Нардепа Шахова підозрюють у недекларуванні 59,5 млн грн, - НАБУ
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Національне антикорупційне бюро повідомило чинному народному депутату про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей. Також в декларацію не внесено дані про будинок і земельну ділянку, якою фактично, як з’ясувало слідство, нардеп користується.
За матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.
"Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.366-2 КК України. Підозру підписала генеральний прокурор.
"Зауважимо, що це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації", - підкреслили в НАБУ.
Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела у правоохоронних органах, йдеться про депутата Сергія Шахова (група "Довіра").
Будь ласка, зачекайте...
Нардеп явно не "слуга"
може і щось при тому корисне зроблять до перевиборів
https://www.youtube.com/watch?v=HLXoO_93Tuw
А ЦІ ЗЕСУКИ СИДІЛИ НА ЦИХ МАТЕРІАЛАХ РІК БРЕШУЧИ!!!
Сложно догадаться что новость отредактирована, а в первоначальном виде фамилии не было?
Чинний нардеп підозрюються у недекларуванні 60 млн грн, - НАБУ...
Щось я не зрозумів. Якщо "Чинний" це прізвище, то виходить, що "нардеп" це ім'я або навпаки. Але чому тоді "нардеп" пишуть з маленької букви?