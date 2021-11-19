Зеленский ветировал закон о финансовых отчетах политических партий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку законопроект 5253-1 о финансовых отчетах политических партий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится на официальном сайте Верховной Рады.
В статусе закона отмечено: "Готовится на рассмотрение с вето Президента".
В общественном движении "Честно" так прокомментировали наложение вето: "Предложения президента учитывают все три пункта обращения от общественности. Это значит, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны подать в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти через два года. В дальнейшем отчет вернется в привычное русло - и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально".
В "Честно" подчеркнули: если депутаты поддержат предложения Зеленского, то из текста законопроекта исключат обе коррупциогенные нормы.
Также Зеленский предлагает исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование партий (ранее нардепы предлагали выделить деньги, которые партии недополучили за 2019 год).
Кроме того, Зеленский предлагает вернуться к идее, что решение о принятии или отказе от государственного финансирования может принимать и съезд партии, и парламентская фракция – путем сбора подписей большинства членов. При рассмотрении закона во втором чтении депутаты такое предложение не поддержали.
В 2020-2021 годах парламентские партии получили из госбюджета почти 1,5 миллиарда гривен как финансирование уставной деятельности и компенсацию за расходы на избирательную кампанию.
Впрочем, куда именно тратятся эти средства, налогоплательщики не знают, поскольку партии пользуются правом не подавать финотчеты в НАПК.
Еще около 1,4 миллиарда гривен в прошлом году партии привлекли от частных доноров. Кто предоставил эти средства, станет известно только после полноценного возобновления финотчетности.
Пожалуйста, подождите...
Э коаліція з олігархами і справа це тонка - підтверджено фото на сторінці Андрія Дзиндзі.
Це переписка в чаті слуг після перенесення 5600, за який не дали голоси За майбутнє (Коломойського) і Довіра (Веревського). Якщо де-факто буде визнано і де-юре - будуть причини для оголошення позачергових виборів Верховної Ради.
Віктор Уколов
Конверты с наличкой от ОПЗЕ для "Слуг наркомана" считаются финансированием партии?
Трухин со стороны "Слуг наркомана" и Шефир со стороны ЗЕ будут отчитываться про откаты с "Великого крадивныцтва", которые пошли в карманы депутатов СН?