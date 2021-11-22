Сердечные болезни, рак и COVID-19 - главные причины смертей украинцев, - статистика
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Наиболее распространенными причинами смерти в Украине в 2021 году были болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания и пищеварения, заболевания COVID-19, а также внешние факторы.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
В Госстате уточняют, что всего за первые 9 месяцев 2021 года в Украине умерли 487 855 человек, при этом причиной смерти более половины из них (306 127) являются болезни системы кровообращения, в частности, ишемическая болезнь сердца (213 278), алкогольная кардиомиопатия (2549) и цереброваскулярные заболевания (59270).
Кроме того, 55 828 украинцев умерли из-за появления в их организме новообразований (из которых 55 352 – злокачественные), 18 093 – из-за болезней органов пищеварения (из них 1 296 из-за заболеваний печени, связанных с алкогольной зависимостью), 15 364 – из-за болезней органов дыхательной системы (из них 11 698 – грипп и пневмония).
Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень на 14,3%, - Госстат.
От заболевания COVID-19, спровоцированного коронавирусом SARS-CoV-2 и его штаммами, за первые 9 месяцев 2021 года умерло 40 014 украинцев, при этом коронавирус был обнаружен при жизни у 39 356 из них, еще 658 человек умерли не зная о своем диагнозе.
Внешние факторы с января по сентябрь 2021 стали причиной смерти 20 816 украинцев (из которых 2 571 – ДТП, 1 344 – утопление, 866 – несчастные случаи, связанные с огнем и дымом, 1 148 – случайное отравление алкоголем , 949 – убийство), еще 4648 жизней унесли различные паразитарные, вирусные и бактериальные инфекции (из них туберкулез – 2090, ВИЧ – 1712).
Заболевания крови и кроветворных органов стали причиной смерти 154 украинцев, эндокринные заболевания – 1643 (из них 1498 – сахарный диабет), расстройства психики – 663 (из них 523 спровоцированы употреблением алкоголя).
От заболеваний нервной системы в 2021 году в Украине умерло 3284 человека, от кожных заболеваний - 445, от заболеваний мышечной и соединительной тканей - 264, от болезней мочеполовой системы - 1999.
При этом с начала года в стране зафиксировано 62 смерти связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом, 849 – с отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде, 698 – с врожденными аномалиями и деформациями.
Еще 16 886 украинцев умерли по не классифицированным причинам.
Пожалуйста, подождите...
окупанти більше 10 років при владі. а х-ло з воєнторгом- лише підтанцьока
1 ч
Сьогодні.
Черга на вакцинацію в Німеччині.
Як там кажуть солдати, "на війні немає атеїстів".
Так і в Німеччині - країна вийшла на друге місце в світі за новими захворюваннями (після США), й мітинги антиваксів різко розсосались - всі побігли вакцинуватись...
(Публикация в нескольких постах)
В этой статье доктор Кристиан Фиала, основатель и медицинский директор Gymned Clinic в Вене, четко описывает, как работают мРНК «вакцины» и связанные с ними риски.
«Прежде всего, наша иммунная система очень сложна. Идентифицикация патогена или чужеродной клетки на её клеточной поверхности и уничтожение клетки, несущей эти антигены - на этом основана вакцинация. Для этого патоген обычно инактивируют, чтобы он больше не мог вызывать инфекцию.
Важнейшей особенностью иммунной системы является строгая дифференциация между собственными и чужеродными клетками организма. Это единственный способ жить в добром здравии. Именно это существенное различие и основа жизни ставится под сомнение инъекцией, которую мы сейчас переживаем и которая распространяется под названием «вакцинация» против Covid-19. Ставшие знаменитыми белки-шипы - это характеристика, позволяющая распознать вирус короны, антиген.
Война против собственной стороны.
Когда вирус Covid-19 попадает в организм, иммунная система распознаёт захватчика по антигену белка шипа и уничтожает захватчика или уже зараженные клетки.
При мРНК-«вакцинации» против Covid-19 клетки организма впервые в истории намеренно программируются генетически через мРНК на производство белка шипа как антигена (чужеродного) на своей поверхности, даже если они абсолютно здоровы и не заражены вирусом.
(!) Механизм действия «прививки» против Covid-19 заключается в маркировке здоровых клеток под чужеродные.
В результате иммунная система реагирует немедленно; она распознает антиген как чужеродный, вырабатывает антитела для борьбы с ним и уничтожает белок-шип путем разрушения клетки, которая его несёт.
Это означает, что «прививка» обманывает нашу иммунную систему, заставляя её атаковать и уничтожать наши собственные здоровые клетки. В армии это называется «стрелять в своих». Это представляет собой радикальную опасность не только для нашего здоровья, но и для нашего выживания. Мы знаем это явление по аутоиммунным заболеваниям. Они встречаются редко, но обычно серьезны и могут привести к летальному исходу.
Чтобы лучше оценить опасность «вакцинации», важно знать, сколько мРНК вводится с дозой вакцины, то есть сколько клеток в организме стимулируется к производству пикового белка и, таким образом, высвобождается для уничтожения иммунной системой. К сожалению, эта важная информация не упоминается в одобрительных исследованиях. Существует лишь научная оценка количества частиц, в которых мРНК переносится липидными наночастицами: около 2 миллиардов.
