021 20:31 Ответить
дивився я і другу передачу - авторську програму Анни Мірошниченко (5-тий канал), де був урод Жмеренецткий (член ТСК). Так от, висновок: обидва уроди "доказують", що в матеріалах Белінкету та в ТСК, які озвучила Марьяна - нема розбіжностей! А це означає, що вони обидва шпарять по методичці з ОП!
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18.11.2021 00:11 Ответить
В общем ,уже и тут понятно -зекрыса с дерьмаком первые враги внутри Украины -и это всего часть публикации...А зескот,как те глисты,которых ,вдруг,закинули в сковородку -песня
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17.11.2021 19:15 Ответить
а починати треба з наглої брехні.... з брехні і заперечення самого факту цієї важливої операції... скільки привладних сцикунів сбрехало, відхрещуючись від самої оперції і її зриву??? андони...
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17.11.2021 19:16 Ответить
Шось у лісі здохло. Bellingcat таки розродився.
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17.11.2021 19:20 Ответить
ЗеЛя и его банда за все будут отвечать!
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17.11.2021 19:23 Ответить
Зеленский после , срока , судя по всему сядет в тюрьму , вместе с Ермаком
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17.11.2021 19:33 Ответить
"Строк" після "строку" - оригінально.
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18.11.2021 14:15 Ответить
На сайте Bellingcat она была выложена изначально вся, нафига вам эти обрезки из инсайдера?
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17.11.2021 19:35 Ответить
Думаю що цього тижня або на початку другого буде підозра Порошенку, інших козирів щоб перекрити свою зраду у Зе влади немає. Але якщо вони це зроблять то це їх і похоронить
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17.11.2021 19:43 Ответить
а могут еще по уборщице шефира стрельнуть из рогатки...
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17.11.2021 19:50 Ответить
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17.11.2021 19:49 Ответить
Сенсации никакой НЕТ!
Уже то, что Зеленский и Ермак почти ГОД ОТРИЦАЛИ само существование этой операции их ПОЛНОСТЬЮ ИЗОБЛИЧАЕТ в Государственной ИЗМЕНЕ!
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17.11.2021 19:51 Ответить
пусть у предателей и изменников земля горит под ногами, вместе с ногами, и вмести с ними... сволочи продажные, вы еще за все ответите!
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17.11.2021 20:02 Ответить
Народу наплевать на вагнергейт, слишком сложно для обывателей, но когда Коломойский с Зе не далут отопления и света, то для нового Майдана это скандал прригодится.
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17.11.2021 20:24 Ответить
В усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.
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17.11.2021 21:24 Ответить
зеленскийй - охметовский осёл
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18.11.2021 09:05 Ответить
От як пересічний громадянин має спокійно жити і працювати в державі, де катів і вбивць його рідних, сусідів, знайомих, просто випускають?! Ця влада цинічно і безкарно грабує і вбиває своїх громадян і це хіхіканням не закінчиться.
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18.11.2021 09:54 Ответить
А Що, про відставки, самогубства, випадіння з вікон .....високопосадовців оп-и нічого не чути?
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18.11.2021 14:18 Ответить
Зрадника ЗЕлю на зону на довічне.
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18.11.2021 15:59 Ответить
Я людина похилого віку, але прошу бога, щоб дав мені можливість побачити як зелені кишки люди розвішують вилами на тинах. А там можна і вмирати, бо у дітей та онуків знову з'явиться надія. Хоча б надія, а подальше буде залежити від них.
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18.11.2021 16:07 Ответить
 
 