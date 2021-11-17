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Вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців" (оновлено)
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Видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування обставин унікальної операції спецслужб України, та причин її зриву.
Окремо результати спільного розслідування опубліковали Bellingcat та The Insider (у двох частинах, першій та другій), повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти дослідили, як українським розвідникам вдалося завербувати бойовиків ПВК "Вагнер" та отримати з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах.
Також ідеться про те, чому спецоперацію було відкладено та яким чином це зрештою призвело до її зриву й затримання "вагнерівців" спецслужбами Білорусі біля Мінська.
З текстом Bellingcat можна ознайомитися за цим посиланням.
Топ коментарі
+54 18c49ed2
показати весь коментар17.11.2021 19:12
+47 Герхард
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+41 Ksenia VB
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стояние на морозе месяцами. зачем? все быстро. чик чик и досвидос.
І поза тим, це не означає, що я буду солодко співати про удаваний патріотизм людини, яка не бачить різниці між проспектом Григоренка і проспектом жукова. Що протиставляєє себе, Головнокомандувача, нелоха, до інших, військових, лохів. Що вихваляється здобутками людей, які в цей час в СІЗО виправдовують своє ім'я за ці здобутки.
Ми не можемо розраховувати на ідеал - влаштування кришталевого замку перемоги на місці зруйнованого кремля. Варто погодитись на відновлення історичної справедливості у вигляді смердючого болота моск-ва. Те саме і в українській політиці, ми не маємо привілею обирати чесних і наймудріших. Мусимо спонукати невігласів і брехунів.
Олег Константинович Попо́в (31 июля 1930, дер. Вырубово, Кунцевский район, Московская область, СССР - 2 ноября 2016, Ростов-на-Дону, Россия) - советский и российский артист цирка, режиссёр, актёр, народный артист СССР(1969)[7]. Кавалер ордена Ленина (1980).
По решению жены и дочери был похоронен в городе Эглофштайне в Германии 4 ноября[19], при этом в соответствии с последней волей великого артиста - в клоунском костюме[18][20].
Госизмена и сотрудничество с врагом - это мелочь?
Рост экономики Украины за восемь месяцев
ускорился до 2,9% -
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rost-ekonomiki-ukrainy-za-vosem-mesyatsev-uskorilsya-do-29-minekonomiki
За первое полугодие в страну инвестировали $2,83 млрд. Это рекорд за последние 4 года, - Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3291728
Вони підривають тилове забезпечення, відсікають наші контакти із західними розвідками, витісняють із армії професійних і мотивованих військових, відроджують корупцію часів Януковича.
І паралельно з цим пиляють опору, на якій Україна могла б базувати свої претензії до росії у міжнародних судах. Тихою сапою «зелені» перекладають на українців провину за Іловайськ, Дебальцеве, і от тепер уже - за створення денеер - еленер. https://t.me/nuts_roses/377
Давно так не ржал.
Сколько тебе башляют за такую хрень?
наголосовал падла два года назад?
а теперь ноешь? "дайте ему еще 100 дней"?
нахер!
Також у пресу потрапив текст підозри Володимиру Демчишину, колишньому міністру енергетики, якого звинувачують у створенні (це слово читати капслоком) та сприянні терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР». Розумієте логіку? Росія виявляється ні до чого, вона технічно і артистично умиває руки, тому що ордло створили українські політики.
Цікаво, коли вони вже нарешті заявлять прямо: «громадянська війна». Їх же розриває від бажання це зробити, це два слова, заради яких їх винесли на український Олімп. Винесли на штиках російської пропаганди. Винесли у результаті злочину і обману, масштаби якого ми обов'язково дізнаємося, але трошки пізніше.
Хоч би не було занадто пізно.
А поки що читаємо заяву Європи і швидко, дуже швидко відкидаємо зайві ілюзії, у кого вони були. Коли - не якщо, а коли - дійде до повномасштабного загострення, з нами буде тільки наша армія. І ще крихти воєнної допомоги, які ПП зможе зібрати по всьому світу. https://t.me/nuts_roses/377
"та я ж вас, курвищ, три роки на той пароплав збирав..."
Герман Аксьом
@eternalrailway
Bellingcat: "Президент Украины ВПЕРВЫЕ был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года". Тобто рік при владі ця тварина не цікавилась взагалі роботою спецслужб. Рік на посаді №1 у воюючій країні! Нема коли! Всі сили і час на Порошенко! І на сценарії кварталу.
що до цієї та інших операцій
З вами все ясно
Борсаєтесь у лайні зеленського, а винуватите Порошенка
Ви "сделалі єто вмєстє"
Всі хто голосував за Зеленского є співучасниками державної зради.
Как максимум, ЗЕ уже в прямом эфире признался, что слил ее Луке.
Осталось всего-то дать обоснование и юридическую оценку таким действиям ЗЕ и его команды.
Хто зрадник, хто телефонував лукашенко?
Гундосик давно признался - это он звонил Луке. А ещё, он звонил *****.
Уже то, что Зеленский и Ермак почти ГОД ОТРИЦАЛИ само существование этой операции их ПОЛНОСТЬЮ ИЗОБЛИЧАЕТ в Государственной ИЗМЕНЕ!