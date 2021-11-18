Украинские разведчики заставили "вагнеровцев" самих выдать копромат на себя, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Наемники сами предоставили украинским спецслужащим показания совершенных ими военных преступлений, потому что думали, что составляют резюме для работодателей.
Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время подготовки операции украинские спецслужбы действовали якобы от имени ЧВК "МАР" - такая компания действительно существовала в Санкт-Петербурге, но на тот момент уже прекратила работу. Разведчики зарегистрировали сайт, похожий на сайт настоящей ЧВК, и объявили, что якобы нанимают людей для охраны скважин "Роснефти" на Ближнем Востоке. Привлекши боевика Артема Миляева с позывным Шаман, который думал, что этот заказ - настоящий, они получили более 200 заявок от потенциальных претендентов.
Анкета кандидата на работу в ЧВК "МАР"
Претендентам сказали прислать подробное военное резюме, копии документов, подтверждающих боевой опыт, рекомендательные письма от командиров и сканы свидетельств об орденах и медалях.
"На начало июня 2020 года на два электронных адреса, подконтрольных ГУР МОУ, пришли сотни страниц подробных, собственноручно написанных признаний по поводу участия в военных действиях в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров, фотографии медалей, выданных Кремлем, и даже ранее неизвестные видео- и фотоматериалы об уничтожении украинского военного вертолета над Донбассом в 2014 году", - пишет Bellingcat.
Эти резюме содержали детали того, как развивалась российская гибридная война в Украине. Наемники описывали свои действия на Донбассе - будь то в виде "ополченцев" или в составе регулярных воинских частей РФ.
В дальнейшем выяснилось, что многие из перечня ГУР МО находятся в списках особо опасных террористов, которые составила СБУ.
"Среди них были бойцы, участвовавшие в ключевых боях под Иловайском и Дебальцевым, стоивших жизни сотням украинских военных. Другие участвовали в сбитии украинского военно-транспортного самолета в июне 2014 года под Луганском. ... Один из наемников даже говорил, что в начале июля 2014 года сопровождал через российско-украинскую границу установку "Бук" - средство ПВО того же типа, которым был сбит MH17", - пишет Bellingcat.
Полный текст расследования можно прочитать здесь.
Пожалуйста, подождите...
Вєлічайший нелох)))
В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.
Разведка начинает разрабатывать безработных «вагнеровцев»
Все начиналось с простого желания «разработать» боевиков из ЧВК Вагнера (или, как их еще называют, «музыкантов»). В 2018 году ГУР (Главное управление разведки министерства обороны Украины) обратило внимание, что многие из «музыкантов» возвращаются в родные села в России, где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию. Для украинских разведчиков это стало окном возможностей. В 2019 году они почувствовали себя более уверенными после успешной спецоперации, в ходе которой был задержан на оккупированной территории Донбасса и доставлен в Киев один из видных командиров «сепаратистов» и один из обвиняемых по делу о сбитом Боинге MH17 Владимир Цемах (разведчики его взяли в стельку пьяным, для верности укололи транквилизатором и вывезли на инвалидном кресле под видом больного родственника). Выкрадывать «музыкантов» с российской территории возможным не представлялось - и у разведчиков родился план получше.
https://theins.ru/politika/246277?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=prizemlenie-valkiriy.-istoriya-spetsopera&utm_content=56560949&fbclid=IwAR1o7hrwAsBB3CzKDyjTeHBU1QmTj5BKqL2GmvRqaMmNA8ELzT19UgwC0K8
Шобло циркове нехай не надіється,що все забудеться.Будуть відповідати паскуди,прийде і той час
Так поступил бы умный президент . Но если Зе плевать на мнение граждан Украины - то он будет дальше закапыватся в этом грязном дерме
Василия Бурбу уволили с должности 5 августа 2020 года, сразу после провала спецоперации. Украинские СМИ писали, что его отставка произошла после того, как он потребовал разобраться в причинах срыва "Вагнергейта" и, в частности, проверить чиновников из президентской администрации на детекторе лжи.
Баранецкий был снят 26 июля этого года.»
ГОСУДАРСТВО ТРАТИТ ДЕНЬГИ УКРАИНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ на образование и профессиональное совершенствование кадровых офицеров - и вдруг успешных офицеров увольняют
А кто в бюджет вернёт деньги на подготовку разведчиков ? Таран ? Ермак? Демченко ?
Пусть независимый аудит посчитает затраты и через суд вернёт деньги в бюджет с виновных увольнения
ТО ЕСТЬ ТАРАНА УВОЛИЛИ НЕ ЗА РАЗВАЛ АРМИИ И ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, а чтобы спасти Ермака ????
просто ПЛЕБЕЮ ЕРМАКУ хотелось выслужится перед Лукашенко ,
типа « я с лукой советовался»?
Выслужиться перед Лукашенко , а не перед украинским налогоплательщиком , за счёт которого Ермак жирует .
«Ексгенеральний прокурор Рябошапка розповів, що голова Офісу президента України особисто зателефонував до Олександра Лукашенка і попередив його про бойовиків»
ЖДЕМ ОТСТАВКИ ЕРМАКА .
Все ж таки правильно вчинили розвідники, що не замовчали злиту зеленським операцію.
Проробить таку роботу і обіс...аться можуть тільки зелебенські!
осталось верещук поставить министром обороны и всё, армии у нас нет
Видали свої сюжети.
Як обкурений тут кент,
Злив всі ворогу секрети.
"Секретутка" з ФСБ
Кента за дурилку має.
Все під себе тут гребе,
Що робити, воно знає.
Нас бояться в США,
Європейці відвернулись,
Ось, що робить анаша,
Бо "Слуги" до раші пнулись.
Вова бреше кожен день
Брешуть і "зелені" слуги.
Вилізла ця п'янь зі сцен,
Вас- "зелохи" тут заслуга!!!
17.11.2021
Анатолій Березенський