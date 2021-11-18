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Новини Політика України
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Зеленський (17415) Арахамія (1000) ПВК "Вагнер" (1476)

Розповсюдження даних - це кримінальна відповідальність, - Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із "вагнерівцями"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розповсюдження даних - це кримінальна відповідальність, - Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський раніше заперечував існування спецоперації із затримання "вагнерівців" через підписані секретні документи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це він сказав в ефірі на телеканалі "Україна 24".

"За ці кілька років ГУР МО провело декілька сотень операцій. Наприклад, якщо я в курсі за своєю посадою, а ви мене спитаєте офіційно: "Давиде Георгійовичу, ви знали про таку операцію?". Я вам скажу: "Ні, такої спецоперації не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів – жодної деталі про спецоперацію, жодного розповсюдження даних і таке інше. Це кримінальна відповідальність. Тому я буду казати, що такого не було. Це нормально", – заявив Арахамія.

Крім того, Давид Арахамія навів приклад Сполучених Штатів Америки.

"І в Америці, наприклад, ліквідували якогось бойовика. Ви спитаєте: ви знаєте про таку операцію? Вони скажуть, що такої операції не було", – сказав він. Водночас Давид Арахамія не зміг пояснити, чому Володимир Зеленський заявляв, що спецоперація щодо "вагнерівців" – це справа іноземних країн, а в Тимчасовій слідчій комісії, навпаки, заперечили їхню причетність до планів української розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські розвідники змусили "вагнерівців" самих видати копромат на себе, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ

Народний депутат сказав, що має у розпорядженні більше інформації, але не може її озвучити через її секретність.

У жовтні Зеленський заявив, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Про це він розповів на пресконференції в Трускавці.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що все розслідування Bellingcat ґрунтується лише на інформації кількох відставників із розвідки та спецслужб України, без будь-яких підтверджень із офіційних джерел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців" (оновлено)

Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців".

Причиною зриву операції могла стати неприязнь між на той час керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою та представниками Офісу президента. Так вважають розслідувачі з Bellingcat.

Детальніше про те, як готували спецоперацію із затримання бойовиків "Вагнера", можна прочитати у матеріалі The Insider, опублікованому Цензор.НЕТ.

