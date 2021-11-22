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Ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів, - Кулеба

Росія може здійснити повномасштабне військове вторгнення в нашу країну, проте українська влада посилено працює над тим, щоб цього не сталося.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланнясм на Укрінформ.

За його словами, Росія ще з 2014 року намагається послабити Україну, використовуючи для цього різні методи.

"Головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою... Дестабілізуючи всередині, блокуючи співпрацю України з іншими державами в оборонній сфері. А Президент України ставить зовсім інше завдання – робити Україну максимально сильною", - розповів глава МЗС.

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На його думку, президент РФ Володимир Путін справді розглядає можливість нової наступальної операції в Україні.

"Чи пустить у дію він цю опцію, залежить від двох факторів: від нашої сили та спокою українців, і від скоординованості та сили дії наших партнерів", - додав Кулеба.

"Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту", – пояснив міністр.

За словами Кулеби, влада працює над обома чинниками.

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"Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестись на провокації, особливо в інформаційному просторі", – додав гоова МЗС.
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Топ коментарі
+21
Дядя Кулеба-не можливо робити країну сильною зраджуючи її...
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22.11.2021 08:39
+21
А Президент України ставить зовсім інше завдання - робити Україну максимально сильною.

Поэтому при ЗЕ саботируется оборонзаказ.
Поэтому при ЗЕ сажают в тюрьму боевых офицеров за критику власти.
Поэтому ЗЕ сливает данные разведки врагу.
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22.11.2021 08:42
+16
Тіпа не трогайте Єрмака та Зеленського , нехай далі зраджують наших військових , стріляють в центрі Києва у наших розвідників Шведа та ін, а то Росія нападе.
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22.11.2021 08:41
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Вчерашние лозунги под ОП на Банковой напоминают изделие "made in RUSSIA"...
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22.11.2021 08:38 Відповісти
Вчерашние лозунги под ОП на Банковой напоминают - изделие "made in RUSSIA" пшёл вон с кресла президента.
Я поправил, не благодари
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22.11.2021 11:09 Відповісти
ПНХ падла подолянська.
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22.11.2021 11:12 Відповісти
Дядя Кулеба-не можливо робити країну сильною зраджуючи її...
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22.11.2021 08:39 Відповісти
Главная цель пыниных маневров максимально упрочить положение агента козыря в качестве президента Украины!
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22.11.2021 08:40 Відповісти
Кароче, сидіть тихо атопутіннападе. Чули вже.
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22.11.2021 08:41 Відповісти
Тіпа не трогайте Єрмака та Зеленського , нехай далі зраджують наших військових , стріляють в центрі Києва у наших розвідників Шведа та ін, а то Росія нападе.
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22.11.2021 08:41 Відповісти
И для этого Зеленский сливает операции по Вагнеровцам, и отводит войска , запрещает ответный огонь и привентивные меры Кулеба ты вообще себя слышишь 👂. Самое хорошее, что Зеленский сейчас может сделать ,это по тихому уйти в отставку, вместе со своей шайкой , заняться корпоративными, Новый год на носу
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22.11.2021 08:42 Відповісти
А Президент України ставить зовсім інше завдання - робити Україну максимально сильною.

Поэтому при ЗЕ саботируется оборонзаказ.
Поэтому при ЗЕ сажают в тюрьму боевых офицеров за критику власти.
Поэтому ЗЕ сливает данные разведки врагу.
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22.11.2021 08:42 Відповісти
Другими словами -- здати Україну без шума і пилу.
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22.11.2021 09:28 Відповісти
Корпоративами
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22.11.2021 08:43 Відповісти
abc123 ,ещё раз ,какая такая пыня, *****
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22.11.2021 08:45 Відповісти
Уже был один деятель, который в 1941 году призывал "не вестись" на провокации. А чем всё закончилось, напоминать, думаю, не надо!
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22.11.2021 08:49 Відповісти
Вони не помнять шо було вчора. А то якийсь 1941 рік.
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22.11.2021 09:01 Відповісти
Панове українці! Ніяких стихійних бунтів допускати не можна! Інакше буде так, як після Майдану, рашенфашистська орда захопить частину України! Тільки законний імпічмент! Вибрали зелень терпіть поки не позеленіїте!
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22.11.2021 08:55 Відповісти
Так. Треба сидіти і терпіти зесволоту в парламенті та в кріслі президента. А то Путін нападе.
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22.11.2021 09:03 Відповісти
Не можна так! Поважайте вибір "мудрого наріду"!
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22.11.2021 09:18 Відповісти
5-та колона надіється, що все минеться спокійно, і переможе повний російський реванш, і мова взагалі зникне. Бо мова їм, як серпом по яйцях.
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22.11.2021 09:32 Відповісти
Тобто, я не маю права пилососити та наводити порядок в себе вдома, тому що це спровокує божевільного сусіда вдертися до мене в хату?
Тобто, сидіти тишком та сподіватися, що той шизофренік за тебе не згадає?

