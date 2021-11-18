Распространение данных - это уголовная ответственность, - Арахамия объяснил, почему Зеленский сказал неправду о спецоперации с "вагнеровцами"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский ранее отрицал существование спецоперации по задержанию "вагнеровцев" из-за подписанных секретных документов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал в эфире на телеканале "Украина 24".
"За эти несколько лет ГУР МО провело несколько сотен операций. К примеру, если я в курсе по своей должности, а вы меня спросите официально: "Давид Георгиевич, вы знали о такой-то операции?". Я вам скажу: "Нет, такой спецоперации не существует". Это моя работа. Я подписал для этого кучу документов – никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность. Потому я буду говорить, что такого не было. Это нормально", – заявил Арахамия.
Кроме того, Давид Арахамия привел пример Соединенных Штатов Америки.
"И в Америке, например, ликвидировали какого-нибудь боевика. Вы спросите: вы знаете о такой операции? Они скажут, что такой операции не было", – сказал он. В то же время Давид Арахамия не смог объяснить, почему Владимир Зеленский заявлял, что спецоперация по "вагнеровцам" – это дело зарубежных стран, а представители Временной следственной комиссии, напротив, отрицали их причастность к планам украинской разведки.
Народный депутат сказал, что располагает большей информацией, но не может ее озвучить из-за все той же секретности.
В октябре Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Трускавце.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что все расследование Bellingcat основывается только на информации нескольких отставников разведки и спецслужб Украины, без каких-либо подтверждений из официальных источников.
Bellingcat раскрыли роль Банковой в срыве спецоперации по "вагнеровцам".
Причиной срыва операции могла стать неприязнь между руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой и представителями Офиса президента. Так считают расследователи из Bellingcat.
Детальнее о том, как готовили спецоперацию по задержанию боевиков "Вагнера", можно прочитать в материале The Insider, опубликованном Цензор.НЕТ.
С текстом Bellingcat можно ознакомиться по этой ссылке.
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понавыбирали.
от чесно, прийміть мої щирі співчуття, ви мужня людина.
Арахамія. Хоч Ви і народний депутат України. На даний момент після ефіру на ТРК Україна ви та Арестович - блазень, Качура - молодий регіонал для мене лише слизняки. Вам пропоную скласти свої повноваження добровільно. Вам нема віри.
Чи тільки я один так думаю?
І вона не має терміну давності.
распространение неправдивых данных про псевдо "зраду" ,которую тут разгоняют пропагандоши - это уголовная ответственность.
а чего потом сказал?
P. S. Підараси зелені.
Yuri Dmitriev 38920a95
правильно сказал.
18.11.2021 10:33
У того, правда, хватило чести закончить свою жалкую жизнь самоубийством. Уверен, что "печальный сурикат" даже слова такого не слышал - "честь".
За все отвечать будете! Уроды моральные, до чего страну довели!
КУШАЙТЕ зебилоиды, это вы этих подонков привели к власти! Ну как вам ржется теперь? Прикольно теперь?
Президент предатель! Даже в кошмаром сне, такое не увидишь! Да еще во время войны!
а от суцільна брехня - це гарно і, завдяки 73 дупоголовим, з 2019 р є головною рисою влади (разом з ідіотизмом).
значит зелох выдал гостайну позвонив луке
. А сдачи инфы луке это преступление?
В зазначений час президент відмовився прийняти розвідників. І вислав до них єрмака. Таким чином "півшостого" уникнув особистої відповідальності за прийняття рішення по операції, переклав все на єрмака, ба більше - проінформував єрмака про ціль зустрічи (тоб-то допустив розголошення секретної інформації). Коли єрмак вийшов до розвідників, він вже знав від "півшостого" про операцію.