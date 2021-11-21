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Посольства США и Великобритании поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольства США и Великобритании поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы

Соединенные Штаты Америки будут оставаться неизменным партнером Украины на пути евроатлантической интеграции и в борьбе в случае попыток нарушить волю украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства США в Twitter.

"8 лет назад обычные граждане вышли на киевский Майдан ради мечты видеть Украину частью объединенной, свободной и мирной Европы. США будут оставаться неизменным партнером Украины на ее пути к евроатлантической интеграции и в ее противостоянии тем, кто пытается нарушить волю украинского народа", - отметили в посольстве США.

Смотрите также: "Когда власть не слышит свой народ, тогда бывает слишком громко", - Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. ВИДЕО

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также заверила в поддержке развития и защиты демократической Украины.

"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны", - подчеркнула дипломат.

Смотрите также: Мы достаточно сильны, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор, и это наше общее дело, - Порошенко. ВИДЕО

День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь двух знаменательных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года).

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Топ комментарии
+18
Дякуємо Друзі!
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21.11.2021 11:14
+18
Prisoidenjajus, moji luchshije pozhelanija vam Ukrainci.
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21.11.2021 11:21
+16
21 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
І як нас вчить історія, це те, що "на хліб не намажеш", але без цього не буде що їсти.
Зі святом тих, хто знає, навіщо йому свобода і що таке гідність!
Слава тим, хто заплатив за них життям.
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21.11.2021 11:36
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В нас ще ніколи не було стільки гідности і свободи як зараз...Ми вже з трудом ту гідність несемо,ще трохи - і впадемо...
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21.11.2021 11:13 Ответить
Як говорив би мудрий екс Ген прокурор,:"Йде операція ШАТУН. НЕ розкачуйте лодку!"
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21.11.2021 11:31 Ответить
Сьогодні в методичках велено Луценка гидити?
"Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика."
https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4
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21.11.2021 11:48 Ответить
Отправляйте шавок падали-ка
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21.11.2021 13:44 Ответить
Дякуємо Друзі!
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21.11.2021 11:14 Ответить
Дякуємо!!!

За "Пандора пейперс" та "Билингкет" окрема подяка.
Таку гарну клізму ЗЄ та Єрмаку тільки в США та ВБ могли приготувати.
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21.11.2021 11:19 Ответить
👍🎯👏👏👏👏👏
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21.11.2021 13:45 Ответить
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21.11.2021 11:21 Ответить
Нехай ті дикуни сидять на болотах і далі.
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21.11.2021 11:22 Ответить
Prisoidenjajus, moji luchshije pozhelanija vam Ukrainci.
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21.11.2021 11:21 Ответить
Дякуємо за підтримку ! 🇺🇦🇺🇸🇬🇧
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21.11.2021 11:21 Ответить
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21.11.2021 11:25 Ответить
Дякуємо. Нашу античну демократію (там де є два українця - є три гетьмани) треба підтримувати, тому що ми є вільні і незалежні люди, які повсякчас стояли і стоятимуть на рубежі цивілізації жертвуючи собою захищаючи їх
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21.11.2021 11:28 Ответить
21 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
І як нас вчить історія, це те, що "на хліб не намажеш", але без цього не буде що їсти.
Зі святом тих, хто знає, навіщо йому свобода і що таке гідність!
Слава тим, хто заплатив за них життям.
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21.11.2021 11:36 Ответить
Зі Святом , дорогі украінці 🙂
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21.11.2021 11:43 Ответить
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21.11.2021 11:47 Ответить
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21.11.2021 11:52 Ответить
Дякуємо!!!! Приємно, що справжні друзі розуміють де Українці і де влада.
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21.11.2021 11:53 Ответить
Михаил Жванецкий - Вместо того, чтобы выйти и крикнуть:
- Что же вы, сцуки, делаете?!!
- Мы сидим по домам и думаем: «Что же они, сцуки, делают»!?.
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21.11.2021 11:55 Ответить
"Ганьба державним зрадникам": обурені українці зустріли Зеленського та Єрмака Алеї Героїв Небесної Сотні

https://youtu.be/vVd3dCxU8-Q
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21.11.2021 12:01 Ответить
ЗЕ "уходил", как с места преступления.
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21.11.2021 12:08 Ответить
зеИУДА И ЕГО СМОТРЯЩИЙ клеймо ПОЗОРА им никогда не смыть !
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21.11.2021 13:50 Ответить
Велике прохання до редакторів ЗМІ розказати і показати читачам на прикладах, що таке гідність. У нас ще не сформоване загальнонаціональне уявлення про гідність. Наприклад, форма звернення до людини. Кого ми бачимо в іншій людині - добродія, товариша, пана, чоловіка, самця, друга, шановного, вельмишановного, мужика тощо.
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21.11.2021 13:32 Ответить
Амерам та бритам-респект...
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21.11.2021 15:02 Ответить
про те, що в нас є друзі, кацапам всім розкаже -
Б -52 з українським прапором на крилах та фюзеляжі ...
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21.11.2021 21:45 Ответить
 
 