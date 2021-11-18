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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1281)

Украинские разведчики заставили "вагнеровцев" самих выдать копромат на себя, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинские разведчики заставили

Наемники сами предоставили украинским спецслужащим показания совершенных ими военных преступлений, потому что думали, что составляют резюме для работодателей.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время подготовки операции украинские спецслужбы действовали якобы от имени ЧВК "МАР" - такая компания действительно существовала в Санкт-Петербурге, но на тот момент уже прекратила работу. Разведчики зарегистрировали сайт, похожий на сайт настоящей ЧВК, и объявили, что якобы нанимают людей для охраны скважин "Роснефти" на Ближнем Востоке. Привлекши боевика Артема Миляева с позывным Шаман, который думал, что этот заказ - настоящий, они получили более 200 заявок от потенциальных претендентов.

Украинские разведчики заставили вагнеровцев самих выдать копромат на себя, - Bellingcat 01

Анкета кандидата на работу в ЧВК "МАР"

Претендентам сказали прислать подробное военное резюме, копии документов, подтверждающих боевой опыт, рекомендательные письма от командиров и сканы свидетельств об орденах и медалях.

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"На начало июня 2020 года на два электронных адреса, подконтрольных ГУР МОУ, пришли сотни страниц подробных, собственноручно написанных признаний по поводу участия в военных действиях в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров, фотографии медалей, выданных Кремлем, и даже ранее неизвестные видео- и фотоматериалы об уничтожении украинского военного вертолета над Донбассом в 2014 году", - пишет Bellingcat.

Эти резюме содержали детали того, как развивалась российская гибридная война в Украине. Наемники описывали свои действия на Донбассе - будь то в виде "ополченцев" или в составе регулярных воинских частей РФ.

В дальнейшем выяснилось, что многие из перечня ГУР МО находятся в списках особо опасных террористов, которые составила СБУ.

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"Среди них были бойцы, участвовавшие в ключевых боях под Иловайском и Дебальцевым, стоивших жизни сотням украинских военных. Другие участвовали в сбитии украинского военно-транспортного самолета в июне 2014 года под Луганском. ... Один из наемников даже говорил, что в начале июля 2014 года сопровождал через российско-украинскую границу установку "Бук" - средство ПВО того же типа, которым был сбит MH17", - пишет Bellingcat.

Полный текст расследования можно прочитать здесь.

Украинские разведчики заставили вагнеровцев самих выдать копромат на себя, - Bellingcat 02
Украинские разведчики заставили вагнеровцев самих выдать копромат на себя, - Bellingcat 03
Украинские разведчики заставили вагнеровцев самих выдать копромат на себя, - Bellingcat 04
Украинские разведчики заставили вагнеровцев самих выдать копромат на себя, - Bellingcat 05
Украинские разведчики заставили вагнеровцев самих выдать копромат на себя, - Bellingcat 06

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Тварини зебільні звели нанівець таку важливу роботу нашої розвідки.Це хіба можна лишити безкарним?Скотина Єрмак і тупе зелене гуняве поліно мусять відповісти.
Шобло циркове нехай не надіється,що все забудеться.Будуть відповідати паскуди,прийде і той час
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18.11.2021 01:36
+17
А нелоха ніхто і не змушував, а він на себе видав компромат)))
Вєлічайший нелох)))
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18.11.2021 01:25
+15
Теперь , после опубликования расследований журналистов, правильно было бы отстранить Ермака и Демченко от занимаемых должностей , дело передать в прокуратуру , а затем в суд .
Так поступил бы умный президент . Но если Зе плевать на мнение граждан Украины - то он будет дальше закапыватся в этом грязном дерме
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18.11.2021 05:34
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Правила форума Совет форумчан
А нелоха ніхто і не змушував, а він на себе видав компромат)))
Вєлічайший нелох)))
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18.11.2021 01:25 Ответить
А из-за отсутствия дуриков жистя бы скучновастой была... А так 1.5-2 рочки и тыць, с князи - да и в грязи.
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18.11.2021 04:29 Ответить
Приземление валькирий. История спецоперации Украины по перехвату самолета с боевиками ЧВК Вагнера. Ч. I - вербовка.

