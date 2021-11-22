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импорт (545) Казахстан (740) уголь (989) Галущенко (176) Минэкоэнерго (30)

Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем, - Галущенко

Министерство энергетики Украины и ПАО "Центрэнерго", к которым уже подключились казахстанские компании, работают над вопросом поставки угля из Казахстана морским путем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Над этим работают. Уголь физически в порту, но это российский порт (Тамань. – Ред.). К вопросу подключилась казахстанская сторона. Это для них тоже проблема, так как они имеют обязательства перед нами", – сказал он на брифинге в рамках международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в понедельник.

Также читайте: Первый корабль с импортированным углем для прохождения отопительного сезона прибыл в Украину, - ДТЭК

По словам министра, у "Центрэнерго" подписан "реальный контракт" на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать на протяжении всего ОЗП по железной дороге.

"Насколько я знаю, "Центрэнерго" оплатило аванс. Надеюсь, хотя бы два корабля мы в результате увидим", – подчеркнул министр.

Также читайте: Украина будет покупать уголь в США: первый корабль придет на следующей неделе, - Шмыгаль

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Велике Вугільництво!
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22.11.2021 15:51
+11
Написано же как, через ту же рассейку, но через порт-Тамань. Двойная перегрузка, тройная накрутка, всё здорово.
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22.11.2021 15:48
+7
Аральским морем.
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22.11.2021 15:44
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Это как ?
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22.11.2021 15:42 Ответить
Аральским морем.
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22.11.2021 15:44 Ответить
Каспієм, Арал вже висох.
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22.11.2021 16:24 Ответить
Через Анальский канал.
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22.11.2021 17:15 Ответить
Роттердам+ и + четыре перевалки в портах

дороговато будет !

дешевше свой копать !

.
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22.11.2021 21:45 Ответить
Написано же как, через ту же рассейку, но через порт-Тамань. Двойная перегрузка, тройная накрутка, всё здорово.
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22.11.2021 15:48 Ответить
Во бред))))
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22.11.2021 15:49 Ответить
Велике Вугільництво!
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22.11.2021 15:51 Ответить
У Европы план , это закрыть в Украине ВСЕ угольные шахты ( с чем ЗЕ согласились ) и перейти на ВОДОРОД !!! ЗЕ согласились со СТРАТЕГИЕЙ --- УГРОБИТЬ СТРАНУ !!!
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22.11.2021 17:52 Ответить
Не знаю как у Европы, но у тебя план забористый
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22.11.2021 18:20 Ответить
Верблюдами))) у казахів іх дофіга і більше)
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22.11.2021 19:26 Ответить
казахи з калмиками і дагестанцями створюють НАРОДНІ РЕСПУБЛІКИ і пробивають коридор до Грузії
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22.11.2021 20:35 Ответить
Вот и я про то ,где выход к морю ?
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22.11.2021 15:47 Ответить
Паромна переправа Туркменбаши Баку. Потім Батумі-Одеса. Але це гіпотетично, невідомо скільки це коштуватиме, яка швидкість.
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22.11.2021 16:32 Ответить
Воспользуемся опытом ВВС USA с летающими лодками "с Каталина".
Уголь в Берлин в необъятном количестве !!
Читаем - Воздушный мост в Берлин.
Аэропорт Темельгоф.
https://diletant.media/articles/36368449/

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22.11.2021 17:32 Ответить
ділєтант.медіа ну дуже авторитетне джерело.
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22.11.2021 17:44 Ответить
https://www.svoboda.org/a/29288152.html


Воздушный мост. 70 лет советской блокаде Западного Берлина

Да и самолетов у них Французов) было мало. Другое дело - англичане. Они взяли на себя от четверти до трети всех перевозок
. Главным образом
они доставляли уголь из Рура и соль на гидропланах.

