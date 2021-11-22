Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов, - Кулеба
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Россия может осуществить полномасштабное военное вторжение в нашу страну, однако украинские власти усиленно работают над тем, чтобы этого не произошло.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные методы.
"Главная цель России – делать Украину максимально слабой... Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере. А Президент Украины ставит совсем другую задачу – делать Украину максимально сильной", - рассказал глава МИД.
По его мнению, президент РФ Владимир Путин действительно рассматривает возможность новой наступательной операции в Украине.
"Пустит ли он в действие эту опцию, зависит от двух факторов: от нашей силы и спокойствия украинцев, и от скоординированности и силы действия наших партнеров", - добавил Кулеба.
"Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни в середине страны, ни в зоне конфликта", – объяснил министр.
По словам Кулебы, власти работают над двумя факторами.
"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", – добавил глава МИД.
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Я поправил, не благодари
Поэтому при ЗЕ саботируется оборонзаказ.
Поэтому при ЗЕ сажают в тюрьму боевых офицеров за критику власти.
Поэтому ЗЕ сливает данные разведки врагу.
Тобто, сидіти тишком та сподіватися, що той шизофренік за тебе не згадає?
Та йди ти в дупу. Про тебе у Салтикова-Щедріна є казка "Прємудрий пєскарь". Там мораль така сама.
Рибка сиділа в норці і всього сцялася. Але все одно з'їли.
1) вывоз хитрожопой гэбнёй своих родственников из США и Европ;
2) вывод крупного капиталов из банков США и Европ и продажа кацапской недвижимости...
1.Чим більше на посаді Верховнонго буде Сцикло;
2.Невиконання оборонного замовлення третій рік підряд. Хоча і цього вже достатньо. Як там Нептуни?
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