Та йди ти в дупу. Про тебе у Салтикова-Щедріна є казка "Прємудрий пєскарь". Там мораль така сама.
Рибка сиділа в норці і всього сцялася. Але все одно з'їли.
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22.11.2021 09:35 Відповісти
Придумали сами себе возможное наступление и усердно с ним борются, а когда ничего не будет скажут что это только благодаря нам.))
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22.11.2021 08:55 Відповісти
Ось така вона гидота касабська
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22.11.2021 08:56 Відповісти
Ихтамнеты Путлера получили 32 Вагнернета от Зели через Бульбашеску...,что еще надо Мавзолейному быдлу?
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22.11.2021 08:59 Відповісти
Путлер хочет на трон кума своего по кличке "агент Соколовский",типа Витя Ведмедчук...,но даже при таком раскладе Хмырь Мавзолейный будет строить газогоны мимо Украины и уголь из Казахстана блокировать...Ибо быдло кремля скоты шакалы и подонки...
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22.11.2021 09:05 Відповісти
раз вы знаете что будет нападение чего вы не эвакуируете заводы оборонки?или задача сдать вместе с оборонкой
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22.11.2021 09:06 Відповісти
Куди евакуювати? В Польшу?
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22.11.2021 09:14 Відповісти
в Тернополь.Хмельницкий... или лучше в Харькове?Сумах...
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22.11.2021 09:23 Відповісти
У нас в Сумах заводи оборонные? Или в Харькове производят крылатые ракеты, средства ПРО, ПВО, истребители, бомбардировщики или боевые вертолеты, заводы боеприпасов?
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22.11.2021 11:12 Відповісти
А яким чином Осел може стати на захист України? І чим буде захищати? Щось мені не хочеться надіятись на членограя, який мене прийде захищати. Щось мені підказує шо воно Зеро.
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22.11.2021 09:07 Відповісти
Вони й клістрони пошкодили, щоб нас бомбили безперешкодно.
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22.11.2021 09:36 Відповісти
В акватории Северного морского пути (СМП) из-за неблагоприятной ледовой обстановки застряли 24 судна, рассказал журналистам в Елабуге гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
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22.11.2021 09:09 Відповісти
Короче, украинские власти (наверно уже в 20-й или 30-й раз) спасут Украину от нападения агрессора. Слава слава слава!
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22.11.2021 09:11 Відповісти
О! BLMнутый вылез
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22.11.2021 11:13 Відповісти
Хватит кормить Украину вероятностями. Немедленно готовьтесь к ее обороне. А то от вас, ушлепков только и слышно - " нема ні якої загрози".
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22.11.2021 09:11 Відповісти
А за 8 лет постоянных сообщений о готовящемся нападении, вы когда-нибудь слышали чтобы они готовились?
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22.11.2021 09:16 Відповісти
Как там в Афгане?
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22.11.2021 11:14 Відповісти
для начала полномасштабного вторжения на мой взгляд - фактора действительно два и они главные:
1) вывоз хитрожопой гэбнёй своих родственников из США и Европ;
2) вывод крупного капиталов из банков США и Европ и продажа кацапской недвижимости...
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22.11.2021 09:23 Відповісти
А кто эти провокаторы "в середине страны", чьи руки пахнут шоколадом?
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22.11.2021 09:31 Відповісти
Ні, це ті, чиї руки тримали автомат на фронті і стріляли в російських окупантів, а також ті, що віддавали останні гроші на армію.
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22.11.2021 09:42 Відповісти
Лизни - это не шоколад, это зелёное говно
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22.11.2021 11:11 Відповісти
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22.11.2021 09:42 Відповісти
Актуальный коммент под флажком "фрау Риббентроп"
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22.11.2021 11:12 Відповісти
Ймовірний наступ росії залежить від 2-х факторів:
1.Чим більше на посаді Верховнонго буде Сцикло;
2.Невиконання оборонного замовлення третій рік підряд. Хоча і цього вже достатньо. Як там Нептуни?
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22.11.2021 09:42 Відповісти
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22.11.2021 09:52 Відповісти
БУНДЕС УЖЕ НЕ ТОРТ
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22.11.2021 11:15 Відповісти
Это называется манипуляция общественным мнением - и это все, чем умеее заниматься политическая вепхушка зеленых.
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22.11.2021 10:15 Відповісти
В 2014 году я и многие мои друзья пошли в военкоматы, чтобы записаться добровольцами. Но нас там никто не ждал и все, что могла сделать власть, это переписать наши мобильные телефоны. Многие, в том числе и я, начали потом жалеть, что засветили их, глядя на "успехи" влады! Я думаю, что за список телефонов ФСБ хорошо заплатила деятельным военкомам. А ведь тогда можно было бы создать из нас взвода, роты, батальоны местного ополчения, закрепить за нами оружие, выбрать нам командиров. И имели бы организованную территориальную армию в 250-300 тысяч стволов. Но власть засцала уже тогда в лице Яценюка, а потом и Порошенка. И сейчас тем более я им не верю, и не поверю! Сдадут как Бурбу и других разведчиков, как Семенченка и многих других.
100 лет назад УНР была разделена между РСФСР и УССР с одной стороны и Польшей с другой в результате Рижского договора и Батько Махно увел остатки своих войск в Румынию. А в Киеве спорили сторонники Грушевского и Петлюры с фанатами Скоропадского. Пока за ними не пришли люди ермаков и пригожиных...
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22.11.2021 10:33 Відповісти
Главное слово - «спокій», стойте спокойно в своём стойле и жуйте своё сено..
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22.11.2021 10:50 Відповісти
зависит от того будут ли украинцы протестовать против высоких тарифов
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22.11.2021 10:58 Відповісти
Почему всё время идёт запугивание украинцев? Ведь мы живём под этим уже 8 лет. Кому-то очень это надо. Чтобы отвлекать от социальных проблем, которые усиливает эта бесчеловечная верхушка.
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22.11.2021 11:08 Відповісти
 
 