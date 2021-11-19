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Новости За рубежом
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Беларусь (7523) граница (4738) мигранты (951) Польша (7473) Евросоюз (15872) Блащак (79)

Мигранты изменили тактику штурма границы, - Минобороны Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мигранты изменили тактику штурма границы, - Минобороны Польши

Нелегальные мигранты пытаются пересечь границу, но делают это иными методами, чем раньше.

Об этом в эфире Polsat News сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта ночь не отличалась от предыдущих: были попытки силового проникновения через границу, но применены другие методы действий", - заявил Блащак.

Он объяснил: если в прошлый вторник мигранты массированно пытались штурмовать границу в районе пункта пропуска Кузница, то теперь пытаются это делать меньшими группами в разных местах.

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По словам польского министра, Лукашенко столкнулся с трудностями, поскольку в свете решительных действий Польши, направленных на исключение возможности проникновения мигрантов на территорию страны, у него возникла проблема, что с ними дальше делать.

Блащак подчеркнул, что Варшава стоит на позиции обеспечения безопасности границ, поскольку пропуск мигрантов (через Польшу в Германию – ред.) способствовал бы прибытию новых групп мигрантов.

"Во вторник в Кузнице было 3 тысячи человек, и если бы эти люди прошли, то через две недели было бы уже 30 тысяч, а через месяц - 300 тысяч", - отметил польский министр.

Он напомнил, что в 2015 году в Германию таким образом прибыли 1,7 млн ​​человек с юга.

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В четверг после встречи в Варшаве с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером глава МВД Польши Мариуш Каминский подчеркнул, что Польша не допустит создания "нового восточноевропейского пути нелегальной миграции". Он подчеркнул, что такой путь цинично пытаются создать по политическим мотивам для дестабилизации ситуации в Польше, Литве и ЕС в целом. В свою очередь Зеехофер заверил, что Берлин солидарен с Варшавой по вопросу искусственно созданного миграционного кризиса на границе. Он назвал действия Польши правильными и предположил, что коварная деятельность Беларуси с высокой вероятностью поддерживается Россией.

Зеехофер также подчеркнул, что Беларусь распространяет фейки о якобы согласии Германии принять несколько тысяч мигрантов из Беларуси. По его словам, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что эта информация не соответствует действительности. Немецкий министр отметил, что Берлин будет тесно координировать свои действия с Варшавой по противодействию нелегальной миграции с восточного направления.

В четверг первый самолет с мигрантами отбыл из Минска в Багдад. В пятницу планируется очередной рейс из РБ в Ирак.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Лука виконує вказівки свого партнера і сидить на путіну рівно.
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19.11.2021 14:20
+9
Це не вони,це їм змінили...
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19.11.2021 14:06
+9
Вот если бы в дом любого из этих ......... ломился бы кто то и хотел бы жить в его доме и что бы он его кормил. Он бы с радостью его пустил?
Почему они не наводят в своем доме порядок, а идут срать в чужой.
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19.11.2021 14:34
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Це не вони,це їм змінили...
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19.11.2021 14:06 Ответить
"предположил, что коварная деятельность Беларуси с высокой вероятностью поддерживается Россией"
а я бы написал так:
деятельность Беларуси с высокой вероятностью поддерживается коварной Россией
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19.11.2021 15:42 Ответить
запустите один Байрактар над убеженцами пособниками Путина и картофельного Каддафи взорвите пару ракет над их лагерем..... бежать будут аж до мыса Доброй Надежды вприпрыжку быстрее леопардов...
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19.11.2021 16:20 Ответить
"У вівторок у Кузниці було 3 тисячі осіб, і якщо б ці люди пройшли, то через два тижні було б уже 30 тисяч, а через місяць - 300 тисяч", - зазначив польський міністр.

поляки та балти - єдині вменябільні в ЄС
були ще брити, але вийшли, показуючи фахи
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19.11.2021 16:14 Ответить
Якось один австралійський абориген попереджав мене, що з бумерангом треба бути обережним.
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19.11.2021 14:11 Ответить
Напомнило картинки, зомби мордора огражденные забором.
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19.11.2021 14:12 Ответить
Я не подсказываю, просто иногда в неё играю...
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19.11.2021 14:19 Ответить
Лука виконує вказівки свого партнера і сидить на путіну рівно.
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19.11.2021 14:20 Ответить
Вот если бы в дом любого из этих ......... ломился бы кто то и хотел бы жить в его доме и что бы он его кормил. Он бы с радостью его пустил?
Почему они не наводят в своем доме порядок, а идут срать в чужой.
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19.11.2021 14:34 Ответить
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19.11.2021 14:35 Ответить
хеменеи -дрюк фуйла
поставляет из ирана
человеческий материал ( тех же бородатых титушек )
в любом количестве
и за копейки
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19.11.2021 14:41 Ответить
Всю картошку сожрут и Лука капут - голод......
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19.11.2021 14:47 Ответить
Наверное Коля Лукашенко руководит этими бандами наёмников?
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19.11.2021 15:01 Ответить
там щас вийна идет гыбрыдна, и пшеки стоят на страже европы от гибридных поползновений путена и его подпевалы бацки, а из-за того, шо у мигрантов грошей немеряно, то через украинский кордон в польшу стопудово пройдет осел, груженый баксами
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19.11.2021 15:02 Ответить
Пока западный правящей класс будет делать вид, что не понимает,где корень проблем - все будет только ухудшаться.Задушить рашку сегодня уже труднее, чем в чера. А завтра уже не будет никого,не купленного рашкой. Остальных просто отравят новичком.
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19.11.2021 15:12 Ответить
Германия приняла 1,7 миллионов , муслим , и Меркель до сих пор жива , странно это
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19.11.2021 15:36 Ответить
они пока пересичных дрючат,каждый день в новостях если не убийство,то изнасилование..
интересно,когда до генетических проигрантов дойдёт,что их используют для своих делишек далеко не немецкие дяди и тёти ?
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19.11.2021 16:26 Ответить
ДШК решает
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19.11.2021 15:42 Ответить
Лукашенко не соромлячись вивозить назад так званих "біженців". Цікаво по 2 тис.$ їм повернули?
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19.11.2021 16:19 Ответить
А что эта политическая проститутка Меркель ещё делает в Бундестаге!!??Её же давно выгнали на пенсию!!
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19.11.2021 16:20 Ответить
Отряды *****
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19.11.2021 16:39 Ответить
Что то эмигрантам не живется в Беларуси,там же так хорошо,наверное 😁
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19.11.2021 17:02 Ответить
А хрен их знает, хотят покорить Берлин или Париж.
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14.12.2021 15:34 Ответить
 
 