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Нардепа Шахова підозрюють у недекларуванні 59,5 млн грн, - НАБУ

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Нардепа Шахова підозрюють у недекларуванні 59,5 млн грн, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило чинному народному депутату про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей. Також в декларацію не внесено дані про будинок і земельну ділянку, якою фактично, як з’ясувало слідство, нардеп користується.

За матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.

"Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.366-2 КК України. Підозру підписала генеральний прокурор.

"Зауважимо, що це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації", - підкреслили в НАБУ.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела у правоохоронних органах, йдеться про депутата Сергія Шахова (група "Довіра").

Також читайте: НАБУ провело обшук у цивільної дружини нардепа Шахова, - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
А хто ще у нас барига з Ліпецької хфабрики, хто все вкрав, навіть мізки у зедебілів?
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22.11.2021 18:51
+6
"Підозру підписала генеральний прокурор"

Нардеп явно не "слуга"
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22.11.2021 18:36
+6
Да не перебьете вы ВАГНЕРГЕЙТ. НЕ СРАРАЙТЕСЬ
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22.11.2021 19:03
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"Підозру підписала генеральний прокурор"

Нардеп явно не "слуга"
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22.11.2021 18:36 Відповісти
Да не перебьете вы ВАГНЕРГЕЙТ. НЕ СРАРАЙТЕСЬ
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22.11.2021 19:03 Відповісти
нехай працюють і стараються..
може і щось при тому корисне зроблять до перевиборів
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22.11.2021 19:15 Відповісти
Месть зеУБЛЮДКОВ ЗА КРИТИКУ ! Верните миллионы из офшоров и заплатите налоги ,крысюки вонючи
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22.11.2021 19:14 Відповісти
Хороший прокурор ЛЕГКО посадит их на пожизненное за Вагнергейт - Чорновил /Новости политики,

https://www.youtube.com/watch?v=HLXoO_93Tuw
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22.11.2021 19:41 Відповісти
Докази участі РФ у війні на Донбасі: ЄС та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування щодо «вагнерівців» - головред Insider

А ЦІ ЗЕСУКИ СИДІЛИ НА ЦИХ МАТЕРІАЛАХ РІК БРЕШУЧИ!!!
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22.11.2021 19:47 Відповісти
Фамілію таємного депутата є, чи він безфамільний ?😃
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22.11.2021 18:37 Відповісти
читать разучился?
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22.11.2021 18:46 Відповісти
Думать разучился?
Сложно догадаться что новость отредактирована, а в первоначальном виде фамилии не было?
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22.11.2021 20:50 Відповісти
Порошенко!!!
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22.11.2021 18:37 Відповісти
петька спрятал 2 ляма зелени? шутка уровня квартала 95))
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22.11.2021 18:40 Відповісти
В опшори. Бубочку підставити. Купив наче це Бубочка квартиру в Лондоні. дві.
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22.11.2021 18:53 Відповісти
ааа, ліпецька хфабрика?) чув, так)
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22.11.2021 18:55 Відповісти
Довго думав , щоби таку х@ ню зморозити ?
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22.11.2021 18:41 Відповісти
А хто ще у нас барига з Ліпецької хфабрики, хто все вкрав, навіть мізки у зедебілів?
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22.11.2021 18:51 Відповісти
Це-жарт
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22.11.2021 18:58 Відповісти
Ясно
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22.11.2021 20:49 Відповісти
Це мабуть були кишенькові гроші...
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22.11.2021 18:43 Відповісти
Стопудофф,мелочевка,нафига кипишь...
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22.11.2021 19:01 Відповісти
"
Чинний нардеп підозрюються у недекларуванні 60 млн грн, - НАБУ...

Щось я не зрозумів. Якщо "Чинний" це прізвище, то виходить, що "нардеп" це ім'я або навпаки. Але чому тоді "нардеп" пишуть з маленької букви?
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22.11.2021 18:47 Відповісти
Шахов, а як же шахтарі?
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22.11.2021 18:52 Відповісти
Шах райкин. ( Шахов это псевдоним)
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22.11.2021 18:57 Відповісти
Да посадите его в тюрьму
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22.11.2021 18:56 Відповісти
К сколько е-задекларированых?
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22.11.2021 18:59 Відповісти
И что? Ничего ему не будет, так и останется "в кресле"
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22.11.2021 19:00 Відповісти
Потому что голосует всегда " правильно" в унисон с властью ( а кто у власти это не имеет совершенно ни какого значения)
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22.11.2021 19:07 Відповісти
Думаю что этой одной строчкой из Википедии все сказано об это кренделе.Оказывает финансовую помощь добровольным батальонам Национальной Гвардии.
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22.11.2021 19:10 Відповісти
Боже, кого там тільки в цій зраді нема?! Ну от ще й сепар шахов з накраденими та незадекларованими мільйонами баксів випхалось. Чомусь не здивована. Головне, шоб у цьому був вінуватий Порошенко! Так, бубачька?!
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22.11.2021 19:23 Відповісти
Мало в них не свого срачу яким можна попіаритись ,от й виколупують брєвно у не своєму оці Уявіт тільки ЩО ТЯГНЕТЬСЯ!!! за Трухним якщо вони у такій сраці й не піаряться його справою !!!
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22.11.2021 19:37 Відповісти
Понятно, все нахапанное переписано на жену или маму а сам типа гол как сокол. И таких каждый второй во власти.
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22.11.2021 19:38 Відповісти
вова хоч БЄніне хапав ,ага?
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22.11.2021 19:42 Відповісти
Нардепа Шахова підозрюють .-Бабуины против павианов в обезьяннике Коломойского. /Воры на доверии . Злодій що крав мільярдами для родини Януковича Приходько Борис Вікторович засідає в Верхоній Раді: чому мовчить Венедіктова? 28 мая 2021 г. Борис Вікторович- член групи «Довіра». Как и Шахов.
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22.11.2021 19:49 Відповісти
Во Шахов выдал на-гора почти 60 млн., а задекларировать забыл. Уморился очень.
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22.11.2021 19:53 Відповісти
Речист и драматичен! С гамном смешает власть! Ну. разве может экс- шахтер да что-нибудь украсть? Нет, не может, конечно! Это ,****, все она - его гражданская жена!
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22.11.2021 19:56 Відповісти
Зе и своих под каток запустит, от же скользкий уродец
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22.11.2021 21:18 Відповісти
Вже в кожного слуги є такі бабки. Вони їх декларували?
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22.11.2021 21:30 Відповісти
всегда подозревал, что оно конченное , донбасы знают его делишки темные, но запуганные молчат...
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23.11.2021 00:10 Відповісти
 
 