Все команды координировались из одного центра, проходили короткую тренировку и включались в конвейер. Американских пилотов, штурманов, механиков и инженеров собирали со всего света - они прилетели из Панамы, Гуама, из Японии, с Аляски, отовсюду.
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22.11.2021 17:52 Ответить
дійсно, цікаво. Але це було в умовах коли був надлишок військової транспортної авіації, дешевого керосину та допомоги найбільшої потуги світу - англосаксів. А ще це була принципова ідея запобігти здачі Берліна за будь-яку ціну комуністам. Як факт забавно, але практичного застосування в цьому немає.
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22.11.2021 18:01 Ответить
американці повітряним мостом в Західний Берлін тоді поставили Дядька Джо раком.

літаками возили все, включно із вугільними брикетами
а потім наприкінці 80-х - напочатку 90-х я ще підїдам копчене сало із НЗ Західного Берліна, яке вони надсилали як гумку
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22.11.2021 21:49 Ответить
С дуба упал? Туркменбаши умер в 2006 году.
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22.11.2021 21:35 Ответить
це порт з залізнодорожною переправою в Туркменістані, називається Туркменбаші.
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23.11.2021 06:54 Ответить
треба писати через дефіс якщо це маршрут, або додавати уточнююче слово. Бо наприклад з фрази "Рибу везуть до Дніпра" також нічого не зрозуміло.
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23.11.2021 10:57 Ответить
А може літаками, через Китай?
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22.11.2021 15:49 Ответить
🤡💩🚽🤣
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22.11.2021 15:55 Ответить
Минимум двойная перегрузка и две транзитные страны - цена угля будет совершенно НЕ рентабельной.
Дешевле из Африки или Штатов возить.
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22.11.2021 15:55 Ответить
В них є прямий вихід на Каспій.
Ще Сєня здається запускав пробний потяг у Китай через паромні переправи, через Грузію та Азербайджан.
Навіть якщо Грузія наразі ненадійний партнер, є Туреччина.
Казахстан значно ближче і вантаж вже має конкретне наповнення, а не пакуночки з Аліекспрес, як того разу.
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22.11.2021 15:57 Ответить
Через Каспий - Азербайджан - Грузия (порт Поти) - Одесса
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22.11.2021 15:57 Ответить
Азер. - Грузия - нет "морского " пути! придётся через перевалы на ишаках везти...
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22.11.2021 16:14 Ответить
Там придется перегружать на ж/д, это уже проблемы казахских экспедиторов, как я понял Украина часть контракта уже оплатила
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22.11.2021 16:33 Ответить
до чого тут "немає морського шляху". В Казахстані вантажать поїзд, його на паромі перевозять в порт Баку, далі він їде в Грузії на закавказькій залізній дорозі, потім вантажиться на паром в Батумі і йде до Одеси. Питання в тому, наскільки це збільшить вартість, враховуючи те, що вугілля не дуже то й дорогий вантаж.
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22.11.2021 16:38 Ответить
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22.11.2021 17:42 Ответить
здоровенна Каталина
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22.11.2021 21:51 Ответить
самолетами дешевле будет)
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22.11.2021 15:59 Ответить
Дык, до Тамани самолётом до Краснодарского аэропорта.
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22.11.2021 16:14 Ответить
Лето целое пропели,
оглянуться не успели...
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22.11.2021 16:01 Ответить
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22.11.2021 16:12 Ответить
~ 1700 до Казахстану та океаном - ну США дальше , ціни на все виростуть неу 200 разів а у 100
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22.11.2021 16:06 Ответить
УТОЧНЕННЯ- 1700 від Казахстану до океану
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22.11.2021 16:33 Ответить
Из столицы Японии Токио и агентства Ассоиэйтеэд Пресс пришло странное сообщение...Ковид 19 самоликвидировался...
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22.11.2021 16:06 Ответить
от би з ОПУ така новина!!!
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22.11.2021 16:09 Ответить
Найн. Только дельта штамм.
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22.11.2021 18:23 Ответить
ну ладно,у Украины есть море...а казахам шо,самим море искать для той крошки угля?
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22.11.2021 16:08 Ответить
Бизнесмен Ахметов обосрал РАБссию...хотел купить уголь ва Казахстанге...рюсские бараны...вы дебилы или КАСТРАТЫ...??? запретите Билл Гейтсу развивать интьернет...
