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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) Арахамия (956) ЧВК Вагнера (1281)

Распространение данных - это уголовная ответственность, - Арахамия объяснил, почему Зеленский сказал неправду о спецоперации с "вагнеровцами"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Распространение данных - это уголовная ответственность, - Арахамия объяснил, почему Зеленский сказал неправду о спецоперации с

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский ранее отрицал существование спецоперации по задержанию "вагнеровцев" из-за подписанных секретных документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал в эфире на телеканале "Украина 24".

"За эти несколько лет ГУР МО провело несколько сотен операций. К примеру, если я в курсе по своей должности, а вы меня спросите официально: "Давид Георгиевич, вы знали о такой-то операции?". Я вам скажу: "Нет, такой спецоперации не существует". Это моя работа. Я подписал для этого кучу документов – никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность. Потому я буду говорить, что такого не было. Это нормально", – заявил Арахамия.

Кроме того, Давид Арахамия привел пример Соединенных Штатов Америки.

"И в Америке, например, ликвидировали какого-нибудь боевика. Вы спросите: вы знаете о такой операции? Они скажут, что такой операции не было", – сказал он. В то же время Давид Арахамия не смог объяснить, почему Владимир Зеленский заявлял, что спецоперация по "вагнеровцам" – это дело зарубежных стран, а представители Временной следственной комиссии, напротив, отрицали их причастность к планам украинской разведки.

Также читайте: Украинские разведчики заставили "вагнеровцев" самих выдать копромат на себя, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ

Народный депутат сказал, что располагает большей информацией, но не может ее озвучить из-за все той же секретности.

В октябре Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Трускавце.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что все расследование Bellingcat основывается только на информации нескольких отставников разведки и спецслужб Украины, без каких-либо подтверждений из официальных источников.

Также читайте: Вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев" (обновлено)

Bellingcat раскрыли роль Банковой в срыве спецоперации по "вагнеровцам".

Причиной срыва операции могла стать неприязнь между руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой и представителями Офиса президента. Так считают расследователи из Bellingcat.

Детальнее о том, как готовили спецоперацию по задержанию боевиков "Вагнера", можно прочитать в материале The Insider, опубликованном Цензор.НЕТ.