З текстом Bellingcat можна ознайомитися за цим посиланням.
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Топ коментарі
+85
абхазская обезьяна пусть не крутится выгораживая своего подельника. Государственная измена свршилась и импичмент вот что вас ублюдков ожидает.
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18.11.2021 08:51
+78
От же сссссска...
Значить сказати можна лише лукашенці по секрету.
Правильно зробили розвідники, що не замовчали операцію провалену президентом-зрадником.
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18.11.2021 08:52
+77
Остались еще зебилы которым можно насцать мочой в глаза. Этот месседж для них!!!
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18.11.2021 08:52
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Блин , тупого шлепера не переносил за его принципы великавозрастного лоха, зэкообщак... А зенелохию - за беспринципность . У них даже общака нет , бо тянут как лебедь раком Счуку...
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18.11.2021 09:27 Відповісти
Зеленский ещё имеет шансы не сесть после президентского срока,но для этого сейчас должен сесть Ярмак
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18.11.2021 09:30 Відповісти
Обидва мають сісти.
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18.11.2021 10:54 Відповісти
"Зелені" всі брехуни, ворюги, наркомани і вороги України. Їх слова про доброту і патріотичність розійшлися з їх діями.
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18.11.2021 09:32 Відповісти
бугагагаа🤣🤦‍♂️
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18.11.2021 09:37 Відповісти
становится всё более понятно, почему ТСК Безумной не смогла установить зрады президента, бо ТСК не смогла установить, кто в Украине президент..
понавыбирали.
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18.11.2021 09:39 Відповісти
никому не сказал, а луке сказал...
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18.11.2021 09:40 Відповісти
Хламидия отмазывает патрона.
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18.11.2021 09:43 Відповісти
Это он успокаивает великавозрастного янелоха, пусть тешится, лишь бы не хныкал...
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18.11.2021 09:48 Відповісти
ну молодец арахноид - раз криминальная ответственность - значит должен Зе сидеть за то что сказал Батьке
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18.11.2021 09:44 Відповісти
Еще один подельник
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18.11.2021 09:46 Відповісти
А відкладення такої надважливої операції - зрада!
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18.11.2021 09:52 Відповісти
Вчора дивився на Україна24 ту всю маячню, яку несли та бібізяна з люською і ще одним придурком від слуг. Відверто - стійкий блювотний рефлекс, настільки то в них нагло. брехливо, цинічно. По-суті, то дворова шпана, яка якогось дива влізла у владу. Шпана і по рівню інтелекту, і по стилю розмови, і по рівню наглості, розв`язаності і хамства. І вся ця шваль керує державою.
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18.11.2021 09:53 Відповісти
а чё всё норм качур люська карамелька и сочинский бубизян
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18.11.2021 10:39 Відповісти
дворовая зеленая шпана у власти ++++++++++++++
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18.11.2021 10:59 Відповісти
"Вчора дивився на Україна24 ту всю маячню..."
от чесно, прийміть мої щирі співчуття, ви мужня людина.
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18.11.2021 11:00 Відповісти
Дива не було, іх "нарід" обрав по "подобію своєму". "Кожен народ заслуговує на ту владу, яку обирає."
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18.11.2021 11:08 Відповісти
"Так я володію інформацією про спецоперацію із затримання "вагнерівців". Але зважаючи на той факт, що така інформація є секретною, я не маю права розголошувати її в повному об'ємі. Після консультацій з нашими силовими органами та її організаторами я доповім вам шановні українці про те що сталося, але в межах які не порушать секретності дій наших спецорганів". Ну десь так повинен був відповісти Президент України. Почули ж ми тільки злякані бе та ме.
Арахамія. Хоч Ви і народний депутат України. На даний момент після ефіру на ТРК Україна ви та Арестович - блазень, Качура - молодий регіонал для мене лише слизняки. Вам пропоную скласти свої повноваження добровільно. Вам нема віри.
Чи тільки я один так думаю?
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18.11.2021 12:14 Відповісти
Та ні, макака зелена, зрада своїх розаідників - оце кримінальна відповідальність!
І вона не має терміну давності.
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18.11.2021 09:54 Відповісти
Секретність, а на засідання тск по вагнерівцях крім слуг був тільки Кузьмін...
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18.11.2021 09:54 Відповісти
Ок. А сеча в очі громадянам України - це політична відповідальність. Так що готуйтесь " на вихід " , служки.
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18.11.2021 10:01 Відповісти
Для того, щоб бути патріотом України варто завжди говорити щиру правду , проросійські зрадники України і слуги оккупанта в Україні, щоб втриматися при владі, завжди мать правдиво брехати,що вони і роблять
