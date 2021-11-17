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Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476)

Вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців" (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти

Видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування обставин унікальної операції спецслужб України, та причин її зриву.

Окремо результати спільного розслідування опубліковали Bellingcat та The Insider (у двох частинах, першій та другій), повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти дослідили, як українським розвідникам вдалося завербувати бойовиків ПВК "Вагнер" та отримати з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах.

Також ідеться про те, чому спецоперацію було відкладено та яким чином це зрештою призвело до її зриву й затримання "вагнерівців" спецслужбами Білорусі біля Мінська.

З текстом Bellingcat можна ознайомитися за цим посиланням.

Читайте: Причиною зриву затримання "вагнерівців" могла стати неприязнь Зеленського до директора ГУР МО Бурби, - The Insider

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
Т.е. госизмена -- это небольшой вред? Совсем уже кукухой двинулись? Вас судить вместе с ним.

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17.11.2021 19:12
+47
Убитая экономика и энергосектор - это мелочь?

Госизмена и сотрудничество с врагом - это мелочь?
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17.11.2021 19:06
+41


Герман Аксьом


@eternalrailway



Bellingcat: "Президент Украины ВПЕРВЫЕ был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года". Тобто рік при владі ця тварина не цікавилась взагалі роботою спецслужб. Рік на посаді №1 у воюючій країні! Нема коли! Всі сили і час на Порошенко! І на сценарії кварталу.
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17.11.2021 18:53
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Приберіть оці слюні...
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17.11.2021 18:50 Відповісти
По суті є що сказати. Ви за те, щоб зараз скинути Зе і.... кого вибере мудрий наріт ? Ви хочете Майдан 3, анархію, безвладдя ? Привід для наступу ху.ла ?
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17.11.2021 18:55 Відповісти
По суті це у відповідь на дурницю про "Зеленський - патріот"? І ви ще очікуєте аргументації на таку відверту брехню? У вас є така кнопочка - видалити. І вас перестануть вважати підлабузником. Або як хочете.
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17.11.2021 19:07 Відповісти
де я сказав, що патріот? Йому не дають стати непатріотом і цьому заслуга суспільства, яке змінилось та союзних країн
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17.11.2021 19:12 Відповісти
"Зеленський поступово стає патріотом." Це ваш різновид зеленої брехні. Що означає: дайте йому ще 100 днів - він стане патріотом.
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17.11.2021 19:15 Відповісти
В нашому світі нема чорного та білого. Є лише відтінки сірого. Означає, що зараз не можна робити Майдан 3 на користь куйлу. Ви з цим не згодні ? Ви хочете дестабілізації та анархії, коли під кордоном готові напасти та ще відтяпати шмат України ? Чому в рашці так проти зе ?
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17.11.2021 19:23 Відповісти
а кто сказал что будет Майдан-3?
стояние на морозе месяцами. зачем? все быстро. чик чик и досвидос.
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17.11.2021 19:28 Відповісти
армия в майдане не участвует. не ссы фешенко
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17.11.2021 19:29 Відповісти
В США тоже против зекрысы -даже разведданными с ним не делятся )зекрыса должна поскорее сдохнуть,чтоб жила Украина
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17.11.2021 19:30 Відповісти
Ні я не хочу. Але я не виключаю, що таке станеться. Не тому, що це я бажаю зла країні. А тому, що так проголосували виборці. З огляду на це я чекаю, що станеться раніше - одуження суспільства, чи велика криза, через яку зелена влада втратить можливість керувати. І ншого варіанту тут нема.
І поза тим, це не означає, що я буду солодко співати про удаваний патріотизм людини, яка не бачить різниці між проспектом Григоренка і проспектом жукова. Що протиставляєє себе, Головнокомандувача, нелоха, до інших, військових, лохів. Що вихваляється здобутками людей, які в цей час в СІЗО виправдовують своє ім'я за ці здобутки.
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17.11.2021 19:52 Відповісти
Януковіч, Зеленський, подивіться на склад ВР.... Ви впевнені що це суспільство виліковно? Тут хоча б загострення у нього не було...
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18.11.2021 15:49 Відповісти
Багатьом і Порошенко не до вподоби. Він, хоч найбільш притомний з них, але не без гріха.