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22.11.2021 16:10 Ответить
За кого нас принимает наша власть ? Лишь бы как, но покупать в Московии и через порт Тамань.
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22.11.2021 16:11 Ответить
Как там Путлер плешивый каже...рюсскае быдло Шариковы и Украинцы одиннарот... верю...,профессор Преображенский еще в 1923 году сказал...советское быдло..это рюсскае быдло...
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22.11.2021 16:13 Ответить
можно на ешачках возить
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22.11.2021 16:14 Ответить
Натомість Герман Галущенко - Глава МінЕнерго. Еквілібрист ******** логістики!
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22.11.2021 16:17 Ответить
2 шахты в Украине дают 8 млн тонн в год суммарно...,очень качественного угля...пгт Терновка и пгт Удачное....вопрос..куда эти 8 лимонов угля уходит?Ютьюб вам в помощб Дебилоиды...
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22.11.2021 16:19 Ответить
А нужно 20-22 млн. т. В зависимости от температурного режима зимой.
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22.11.2021 16:28 Ответить
Говно в детстве жрал?баран пля...
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22.11.2021 16:29 Ответить
Я тебя поздравляю. И как диета, вырос крепышом?
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22.11.2021 16:39 Ответить
За два моря! С перегрузкой. Могу представить цену угля для потребителя в Украине. А что там с нашими украинскими угольными шахтами? Или это не интересно?
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22.11.2021 16:21 Ответить
Почму не со своего Донбаса?
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22.11.2021 16:23 Ответить
Гении логистики.
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22.11.2021 16:25 Ответить
Быдло Шариковы стали гениями логистики и политики Зелемойское быдло...вы где раньше были???
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22.11.2021 16:32 Ответить
Каким путём уголь попал в российский порт Тамань?
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22.11.2021 16:36 Ответить
Ринат Ахметов кинул рюсских МУДАКОВ....
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22.11.2021 16:38 Ответить
Футбольный клуб Шахтер Донецк... Украинский КЛУБ...
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22.11.2021 16:41 Ответить
Что за чушь, в Тамань уголь все равно будут везти по железке, просто сменилась логистика но запрета на жд перевозки по России нет.
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22.11.2021 16:51 Ответить
вы в конце зимы начните работать, будет в самый раз
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22.11.2021 17:07 Ответить
зелохи не могут поставки угля наладить, зато грезят амбициозными проектами...
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22.11.2021 17:09 Ответить
Это просто трэш. Покажите карту зебобикам!
КАКОЙ МОРСКОЙ ПУТЬ???
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22.11.2021 17:18 Ответить
а чим тобі Чорне море не морський шлях?
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22.11.2021 18:05 Ответить
Починається ера будівництва морських доріг! Дайошь чорноморсько - каспійський канал!..
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22.11.2021 17:42 Ответить
углєпровод.
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22.11.2021 18:05 Ответить
"Какая разница" яким морським шляхом буде доставлятися вугілля, якщо в України вже є такий класний ********** і криголам на додачу)
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22.11.2021 19:03 Ответить
Зеля ради своего рейтинга готов оплатить переноску угля в карманах через таможню. Один хрен не своими деньгами платить будет, а нашими
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22.11.2021 20:02 Ответить
Такой ху.................... ни не видел никогда, фантасты отдыхают. А может открыли подземные реки. Где будем закупать баржи? Вовочка, случайно тебя не кастрировали через жо........................у? Казахстан морская держава. Это пи........................................... ц.
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22.11.2021 20:29 Ответить
Реальнее доставлять по каспию, потом через канал Волга-Дон в черное море .. Это если в теплое время года
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22.11.2021 21:06 Ответить
насколько я помню, рашка запретила транзит грузов туда и обратно
т.е. не только уголь не могут по ж/д отправить по территории рашки
но и наоборот в казахстан не могут доставить
может не все, но многие категории товаров
вот такой вот "конкурентый" ЕАЭС
и рашка которая типа не использует торговые связи (и возможности транзита) как политику

учитывая путь через порт и не один, выйдет дорого думаю
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22.11.2021 21:29 Ответить
 
 