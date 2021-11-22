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Російська розвідка порівняла Україну з Грузією 2008 року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська розвідка порівняла Україну з Грузією 2008 року

У Москві назвали нинішню ситуацію в Україні схожою на ситуацію у Грузії напередодні війни 2008 року. І нагадали, що Саакашвілі ті події "дорого обійшлися".

Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.

У СЗР РФ стверджують, що Держдепартамент США нібито "дипломатичними каналами доводить до своїх союзників і партнерів абсолютно неправдиву інформацію про концентрацію на території нашої країни сил для військового вторгнення в Україну".

У Москві вважають, що "провокаційна політика США та Євросоюзу... свідомо зміцнює у Києва почуття вседозволеності та безкарності".

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"Схожу ситуацію ми спостерігали у Грузії напередодні подій 2008 року. Тоді М. Саакашвілі "зірвався з ланцюга" й намагався знищити російських миротворців та громадянське населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2008 року російські регулярні військові сили вторглися на територію Грузії. Протистояння тривало 5 днів. Вогонь було припинено лише після окупації російськими військами частини території Грузії.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+92
Перед лицом вторжения ядерного государства украинцы выбрали президентом... клоуна.

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22.11.2021 17:27
+81
Блдь, а в нас осел головнокомандувачем.....😒
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22.11.2021 17:26
+69
Коли вже те ***** здохне... Буже хоч на якийсь час передишка - може тут у себе встигнемо навести лад і позбутися тієї гидоти при владі.
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22.11.2021 17:26
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krot_lub, Дробовик и патроны , еще могу подсказать , как сделать настоящий коктейль , который без запала .
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23.11.2021 08:36 Відповісти
Цели предателя ЗЕленского ( российского проекта "Слуга народа" ), поставленные ему ФСБ на встрече в Омане в целом :
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"
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23.11.2021 09:26 Відповісти
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