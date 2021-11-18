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Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476)

Українські розвідники змусили "вагнерівців" самих видати копромат на себе, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українські розвідники змусили

Найманці самі надали українським спецслужбовцям свідчення вчинених ними військових злочинів, бо думали, що складають резюме для роботодавців.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat й The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час підготовки операції українські спецслужбовці діяли нібито від імені ПВК "МАР" - така компанія дійсно існувала у Санкт-Петербурзі, але на той момент вже припинила роботу. Розвідники зареєстрували сайт, схожий на сайт справжньої ПВК, та оголосили, що нібито наймають людей для охорони скважин "Роснафти" на Близькому Сході. Залучивши бойовика Артема Міляєва із позивним "Шаман", який думав, що це замовлення - справжнє, вони отримали понад 200 заявок від потенційних претендентів.

Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 01

Анкета кандидата на роботу у ПВК "МАР"

Претендентам сказали надіслати детальне військове резюме, копії документів, що підтверджують бойовий опит, рекомендаційні листи від командирів та скани свідотств про ордени й медалі.

Читайте: Спецоперацію з "вагнерівцями" відклали за ініціативою Єрмака, - Bellingcat

"На початок червня 2020 року на дві електронні адреси, підконтрольні ГУР МОУ, прийшли сотні сторінок докладних, власноручно написаних зізнань щодо участі у військових діях у Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, а також імена командирів, фотографії медалей, виданих Кремлем, та навіть раніше невідомі відео- та фотоматеріали про збиття українського військового вертольота над Донбасом у 2014 році", - пише Bellingcat.

Ці резюме містили деталі того, як розивалася російська гібридна війна в Україні. Найманці описували свої дії на Донбасі - чи то у вигляді "ополченців", чи то у складі регулярних військових частин РФ.

Надалі з’ясувалося, що багато хто з переліку ГУР МО є у списках особливо небезпечних терористів, що їх склала СБУ.

Також читайте: Неприязнь Зеленського до Бурби могла стати причиною зриву спецоперації з "вагнерівцями", - The Insider

"Серед них були бійці, які брали участь у ключових боях під Іловайськом та Дебальцевим, що коштували життя сотням українських військових. Інші брали участь у збитті українського військово-транспортного літака у червні 2014 року під Луганськом. ... Один із найманців навіть казав, що на початку липня 2014 року супроводжував через російсько-український кордон установку "Бук" - засіб ППО того ж типу, яким було збито MH17", - пише Bellingcat.

Повний текст розслідування можна прочитати тут.

Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 02
Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 03
Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 04
Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 05
Українські розвідники змусили вагнерівців самих видати копромат на себе, - Bellingcat 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Тварини зебільні звели нанівець таку важливу роботу нашої розвідки.Це хіба можна лишити безкарним?Скотина Єрмак і тупе зелене гуняве поліно мусять відповісти.
Шобло циркове нехай не надіється,що все забудеться.Будуть відповідати паскуди,прийде і той час
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18.11.2021 01:36
+17
А нелоха ніхто і не змушував, а він на себе видав компромат)))
Вєлічайший нелох)))
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18.11.2021 01:25
+15
Теперь , после опубликования расследований журналистов, правильно было бы отстранить Ермака и Демченко от занимаемых должностей , дело передать в прокуратуру , а затем в суд .
Так поступил бы умный президент . Но если Зе плевать на мнение граждан Украины - то он будет дальше закапыватся в этом грязном дерме
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18.11.2021 05:34
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А нелоха ніхто і не змушував, а він на себе видав компромат)))
Вєлічайший нелох)))
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18.11.2021 01:25 Відповісти
А из-за отсутствия дуриков жистя бы скучновастой была... А так 1.5-2 рочки и тыць, с князи - да и в грязи.
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18.11.2021 04:29 Відповісти
Приземление валькирий. История спецоперации Украины по перехвату самолета с боевиками ЧВК Вагнера. Ч. I - вербовка.