Ми не можемо розраховувати на ідеал - влаштування кришталевого замку перемоги на місці зруйнованого кремля. Варто погодитись на відновлення історичної справедливості у вигляді смердючого болота моск-ва. Те саме і в українській політиці, ми не маємо привілею обирати чесних і наймудріших. Мусимо спонукати невігласів і брехунів.
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18.11.2021 16:01 Відповісти
Який з клоуна може бути "патріот".
Олег Константинович Попо́в (31 июля 1930, дер. Вырубово, Кунцевский район, Московская область, СССР - 2 ноября 2016, Ростов-на-Дону, Россия) - советский и российский артист цирка, режиссёр, актёр, народный артист СССР(1969)[7]. Кавалер ордена Ленина (1980).

По решению жены и дочери был похоронен в городе Эглофштайне в Германии 4 ноября[19], при этом в соответствии с последней волей великого артиста - в клоунском костюме[18][20].
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18.11.2021 07:54 Відповісти
Ну це інше. Дядько емігрував, бо з розпадом союзу втратив роботу і увесь статок. Власне, він переїхав до Баварії бідною людиною. І змушений був заробляти на життя до смерті. А те, що він не був патріотом совітів, в моїх очах лише робить йому честь.
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18.11.2021 11:49 Відповісти
Арестович ,ты?Что в боты подолятские пошел?
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17.11.2021 19:18 Відповісти
А чому анархію? Може, якраз, навпаки?
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17.11.2021 19:07 Відповісти
я за военную хунту!
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17.11.2021 19:20 Відповісти
Нет, мы не хотим майдан 3, но и избегать его не будем. А, лично я, просто хотел бы подержать это чмо за горло, за себя, за все годы ,которые это чмо забрало у меня и у моей страны, ну и за всех остальных людей, если на то будет ихняя ласка
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17.11.2021 19:37 Відповісти
ЗЕ ************.
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17.11.2021 18:54 Відповісти
Ні, я реаліст. Якщо Зе піде на поступки ху....лу - його треба скидати і ризикувати країною, але поки що він багато шкоди не натворив
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17.11.2021 18:57 Відповісти
Убитая экономика и энергосектор - это мелочь?

Госизмена и сотрудничество с врагом - это мелочь?
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17.11.2021 19:06 Відповісти
Вбита? Навіть в мінус не ідемо, а десь 2-3 відсоткти вгору. Це факт. Енергосектор проблемний - це питання до ахметки, який зараз оголосив війну Зе (бо не хоче ділитись), а в заручниках весь український народ. Яка співпраця з ворогом? Чогось путін розчарувався в Зе, що не може не радувати українців. Чого вас це пригнічує ?
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17.11.2021 19:10 Відповісти
Какой вверх? Как и вранье про рекордные инвестиции.

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17.11.2021 19:14 Відповісти
Посилання де на ці "фоточки ************" ?
Рост экономики Украины за восемь месяцев
ускорился до 2,9% -
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rost-ekonomiki-ukrainy-za-vosem-mesyatsev-uskorilsya-do-29-minekonomiki
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17.11.2021 19:18 Відповісти
На основе чего? Этих данных которые оказались банальным враньем?

За первое полугодие в страну инвестировали $2,83 млрд. Это рекорд за последние 4 года, - Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3291728
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17.11.2021 19:28 Відповісти
Т.е. госизмена -- это небольшой вред? Совсем уже кукухой двинулись? Вас судить вместе с ним.

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17.11.2021 19:12 Відповісти
Ну да, за пропаганду клоуна.
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17.11.2021 19:17 Відповісти
Ми повинні розуміти, що вище керівництво держави підіграє ворогу. Причому, на відміну від ініціатив у сфері економіки або державного управління, це у них виходить на порядок професійніше, з чого ми робимо висновок: підривною роботою займаються набагато розумніші за Вову люди.

Вони підривають тилове забезпечення, відсікають наші контакти із західними розвідками, витісняють із армії професійних і мотивованих військових, відроджують корупцію часів Януковича.

