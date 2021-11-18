Украинские разведчики заставили "вагнеровцев" самих выдать копромат на себя, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ

Наемники сами предоставили украинским спецслужащим показания совершенных ими военных преступлений, потому что думали, что составляют резюме для работодателей.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время подготовки операции украинские спецслужбы действовали якобы от имени ЧВК "МАР" - такая компания действительно существовала в Санкт-Петербурге, но на тот момент уже прекратила работу. Разведчики зарегистрировали сайт, похожий на сайт настоящей ЧВК, и объявили, что якобы нанимают людей для охраны скважин "Роснефти" на Ближнем Востоке. Привлекши боевика Артема Миляева с позывным Шаман, который думал, что этот заказ - настоящий, они получили более 200 заявок от потенциальных претендентов.

Анкета кандидата на работу в ЧВК "МАР"

Претендентам сказали прислать подробное военное резюме, копии документов, подтверждающих боевой опыт, рекомендательные письма от командиров и сканы свидетельств об орденах и медалях.

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"На начало июня 2020 года на два электронных адреса, подконтрольных ГУР МОУ, пришли сотни страниц подробных, собственноручно написанных признаний по поводу участия в военных действиях в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров, фотографии медалей, выданных Кремлем, и даже ранее неизвестные видео- и фотоматериалы об уничтожении украинского военного вертолета над Донбассом в 2014 году", - пишет Bellingcat.

Эти резюме содержали детали того, как развивалась российская гибридная война в Украине. Наемники описывали свои действия на Донбассе - будь то в виде "ополченцев" или в составе регулярных воинских частей РФ.

В дальнейшем выяснилось, что многие из перечня ГУР МО находятся в списках особо опасных террористов, которые составила СБУ.

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"Среди них были бойцы, участвовавшие в ключевых боях под Иловайском и Дебальцевым, стоивших жизни сотням украинских военных. Другие участвовали в сбитии украинского военно-транспортного самолета в июне 2014 года под Луганском. ... Один из наемников даже говорил, что в начале июля 2014 года сопровождал через российско-украинскую границу установку "Бук" - средство ПВО того же типа, которым был сбит MH17", - пишет Bellingcat.

Полный текст расследования можно прочитать здесь.