В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Разведка начинает разрабатывать безработных «вагнеровцев»

Все начиналось с простого желания «разработать» боевиков из ЧВК Вагнера (или, как их еще называют, «музыкантов»). В 2018 году ГУР (Главное управление разведки министерства обороны Украины) обратило внимание, что многие из «музыкантов» возвращаются в родные села в России, где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию. Для украинских разведчиков это стало окном возможностей. В 2019 году они почувствовали себя более уверенными после успешной спецоперации, в ходе которой был задержан на оккупированной территории Донбасса и доставлен в Киев один из видных командиров «сепаратистов» и один из обвиняемых по делу о сбитом Боинге MH17 Владимир Цемах (разведчики его взяли в стельку пьяным, для верности укололи транквилизатором и вывезли на инвалидном кресле под видом больного родственника). Выкрадывать «музыкантов» с российской территории возможным не представлялось - и у разведчиков родился план получше.

https://theins.ru/politika/246277?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=prizemlenie-valkiriy.-istoriya-spetsopera&utm_content=56560949&fbclid=IwAR1o7hrwAsBB3CzKDyjTeHBU1QmTj5BKqL2GmvRqaMmNA8ELzT19UgwC0K8
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18.11.2021 01:35 Відповісти
Тварини зебільні звели нанівець таку важливу роботу нашої розвідки.Це хіба можна лишити безкарним?Скотина Єрмак і тупе зелене гуняве поліно мусять відповісти.
Шобло циркове нехай не надіється,що все забудеться.Будуть відповідати паскуди,прийде і той час
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18.11.2021 01:36 Відповісти
Так вы сами этих тварей выбрали (какая разница), если головой не в порядке, за Вас будут думать москвичи-Ермаки и т.д.
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18.11.2021 08:30 Відповісти
З дуба впали?Пишіть це тим,хто обирав квартального клоуна.Я,дякувати Богу,в маразм не впала,щоб голосувати за те лайно і штовхати свою країну в прірву
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18.11.2021 10:09 Відповісти
Теперь , после опубликования расследований журналистов, правильно было бы отстранить Ермака и Демченко от занимаемых должностей , дело передать в прокуратуру , а затем в суд .
Так поступил бы умный президент . Но если Зе плевать на мнение граждан Украины - то он будет дальше закапыватся в этом грязном дерме
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18.11.2021 05:34 Відповісти
«Документ даже называет двух высших функционеров спецслужб, которые информировали украинского лидера на эту тему - бывшего главу военной разведки Василия Бурбу и бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого.

Василия Бурбу уволили с должности 5 августа 2020 года, сразу после провала спецоперации. Украинские СМИ писали, что его отставка произошла после того, как он потребовал разобраться в причинах срыва "Вагнергейта" и, в частности, проверить чиновников из президентской администрации на детекторе лжи.

Баранецкий был снят 26 июля этого года.»
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18.11.2021 05:35 Відповісти
С увольнением кадровых офицеров разведки тоже надо разобраться. Таран должен объяснить ПО ЧЬЕЙ инициативе произошли эти увольнения
ГОСУДАРСТВО ТРАТИТ ДЕНЬГИ УКРАИНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ на образование и профессиональное совершенствование кадровых офицеров - и вдруг успешных офицеров увольняют
А кто в бюджет вернёт деньги на подготовку разведчиков ? Таран ? Ермак? Демченко ?
Пусть независимый аудит посчитает затраты и через суд вернёт деньги в бюджет с виновных увольнения
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18.11.2021 05:41 Відповісти
«Бурба підтвердив інтернет-виданню "Цензор.нет", що ще у вересні написав заяву на звільнення з армії. Зробив це через тиск міністра оборони Тарана, який вимагав від розвідника підкоритися його наказу та відмовитися свідчити на парламентській слідчій комісії. Це черговий скандал і свідчення того, який потужний пресинг застосовується з боку керівників держави на тих, хто брав участь у розробці спецоперації з метою уникнення відповідальності за очевидну державну зраду. Протоколів допитів Бурби - псевдослідча комісія, яка складається виключно зі "слуг народу", досі не надала на ознайомлення навіть самому Бурбі. А ще тепер стає зрозумілим, чому знову активізувалися розмови про відставку міністра оборони Тарана»
ТО ЕСТЬ ТАРАНА УВОЛИЛИ НЕ ЗА РАЗВАЛ АРМИИ И ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, а чтобы спасти Ермака ????
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18.11.2021 05:51 Відповісти
Почему была сорвана операция ?

просто ПЛЕБЕЮ ЕРМАКУ хотелось выслужится перед Лукашенко ,
типа « я с лукой советовался»?
Выслужиться перед Лукашенко , а не перед украинским налогоплательщиком , за счёт которого Ермак жирует .

