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Новини Політика України
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вето (132) партія (288) фінансування (993) ЧЕСНО (98)

Зеленський ветував закон про фінансові звіти політичних партій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ветував закон про фінансові звіти політичних партій

Президент Володимир Зеленський ветував та повернув на доопрацювання законопроєкт 5253-1 про фінансові звіти політичних партій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така інформація міститься на офіційному сайті Верховної Ради.

У статусі закону зазначено: "Готується на розгляд з вето Президента".

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У громадському русі "Чесно" так прокоментували накладання вето: "Пропозиції президента враховують всі три пункти звернення від громадськості. Це означає, що у разі оперативної реакції парламентарів до 28 лютого 2022 року політичні партії будуть зобов'язані подати до НАЗК всі фінансові звіти, які не подавали ще з березня 2020 року, тобто майже за два роки. Надалі звітування повернеться у звичне річище – і наступні звіти політсили подаватимуть щоквартально".

У "Чесно" підкреслили: якщо депутати підтримають пропозиції Зеленського, то з тексту законопроєкту виключать обидві корупціогенні норми.

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Також Зеленський пропонує виключити із тексту законопроєкту пропозицію про виділення з бюджету додаткових коштів на фінансування партій (раніше нардепи пропонували виділити гроші, які партії недоотримали за 2019 рік).

Крім того, Зеленський пропонує повернутися до ідеї, що рішення про прийняття чи відмову від державного фінансування може приймати і з'їзд партії, і парламентська фракція – шляхом збору підписів більшості членів. Під час розгляду закону у другому читанні депутати таку пропозицію не підтримали.

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У 2020-2021 роках парламентські партії отримали з держбюджету майже 1,5 мільярда гривень як фінансування статутної діяльності та компенсації за витрати на виборчу кампанію.

Втім, куди саме витрачаються ці кошти, платники податків не знають, оскільки партії користуються правом не подавати фінзвіти до НАЗК.

Ще близько 1,4 мільярда гривень торік партії залучили від приватних донорів. Хто надав ці кошти, стане відомо лише після повноцінного відновлення фінзвітності.
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Э коаліція з олігархами і справа це тонка - підтверджено фото на сторінці Андрія Дзиндзі.

Це переписка в чаті слуг після перенесення 5600, за який не дали голоси За майбутнє (Коломойського) і Довіра (Веревського). Якщо де-факто буде визнано і де-юре - будуть причини для оголошення позачергових виборів Верховної Ради.






Віктор Уколов
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19.11.2021 11:19 Відповісти
клоуну бени неудобно да б*ять? бубочку не просто на нары а казнить публично
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19.11.2021 11:20 Відповісти
політичні партії будуть зобов'язані подати до НАЗК всі фінансові звіти, які не подавали ще з березня 2020 року, тобто майже за два роки.

Конверты с наличкой от ОПЗЕ для "Слуг наркомана" считаются финансированием партии?

Трухин со стороны "Слуг наркомана" и Шефир со стороны ЗЕ будут отчитываться про откаты с "Великого крадивныцтва", которые пошли в карманы депутатов СН?
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19.11.2021 11:22 Відповісти
Все эти законы такие же пустышки как и зеленая власть.Если зешобло выплачивают деньги в конвертах в туалетах , кто там ждет выполнение законов,очередное петушиное кукарекание.
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19.11.2021 11:24 Відповісти
Звісно, нащо так палити особисту партію....
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19.11.2021 11:37 Відповісти
Поздравляю нас с наступлением феодального строя!
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19.11.2021 12:01 Відповісти
неожиданно... среднему и малому бизнесу РРО и полные отчёты за проданную ручку, а партиям табу отчитываться перед кем то ))
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19.11.2021 12:05 Відповісти
Черговий зашквар пане президент. Всім зрозуміло кому не потрібен цей закон!!!
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19.11.2021 14:10 Відповісти
 
 