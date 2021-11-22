В Москве назвали нынешнюю ситуацию в Украине похожей на ситуацию в Грузии накануне войны 2008 года. И напомнили, что Саакашвили эти события "дорого обошлись".

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ.

В СВР РФ утверждают, что Госдепартамент США якобы "дипломатическими каналами доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения в Украину".

В Москве считают, что "провокационная политика США и Евросоюза... сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности".

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"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2008 года российские регулярные военные силы вторглись на территорию Грузии. Противостояние длилось 5 дней. Прекращения огня удалось достичь только после оккупации российскими войсками части территории Грузии.

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