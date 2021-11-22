Ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів, - Кулеба
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Росія може здійснити повномасштабне військове вторгнення в нашу країну, проте українська влада посилено працює над тим, щоб цього не сталося.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланнясм на Укрінформ.
За його словами, Росія ще з 2014 року намагається послабити Україну, використовуючи для цього різні методи.
"Головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою... Дестабілізуючи всередині, блокуючи співпрацю України з іншими державами в оборонній сфері. А Президент України ставить зовсім інше завдання – робити Україну максимально сильною", - розповів глава МЗС.
На його думку, президент РФ Володимир Путін справді розглядає можливість нової наступальної операції в Україні.
"Чи пустить у дію він цю опцію, залежить від двох факторів: від нашої сили та спокою українців, і від скоординованості та сили дії наших партнерів", - додав Кулеба.
"Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту", – пояснив міністр.
За словами Кулеби, влада працює над обома чинниками.
"Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестись на провокації, особливо в інформаційному просторі", – додав гоова МЗС.
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Я поправил, не благодари
Поэтому при ЗЕ саботируется оборонзаказ.
Поэтому при ЗЕ сажают в тюрьму боевых офицеров за критику власти.
Поэтому ЗЕ сливает данные разведки врагу.
Тобто, сидіти тишком та сподіватися, що той шизофренік за тебе не згадає?
Та йди ти в дупу. Про тебе у Салтикова-Щедріна є казка "Прємудрий пєскарь". Там мораль така сама.
Рибка сиділа в норці і всього сцялася. Але все одно з'їли.
1) вывоз хитрожопой гэбнёй своих родственников из США и Европ;
2) вывод крупного капиталов из банков США и Европ и продажа кацапской недвижимости...
1.Чим більше на посаді Верховнонго буде Сцикло;
2.Невиконання оборонного замовлення третій рік підряд. Хоча і цього вже достатньо. Як там Нептуни?
100 лет назад УНР была разделена между РСФСР и УССР с одной стороны и Польшей с другой в результате Рижского договора и Батько Махно увел остатки своих войск в Румынию. А в Киеве спорили сторонники Грушевского и Петлюры с фанатами Скоропадского. Пока за ними не пришли люди ермаков и пригожиных...