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18.11.2021 10:04 Відповісти
ну так начинал президентство тягая неугодных по судам... теперь другая задача как бы самому не стать подсудимым
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18.11.2021 10:04 Відповісти
Вот же свинина абхазская П@здло конченое
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18.11.2021 10:06 Відповісти
Чим відмінна свинина абхазька від української ??
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18.11.2021 10:26 Відповісти
наша свининка з прориззю --- бекон у англичан
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18.11.2021 10:58 Відповісти
І я про це ... Най буде. Але ж ... чим відмінна свинина абхазька від української ??
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18.11.2021 16:51 Відповісти
наша яечня з беконом найсмачниша у всесвити . абхазька то не наша
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18.11.2021 17:18 Відповісти
Отмазка не в зачет. "Включение дурня" тут не проходит.
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18.11.2021 10:14 Відповісти
макака ваЗЕлиновская!!! это даже самые упоротые ЗЕБилы не проглотят, малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак, кремлевская Крыса ермак и агент демченко вот кто слил операцию, Клоун отрабатывает свои киностудии в маЦковии, а эти два зарабатывают медали!!!
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18.11.2021 10:19 Відповісти
Уже не знают,что брехать...Получили то что заслужили голосованием по приколу...Первый враг Украины увы внутри..(((
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18.11.2021 10:21 Відповісти
А розповсюдження брехні не є креміналом? Та й хто б брехав, але ж не пріпвздєнт - найчесніший криворізький нелох
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18.11.2021 10:22 Відповісти
Арахамия умный "задним местом". Когда скандал с враньем Президента уже нельзя "потушить " начинают придумывать всякие "отмазки". И Безуглая в этом же дерьме сидит с выводами ВСК. Боже! Храни Украину от бездарей и импотентов от политики и хозяйственной деятельности!
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18.11.2021 10:31 Відповісти
правильно сказал.
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18.11.2021 10:33 Відповісти
Точно? Теперь посадят Зе за звонок Луке?
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18.11.2021 14:37 Відповісти
никого никогда не посадят, а ещё и наградят за отмену рисковой операции, заключению перемирия, в результате которого погибло на полторы сотни украинских бойцов меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
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18.11.2021 15:47 Відповісти
Распространение данных - это уголовная ответственность, - Арахамия Источник: https://censor.net/ru/n3300141
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18.11.2021 16:05 Відповісти
всё верно Арахамия сказал.
распространение неправдивых данных про псевдо "зраду" ,которую тут разгоняют пропагандоши - это уголовная ответственность.
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18.11.2021 16:21 Відповісти
Так это, никакойжи операции не было?
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18.11.2021 17:06 Відповісти
А телефонна розмова з Лукашенком відносно "вагнерівців" - підпадає під ознаки такого діяння як державна зрада? Як шило в мішку не ховай, воно всерівно виткнеться.
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18.11.2021 10:34 Відповісти
копьё нептуна бубизяне в задницу знает он про спец операции США дебил из сбежавших бубизян питомника
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18.11.2021 10:38 Відповісти
ну допустим
а чего потом сказал?
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18.11.2021 10:39 Відповісти
Посадят Зе, за присутствие посторонних на совещании. Ведь завхоз получил информацию его не касающуюся
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18.11.2021 14:43 Відповісти
Добре з вагнергейтом, зрозуміло, а яка ситуація у нас з тупицьким, з вовком, з податківцем який спалився на хабарі 6млн.дол., з братом єрмака, що забулось?
P. S. Підараси зелені.
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18.11.2021 10:39 Відповісти
Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 10:43 Відповісти
абізяна, заткни пельку.
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18.11.2021 10:44 Відповісти
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18.11.2021 10:49 Відповісти
Абхазький хунвейбин.
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18.11.2021 13:26 Відповісти
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18.11.2021 10:53 Відповісти
этот конь педальный. арахамчик . снова жидким зеленым штанишки обгадил своими ..умозаключениями.. их с безуглой-безмозглой надо студентам в мединституте показывать . что бывает когда в парламент ********* собирают по приколу
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18.11.2021 10:54 Відповісти
агрохимия, хера ты врешь - в таких случаях отказываются комментировать, а не лгут
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18.11.2021 10:56 Відповісти
от ви тут, панство, списи ламаєте, а довбойобам заходить:

Yuri Dmitriev 38920a95

правильно сказал.

18.11.2021 10:33
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18.11.2021 11:03 Відповісти
Арахамия - это реинкарнация Чечетова.
У того, правда, хватило чести закончить свою жалкую жизнь самоубийством. Уверен, что "печальный сурикат" даже слова такого не слышал - "честь".
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18.11.2021 11:04 Відповісти
Ну що тут казати? Поки будуть Украіною правити зеленські. єрмаки і арахаміі, доти будуть наші вороги на наших кістках своі дикі танці твнцювати. Триста років москалі нас вчили розуму, а ми далі добровільно іх ярмо на шию вішаємо.
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18.11.2021 11:04 Відповісти
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18.11.2021 11:19 Відповісти
Ты кого лечишь, тварюка зеленая? За все отвечать будете, в тюрягу пойдете все! А главный ваш янелох оманский, еще и окружил себя подонками, предателями, аферистами всех мастей!
За все отвечать будете! Уроды моральные, до чего страну довели!
КУШАЙТЕ зебилоиды, это вы этих подонков привели к власти! Ну как вам ржется теперь? Прикольно теперь?
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18.11.2021 11:26 Відповісти
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18.11.2021 11:29 Відповісти
Лещенко-Наєм-Залищук почали розхитувати БПП ще 2016 році і тільки при зеленій владі отримали посади і гроші у наглядових радах держкомпаній. цікаві люди. . . . . особливо Наєм що спочатку говорив що студентів бьють і розіслав всім смс щоб люди збирались на Майдані защати студентів у 2013 році а потім відмовився від цих слів. . . .. Ненавиджу продажних гуманітарієв.
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18.11.2021 11:35 Відповісти
Выбрали президента, уроды!
Президент предатель! Даже в кошмаром сне, такое не увидишь! Да еще во время войны!
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18.11.2021 11:29 Відповісти
арахамія перекладач з клоунсьокої мови на людську ???? десь в вікіпедії це потрібно відзначити . . . . а той хто виправдовує Зеленського співучасник злочинів зе-влади. . .
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18.11.2021 11:30 Відповісти
Гандон, кацапи забрали його батьківщину грузинську область Абхазію, а тепер це гівно хоче здати москалям і його нову батьківщину - Україну.
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18.11.2021 11:48 Відповісти
Вот наглядная разница в подходах. Клинтону собирались объявить импичмент за то, что он соврал по поводу отсосала Моника ему или нет, а Зеленского выгораживают за враньё об операции по задержанию военных преступников.
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18.11.2021 11:50 Відповісти
Убийц! И еще раз УБИЙЦ украинского народа! И еще некоторые были причастны к аннексии Крыма и ползучей войне на Донбассе!
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18.11.2021 13:27 Відповісти
"розповсюдження даних ... Це кримінальна відповідальність"
а от суцільна брехня - це гарно і, завдяки 73 дупоголовим, з 2019 р є головною рисою влади (разом з ідіотизмом).
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18.11.2021 12:01 Відповісти
>никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность

значит зелох выдал гостайну позвонив луке
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18.11.2021 12:08 Відповісти
И пригласив завхоза на совещание
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18.11.2021 14:45 Відповісти
Що у нас за країна? В інших за державну зраду не просто оголошують імпічмент,а саджають на довічно,а тут так запросто якесь чмо з ОП яке мало б займатися канцелярськими скріпками і ручками,ВІДМІНЯЄ СПЕЦОПЕРАЦІЮ!!! А таке саме Зелене Чмо його покриває!Жах!
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18.11.2021 12:19 Відповісти
Из двух вариантов: молчать и врать, он выбрал второй. Нет ,не так. Он решил передать информацию луке и врать. Вопрос
. А сдачи инфы луке это преступление?
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18.11.2021 12:20 Відповісти
Зустріч керівництва розвідки з зеленським була запланова заздалегідь (бо неможливо попасти до президента по дорозі до буХвету). І питання, яке треба було обговорити те ж було узгоджене з президентом.
В зазначений час президент відмовився прийняти розвідників. І вислав до них єрмака. Таким чином "півшостого" уникнув особистої відповідальності за прийняття рішення по операції, переклав все на єрмака, ба більше - проінформував єрмака про ціль зустрічи (тоб-то допустив розголошення секретної інформації). Коли єрмак вийшов до розвідників, він вже знав від "півшостого" про операцію.
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18.11.2021 12:32 Відповісти
Зазвичай цру, моссад говорять, що без коментарів,а не придумують альтернативні версії.
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18.11.2021 12:37 Відповісти
Господи, невже в цій Зю-команді немає хоч когось одного розумного - хто б заборонив цій тупій хламадії взагалі відкривати рота... Адже всім очевидно - коли це опудло відкриває свого рота - тим самим вже завдає непоправну шкоду і своїй партії, а самому не*оху.
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18.11.2021 12:38 Відповісти
Единственный выход напрашивается: ИМПИЧМЕНТ президенту.😠 Потом новые выборы президента и Рады.
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18.11.2021 13:09 Відповісти
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18.11.2021 13:10 Відповісти
73 % " грамотных , великих европейцев " избрали себе такую жизнь ( 6 раз подряд выбирают одно и тоже ) КТО ВИНОВАТ ??? --САМИ виноваты . все причины нужно искать в себе !!!
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18.11.2021 13:19 Відповісти
ну и ******** ) весь мир знает, а зеленая макака хранит гостайну )) *******
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18.11.2021 13:31 Відповісти
Так Зеленский уже на сто уголовных ответственностей заработал. Какая разница - одной больше, одной меньше!
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18.11.2021 17:26 Відповісти
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