С текстом Bellingcat можно ознакомиться по этой ссылке.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+85
абхазская обезьяна пусть не крутится выгораживая своего подельника. Государственная измена свршилась и импичмент вот что вас ублюдков ожидает.
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18.11.2021 08:51
+78
От же сссссска...
Значить сказати можна лише лукашенці по секрету.
Правильно зробили розвідники, що не замовчали операцію провалену президентом-зрадником.
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18.11.2021 08:52
+77
Остались еще зебилы которым можно насцать мочой в глаза. Этот месседж для них!!!
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18.11.2021 08:52
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Страница 2 из 2
Блин , тупого шлепера не переносил за его принципы великавозрастного лоха, зэкообщак... А зенелохию - за беспринципность . У них даже общака нет , бо тянут как лебедь раком Счуку...
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18.11.2021 09:27 Ответить
Зеленский ещё имеет шансы не сесть после президентского срока,но для этого сейчас должен сесть Ярмак
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18.11.2021 09:30 Ответить
Обидва мають сісти.
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18.11.2021 10:54 Ответить
"Зелені" всі брехуни, ворюги, наркомани і вороги України. Їх слова про доброту і патріотичність розійшлися з їх діями.
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18.11.2021 09:32 Ответить
бугагагаа🤣🤦‍♂️
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18.11.2021 09:37 Ответить
становится всё более понятно, почему ТСК Безумной не смогла установить зрады президента, бо ТСК не смогла установить, кто в Украине президент..
понавыбирали.
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18.11.2021 09:39 Ответить
никому не сказал, а луке сказал...
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18.11.2021 09:40 Ответить
Хламидия отмазывает патрона.
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18.11.2021 09:43 Ответить
Это он успокаивает великавозрастного янелоха, пусть тешится, лишь бы не хныкал...
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18.11.2021 09:48 Ответить
ну молодец арахноид - раз криминальная ответственность - значит должен Зе сидеть за то что сказал Батьке
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18.11.2021 09:44 Ответить
Еще один подельник
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18.11.2021 09:46 Ответить
А відкладення такої надважливої операції - зрада!
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18.11.2021 09:52 Ответить
Вчора дивився на Україна24 ту всю маячню, яку несли та бібізяна з люською і ще одним придурком від слуг. Відверто - стійкий блювотний рефлекс, настільки то в них нагло. брехливо, цинічно. По-суті, то дворова шпана, яка якогось дива влізла у владу. Шпана і по рівню інтелекту, і по стилю розмови, і по рівню наглості, розв`язаності і хамства. І вся ця шваль керує державою.
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18.11.2021 09:53 Ответить
а чё всё норм качур люська карамелька и сочинский бубизян
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18.11.2021 10:39 Ответить
дворовая зеленая шпана у власти ++++++++++++++
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18.11.2021 10:59 Ответить
"Вчора дивився на Україна24 ту всю маячню..."
от чесно, прийміть мої щирі співчуття, ви мужня людина.
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18.11.2021 11:00 Ответить
Дива не було, іх "нарід" обрав по "подобію своєму". "Кожен народ заслуговує на ту владу, яку обирає."
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18.11.2021 11:08 Ответить
"Так я володію інформацією про спецоперацію із затримання "вагнерівців". Але зважаючи на той факт, що така інформація є секретною, я не маю права розголошувати її в повному об'ємі. Після консультацій з нашими силовими органами та її організаторами я доповім вам шановні українці про те що сталося, але в межах які не порушать секретності дій наших спецорганів". Ну десь так повинен був відповісти Президент України. Почули ж ми тільки злякані бе та ме.
Арахамія. Хоч Ви і народний депутат України. На даний момент після ефіру на ТРК Україна ви та Арестович - блазень, Качура - молодий регіонал для мене лише слизняки. Вам пропоную скласти свої повноваження добровільно. Вам нема віри.
Чи тільки я один так думаю?
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18.11.2021 12:14 Ответить
Та ні, макака зелена, зрада своїх розаідників - оце кримінальна відповідальність!
І вона не має терміну давності.
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18.11.2021 09:54 Ответить
Секретність, а на засідання тск по вагнерівцях крім слуг був тільки Кузьмін...
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18.11.2021 09:54 Ответить
Ок. А сеча в очі громадянам України - це політична відповідальність. Так що готуйтесь " на вихід " , служки.
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18.11.2021 10:01 Ответить
Для того, щоб бути патріотом України варто завжди говорити щиру правду , проросійські зрадники України і слуги оккупанта в Україні, щоб втриматися при владі, завжди мать правдиво брехати,що вони і роблять
