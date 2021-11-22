Україна працює над постачанням вугілля з Казахстану морським шляхом, - Галущенко

Міністерство енергетики України та ПАТ "Центренерго", до яких вже підключилися казахстанські компанії, працюють над питанням постачання вугілля з Казахстану морським шляхом в обхід залізничних заблокованих Російською Федерацією.

Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Над цим працюють. Вугілля фізично в порту, але це російський порт (Тамань - ред.). До питання підключилася казахстанська сторона. Це для них теж проблема, оскільки вони мають зобов'язання перед нами", - сказав він на брифінгу в рамках міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни" у понеділок.

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За словами міністра, у "Центренерго" підписано "реальний контракт" на 660 тис. тонн вугілля з Казахстану, які мали надходити протягом усього ОЗП залізницею.

"Наскільки я знаю, "Центренерго" сплатило аванс. Сподіваюся, хоча б два кораблі ми в результаті побачимо", – наголосив міністр.

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