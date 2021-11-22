Україна працює над постачанням вугілля з Казахстану морським шляхом, - Галущенко
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Міністерство енергетики України та ПАТ "Центренерго", до яких вже підключилися казахстанські компанії, працюють над питанням постачання вугілля з Казахстану морським шляхом в обхід залізничних заблокованих Російською Федерацією.
Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Над цим працюють. Вугілля фізично в порту, але це російський порт (Тамань - ред.). До питання підключилася казахстанська сторона. Це для них теж проблема, оскільки вони мають зобов'язання перед нами", - сказав він на брифінгу в рамках міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни" у понеділок.
За словами міністра, у "Центренерго" підписано "реальний контракт" на 660 тис. тонн вугілля з Казахстану, які мали надходити протягом усього ОЗП залізницею.
"Наскільки я знаю, "Центренерго" сплатило аванс. Сподіваюся, хоча б два кораблі ми в результаті побачимо", – наголосив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
дороговато будет !
дешевше свой копать !
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Уголь в Берлин в необъятном количестве !!
Читаем - Воздушный мост в Берлин.
Аэропорт Темельгоф.
https://diletant.media/articles/36368449/
Воздушный мост. 70 лет советской блокаде Западного Берлина
Да и самолетов у них Французов) было мало. Другое дело - англичане. Они взяли на себя от четверти до трети всех перевозок
. Главным образом
они доставляли уголь из Рура и соль на гидропланах.
Все команды координировались из одного центра, проходили короткую тренировку и включались в конвейер. Американских пилотов, штурманов, механиков и инженеров собирали со всего света - они прилетели из Панамы, Гуама, из Японии, с Аляски, отовсюду.
літаками возили все, включно із вугільними брикетами
а потім наприкінці 80-х - напочатку 90-х я ще підїдам копчене сало із НЗ Західного Берліна, яке вони надсилали як гумку
Дешевле из Африки или Штатов возить.
Ще Сєня здається запускав пробний потяг у Китай через паромні переправи, через Грузію та Азербайджан.
Навіть якщо Грузія наразі ненадійний партнер, є Туреччина.
Казахстан значно ближче і вантаж вже має конкретне наповнення, а не пакуночки з Аліекспрес, як того разу.
оглянуться не успели...
КАКОЙ МОРСКОЙ ПУТЬ???
т.е. не только уголь не могут по ж/д отправить по территории рашки
но и наоборот в казахстан не могут доставить
может не все, но многие категории товаров
вот такой вот "конкурентый" ЕАЭС
и рашка которая типа не использует торговые связи (и возможности транзита) как политику
учитывая путь через порт и не один, выйдет дорого думаю