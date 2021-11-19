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Новини За кордоном
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Мігранти змінили тактику штурму кордону, - Міноборони Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мігранти змінили тактику штурму кордону, - Міноборони Польщі

Нелегальні мігранти намагаються перетнути кордон, але роблять це іншими методами, ніж раніше.

На цьому в ефірі Polsat News наголосив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця ніч не відрізнялася від попередніх: були спроби силового проникнення через кордон, але застосовано інші методи дій", - заявив Блащак.

Він пояснив: якщо минулого вівторка мігранти масовано намагалися штурмувати кордон у районі пункту пропуску Кузниця, то тепер намагаються це робити меншими групами в різних місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною

За словами польського міністра, Лукашенко зіткнувся з труднощами, оскільки у світлі рішучих дій Польщі з унеможливлення проникнення мігрантів на територію країни, у нього виникла проблема, що з ними далі робити.

Блащак підкреслив, що Варшава стоїть на позиції гарантування безпеки кордонів, оскільки пропуск мігрантів (через Польщу до Німеччини – ред.) сприяв би прибуттю нових груп мігрантів.

"У вівторок у Кузниці було 3 тисячі осіб, і якщо б ці люди пройшли, то через два тижні було б уже 30 тисяч, а через місяць - 300 тисяч", - зазначив польський міністр.

Він нагадав, що в 2015 році до Німеччини таким чином прибули 1,7 млн людей з півдня.

Також читайте: Ситуація на польско-білоруському кордоні - це перший етап спецоперації Росії, - Монастирський. ВIДЕО

У четвер після зустрічі у Варшаві з міністром внутрішніх справ Німеччини Хорстом Зеехофером глава МВС Польщі Маріуш Камінський підкреслив, що Польща не допустить створення "нового східноєвропейського шляху нелегальної міграції". Він наголосив, що такий шлях цинічно намагаються створити з політичних мотивів для дестабілізації ситуації в Польщі, Литві та ЄС загалом. У свою чергу Зеехофер запевнив, що Берлін солідарний з Варшавою у питанні штучно створеної міграційної кризи на кордоні. Він назвав дії Польщі слушними і висловив припущення, що підступна діяльність Білорусі з високою імовірністю підтримується Росією.

Зеехофер також підкреслив, що Білорусь розповсюджує фейки про нібито згоду Німеччини прийняти декілька тисяч мігрантів з Білорусі. За його словами, виконувачка обов’язків канцлера ФРН Ангела Меркель підтвердила, що ця інформація не відповідає дійсності. Німецький міністр зазначив, що Берлін тісно координуватиме свої дії з Варшавою щодо протидії нелегальній міграції зі східного напрямку.

Також читайте: Велика Британія готова направити більше військових до Польщі для подолання кризи із мігрантами

У четвер перший літак з мігрантами відбув з Мінська до Багдада. У п’ятницю планується черговий рейс з РБ до Іраку.
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Топ коментарі
+10
Лука виконує вказівки свого партнера і сидить на путіну рівно.
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19.11.2021 14:20
+9
Це не вони,це їм змінили...
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19.11.2021 14:06
+9
Вот если бы в дом любого из этих ......... ломился бы кто то и хотел бы жить в его доме и что бы он его кормил. Он бы с радостью его пустил?
Почему они не наводят в своем доме порядок, а идут срать в чужой.
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19.11.2021 14:34
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Це не вони,це їм змінили...
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19.11.2021 14:06 Відповісти
"предположил, что коварная деятельность Беларуси с высокой вероятностью поддерживается Россией"
а я бы написал так:
деятельность Беларуси с высокой вероятностью поддерживается коварной Россией
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19.11.2021 15:42 Відповісти
запустите один Байрактар над убеженцами пособниками Путина и картофельного Каддафи взорвите пару ракет над их лагерем..... бежать будут аж до мыса Доброй Надежды вприпрыжку быстрее леопардов...
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19.11.2021 16:20 Відповісти
"У вівторок у Кузниці було 3 тисячі осіб, і якщо б ці люди пройшли, то через два тижні було б уже 30 тисяч, а через місяць - 300 тисяч", - зазначив польський міністр.

поляки та балти - єдині вменябільні в ЄС
були ще брити, але вийшли, показуючи фахи
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19.11.2021 16:14 Відповісти
Якось один австралійський абориген попереджав мене, що з бумерангом треба бути обережним.
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19.11.2021 14:11 Відповісти
Напомнило картинки, зомби мордора огражденные забором.
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19.11.2021 14:12 Відповісти
Я не подсказываю, просто иногда в неё играю...
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19.11.2021 14:19 Відповісти
Лука виконує вказівки свого партнера і сидить на путіну рівно.
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19.11.2021 14:20 Відповісти
Вот если бы в дом любого из этих ......... ломился бы кто то и хотел бы жить в его доме и что бы он его кормил. Он бы с радостью его пустил?
Почему они не наводят в своем доме порядок, а идут срать в чужой.
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19.11.2021 14:34 Відповісти
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19.11.2021 14:35 Відповісти
хеменеи -дрюк фуйла
поставляет из ирана
человеческий материал ( тех же бородатых титушек )
в любом количестве
и за копейки
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19.11.2021 14:41 Відповісти
Всю картошку сожрут и Лука капут - голод......
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19.11.2021 14:47 Відповісти
Наверное Коля Лукашенко руководит этими бандами наёмников?
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19.11.2021 15:01 Відповісти
там щас вийна идет гыбрыдна, и пшеки стоят на страже европы от гибридных поползновений путена и его подпевалы бацки, а из-за того, шо у мигрантов грошей немеряно, то через украинский кордон в польшу стопудово пройдет осел, груженый баксами
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19.11.2021 15:02 Відповісти
Пока западный правящей класс будет делать вид, что не понимает,где корень проблем - все будет только ухудшаться.Задушить рашку сегодня уже труднее, чем в чера. А завтра уже не будет никого,не купленного рашкой. Остальных просто отравят новичком.
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19.11.2021 15:12 Відповісти
Германия приняла 1,7 миллионов , муслим , и Меркель до сих пор жива , странно это
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19.11.2021 15:36 Відповісти
они пока пересичных дрючат,каждый день в новостях если не убийство,то изнасилование..
интересно,когда до генетических проигрантов дойдёт,что их используют для своих делишек далеко не немецкие дяди и тёти ?
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19.11.2021 16:26 Відповісти
ДШК решает
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19.11.2021 15:42 Відповісти
Лукашенко не соромлячись вивозить назад так званих "біженців". Цікаво по 2 тис.$ їм повернули?
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19.11.2021 16:19 Відповісти
А что эта политическая проститутка Меркель ещё делает в Бундестаге!!??Её же давно выгнали на пенсию!!
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19.11.2021 16:20 Відповісти
Отряды *****
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19.11.2021 16:39 Відповісти
Что то эмигрантам не живется в Беларуси,там же так хорошо,наверное 😁
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19.11.2021 17:02 Відповісти
А хрен их знает, хотят покорить Берлин или Париж.
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14.12.2021 15:34 Відповісти
 
 