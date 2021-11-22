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Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов, - Кулеба

Россия может осуществить полномасштабное военное вторжение в нашу страну, однако украинские власти усиленно работают над тем, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные методы.

"Главная цель России – делать Украину максимально слабой... Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере. А Президент Украины ставит совсем другую задачу – делать Украину максимально сильной", - рассказал глава МИД.

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По его мнению, президент РФ Владимир Путин действительно рассматривает возможность новой наступательной операции в Украине.

"Пустит ли он в действие эту опцию, зависит от двух факторов: от нашей силы и спокойствия украинцев, и от скоординированности и силы действия наших партнеров", - добавил Кулеба.

"Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни в середине страны, ни в зоне конфликта", – объяснил министр.

По словам Кулебы, власти работают над двумя факторами.

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"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", – добавил глава МИД.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Дядя Кулеба-не можливо робити країну сильною зраджуючи її...
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22.11.2021 08:39
+21
А Президент України ставить зовсім інше завдання - робити Україну максимально сильною.

Поэтому при ЗЕ саботируется оборонзаказ.
Поэтому при ЗЕ сажают в тюрьму боевых офицеров за критику власти.
Поэтому ЗЕ сливает данные разведки врагу.
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22.11.2021 08:42
+16
Тіпа не трогайте Єрмака та Зеленського , нехай далі зраджують наших військових , стріляють в центрі Києва у наших розвідників Шведа та ін, а то Росія нападе.
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22.11.2021 08:41
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Вчерашние лозунги под ОП на Банковой напоминают изделие "made in RUSSIA"...
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22.11.2021 08:38 Ответить
Вчерашние лозунги под ОП на Банковой напоминают - изделие "made in RUSSIA" пшёл вон с кресла президента.
Я поправил, не благодари
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22.11.2021 11:09 Ответить
ПНХ падла подолянська.
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22.11.2021 11:12 Ответить
Дядя Кулеба-не можливо робити країну сильною зраджуючи її...
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22.11.2021 08:39 Ответить
Главная цель пыниных маневров максимально упрочить положение агента козыря в качестве президента Украины!
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22.11.2021 08:40 Ответить
Кароче, сидіть тихо атопутіннападе. Чули вже.
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22.11.2021 08:41 Ответить
Тіпа не трогайте Єрмака та Зеленського , нехай далі зраджують наших військових , стріляють в центрі Києва у наших розвідників Шведа та ін, а то Росія нападе.
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22.11.2021 08:41 Ответить
И для этого Зеленский сливает операции по Вагнеровцам, и отводит войска , запрещает ответный огонь и привентивные меры Кулеба ты вообще себя слышишь 👂. Самое хорошее, что Зеленский сейчас может сделать ,это по тихому уйти в отставку, вместе со своей шайкой , заняться корпоративными, Новый год на носу
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22.11.2021 08:42 Ответить
А Президент України ставить зовсім інше завдання - робити Україну максимально сильною.

Поэтому при ЗЕ саботируется оборонзаказ.
Поэтому при ЗЕ сажают в тюрьму боевых офицеров за критику власти.
Поэтому ЗЕ сливает данные разведки врагу.
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22.11.2021 08:42 Ответить
Другими словами -- здати Україну без шума і пилу.
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22.11.2021 09:28 Ответить
Корпоративами
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22.11.2021 08:43 Ответить
abc123 ,ещё раз ,какая такая пыня, *****
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22.11.2021 08:45 Ответить
Уже был один деятель, который в 1941 году призывал "не вестись" на провокации. А чем всё закончилось, напоминать, думаю, не надо!
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22.11.2021 08:49 Ответить
Вони не помнять шо було вчора. А то якийсь 1941 рік.
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22.11.2021 09:01 Ответить
Панове українці! Ніяких стихійних бунтів допускати не можна! Інакше буде так, як після Майдану, рашенфашистська орда захопить частину України! Тільки законний імпічмент! Вибрали зелень терпіть поки не позеленіїте!
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22.11.2021 08:55 Ответить
Так. Треба сидіти і терпіти зесволоту в парламенті та в кріслі президента. А то Путін нападе.
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22.11.2021 09:03 Ответить
Не можна так! Поважайте вибір "мудрого наріду"!
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22.11.2021 09:18 Ответить
5-та колона надіється, що все минеться спокійно, і переможе повний російський реванш, і мова взагалі зникне. Бо мова їм, як серпом по яйцях.
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22.11.2021 09:32 Ответить
Тобто, я не маю права пилососити та наводити порядок в себе вдома, тому що це спровокує божевільного сусіда вдертися до мене в хату?
Тобто, сидіти тишком та сподіватися, що той шизофренік за тебе не згадає?

