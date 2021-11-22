Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем, - Галущенко
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Министерство энергетики Украины и ПАО "Центрэнерго", к которым уже подключились казахстанские компании, работают над вопросом поставки угля из Казахстана морским путем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных.
Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Над этим работают. Уголь физически в порту, но это российский порт (Тамань. – Ред.). К вопросу подключилась казахстанская сторона. Это для них тоже проблема, так как они имеют обязательства перед нами", – сказал он на брифинге в рамках международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в понедельник.
По словам министра, у "Центрэнерго" подписан "реальный контракт" на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать на протяжении всего ОЗП по железной дороге.
"Насколько я знаю, "Центрэнерго" оплатило аванс. Надеюсь, хотя бы два корабля мы в результате увидим", – подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
дороговато будет !
дешевше свой копать !
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Уголь в Берлин в необъятном количестве !!
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Да и самолетов у них Французов) было мало. Другое дело - англичане. Они взяли на себя от четверти до трети всех перевозок
. Главным образом
они доставляли уголь из Рура и соль на гидропланах.
Все команды координировались из одного центра, проходили короткую тренировку и включались в конвейер. Американских пилотов, штурманов, механиков и инженеров собирали со всего света - они прилетели из Панамы, Гуама, из Японии, с Аляски, отовсюду.
літаками возили все, включно із вугільними брикетами
а потім наприкінці 80-х - напочатку 90-х я ще підїдам копчене сало із НЗ Західного Берліна, яке вони надсилали як гумку
Дешевле из Африки или Штатов возить.
Ще Сєня здається запускав пробний потяг у Китай через паромні переправи, через Грузію та Азербайджан.
Навіть якщо Грузія наразі ненадійний партнер, є Туреччина.
Казахстан значно ближче і вантаж вже має конкретне наповнення, а не пакуночки з Аліекспрес, як того разу.
оглянуться не успели...
КАКОЙ МОРСКОЙ ПУТЬ???
т.е. не только уголь не могут по ж/д отправить по территории рашки
но и наоборот в казахстан не могут доставить
может не все, но многие категории товаров
вот такой вот "конкурентый" ЕАЭС
и рашка которая типа не использует торговые связи (и возможности транзита) как политику
учитывая путь через порт и не один, выйдет дорого думаю