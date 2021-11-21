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Новости Политика Украины
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Чтобы восстановить доверие после "вагнергейта", украинским властям следует пригласить западных союзников к расследованию, - Порошенко в Галифаксе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чтобы восстановить доверие после

Скандал вокруг сорванной спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер" углубляет недоверие западных партнеров к украинским властям. И эта тональность ощущается в общении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом рассказал журналистам в кулуарах Международного форума безопасности в Галифаксе пятый президент Петр Порошенко.

Он отметил, что для возобновления доверия власти следует привлечь к объективному расследованию представителей государств-союзников Украины.

"В Галифаксе впервые после пандемии офлайн собралось более трех сотен влиятельных людей мира, которые имеют целью усилить демократию, свободу, защиту прав человека и глобальную безопасность. И безусловно, требовалось большее представительство Украины", - отметил Порошенко.

"Интерес к Украине велик. Мы получили огромное количество запросов о встречах. Начиная от конгрессной делегации, которая здесь очень мощно представлена. И сенаторы, причем из обеих партий, и республиканцы, и демократы, и конгрессмены. У нас была очень оживленная дискуссия с нашими американскими союзниками и партнерами. У нас очень мощная поддержка со стороны канадцев", – подчеркнул Порошенко.

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"Как ни странно, они очень хорошо осведомлены в расследовании Bellingcat по делу "вагнеровцев". К сожалению, сегодня эта тема уже присутствует в Галифаксе. Это имеет эффект эрозии доверия к Украине со стороны партнеров. Потому что с 2014 года мы с огромными усилиями завоевывали доверие к украинской разведке, к украинским Вооруженным силам, к украинскому высшему политическому руководству. Для того, чтобы нам без ограничений предоставляли всю необходимую информацию", - напомнил пятый президент.

"Я убежден, что украинским властям, украинскому государству сейчас нужно проявить несколько инициатив для того, чтобы это доверие восстановить. Отдельные партнеры не исключали, что среди этих инициатив может быть и проведение совместного расследования с участием наших иностранных партнеров факта утечки абсолютно тайной информации об организации специальной операции по задержанию 33 "вагнеровцев", имеющих непосредственное отношение к возможным процессам против страны-агрессора России в разных судах, начиная от МН17 и заканчивая сбитием нашего самолета с десантниками. Начиная от преступлений, совершавшихся на оккупированной территории Украины и завершая преступлениями в Сирии и Ливии", – говорит Порошенко.

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"Для того чтобы остановить процесс потери доверия Украиной, сегодня нужно, чтобы украинское руководство, украинское государство пригласило в процесс расследования представителей наших партнеров. Для того, чтобы показать, что ему нечего скрывать", - считает Порошенко.

"На сегодняшний день мы видим несколько выводов.

Первое: украинские разведчики провели блестящую операцию, доказав, что они являются одними из лучших в мире. Второе: украинские разведчики сейчас нуждаются в защите. Потому что, пытаясь прикрыть свое как минимум преступное бездействие, лучших, цвет украинской разведки уволили из разведки и угрожают уголовным преследованием", – возмущается Порошенко.

"Угрожают те, кто несет полную ответственность за срыв этой операции, пытаясь прикрыть либо собственную измену, либо собственный хаос и некомпетентность. Пусть они сами выбирают, по какой статье они будут за это отвечать", – отмечает лидер "ЕС".

"Итак, я призываю: украинских разведчиков сейчас нужно защитить. Украинские разведчики должны быть восстановлены в должностях. Им должна быть предоставлена ​​охрана. Они важны не только в проведении разведки, но и в свидетельствах по восстановлению доверия и по защите украинской национальной безопасности. Это, если хотите, мои требования к действующей власти. Альтернативы этому пути нет. Потому что ситуация будет еще хуже. К сожалению, не только для власти, но и для Украины. Мы этого допустить точно не можем", – резюмирует Порошенко.

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Топ комментарии
+32
Малорос , ти ще дістань дореволюційні фото , так як більше нічим крити
свою недолугість і зраду українських інтересів😡
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21.11.2021 15:11
+28
«"Інтерес до України великий. Ми отримали величезну кількість запитів про зустрічі. Починаючи від конгресової делегації, яка тут дуже потужно представлена. І сенатори, причому з обох партій, і республіканці, і демократи, і конгресмени. У нас була дуже жвава дискусія з нашими американськими союзниками і партнерами...", - наголосив Порошенко» (с).