І паралельно з цим пиляють опору, на якій Україна могла б базувати свої претензії до росії у міжнародних судах. Тихою сапою «зелені» перекладають на українців провину за Іловайськ, Дебальцеве, і от тепер уже - за створення денеер - еленер. https://t.me/nuts_roses/377
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17.11.2021 19:21 Відповісти
По этому украинцы и проголосовали против предателей и мародеров в 2019 году, не хотели быть соучастниками.
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17.11.2021 20:17 Відповісти
В с равнении с По ************** Зеленскому еще очень далеко.
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17.11.2021 20:12 Відповісти
Это сам лещенко написал?
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17.11.2021 19:02 Відповісти
Вы бы подляцкие хотя-бы текст своих высеров меняли. Сильно тупые сопли.
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17.11.2021 19:10 Відповісти
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота.
Давно так не ржал.
Сколько тебе башляют за такую хрень?
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17.11.2021 19:14 Відповісти
1 пых
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17.11.2021 19:15 Відповісти
Так это может сам клован тут себя рекламирует? У него сегодня тяжелый день. Расследование выложили в доступ
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17.11.2021 19:17 Відповісти
Это арестович. Он ми***ми питается.
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17.11.2021 21:52 Відповісти
ТИ подивись на него... головне, що курс ( у зебуина) правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки... - то-та я смаатрю янелох отводит и отводит войска на Запад... Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, - Потому, шо вы так считашь, пусть клоун проходит? Якщо Зе, щось зробить на кшталт Януковича, я буду перший на барикадах! -Дык, Парасюк говорил, шо можно было и обойтись и без Майдана... Главное выбрать правильные позиции на предполагаемых путях отхода предателей...Зеленського смикнули за ниточку, - Вот точ также смикнули и шлепера и он развернулся на 180* - лицом к мордору.
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17.11.2021 19:14 Відповісти
ПНХ
наголосовал падла два года назад?
а теперь ноешь? "дайте ему еще 100 дней"?
нахер!
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17.11.2021 19:20 Відповісти
Було б епічне затримання. Якби не зеленський і єрмак. Зрадники.
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17.11.2021 18:49 Відповісти
і скільки б було компромату проти *****.... і скільки б було доказів для всього світу... і якби пфнявся бойовий дух захисників.... і як би ....як би ..... не прості зрадники і не просто "зрадники"... а злочинці і зрадники...
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17.11.2021 19:13 Відповісти
піднявся * (пардон))
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17.11.2021 19:35 Відповісти
...Ми всі вчора слухали феєричний звіт ТСК від Безуглої, у якому жодного слова не сказано про путіна та російську агресію, зате дуже багато уваги приділено Порошенкові та командуванню ЗСУ, які у боротьбі з невідомо-ким припустилися помилкових кадрових рішень і не запровадили воєнний стан у війні з невідомо-ким, що призвело до суттєвих втрат, понесених українською армією від невідомо-кого.

Також у пресу потрапив текст підозри Володимиру Демчишину, колишньому міністру енергетики, якого звинувачують у створенні (це слово читати капслоком) та сприянні терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР». Розумієте логіку? Росія виявляється ні до чого, вона технічно і артистично умиває руки, тому що ордло створили українські політики.

Цікаво, коли вони вже нарешті заявлять прямо: «громадянська війна». Їх же розриває від бажання це зробити, це два слова, заради яких їх винесли на український Олімп. Винесли на штиках російської пропаганди. Винесли у результаті злочину і обману, масштаби якого ми обов'язково дізнаємося, але трошки пізніше.

Хоч би не було занадто пізно.

А поки що читаємо заяву Європи і швидко, дуже швидко відкидаємо зайві ілюзії, у кого вони були. Коли - не якщо, а коли - дійде до повномасштабного загострення, з нами буде тільки наша армія. І ще крихти воєнної допомоги, які ПП зможе зібрати по всьому світу. https://t.me/nuts_roses/377
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17.11.2021 19:23 Відповісти
На думку прийшла цитата класика: "Зливайте воду, й...ані масони, чи як вас там!"
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17.11.2021 18:53 Відповісти
на думку спало анекдотичне:
"та я ж вас, курвищ, три роки на той пароплав збирав..."
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17.11.2021 19:24 Відповісти


