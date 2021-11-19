РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11161 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
2 697 8
вето (354) партия (555) финансирование (1701) ЧЕСНО (89)

Зеленский ветировал закон о финансовых отчетах политических партий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ветировал закон о финансовых отчетах политических партий

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку законопроект 5253-1 о финансовых отчетах политических партий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится на официальном сайте Верховной Рады.

В статусе закона отмечено: "Готовится на рассмотрение с вето Президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На содержание "слуг народа" из бюджета каждый год идет 345 млн грн, - Корниенко

В общественном движении "Честно" так прокомментировали наложение вето: "Предложения президента учитывают все три пункта обращения от общественности. Это значит, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны подать в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти через два года. В дальнейшем отчет вернется в привычное русло - и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально".

В "Честно" подчеркнули: если депутаты поддержат предложения Зеленского, то из текста законопроекта исключат обе коррупциогенные нормы.

Также Зеленский предлагает исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование партий (ранее нардепы предлагали выделить деньги, которые партии недополучили за 2019 год).

Кроме того, Зеленский предлагает вернуться к идее, что решение о принятии или отказе от государственного финансирования может принимать и съезд партии, и парламентская фракция – путем сбора подписей большинства членов. При рассмотрении закона во втором чтении депутаты такое предложение не поддержали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финотчет "Слуги народа": доноров в 40 раз меньше, чем кандидатов на местных выборах

В 2020-2021 годах парламентские партии получили из госбюджета почти 1,5 миллиарда гривен как финансирование уставной деятельности и компенсацию за расходы на избирательную кампанию.

Впрочем, куда именно тратятся эти средства, налогоплательщики не знают, поскольку партии пользуются правом не подавать финотчеты в НАПК.

Еще около 1,4 миллиарда гривен в прошлом году партии привлекли от частных доноров. Кто предоставил эти средства, станет известно только после полноценного возобновления финотчетности.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Монобільшості більше нема

Э коаліція з олігархами і справа це тонка - підтверджено фото на сторінці Андрія Дзиндзі.

Це переписка в чаті слуг після перенесення 5600, за який не дали голоси За майбутнє (Коломойського) і Довіра (Веревського). Якщо де-факто буде визнано і де-юре - будуть причини для оголошення позачергових виборів Верховної Ради.






Віктор Уколов
показать весь комментарий
19.11.2021 11:19 Ответить
клоуну бени неудобно да б*ять? бубочку не просто на нары а казнить публично
показать весь комментарий
19.11.2021 11:20 Ответить
політичні партії будуть зобов'язані подати до НАЗК всі фінансові звіти, які не подавали ще з березня 2020 року, тобто майже за два роки.

Конверты с наличкой от ОПЗЕ для "Слуг наркомана" считаются финансированием партии?

Трухин со стороны "Слуг наркомана" и Шефир со стороны ЗЕ будут отчитываться про откаты с "Великого крадивныцтва", которые пошли в карманы депутатов СН?
показать весь комментарий
19.11.2021 11:22 Ответить
Все эти законы такие же пустышки как и зеленая власть.Если зешобло выплачивают деньги в конвертах в туалетах , кто там ждет выполнение законов,очередное петушиное кукарекание.
показать весь комментарий
19.11.2021 11:24 Ответить
Звісно, нащо так палити особисту партію....
показать весь комментарий
19.11.2021 11:37 Ответить
Поздравляю нас с наступлением феодального строя!
показать весь комментарий
19.11.2021 12:01 Ответить
неожиданно... среднему и малому бизнесу РРО и полные отчёты за проданную ручку, а партиям табу отчитываться перед кем то ))
показать весь комментарий
19.11.2021 12:05 Ответить
Черговий зашквар пане президент. Всім зрозуміло кому не потрібен цей закон!!!
показать весь комментарий
19.11.2021 14:10 Ответить
 
 