Зеленi чоловічки: « Порошенко тим часом зірвав фурор у Галіфаксі. Його палко зустріла українська діаспора, він провів низку зустрічей із стратегічними. А західна преса, за інформацією наших джерел, вже надіслала понад десяток запитів на інтерв'ю з п'ятим президентом. »
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21.11.2021 15:10
+28
судя по поведению твоего зеЛоха офшорного - запрет и срыв операции "вагнеровцы" произошел не только потому что зеленский - лох42.
Срыв зеленским операции по вагнеровцам был сделан ОСОЗНАННО и с целью сокрытия преступлений расеи (и путлера - в бане которого зеленский плясал голяком, высмеивая Украину и украинцев, в т.ч. и погибших на Майдане).
Про это же говорит и специальный обмен Цемаха, после которого (более 2х лет!) зеленский вообще никого не обменивал на украинских граждан.
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21.11.2021 15:15
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*после операции..
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21.11.2021 17:47 Ответить
А твоему З"******, паходу, хирургическим путём моСх уменьшили, да ???
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21.11.2021 18:38 Ответить
ПОСЛУХАЙ ГРОЗЄВА НА ЕХО МОСКВИ
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21.11.2021 16:40 Ответить
.Ну добре , нехай буде - свьязани , і шо далі ? Чи не похер ? До чого тут це взагалі . ?
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21.11.2021 16:24 Ответить
на защиту вовы выходить люсенька конхфетка арестович и его друг по вазе Серюня паравоз лещенко
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21.11.2021 15:57 Ответить
и в Галифаксе некого из зе тима даже люсеньку не пригласили разведосия и 33кратного нагржденца
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21.11.2021 16:01 Ответить
Міжнародний безпековий форум , Бурба у Шустера, Порох на форумі ...
СЛУЧАЙНА ??? НЄ ДУМАЮ !!!
А шо там делегація від вови - де вони й де їхні заявочки ?А вони там
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21.11.2021 16:02 Ответить
А ще після цього буде Європейський подібний у Німеччині - й Порох прямо з Канади туди поїде -Костянтин Єлісєєв на ПРЯМОМУ розповілав у Березовця (" ЯКЩО ВЛАДА НЕ ЗАВАДИТЬ"- його цитата)
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21.11.2021 16:05 Ответить
ти відішь каманду от зельоной криси в Канадє на форуме по бєзапасності ? - НЕТ!- А ОНА ТАМ ЄСТЬ
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21.11.2021 16:10 Ответить
"Гетьман" закликає передати Україну під контроль іноземців.... Такі українськи гніди.

А хтось це вважає це недолуге патріотом?
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21.11.2021 16:07 Ответить
Заметил, у вас с ником UA, у всех нет мозгов. А скорее всего зауральские вы петушки
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21.11.2021 16:10 Ответить
староннік вовиной субьєктонсті
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21.11.2021 16:11 Ответить
Привет, староннік вовиной субьєктонсті!

Какая прикольная у тебя кличка!
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21.11.2021 16:31 Ответить
Це даунбаський малорос 😠
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21.11.2021 16:15 Ответить
Я бачу, що ти даунбаський малорос!

Привіт!
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21.11.2021 16:32 Ответить
Переход на личность собеседника - дешевый приемчик. Поищи в методичке что-то еще.
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21.11.2021 16:30 Ответить
Ты обознался. Мы не знакомы.
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21.11.2021 16:33 Ответить
В каком суде? В вашем басманном?
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21.11.2021 16:13 Ответить
ПНХ бот
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21.11.2021 16:13 Ответить
Турчинов показав у Шустера зібрані про них матеріали . ВОНИ й Є СПРАВЖНІЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕДОЗАВРШЕНОЇ ОПЕРАЦІЇ , ЗА КОТРИЙ ЄРМАК НЕ МІГ ВИГАНЯТИ БУРБАКА!
У ЦЬОМУ ЦІННІСТЬ ЗЛИВУ ВІД ЯНІНИ
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21.11.2021 16:14 Ответить
там навіть нагороди від уХйла перелічені
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21.11.2021 16:15 Ответить
Наданням доказів іхньої участі в бойових діях проти Украіни.
Які вони самі же й надали.
Чи думаєте на екскурсію до Венесуели запропонували випадковим людям, а не тим, на кого є беззаперечні докази?
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21.11.2021 16:19 Ответить
пусть расследуют. и за одно пусть установят виновных в 2 протоколах менцких подлецов, 144 мыролюбных реформах + роттердам и дюссельдорф ++, ну и конечно по безальтернативно мыролюбному плану бээ.
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21.11.2021 16:17 Ответить
Запад быстро назовёт всё своими именами... Зеле оно надо ?
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21.11.2021 17:24 Ответить
Порох пропонує Нєлоху явку з повинною тоді й покарання не буде надто суворе. Але ж на та він і Нєлох щоб ганьбитися до кінця.
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21.11.2021 17:30 Ответить
петя. побольше цинизма - тут это любят.
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21.11.2021 17:37 Ответить
За цинизмом это тебе к твоему *****, он и для тебя швабру приготовил
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21.11.2021 17:59 Ответить
А тот все бабушку лохматит )
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21.11.2021 17:55 Ответить
Настоящий патриот Украины - делает все для блага народа , не спит не ест .И мечтает ...
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21.11.2021 18:37 Ответить
У Пєті знов якісь бла-бла-бла на іноземну публіку:
- зауважив Порошенко
- наголосив Порошенко
- вважає Порошенко
- зауважує лідер "ЄС"

І зовсім тошки про те, що треба зробити: " українських розвідників зараз треба захистити. Українські розвідники мають бути поновлені на посадах. Їм має бути надана охорона." ...
Як гадаєте, Пєтя взмозі це зробити?
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21.11.2021 18:41 Ответить
Отличный троллинг.
ЗЕ и Ермак никогда в жизни сами на такое не пойдуи потому что увязли в госизмене по самые уши.

Но вот пусть теперь ЗЕ попробует отказать Западу, когда тот сам предложит провести независимое расследование.
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21.11.2021 21:17 Ответить
Зєля кондом ,але це шоколадне цинічне брехло,яке намагається перекласти канал "прямий" з однієї своєї кишені до іншої,щоб не попасти під закон про олігархів виглядає жалюгідно і огидно.
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21.11.2021 23:48 Ответить
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