В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Разведка начинает разрабатывать безработных «вагнеровцев»

Все начиналось с простого желания «разработать» боевиков из ЧВК Вагнера (или, как их еще называют, «музыкантов»). В 2018 году ГУР (Главное управление разведки министерства обороны Украины) обратило внимание, что многие из «музыкантов» возвращаются в родные села в России, где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию. Для украинских разведчиков это стало окном возможностей. В 2019 году они почувствовали себя более уверенными после успешной спецоперации, в ходе которой был задержан на оккупированной территории Донбасса и доставлен в Киев один из видных командиров «сепаратистов» и один из обвиняемых по делу о сбитом Боинге MH17 Владимир Цемах (разведчики его взяли в стельку пьяным, для верности укололи транквилизатором и вывезли на инвалидном кресле под видом больного родственника). Выкрадывать «музыкантов» с российской территории возможным не представлялось - и у разведчиков родился план получше.

https://theins.ru/politika/246277?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=prizemlenie-valkiriy.-istoriya-spetsopera&utm_content=56560949&fbclid=IwAR1o7hrwAsBB3CzKDyjTeHBU1QmTj5BKqL2GmvRqaMmNA8ELzT19UgwC0K8
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18.11.2021 01:35 Ответить
Тварини зебільні звели нанівець таку важливу роботу нашої розвідки.Це хіба можна лишити безкарним?Скотина Єрмак і тупе зелене гуняве поліно мусять відповісти.
Шобло циркове нехай не надіється,що все забудеться.Будуть відповідати паскуди,прийде і той час
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18.11.2021 01:36 Ответить
Так вы сами этих тварей выбрали (какая разница), если головой не в порядке, за Вас будут думать москвичи-Ермаки и т.д.
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18.11.2021 08:30 Ответить
З дуба впали?Пишіть це тим,хто обирав квартального клоуна.Я,дякувати Богу,в маразм не впала,щоб голосувати за те лайно і штовхати свою країну в прірву
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18.11.2021 10:09 Ответить
Теперь , после опубликования расследований журналистов, правильно было бы отстранить Ермака и Демченко от занимаемых должностей , дело передать в прокуратуру , а затем в суд .
Так поступил бы умный президент . Но если Зе плевать на мнение граждан Украины - то он будет дальше закапыватся в этом грязном дерме
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18.11.2021 05:34 Ответить
«Документ даже называет двух высших функционеров спецслужб, которые информировали украинского лидера на эту тему - бывшего главу военной разведки Василия Бурбу и бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого.

Василия Бурбу уволили с должности 5 августа 2020 года, сразу после провала спецоперации. Украинские СМИ писали, что его отставка произошла после того, как он потребовал разобраться в причинах срыва "Вагнергейта" и, в частности, проверить чиновников из президентской администрации на детекторе лжи.

Баранецкий был снят 26 июля этого года.»
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18.11.2021 05:35 Ответить
С увольнением кадровых офицеров разведки тоже надо разобраться. Таран должен объяснить ПО ЧЬЕЙ инициативе произошли эти увольнения
ГОСУДАРСТВО ТРАТИТ ДЕНЬГИ УКРАИНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ на образование и профессиональное совершенствование кадровых офицеров - и вдруг успешных офицеров увольняют
А кто в бюджет вернёт деньги на подготовку разведчиков ? Таран ? Ермак? Демченко ?
Пусть независимый аудит посчитает затраты и через суд вернёт деньги в бюджет с виновных увольнения
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18.11.2021 05:41 Ответить
«Бурба підтвердив інтернет-виданню "Цензор.нет", що ще у вересні написав заяву на звільнення з армії. Зробив це через тиск міністра оборони Тарана, який вимагав від розвідника підкоритися його наказу та відмовитися свідчити на парламентській слідчій комісії. Це черговий скандал і свідчення того, який потужний пресинг застосовується з боку керівників держави на тих, хто брав участь у розробці спецоперації з метою уникнення відповідальності за очевидну державну зраду. Протоколів допитів Бурби - псевдослідча комісія, яка складається виключно зі "слуг народу", досі не надала на ознайомлення навіть самому Бурбі. А ще тепер стає зрозумілим, чому знову активізувалися розмови про відставку міністра оборони Тарана»
ТО ЕСТЬ ТАРАНА УВОЛИЛИ НЕ ЗА РАЗВАЛ АРМИИ И ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, а чтобы спасти Ермака ????
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18.11.2021 05:51 Ответить
Почему была сорвана операция ?

просто ПЛЕБЕЮ ЕРМАКУ хотелось выслужится перед Лукашенко ,
типа « я с лукой советовался»?
Выслужиться перед Лукашенко , а не перед украинским налогоплательщиком , за счёт которого Ермак жирует .

