Посольства США и Великобритании поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы

Соединенные Штаты Америки будут оставаться неизменным партнером Украины на пути евроатлантической интеграции и в борьбе в случае попыток нарушить волю украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства США в Twitter.

"8 лет назад обычные граждане вышли на киевский Майдан ради мечты видеть Украину частью объединенной, свободной и мирной Европы. США будут оставаться неизменным партнером Украины на ее пути к евроатлантической интеграции и в ее противостоянии тем, кто пытается нарушить волю украинского народа", - отметили в посольстве США.

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также заверила в поддержке развития и защиты демократической Украины.

"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны", - подчеркнула дипломат.

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День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь двух знаменательных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года).

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