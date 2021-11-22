Російська розвідка порівняла Україну з Грузією 2008 року
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У Москві назвали нинішню ситуацію в Україні схожою на ситуацію у Грузії напередодні війни 2008 року. І нагадали, що Саакашвілі ті події "дорого обійшлися".
Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.
У СЗР РФ стверджують, що Держдепартамент США нібито "дипломатичними каналами доводить до своїх союзників і партнерів абсолютно неправдиву інформацію про концентрацію на території нашої країни сил для військового вторгнення в Україну".
У Москві вважають, що "провокаційна політика США та Євросоюзу... свідомо зміцнює у Києва почуття вседозволеності та безкарності".
"Схожу ситуацію ми спостерігали у Грузії напередодні подій 2008 року. Тоді М. Саакашвілі "зірвався з ланцюга" й намагався знищити російських миротворців та громадянське населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у серпні 2008 року російські регулярні військові сили вторглися на територію Грузії. Протистояння тривало 5 днів. Вогонь було припинено лише після окупації російськими військами частини території Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"