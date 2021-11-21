Посольства США и Великобритании поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соединенные Штаты Америки будут оставаться неизменным партнером Украины на пути евроатлантической интеграции и в борьбе в случае попыток нарушить волю украинского народа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства США в Twitter.
"8 лет назад обычные граждане вышли на киевский Майдан ради мечты видеть Украину частью объединенной, свободной и мирной Европы. США будут оставаться неизменным партнером Украины на ее пути к евроатлантической интеграции и в ее противостоянии тем, кто пытается нарушить волю украинского народа", - отметили в посольстве США.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также заверила в поддержке развития и защиты демократической Украины.
"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны", - подчеркнула дипломат.
День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь двух знаменательных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года).
Пожалуйста, подождите...
"Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика."
https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4
За "Пандора пейперс" та "Билингкет" окрема подяка.
Таку гарну клізму ЗЄ та Єрмаку тільки в США та ВБ могли приготувати.
І як нас вчить історія, це те, що "на хліб не намажеш", але без цього не буде що їсти.
Зі святом тих, хто знає, навіщо йому свобода і що таке гідність!
Слава тим, хто заплатив за них життям.
- Что же вы, сцуки, делаете?!!
- Мы сидим по домам и думаем: «Что же они, сцуки, делают»!?.
https://youtu.be/vVd3dCxU8-Q
Б -52 з українським прапором на крилах та фюзеляжі ...