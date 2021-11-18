Українські розвідники змусили "вагнерівців" самих видати копромат на себе, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ
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Найманці самі надали українським спецслужбовцям свідчення вчинених ними військових злочинів, бо думали, що складають резюме для роботодавців.
Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat й The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час підготовки операції українські спецслужбовці діяли нібито від імені ПВК "МАР" - така компанія дійсно існувала у Санкт-Петербурзі, але на той момент вже припинила роботу. Розвідники зареєстрували сайт, схожий на сайт справжньої ПВК, та оголосили, що нібито наймають людей для охорони скважин "Роснафти" на Близькому Сході. Залучивши бойовика Артема Міляєва із позивним "Шаман", який думав, що це замовлення - справжнє, вони отримали понад 200 заявок від потенційних претендентів.
Анкета кандидата на роботу у ПВК "МАР"
Претендентам сказали надіслати детальне військове резюме, копії документів, що підтверджують бойовий опит, рекомендаційні листи від командирів та скани свідотств про ордени й медалі.
"На початок червня 2020 року на дві електронні адреси, підконтрольні ГУР МОУ, прийшли сотні сторінок докладних, власноручно написаних зізнань щодо участі у військових діях у Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, а також імена командирів, фотографії медалей, виданих Кремлем, та навіть раніше невідомі відео- та фотоматеріали про збиття українського військового вертольота над Донбасом у 2014 році", - пише Bellingcat.
Ці резюме містили деталі того, як розивалася російська гібридна війна в Україні. Найманці описували свої дії на Донбасі - чи то у вигляді "ополченців", чи то у складі регулярних військових частин РФ.
Надалі з’ясувалося, що багато хто з переліку ГУР МО є у списках особливо небезпечних терористів, що їх склала СБУ.
"Серед них були бійці, які брали участь у ключових боях під Іловайськом та Дебальцевим, що коштували життя сотням українських військових. Інші брали участь у збитті українського військово-транспортного літака у червні 2014 року під Луганськом. ... Один із найманців навіть казав, що на початку липня 2014 року супроводжував через російсько-український кордон установку "Бук" - засіб ППО того ж типу, яким було збито MH17", - пише Bellingcat.
Повний текст розслідування можна прочитати тут.
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Вєлічайший нелох)))
В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.
Разведка начинает разрабатывать безработных «вагнеровцев»
Все начиналось с простого желания «разработать» боевиков из ЧВК Вагнера (или, как их еще называют, «музыкантов»). В 2018 году ГУР (Главное управление разведки министерства обороны Украины) обратило внимание, что многие из «музыкантов» возвращаются в родные села в России, где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию. Для украинских разведчиков это стало окном возможностей. В 2019 году они почувствовали себя более уверенными после успешной спецоперации, в ходе которой был задержан на оккупированной территории Донбасса и доставлен в Киев один из видных командиров «сепаратистов» и один из обвиняемых по делу о сбитом Боинге MH17 Владимир Цемах (разведчики его взяли в стельку пьяным, для верности укололи транквилизатором и вывезли на инвалидном кресле под видом больного родственника). Выкрадывать «музыкантов» с российской территории возможным не представлялось - и у разведчиков родился план получше.
https://theins.ru/politika/246277?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=prizemlenie-valkiriy.-istoriya-spetsopera&utm_content=56560949&fbclid=IwAR1o7hrwAsBB3CzKDyjTeHBU1QmTj5BKqL2GmvRqaMmNA8ELzT19UgwC0K8
Шобло циркове нехай не надіється,що все забудеться.Будуть відповідати паскуди,прийде і той час
Так поступил бы умный президент . Но если Зе плевать на мнение граждан Украины - то он будет дальше закапыватся в этом грязном дерме
Василия Бурбу уволили с должности 5 августа 2020 года, сразу после провала спецоперации. Украинские СМИ писали, что его отставка произошла после того, как он потребовал разобраться в причинах срыва "Вагнергейта" и, в частности, проверить чиновников из президентской администрации на детекторе лжи.
Баранецкий был снят 26 июля этого года.»
ГОСУДАРСТВО ТРАТИТ ДЕНЬГИ УКРАИНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ на образование и профессиональное совершенствование кадровых офицеров - и вдруг успешных офицеров увольняют
А кто в бюджет вернёт деньги на подготовку разведчиков ? Таран ? Ермак? Демченко ?
Пусть независимый аудит посчитает затраты и через суд вернёт деньги в бюджет с виновных увольнения
ТО ЕСТЬ ТАРАНА УВОЛИЛИ НЕ ЗА РАЗВАЛ АРМИИ И ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, а чтобы спасти Ермака ????
просто ПЛЕБЕЮ ЕРМАКУ хотелось выслужится перед Лукашенко ,
типа « я с лукой советовался»?
Выслужиться перед Лукашенко , а не перед украинским налогоплательщиком , за счёт которого Ермак жирует .
«Ексгенеральний прокурор Рябошапка розповів, що голова Офісу президента України особисто зателефонував до Олександра Лукашенка і попередив його про бойовиків»
ЖДЕМ ОТСТАВКИ ЕРМАКА .
Все ж таки правильно вчинили розвідники, що не замовчали злиту зеленським операцію.
Проробить таку роботу і обіс...аться можуть тільки зелебенські!
осталось верещук поставить министром обороны и всё, армии у нас нет
Видали свої сюжети.
Як обкурений тут кент,
Злив всі ворогу секрети.
"Секретутка" з ФСБ
Кента за дурилку має.
Все під себе тут гребе,
Що робити, воно знає.
Нас бояться в США,
Європейці відвернулись,
Ось, що робить анаша,
Бо "Слуги" до раші пнулись.
Вова бреше кожен день
Брешуть і "зелені" слуги.
Вилізла ця п'янь зі сцен,
Вас- "зелохи" тут заслуга!!!
17.11.2021
Анатолій Березенський