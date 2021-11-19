Зеленський ветував закон про фінансові звіти політичних партій
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Президент Володимир Зеленський ветував та повернув на доопрацювання законопроєкт 5253-1 про фінансові звіти політичних партій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, така інформація міститься на офіційному сайті Верховної Ради.
У статусі закону зазначено: "Готується на розгляд з вето Президента".
У громадському русі "Чесно" так прокоментували накладання вето: "Пропозиції президента враховують всі три пункти звернення від громадськості. Це означає, що у разі оперативної реакції парламентарів до 28 лютого 2022 року політичні партії будуть зобов'язані подати до НАЗК всі фінансові звіти, які не подавали ще з березня 2020 року, тобто майже за два роки. Надалі звітування повернеться у звичне річище – і наступні звіти політсили подаватимуть щоквартально".
У "Чесно" підкреслили: якщо депутати підтримають пропозиції Зеленського, то з тексту законопроєкту виключать обидві корупціогенні норми.
Також Зеленський пропонує виключити із тексту законопроєкту пропозицію про виділення з бюджету додаткових коштів на фінансування партій (раніше нардепи пропонували виділити гроші, які партії недоотримали за 2019 рік).
Крім того, Зеленський пропонує повернутися до ідеї, що рішення про прийняття чи відмову від державного фінансування може приймати і з'їзд партії, і парламентська фракція – шляхом збору підписів більшості членів. Під час розгляду закону у другому читанні депутати таку пропозицію не підтримали.
У 2020-2021 роках парламентські партії отримали з держбюджету майже 1,5 мільярда гривень як фінансування статутної діяльності та компенсації за витрати на виборчу кампанію.
Втім, куди саме витрачаються ці кошти, платники податків не знають, оскільки партії користуються правом не подавати фінзвіти до НАЗК.
Ще близько 1,4 мільярда гривень торік партії залучили від приватних донорів. Хто надав ці кошти, стане відомо лише після повноцінного відновлення фінзвітності.
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