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18.11.2021 10:04 Ответить
ну так начинал президентство тягая неугодных по судам... теперь другая задача как бы самому не стать подсудимым
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18.11.2021 10:04 Ответить
Вот же свинина абхазская П@здло конченое
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18.11.2021 10:06 Ответить
Чим відмінна свинина абхазька від української ??
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18.11.2021 10:26 Ответить
наша свининка з прориззю --- бекон у англичан
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18.11.2021 10:58 Ответить
І я про це ... Най буде. Але ж ... чим відмінна свинина абхазька від української ??
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18.11.2021 16:51 Ответить
наша яечня з беконом найсмачниша у всесвити . абхазька то не наша
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18.11.2021 17:18 Ответить
Отмазка не в зачет. "Включение дурня" тут не проходит.
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18.11.2021 10:14 Ответить
макака ваЗЕлиновская!!! это даже самые упоротые ЗЕБилы не проглотят, малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак, кремлевская Крыса ермак и агент демченко вот кто слил операцию, Клоун отрабатывает свои киностудии в маЦковии, а эти два зарабатывают медали!!!
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18.11.2021 10:19 Ответить
Уже не знают,что брехать...Получили то что заслужили голосованием по приколу...Первый враг Украины увы внутри..(((
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18.11.2021 10:21 Ответить
А розповсюдження брехні не є креміналом? Та й хто б брехав, але ж не пріпвздєнт - найчесніший криворізький нелох
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18.11.2021 10:22 Ответить
Арахамия умный "задним местом". Когда скандал с враньем Президента уже нельзя "потушить " начинают придумывать всякие "отмазки". И Безуглая в этом же дерьме сидит с выводами ВСК. Боже! Храни Украину от бездарей и импотентов от политики и хозяйственной деятельности!
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18.11.2021 10:31 Ответить
правильно сказал.
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18.11.2021 10:33 Ответить
Точно? Теперь посадят Зе за звонок Луке?
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18.11.2021 14:37 Ответить
никого никогда не посадят, а ещё и наградят за отмену рисковой операции, заключению перемирия, в результате которого погибло на полторы сотни украинских бойцов меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
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18.11.2021 15:47 Ответить
Распространение данных - это уголовная ответственность, - Арахамия Источник: https://censor.net/ru/n3300141
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18.11.2021 16:05 Ответить
всё верно Арахамия сказал.
распространение неправдивых данных про псевдо "зраду" ,которую тут разгоняют пропагандоши - это уголовная ответственность.
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18.11.2021 16:21 Ответить
Так это, никакойжи операции не было?
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18.11.2021 17:06 Ответить
А телефонна розмова з Лукашенком відносно "вагнерівців" - підпадає під ознаки такого діяння як державна зрада? Як шило в мішку не ховай, воно всерівно виткнеться.
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18.11.2021 10:34 Ответить
копьё нептуна бубизяне в задницу знает он про спец операции США дебил из сбежавших бубизян питомника
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18.11.2021 10:38 Ответить
ну допустим
а чего потом сказал?
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18.11.2021 10:39 Ответить
Посадят Зе, за присутствие посторонних на совещании. Ведь завхоз получил информацию его не касающуюся
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18.11.2021 14:43 Ответить
Добре з вагнергейтом, зрозуміло, а яка ситуація у нас з тупицьким, з вовком, з податківцем який спалився на хабарі 6млн.дол., з братом єрмака, що забулось?
P. S. Підараси зелені.
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18.11.2021 10:39 Ответить
Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 10:43 Ответить
абізяна, заткни пельку.
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18.11.2021 10:44 Ответить
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18.11.2021 10:49 Ответить
Абхазький хунвейбин.
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18.11.2021 13:26 Ответить
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18.11.2021 10:53 Ответить
этот конь педальный. арахамчик . снова жидким зеленым штанишки обгадил своими ..умозаключениями.. их с безуглой-безмозглой надо студентам в мединституте показывать . что бывает когда в парламент ********* собирают по приколу
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18.11.2021 10:54 Ответить
агрохимия, хера ты врешь - в таких случаях отказываются комментировать, а не лгут
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18.11.2021 10:56 Ответить
от ви тут, панство, списи ламаєте, а довбойобам заходить:

