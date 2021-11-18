Розповсюдження даних - це кримінальна відповідальність, - Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із "вагнерівцями"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський раніше заперечував існування спецоперації із затримання "вагнерівців" через підписані секретні документи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це він сказав в ефірі на телеканалі "Україна 24".
"За ці кілька років ГУР МО провело декілька сотень операцій. Наприклад, якщо я в курсі за своєю посадою, а ви мене спитаєте офіційно: "Давиде Георгійовичу, ви знали про таку операцію?". Я вам скажу: "Ні, такої спецоперації не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів – жодної деталі про спецоперацію, жодного розповсюдження даних і таке інше. Це кримінальна відповідальність. Тому я буду казати, що такого не було. Це нормально", – заявив Арахамія.
Крім того, Давид Арахамія навів приклад Сполучених Штатів Америки.
"І в Америці, наприклад, ліквідували якогось бойовика. Ви спитаєте: ви знаєте про таку операцію? Вони скажуть, що такої операції не було", – сказав він. Водночас Давид Арахамія не зміг пояснити, чому Володимир Зеленський заявляв, що спецоперація щодо "вагнерівців" – це справа іноземних країн, а в Тимчасовій слідчій комісії, навпаки, заперечили їхню причетність до планів української розвідки.
Народний депутат сказав, що має у розпорядженні більше інформації, але не може її озвучити через її секретність.
У жовтні Зеленський заявив, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Про це він розповів на пресконференції в Трускавці.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що все розслідування Bellingcat ґрунтується лише на інформації кількох відставників із розвідки та спецслужб України, без будь-яких підтверджень із офіційних джерел.
Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців".
Причиною зриву операції могла стати неприязнь між на той час керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою та представниками Офісу президента. Так вважають розслідувачі з Bellingcat.
Детальніше про те, як готували спецоперацію із затримання бойовиків "Вагнера", можна прочитати у матеріалі The Insider, опублікованому Цензор.НЕТ.
З текстом Bellingcat можна ознайомитися за цим посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
понавыбирали.
от чесно, прийміть мої щирі співчуття, ви мужня людина.
Арахамія. Хоч Ви і народний депутат України. На даний момент після ефіру на ТРК Україна ви та Арестович - блазень, Качура - молодий регіонал для мене лише слизняки. Вам пропоную скласти свої повноваження добровільно. Вам нема віри.
Чи тільки я один так думаю?
І вона не має терміну давності.
распространение неправдивых данных про псевдо "зраду" ,которую тут разгоняют пропагандоши - это уголовная ответственность.
а чего потом сказал?
P. S. Підараси зелені.
Yuri Dmitriev 38920a95
правильно сказал.
18.11.2021 10:33
У того, правда, хватило чести закончить свою жалкую жизнь самоубийством. Уверен, что "печальный сурикат" даже слова такого не слышал - "честь".
За все отвечать будете! Уроды моральные, до чего страну довели!
КУШАЙТЕ зебилоиды, это вы этих подонков привели к власти! Ну как вам ржется теперь? Прикольно теперь?
Президент предатель! Даже в кошмаром сне, такое не увидишь! Да еще во время войны!
а от суцільна брехня - це гарно і, завдяки 73 дупоголовим, з 2019 р є головною рисою влади (разом з ідіотизмом).
значит зелох выдал гостайну позвонив луке
. А сдачи инфы луке это преступление?
В зазначений час президент відмовився прийняти розвідників. І вислав до них єрмака. Таким чином "півшостого" уникнув особистої відповідальності за прийняття рішення по операції, переклав все на єрмака, ба більше - проінформував єрмака про ціль зустрічи (тоб-то допустив розголошення секретної інформації). Коли єрмак вийшов до розвідників, він вже знав від "півшостого" про операцію.