Герман Аксьом


@eternalrailway



Bellingcat: "Президент Украины ВПЕРВЫЕ был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года". Тобто рік при владі ця тварина не цікавилась взагалі роботою спецслужб. Рік на посаді №1 у воюючій країні! Нема коли! Всі сили і час на Порошенко! І на сценарії кварталу.
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17.11.2021 18:53 Відповісти
Ото краще б воно і далі не цікавилося - може тоді операцію вдалося б без його відома провести!
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17.11.2021 18:55 Відповісти
зате Єрмак був добре обізнаний
що до цієї та інших операцій
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17.11.2021 19:04 Відповісти
Так в этом суть зрады ЗЕЛЕНСКОГО , который посвятил своего Д'ерьмачка ,НЕ ИМЕЮЩЕГО ДОПУСКА К ГОС .ТАЙНЕ !!
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17.11.2021 19:43 Відповісти
Та ясно...
З вами все ясно
Борсаєтесь у лайні зеленського, а винуватите Порошенка
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17.11.2021 20:29 Відповісти
зелоха и его любовницу - дерьмака на пожизненное по статье "держзрада"
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17.11.2021 18:54 Відповісти
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував перенести операцію із затримання "вагнерівців" на тиждень, встановили розслідувачі Bellingcat.
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17.11.2021 18:54 Відповісти
Ну вот и предатель...не отмена операции а её слив за неделю....Такие операции на завершающем этапе нельзя поставить на паузу...только отменить...и они могли так сделать и было бы ОК...это полномочия ЗЕ...а вот слить не отменяя - это предательство...причём своих же спец служб...люди то работали...зарплату им платили зарплату...то есть предательство усилий Народа Украины...
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17.11.2021 18:59 Відповісти
Пам'ятайте зелібоби

Ви "сделалі єто вмєстє"
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17.11.2021 18:54 Відповісти
Для дітей природи поясню окремо:
Всі хто голосував за Зеленского є співучасниками державної зради.
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17.11.2021 18:56 Відповісти
адекватным людям уже можно ржать?) или еще подождем 100 дней?)
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17.11.2021 18:58 Відповісти
Зе може врятувати лише широкомасштабна російська агресія - де нашій країні буде потрібні не перевибори а якійсь легітимний болванчик що може підписувати під примусом револьвера у скроні - якійсь корисні для держави документи.
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18.11.2021 10:55 Відповісти
И ничё в ней нет. Вангую и дальше пустышку.
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17.11.2021 18:59 Відповісти
Как минимум, Ермак уже солгал, когда вещал, что не было никакой операции.

Как максимум, ЗЕ уже в прямом эфире признался, что слил ее Луке.

