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Нардеп Шахов подозревается в не декларировании 59,5 млн грн, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Нардеп Шахов подозревается в не декларировании 59,5 млн грн, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило действующему народному депутату о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей. Также в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется.

По материалам следствия, народным депутатом Украины не задекларированы: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости.

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"В целом в декларацию нардеп не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины. Подозрение подписала генеральный прокурор.

"Заметим, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию", - подчеркнули в НАБУ.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, речь идет о депутате Сергее Шахове (группа "Доверие").

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Топ комментарии
+7
А хто ще у нас барига з Ліпецької хфабрики, хто все вкрав, навіть мізки у зедебілів?
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22.11.2021 18:51
+6
"Підозру підписала генеральний прокурор"

Нардеп явно не "слуга"
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22.11.2021 18:36
+6
Да не перебьете вы ВАГНЕРГЕЙТ. НЕ СРАРАЙТЕСЬ
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22.11.2021 19:03
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"Підозру підписала генеральний прокурор"

Нардеп явно не "слуга"
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22.11.2021 18:36 Ответить
Да не перебьете вы ВАГНЕРГЕЙТ. НЕ СРАРАЙТЕСЬ
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22.11.2021 19:03 Ответить
нехай працюють і стараються..
може і щось при тому корисне зроблять до перевиборів
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22.11.2021 19:15 Ответить
Месть зеУБЛЮДКОВ ЗА КРИТИКУ ! Верните миллионы из офшоров и заплатите налоги ,крысюки вонючи
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22.11.2021 19:14 Ответить
Хороший прокурор ЛЕГКО посадит их на пожизненное за Вагнергейт - Чорновил /Новости политики,

https://www.youtube.com/watch?v=HLXoO_93Tuw
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22.11.2021 19:41 Ответить
Докази участі РФ у війні на Донбасі: ЄС та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування щодо «вагнерівців» - головред Insider

А ЦІ ЗЕСУКИ СИДІЛИ НА ЦИХ МАТЕРІАЛАХ РІК БРЕШУЧИ!!!
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22.11.2021 19:47 Ответить
Фамілію таємного депутата є, чи він безфамільний ?😃
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22.11.2021 18:37 Ответить
читать разучился?
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22.11.2021 18:46 Ответить
Думать разучился?
Сложно догадаться что новость отредактирована, а в первоначальном виде фамилии не было?
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22.11.2021 20:50 Ответить
Порошенко!!!
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22.11.2021 18:37 Ответить
петька спрятал 2 ляма зелени? шутка уровня квартала 95))
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22.11.2021 18:40 Ответить
В опшори. Бубочку підставити. Купив наче це Бубочка квартиру в Лондоні. дві.
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22.11.2021 18:53 Ответить
ааа, ліпецька хфабрика?) чув, так)
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22.11.2021 18:55 Ответить
Довго думав , щоби таку х@ ню зморозити ?
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22.11.2021 18:41 Ответить
А хто ще у нас барига з Ліпецької хфабрики, хто все вкрав, навіть мізки у зедебілів?
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22.11.2021 18:51 Ответить
Це-жарт
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22.11.2021 18:58 Ответить
Ясно
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22.11.2021 20:49 Ответить
Це мабуть були кишенькові гроші...
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22.11.2021 18:43 Ответить
Стопудофф,мелочевка,нафига кипишь...
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22.11.2021 19:01 Ответить
"
Чинний нардеп підозрюються у недекларуванні 60 млн грн, - НАБУ...

Щось я не зрозумів. Якщо "Чинний" це прізвище, то виходить, що "нардеп" це ім'я або навпаки. Але чому тоді "нардеп" пишуть з маленької букви?
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22.11.2021 18:47 Ответить
Шахов, а як же шахтарі?
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22.11.2021 18:52 Ответить
Шах райкин. ( Шахов это псевдоним)
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22.11.2021 18:57 Ответить
Да посадите его в тюрьму
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22.11.2021 18:56 Ответить
К сколько е-задекларированых?
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22.11.2021 18:59 Ответить
И что? Ничего ему не будет, так и останется "в кресле"
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22.11.2021 19:00 Ответить
Потому что голосует всегда " правильно" в унисон с властью ( а кто у власти это не имеет совершенно ни какого значения)
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22.11.2021 19:07 Ответить
Думаю что этой одной строчкой из Википедии все сказано об это кренделе.Оказывает финансовую помощь добровольным батальонам Национальной Гвардии.
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22.11.2021 19:10 Ответить
Боже, кого там тільки в цій зраді нема?! Ну от ще й сепар шахов з накраденими та незадекларованими мільйонами баксів випхалось. Чомусь не здивована. Головне, шоб у цьому був вінуватий Порошенко! Так, бубачька?!
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22.11.2021 19:23 Ответить
Мало в них не свого срачу яким можна попіаритись ,от й виколупують брєвно у не своєму оці Уявіт тільки ЩО ТЯГНЕТЬСЯ!!! за Трухним якщо вони у такій сраці й не піаряться його справою !!!
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22.11.2021 19:37 Ответить
Понятно, все нахапанное переписано на жену или маму а сам типа гол как сокол. И таких каждый второй во власти.
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22.11.2021 19:38 Ответить
вова хоч БЄніне хапав ,ага?
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22.11.2021 19:42 Ответить
Нардепа Шахова підозрюють .-Бабуины против павианов в обезьяннике Коломойского. /Воры на доверии . Злодій що крав мільярдами для родини Януковича Приходько Борис Вікторович засідає в Верхоній Раді: чому мовчить Венедіктова? 28 мая 2021 г. Борис Вікторович- член групи «Довіра». Как и Шахов.
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22.11.2021 19:49 Ответить
Во Шахов выдал на-гора почти 60 млн., а задекларировать забыл. Уморился очень.
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22.11.2021 19:53 Ответить
Речист и драматичен! С гамном смешает власть! Ну. разве может экс- шахтер да что-нибудь украсть? Нет, не может, конечно! Это ,****, все она - его гражданская жена!
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22.11.2021 19:56 Ответить
Зе и своих под каток запустит, от же скользкий уродец
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22.11.2021 21:18 Ответить
Вже в кожного слуги є такі бабки. Вони їх декларували?
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22.11.2021 21:30 Ответить
всегда подозревал, что оно конченное , донбасы знают его делишки темные, но запуганные молчат...
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23.11.2021 00:10 Ответить
 
 