Не все частицы достигают здоровой клетки, а некоторые клетки в организме вступают в контакт с более чем одной частицей. Более того, не все частицы обязательно функциональны. Однако количество частиц особенно важно, если учесть, что человеческое тело состоит примерно из 37 миллиардов клеток.
Какие органы повреждаются в результате «прививки» против Covid-19?
Вакцина запрограммирована таким образом, что иммунная система уничтожает клетки организма, которые выработали на своей поверхности белок-шип. Может ли это повлиять на жизненно важные органы?
Ответ на этот вопрос, наряду с другими, можно найти в экспериментах на животных, проведенных производителем вакцин BionTech/Pfizer. Генетическая информация усовершенствованного белка, находящаяся в сегменте генома - мРНК, обернута в крошечные сферы жира - липидные наночастицы. Через час половина из них уже распространилась по всему телу. В упомянутых выше экспериментах на животных эти наночастицы были обнаружены во всех органах, особенно в печени.
Они также были обнаружены в мозге, что свидетельствует о том, что они способны преодолевать гематоэнцефалический барьер. Другие также были обнаружены в яичниках и яичках. Это означает, что собственные клетки организма создают пиковый белок в этих органах, и, вероятно, поэтому многочисленные побочные эффекты и повреждения, вызванные вакциной, также случайным образом распределяются в большом количестве органов.
Поскольку наночастицы распространяются в крови, особенно страдают эндотелиальные клетки. Это объясняет многочисленные тромбы (тромбозы или эмболии), наблюдаемые после «вакцинации» против коронавируса. Это явление встречается, в частности, в мозге и приводит к частично необратимым повреждениям. Это особенно
тревожно, поскольку показывает, что даже органы, отделенные от иммунной системы специальным барьером, теперь уязвимы.
Вакцина не настолько изучена , чтоб такое утверждать .
Гарантий сейчас нет никаких ..
Гарантии вам сейчас даёт ковид - каждый десятый заболевший под кислород, каждый сороковой в морг.
Вакцина позволяет организму "познакомится" с компонентами вируса в спокойной обстановке, так сказать. Поэтому ответ от вакцины предсказуемый, его можно контролировать и на него можно полагаться в расчётах степени вакцинации населения. Иммунитет же после болезни совершенно непредсказуем, потому что вирус занимается обманом иммунной системы, сбивая её с толку, поэтому в каждом индивидуальном случае "процент" полученной защиты будет совршенно разным. Учитывая, что проверить иммунитет и болел ли раньше практически нельзя (рассказы про антитела и их титры это бабколавко, там плюс/минус лапоть), государства вакцинируют всех подряд. Если был положительный тест, то он засчитывается как доза вакцинации. Но специально никто нигде не проверяет анализы крови и так далее, потому что толку от этого ноль. Это оптимальная схема вакцинации, принятая во всех странах (в тч и в Украине, с минимальными вариациями).
Сравнение натурального иммунитета от ковида 19 и вакцины. Результаты самого большого исследования.
Передай, пожалуйста, своему куратору, чтобы ввел какую-нибудь систему учёта и вы, боты лахтинские, не рекламировали свои помои одним и тем же людям по нескольку раз.
Вот именно для читающих я ещё раз напишу: автор выше занимается тем, что пиарит бред про рептилоидов и билагейца, который хочет всех чипировать и заставить по команде со спутника проваливаться в сортир.
Это не "информация", а кал, которого в интернете и так вагон и тележка. Вменяемая картина складывается из данных госстатов и научных репортов со всего мира, а не мнений бабы мани со второго подъезда.
"Гарантированно" это по определению 100%, так что 99.99% не может быть гарантированно. Остальное уже обсуждали, даже в этой теме.
Ваши страхи перед вакцинами ничем не обоснованы, и точно так же не обоснована бравада перед крайне заразным и очень неприятным заболеванием, вполне реально заканчивающееся смертельным исходом.
Если ничего не понятно, то делайте как вам говорят и всё.
Да, все болячки разные, все вирусы разные, от каких-то защититься сложно, от каких-то очень сложно (вроде ВИЧ), какие-то позволяют нашему иммунитету запомнить себя очень надолго, какие-то (как ковид) занимаются обманом иммунитета, вызывая неопределённую реакцию и, что ещё хуже, приводя иммунитет в "бешенство" (да-да, тяжёлое течение ковида это гипертрофированная атака нашего собственного иммунитета, котрый сбит с толку и атакует всё подряд, образно).
Відповідно, хто не хворів вітрянкою, краще вакцинуватись: https://www.cdc.gov/chickenpox/about/prevention-treatment.html ("The best way to prevent chickenpox is to get the chickenpox vaccine. Everyone-including children, adolescents, and adults-should get two doses of chickenpox vaccine if they have never had chickenpox or were never vaccinated.").
Я вітрянкою хворів, тому мені вакцина ні до чого. Але ковід це інша історія: ковідом я хворів та потім вакцинувався (та буду робити вакцину й далі).
Та вони з перманентного стресу взагалі не виходять. Ї
Типа патологоанатомы посмотрели и сказали : "Да хрен его знает, что с ним случилось ?"
І між іншим така ж ситуація з причиною смерті по цілому світі, але чомусь на серце всім владам світу абсолютно насрати....