«Ексгенеральний прокурор Рябошапка розповів, що голова Офісу президента України особисто зателефонував до Олександра Лукашенка і попередив його про бойовиків»
ЖДЕМ ОТСТАВКИ ЕРМАКА .
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18.11.2021 05:57 Відповісти
Сьогодні Яніна Соколова має викласти секретні документи ГУР.
Все ж таки правильно вчинили розвідники, що не замовчали злиту зеленським операцію.
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18.11.2021 08:50 Відповісти
О Небо!
Проробить таку роботу і обіс...аться можуть тільки зелебенські!
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18.11.2021 06:33 Відповісти
А чому цей хер з бородкою ще не голова уряду? Грали б удвох для закордоних делегацій.
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18.11.2021 07:43 Відповісти
І як після власноручних добровільних свідчень орків ще хтось може говорити про "гражданский конфликт" и "ваставший_нарот_дамбаса". Ну ківа може, бо він наївний корисний ідіот з адвокатськими корочками
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18.11.2021 07:15 Відповісти
Чмо надо валить. Законным способом конечно. ***** узурпировал власть
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18.11.2021 07:15 Відповісти
Только очень наивньіе люди могут поверить , что ФСБ не имело информации о данном сборе сведений разведкой Украиньі. И не вело свою контригру ...
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18.11.2021 07:31 Відповісти
Да не смеши людей.Недоумки,типа петрова с башировым и попалившиеся отравители трусов Навального-вот лицо фсб.
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18.11.2021 07:53 Відповісти
А он и не смешит. Он честно, как может, свою пайку отрабатывает. Такое же недоразумение как и шпили-вилли
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18.11.2021 07:57 Відповісти
Да. Конечно. Твое ***** все знало и контролировало. Где твоя засрашка с фдерашками были, когда Зеля бульбозавру звонил? Что выполз, запоребриковый? Совсем на Параше жить тяжко стало?
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18.11.2021 07:53 Відповісти
только дуньки сейчас несут эту хрень. швабру казенную береги
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18.11.2021 07:56 Відповісти
Эту басню придумывали всем ОП. Режесёр Ермак.
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18.11.2021 07:49 Відповісти
Ні, це все було придумано і зроблено лохами 73%. Вова і не мріяв отримати булаву, але мудрий-премудрий нарід зробив всіх разом і звичайно себе і своїми ручками занесли у всі владні кабінети стаю тупих наркоманов-малоросів, в яких в головах "отечество" і русский мир. Єрмак, то один із гвинтиків, якого ви, зелохи, занесли. Не шукайте винних, це ви зробили разом, це ви зрадили найкращих офіцерів розвідки, це ви відпустили вбивць десантників над Луганським аеропортом, вбивць військових на передовій, тих, хто катував наших полонених, тих, хто збив над Донбасом малазійський пасажирський літак, тих, що вбивали мирних по всьому світу. І немає виправдання, що ніби ваш зелох не бажав зриву "тиші" на фронті. Це все понти. Якби наші ррозвідники захопили тридцять московських терористів, то і війна за добу закінчилась би, тоді точно зайшли миротварці ООН і санкції, навіть ембарго були б у ворога-московії. А ви знову всіх тут вважаєте за дурнів і втираєте свої висери. На чолі держави зрадники і вороги України.
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18.11.2021 09:04 Відповісти
зеупыря и дерьмака - на гилляку!
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18.11.2021 08:30 Відповісти
а 4жды откасивший от армии взял и всех сдал..
осталось верещук поставить министром обороны и всё, армии у нас нет
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18.11.2021 08:46 Відповісти
Тем временем ОПЕ Украины (кстати, оцените самоназвание кодлы Зе - ОПА)
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18.11.2021 08:47 Відповісти
Журналісти з "Белінкет"
Видали свої сюжети.
Як обкурений тут кент,
Злив всі ворогу секрети.

"Секретутка" з ФСБ
Кента за дурилку має.
Все під себе тут гребе,
Що робити, воно знає.

Нас бояться в США,
Європейці відвернулись,
Ось, що робить анаша,
Бо "Слуги" до раші пнулись.

Вова бреше кожен день
Брешуть і "зелені" слуги.
Вилізла ця п'янь зі сцен,
Вас- "зелохи" тут заслуга!!!
17.11.2021
Анатолій Березенський
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18.11.2021 09:40 Відповісти
это не новость, уже давно сообщали.
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18.11.2021 10:26 Відповісти
 
 