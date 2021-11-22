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Российская разведка сравнила Украину с Грузией 2008 года

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская разведка сравнила Украину с Грузией 2008 года

В Москве назвали нынешнюю ситуацию в Украине похожей на ситуацию в Грузии накануне войны 2008 года. И напомнили, что Саакашвили эти события "дорого обошлись".

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ.

В СВР РФ утверждают, что Госдепартамент США якобы "дипломатическими каналами доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения в Украину".

В Москве считают, что "провокационная политика США и Евросоюза... сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности".

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"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2008 года российские регулярные военные силы вторглись на территорию Грузии. Противостояние длилось 5 дней. Прекращения огня удалось достичь только после оккупации российскими войсками части территории Грузии.

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Топ комментарии
+92
Перед лицом вторжения ядерного государства украинцы выбрали президентом... клоуна.

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22.11.2021 17:27
+81
Блдь, а в нас осел головнокомандувачем.....😒
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22.11.2021 17:26
+69
Коли вже те ***** здохне... Буже хоч на якийсь час передишка - може тут у себе встигнемо навести лад і позбутися тієї гидоти при владі.
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22.11.2021 17:26
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krot_lub, Дробовик и патроны , еще могу подсказать , как сделать настоящий коктейль , который без запала .
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23.11.2021 08:36 Ответить
Цели предателя ЗЕленского ( российского проекта "Слуга народа" ), поставленные ему ФСБ на встрече в Омане в целом :
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"
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23.11.2021 09:26 Ответить
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