Осталось всего-то дать обоснование и юридическую оценку таким действиям ЗЕ и его команды.
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17.11.2021 19:09 Відповісти
Подтянулись Лещенята, заменившие Подолят
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17.11.2021 19:09 Відповісти
Операция крупная, вот и пересрали - как бы чего не вышло....
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17.11.2021 19:00 Відповісти
у володи очевидно выходил метан круглосуточно ... ермак и слил , чтобы не задохнуться или того хуже не рвануло
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17.11.2021 19:15 Відповісти
плiснявому з його шоблою насрати головне щоб Iзраiль або ростов на разi шухеру хутко зустрiв i захистив вiд бiндер
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17.11.2021 19:06 Відповісти
Рік чекали розслідування, а воно якесь "пусте".
Хто зрадник, хто телефонував лукашенко?
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17.11.2021 19:06 Відповісти
Это первая часть ,где уже четко показанно,что зекрыса врала про то,шо не знала ни про какую операцию и звонила усатому от балды
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17.11.2021 19:11 Відповісти
Спроси у Лукашенка!
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17.11.2021 19:12 Відповісти
Умеющим думать украинцам давно всё понятно. Тот кто ожидал сенсаций вряд-ли их найдёт в этом отчёте. Расследование Bellingcat - это для всего мира.
Гундосик давно признался - это он звонил Луке. А ещё, он звонил *****.
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17.11.2021 19:16 Відповісти
Ждем вторую часть.
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17.11.2021 19:14 Відповісти
Ожидаемо,что до тупых зеголосилок не доходит,чтоб посадить зекрысу пожизненно хватит и первой плюс признание зекрысы,что оно само звонило усатому )
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17.11.2021 19:21 Відповісти
Лера, щас дивлюсь, наприклад, суперечку двох нардепів, Олега Синютки (ЄС) та Олег Дунда (урода) в програмі Василя Зими на Еспресо; так от урод "доказує", що в матеріалах Белінкету та в ТСК, які озвучила Марьяна - нема розбіжностей!
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17.11.2021 20:00 Відповісти
)))))а що йому ще робити -нехай ганьбяться далі -їх капець тепер неминучий
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17.11.2021 20:31 Відповісти
дивився я і другу передачу - авторську програму Анни Мірошниченко (5-тий канал), де був урод Жмеренецткий (член ТСК). Так от, висновок: обидва уроди "доказують", що в матеріалах Белінкету та в ТСК, які озвучила Марьяна - нема розбіжностей! А це означає, що вони обидва шпарять по методичці з ОП!
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18.11.2021 00:11 Відповісти
В общем ,уже и тут понятно -зекрыса с дерьмаком первые враги внутри Украины -и это всего часть публикации...А зескот,как те глисты,которых ,вдруг,закинули в сковородку -песня
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17.11.2021 19:15 Відповісти
а починати треба з наглої брехні.... з брехні і заперечення самого факту цієї важливої операції... скільки привладних сцикунів сбрехало, відхрещуючись від самої оперції і її зриву??? андони...
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17.11.2021 19:16 Відповісти
Шось у лісі здохло. Bellingcat таки розродився.
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17.11.2021 19:20 Відповісти
ЗеЛя и его банда за все будут отвечать!
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17.11.2021 19:23 Відповісти
Зеленский после , срока , судя по всему сядет в тюрьму , вместе с Ермаком
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17.11.2021 19:33 Відповісти
"Строк" після "строку" - оригінально.
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18.11.2021 14:15 Відповісти
На сайте Bellingcat она была выложена изначально вся, нафига вам эти обрезки из инсайдера?
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17.11.2021 19:35 Відповісти
Думаю що цього тижня або на початку другого буде підозра Порошенку, інших козирів щоб перекрити свою зраду у Зе влади немає. Але якщо вони це зроблять то це їх і похоронить
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17.11.2021 19:43 Відповісти
а могут еще по уборщице шефира стрельнуть из рогатки...
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17.11.2021 19:50 Відповісти
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17.11.2021 19:49 Відповісти
Сенсации никакой НЕТ!
Уже то, что Зеленский и Ермак почти ГОД ОТРИЦАЛИ само существование этой операции их ПОЛНОСТЬЮ ИЗОБЛИЧАЕТ в Государственной ИЗМЕНЕ!
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17.11.2021 19:51 Відповісти
пусть у предателей и изменников земля горит под ногами, вместе с ногами, и вмести с ними... сволочи продажные, вы еще за все ответите!
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17.11.2021 20:02 Відповісти
Народу наплевать на вагнергейт, слишком сложно для обывателей, но когда Коломойский с Зе не далут отопления и света, то для нового Майдана это скандал прригодится.
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17.11.2021 20:24 Відповісти
В усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.
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17.11.2021 21:24 Відповісти
зеленскийй - охметовский осёл
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18.11.2021 09:05 Відповісти
От як пересічний громадянин має спокійно жити і працювати в державі, де катів і вбивць його рідних, сусідів, знайомих, просто випускають?! Ця влада цинічно і безкарно грабує і вбиває своїх громадян і це хіхіканням не закінчиться.
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18.11.2021 09:54 Відповісти
А Що, про відставки, самогубства, випадіння з вікон .....високопосадовців оп-и нічого не чути?
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18.11.2021 14:18 Відповісти
Зрадника ЗЕлю на зону на довічне.
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18.11.2021 15:59 Відповісти
Я людина похилого віку, але прошу бога, щоб дав мені можливість побачити як зелені кишки люди розвішують вилами на тинах. А там можна і вмирати, бо у дітей та онуків знову з'явиться надія. Хоча б надія, а подальше буде залежити від них.
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18.11.2021 16:07 Відповісти
 
 