«Ексгенеральний прокурор Рябошапка розповів, що голова Офісу президента України особисто зателефонував до Олександра Лукашенка і попередив його про бойовиків»
ЖДЕМ ОТСТАВКИ ЕРМАКА .
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18.11.2021 05:57 Ответить
Сьогодні Яніна Соколова має викласти секретні документи ГУР.
Все ж таки правильно вчинили розвідники, що не замовчали злиту зеленським операцію.
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18.11.2021 08:50 Ответить
О Небо!
Проробить таку роботу і обіс...аться можуть тільки зелебенські!
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18.11.2021 06:33 Ответить
А чому цей хер з бородкою ще не голова уряду? Грали б удвох для закордоних делегацій.
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18.11.2021 07:43 Ответить
І як після власноручних добровільних свідчень орків ще хтось може говорити про "гражданский конфликт" и "ваставший_нарот_дамбаса". Ну ківа може, бо він наївний корисний ідіот з адвокатськими корочками
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18.11.2021 07:15 Ответить
Чмо надо валить. Законным способом конечно. ***** узурпировал власть
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18.11.2021 07:15 Ответить
Только очень наивньіе люди могут поверить , что ФСБ не имело информации о данном сборе сведений разведкой Украиньі. И не вело свою контригру ...
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18.11.2021 07:31 Ответить
Да не смеши людей.Недоумки,типа петрова с башировым и попалившиеся отравители трусов Навального-вот лицо фсб.
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18.11.2021 07:53 Ответить
А он и не смешит. Он честно, как может, свою пайку отрабатывает. Такое же недоразумение как и шпили-вилли
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18.11.2021 07:57 Ответить
Да. Конечно. Твое ***** все знало и контролировало. Где твоя засрашка с фдерашками были, когда Зеля бульбозавру звонил? Что выполз, запоребриковый? Совсем на Параше жить тяжко стало?
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18.11.2021 07:53 Ответить
только дуньки сейчас несут эту хрень. швабру казенную береги
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18.11.2021 07:56 Ответить
Эту басню придумывали всем ОП. Режесёр Ермак.
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18.11.2021 07:49 Ответить
Ні, це все було придумано і зроблено лохами 73%. Вова і не мріяв отримати булаву, але мудрий-премудрий нарід зробив всіх разом і звичайно себе і своїми ручками занесли у всі владні кабінети стаю тупих наркоманов-малоросів, в яких в головах "отечество" і русский мир. Єрмак, то один із гвинтиків, якого ви, зелохи, занесли. Не шукайте винних, це ви зробили разом, це ви зрадили найкращих офіцерів розвідки, це ви відпустили вбивць десантників над Луганським аеропортом, вбивць військових на передовій, тих, хто катував наших полонених, тих, хто збив над Донбасом малазійський пасажирський літак, тих, що вбивали мирних по всьому світу. І немає виправдання, що ніби ваш зелох не бажав зриву "тиші" на фронті. Це все понти. Якби наші ррозвідники захопили тридцять московських терористів, то і війна за добу закінчилась би, тоді точно зайшли миротварці ООН і санкції, навіть ембарго були б у ворога-московії. А ви знову всіх тут вважаєте за дурнів і втираєте свої висери. На чолі держави зрадники і вороги України.
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18.11.2021 09:04 Ответить
зеупыря и дерьмака - на гилляку!
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18.11.2021 08:30 Ответить
а 4жды откасивший от армии взял и всех сдал..
осталось верещук поставить министром обороны и всё, армии у нас нет
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18.11.2021 08:46 Ответить
Тем временем ОПЕ Украины (кстати, оцените самоназвание кодлы Зе - ОПА)
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18.11.2021 08:47 Ответить
Журналісти з "Белінкет"
Видали свої сюжети.
Як обкурений тут кент,
Злив всі ворогу секрети.

"Секретутка" з ФСБ
Кента за дурилку має.
Все під себе тут гребе,
Що робити, воно знає.

Нас бояться в США,
Європейці відвернулись,
Ось, що робить анаша,
Бо "Слуги" до раші пнулись.

Вова бреше кожен день
Брешуть і "зелені" слуги.
Вилізла ця п'янь зі сцен,
Вас- "зелохи" тут заслуга!!!
17.11.2021
Анатолій Березенський
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18.11.2021 09:40 Ответить
это не новость, уже давно сообщали.
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18.11.2021 10:26 Ответить
 
 