Та йди ти в дупу. Про тебе у Салтикова-Щедріна є казка "Прємудрий пєскарь". Там мораль така сама.
Рибка сиділа в норці і всього сцялася. Але все одно з'їли.
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22.11.2021 09:35 Ответить
Придумали сами себе возможное наступление и усердно с ним борются, а когда ничего не будет скажут что это только благодаря нам.))
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22.11.2021 08:55 Ответить
Ось така вона гидота касабська
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22.11.2021 08:56 Ответить
Ихтамнеты Путлера получили 32 Вагнернета от Зели через Бульбашеску...,что еще надо Мавзолейному быдлу?
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22.11.2021 08:59 Ответить
Путлер хочет на трон кума своего по кличке "агент Соколовский",типа Витя Ведмедчук...,но даже при таком раскладе Хмырь Мавзолейный будет строить газогоны мимо Украины и уголь из Казахстана блокировать...Ибо быдло кремля скоты шакалы и подонки...
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22.11.2021 09:05 Ответить
раз вы знаете что будет нападение чего вы не эвакуируете заводы оборонки?или задача сдать вместе с оборонкой
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22.11.2021 09:06 Ответить
Куди евакуювати? В Польшу?
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22.11.2021 09:14 Ответить
в Тернополь.Хмельницкий... или лучше в Харькове?Сумах...
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22.11.2021 09:23 Ответить
У нас в Сумах заводи оборонные? Или в Харькове производят крылатые ракеты, средства ПРО, ПВО, истребители, бомбардировщики или боевые вертолеты, заводы боеприпасов?
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22.11.2021 11:12 Ответить
А яким чином Осел може стати на захист України? І чим буде захищати? Щось мені не хочеться надіятись на членограя, який мене прийде захищати. Щось мені підказує шо воно Зеро.
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22.11.2021 09:07 Ответить
Вони й клістрони пошкодили, щоб нас бомбили безперешкодно.
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22.11.2021 09:36 Ответить
В акватории Северного морского пути (СМП) из-за неблагоприятной ледовой обстановки застряли 24 судна, рассказал журналистам в Елабуге гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
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22.11.2021 09:09 Ответить
Короче, украинские власти (наверно уже в 20-й или 30-й раз) спасут Украину от нападения агрессора. Слава слава слава!
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22.11.2021 09:11 Ответить
О! BLMнутый вылез
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22.11.2021 11:13 Ответить
Хватит кормить Украину вероятностями. Немедленно готовьтесь к ее обороне. А то от вас, ушлепков только и слышно - " нема ні якої загрози".
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22.11.2021 09:11 Ответить
А за 8 лет постоянных сообщений о готовящемся нападении, вы когда-нибудь слышали чтобы они готовились?
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22.11.2021 09:16 Ответить
Как там в Афгане?
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22.11.2021 11:14 Ответить
для начала полномасштабного вторжения на мой взгляд - фактора действительно два и они главные:
1) вывоз хитрожопой гэбнёй своих родственников из США и Европ;
2) вывод крупного капиталов из банков США и Европ и продажа кацапской недвижимости...
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22.11.2021 09:23 Ответить
А кто эти провокаторы "в середине страны", чьи руки пахнут шоколадом?
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22.11.2021 09:31 Ответить
Ні, це ті, чиї руки тримали автомат на фронті і стріляли в російських окупантів, а також ті, що віддавали останні гроші на армію.
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22.11.2021 09:42 Ответить
Лизни - это не шоколад, это зелёное говно
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22.11.2021 11:11 Ответить
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22.11.2021 09:42 Ответить
Актуальный коммент под флажком "фрау Риббентроп"
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22.11.2021 11:12 Ответить
Ймовірний наступ росії залежить від 2-х факторів:
1.Чим більше на посаді Верховнонго буде Сцикло;
2.Невиконання оборонного замовлення третій рік підряд. Хоча і цього вже достатньо. Як там Нептуни?
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22.11.2021 09:42 Ответить
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22.11.2021 09:52 Ответить
БУНДЕС УЖЕ НЕ ТОРТ
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22.11.2021 11:15 Ответить
Это называется манипуляция общественным мнением - и это все, чем умеее заниматься политическая вепхушка зеленых.
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22.11.2021 10:15 Ответить
В 2014 году я и многие мои друзья пошли в военкоматы, чтобы записаться добровольцами. Но нас там никто не ждал и все, что могла сделать власть, это переписать наши мобильные телефоны. Многие, в том числе и я, начали потом жалеть, что засветили их, глядя на "успехи" влады! Я думаю, что за список телефонов ФСБ хорошо заплатила деятельным военкомам. А ведь тогда можно было бы создать из нас взвода, роты, батальоны местного ополчения, закрепить за нами оружие, выбрать нам командиров. И имели бы организованную территориальную армию в 250-300 тысяч стволов. Но власть засцала уже тогда в лице Яценюка, а потом и Порошенка. И сейчас тем более я им не верю, и не поверю! Сдадут как Бурбу и других разведчиков, как Семенченка и многих других.
100 лет назад УНР была разделена между РСФСР и УССР с одной стороны и Польшей с другой в результате Рижского договора и Батько Махно увел остатки своих войск в Румынию. А в Киеве спорили сторонники Грушевского и Петлюры с фанатами Скоропадского. Пока за ними не пришли люди ермаков и пригожиных...
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22.11.2021 10:33 Ответить
Главное слово - «спокій», стойте спокойно в своём стойле и жуйте своё сено..
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22.11.2021 10:50 Ответить
зависит от того будут ли украинцы протестовать против высоких тарифов
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22.11.2021 10:58 Ответить
Почему всё время идёт запугивание украинцев? Ведь мы живём под этим уже 8 лет. Кому-то очень это надо. Чтобы отвлекать от социальных проблем, которые усиливает эта бесчеловечная верхушка.
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22.11.2021 11:08 Ответить
 
 