Yuri Dmitriev 38920a95

правильно сказал.

18.11.2021 10:33
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18.11.2021 11:03 Ответить
Арахамия - это реинкарнация Чечетова.
У того, правда, хватило чести закончить свою жалкую жизнь самоубийством. Уверен, что "печальный сурикат" даже слова такого не слышал - "честь".
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18.11.2021 11:04 Ответить
Ну що тут казати? Поки будуть Украіною правити зеленські. єрмаки і арахаміі, доти будуть наші вороги на наших кістках своі дикі танці твнцювати. Триста років москалі нас вчили розуму, а ми далі добровільно іх ярмо на шию вішаємо.
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18.11.2021 11:04 Ответить
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18.11.2021 11:19 Ответить
Ты кого лечишь, тварюка зеленая? За все отвечать будете, в тюрягу пойдете все! А главный ваш янелох оманский, еще и окружил себя подонками, предателями, аферистами всех мастей!
За все отвечать будете! Уроды моральные, до чего страну довели!
КУШАЙТЕ зебилоиды, это вы этих подонков привели к власти! Ну как вам ржется теперь? Прикольно теперь?
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18.11.2021 11:26 Ответить
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18.11.2021 11:29 Ответить
Лещенко-Наєм-Залищук почали розхитувати БПП ще 2016 році і тільки при зеленій владі отримали посади і гроші у наглядових радах держкомпаній. цікаві люди. . . . . особливо Наєм що спочатку говорив що студентів бьють і розіслав всім смс щоб люди збирались на Майдані защати студентів у 2013 році а потім відмовився від цих слів. . . .. Ненавиджу продажних гуманітарієв.
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18.11.2021 11:35 Ответить
Выбрали президента, уроды!
Президент предатель! Даже в кошмаром сне, такое не увидишь! Да еще во время войны!
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18.11.2021 11:29 Ответить
арахамія перекладач з клоунсьокої мови на людську ???? десь в вікіпедії це потрібно відзначити . . . . а той хто виправдовує Зеленського співучасник злочинів зе-влади. . .
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18.11.2021 11:30 Ответить
Гандон, кацапи забрали його батьківщину грузинську область Абхазію, а тепер це гівно хоче здати москалям і його нову батьківщину - Україну.
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18.11.2021 11:48 Ответить
Вот наглядная разница в подходах. Клинтону собирались объявить импичмент за то, что он соврал по поводу отсосала Моника ему или нет, а Зеленского выгораживают за враньё об операции по задержанию военных преступников.
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18.11.2021 11:50 Ответить
Убийц! И еще раз УБИЙЦ украинского народа! И еще некоторые были причастны к аннексии Крыма и ползучей войне на Донбассе!
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18.11.2021 13:27 Ответить
"розповсюдження даних ... Це кримінальна відповідальність"
а от суцільна брехня - це гарно і, завдяки 73 дупоголовим, з 2019 р є головною рисою влади (разом з ідіотизмом).
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18.11.2021 12:01 Ответить
>никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность

значит зелох выдал гостайну позвонив луке
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18.11.2021 12:08 Ответить
И пригласив завхоза на совещание
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18.11.2021 14:45 Ответить
Що у нас за країна? В інших за державну зраду не просто оголошують імпічмент,а саджають на довічно,а тут так запросто якесь чмо з ОП яке мало б займатися канцелярськими скріпками і ручками,ВІДМІНЯЄ СПЕЦОПЕРАЦІЮ!!! А таке саме Зелене Чмо його покриває!Жах!
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18.11.2021 12:19 Ответить
Из двух вариантов: молчать и врать, он выбрал второй. Нет ,не так. Он решил передать информацию луке и врать. Вопрос
. А сдачи инфы луке это преступление?
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18.11.2021 12:20 Ответить
Зустріч керівництва розвідки з зеленським була запланова заздалегідь (бо неможливо попасти до президента по дорозі до буХвету). І питання, яке треба було обговорити те ж було узгоджене з президентом.
В зазначений час президент відмовився прийняти розвідників. І вислав до них єрмака. Таким чином "півшостого" уникнув особистої відповідальності за прийняття рішення по операції, переклав все на єрмака, ба більше - проінформував єрмака про ціль зустрічи (тоб-то допустив розголошення секретної інформації). Коли єрмак вийшов до розвідників, він вже знав від "півшостого" про операцію.
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18.11.2021 12:32 Ответить
Зазвичай цру, моссад говорять, що без коментарів,а не придумують альтернативні версії.
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18.11.2021 12:37 Ответить
Господи, невже в цій Зю-команді немає хоч когось одного розумного - хто б заборонив цій тупій хламадії взагалі відкривати рота... Адже всім очевидно - коли це опудло відкриває свого рота - тим самим вже завдає непоправну шкоду і своїй партії, а самому не*оху.
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18.11.2021 12:38 Ответить
Единственный выход напрашивается: ИМПИЧМЕНТ президенту.😠 Потом новые выборы президента и Рады.
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18.11.2021 13:09 Ответить
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18.11.2021 13:10 Ответить
73 % " грамотных , великих европейцев " избрали себе такую жизнь ( 6 раз подряд выбирают одно и тоже ) КТО ВИНОВАТ ??? --САМИ виноваты . все причины нужно искать в себе !!!
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18.11.2021 13:19 Ответить
ну и ******** ) весь мир знает, а зеленая макака хранит гостайну )) *******
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18.11.2021 13:31 Ответить
Так Зеленский уже на сто уголовных ответственностей заработал. Какая разница - одной больше, одной меньше!
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18.11.2021 17:26 Ответить
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