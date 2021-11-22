Серцеві хвороби, рак та COVID-19, - головні причини смертей українців, - статистика
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Найбільш поширеними причинами смерті в Україні у 2021 році були хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів дихання та травлення, захворювання на COVID-19, а також зовнішні чинники.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Держстаті уточнюють, що всього за перші 9 місяців 2021 року в Україні померло 487 855 осіб, при цьому причиною смерті більш як половини з них (306 127) є хвороби системи кровообігу, зокрема, ішемічна хвороба серця (213 278), алкогольна кардіоміопатія. (2549) і цереброваскулярні хвороби (59270).
Крім того, 55 828 українців померли через появу в їхньому організмі новоутворень (з яких 55 352 – злоякісні), 18 093 – через хвороби органів травлення (з них 1 296 через захворювання печінки, пов'язані з алкогольною залежністю). 15 364 – через хвороби органів дихальної системи (з них 11 698 – грип та пневмонія).
Від захворювання COVID-19, спровокованого коронавірусом SARS-CoV-2 та його штамами, за перші 9 місяців 2021 року померли 40 014 українців, при цьому коронавірус був виявлений за життя у 39 356 з них, ще 658 осіб померли не знаючи про свой діагноз.
Зовнішні чинники з січня по вересень 2021 року стали причиною смерті 20 816 українців (з яких 2 571 – ДТП, 1 344 – утоплення, 866 – нещасні випадки, пов'язані з вогнем та димом, 1 148 – випадкове отруєння1 алкоголем, 4584 – самогубство, 949 – вбивство), ще 4648 життів забрали різні паразитарні, вірусні та бактеріальні інфекції (з них туберкульоз – 2090, ВІЛ – 1712).
Захворювання крові та кровотворних органів стали причиною смерті 154 українців, ендокринні захворювання – 1643, (з них 1498 – цукровий діабет), розлади психіки – 663 (з них 523 спровоковані вживанням алкоголем).
Від захворювань нервової системи у 2021 році в Україні померло 3 284 особи, від шкірних захворювань – 445, від захворювань м'язової та сполучної тканин – 264, від хвороб сечостатевої системи – 1 999.
При цьому, з початку року в країні зафіксовано 62 смерті пов'язаних з вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, 849 – з окремими станами, що виникають у перинатальному періоді, 698 – з вродженими аномаліями та деформаціями.
Ще 16 886 українців померли через не класифіковані причини.
Будь ласка, зачекайте...
окупанти більше 10 років при владі. а х-ло з воєнторгом- лише підтанцьока
1 ч
Сьогодні.
Черга на вакцинацію в Німеччині.
Як там кажуть солдати, "на війні немає атеїстів".
Так і в Німеччині - країна вийшла на друге місце в світі за новими захворюваннями (після США), й мітинги антиваксів різко розсосались - всі побігли вакцинуватись...
(Публикация в нескольких постах)
В этой статье доктор Кристиан Фиала, основатель и медицинский директор Gymned Clinic в Вене, четко описывает, как работают мРНК «вакцины» и связанные с ними риски.
«Прежде всего, наша иммунная система очень сложна. Идентифицикация патогена или чужеродной клетки на её клеточной поверхности и уничтожение клетки, несущей эти антигены - на этом основана вакцинация. Для этого патоген обычно инактивируют, чтобы он больше не мог вызывать инфекцию.
Важнейшей особенностью иммунной системы является строгая дифференциация между собственными и чужеродными клетками организма. Это единственный способ жить в добром здравии. Именно это существенное различие и основа жизни ставится под сомнение инъекцией, которую мы сейчас переживаем и которая распространяется под названием «вакцинация» против Covid-19. Ставшие знаменитыми белки-шипы - это характеристика, позволяющая распознать вирус короны, антиген.
Война против собственной стороны.
Когда вирус Covid-19 попадает в организм, иммунная система распознаёт захватчика по антигену белка шипа и уничтожает захватчика или уже зараженные клетки.
При мРНК-«вакцинации» против Covid-19 клетки организма впервые в истории намеренно программируются генетически через мРНК на производство белка шипа как антигена (чужеродного) на своей поверхности, даже если они абсолютно здоровы и не заражены вирусом.
(!) Механизм действия «прививки» против Covid-19 заключается в маркировке здоровых клеток под чужеродные.
В результате иммунная система реагирует немедленно; она распознает антиген как чужеродный, вырабатывает антитела для борьбы с ним и уничтожает белок-шип путем разрушения клетки, которая его несёт.
Это означает, что «прививка» обманывает нашу иммунную систему, заставляя её атаковать и уничтожать наши собственные здоровые клетки. В армии это называется «стрелять в своих». Это представляет собой радикальную опасность не только для нашего здоровья, но и для нашего выживания. Мы знаем это явление по аутоиммунным заболеваниям. Они встречаются редко, но обычно серьезны и могут привести к летальному исходу.
Чтобы лучше оценить опасность «вакцинации», важно знать, сколько мРНК вводится с дозой вакцины, то есть сколько клеток в организме стимулируется к производству пикового белка и, таким образом, высвобождается для уничтожения иммунной системой. К сожалению, эта важная информация не упоминается в одобрительных исследованиях. Существует лишь научная оценка количества частиц, в которых мРНК переносится липидными наночастицами: около 2 миллиардов.
Не все частицы достигают здоровой клетки, а некоторые клетки в организме вступают в контакт с более чем одной частицей. Более того, не все частицы обязательно функциональны. Однако количество частиц особенно важно, если учесть, что человеческое тело состоит примерно из 37 миллиардов клеток.
Какие органы повреждаются в результате «прививки» против Covid-19?
Вакцина запрограммирована таким образом, что иммунная система уничтожает клетки организма, которые выработали на своей поверхности белок-шип. Может ли это повлиять на жизненно важные органы?
Ответ на этот вопрос, наряду с другими, можно найти в экспериментах на животных, проведенных производителем вакцин BionTech/Pfizer. Генетическая информация усовершенствованного белка, находящаяся в сегменте генома - мРНК, обернута в крошечные сферы жира - липидные наночастицы. Через час половина из них уже распространилась по всему телу. В упомянутых выше экспериментах на животных эти наночастицы были обнаружены во всех органах, особенно в печени.
Они также были обнаружены в мозге, что свидетельствует о том, что они способны преодолевать гематоэнцефалический барьер. Другие также были обнаружены в яичниках и яичках. Это означает, что собственные клетки организма создают пиковый белок в этих органах, и, вероятно, поэтому многочисленные побочные эффекты и повреждения, вызванные вакциной, также случайным образом распределяются в большом количестве органов.
Поскольку наночастицы распространяются в крови, особенно страдают эндотелиальные клетки. Это объясняет многочисленные тромбы (тромбозы или эмболии), наблюдаемые после «вакцинации» против коронавируса. Это явление встречается, в частности, в мозге и приводит к частично необратимым повреждениям. Это особенно
тревожно, поскольку показывает, что даже органы, отделенные от иммунной системы специальным барьером, теперь уязвимы.
Вакцина не настолько изучена , чтоб такое утверждать .
Гарантий сейчас нет никаких ..
Гарантии вам сейчас даёт ковид - каждый десятый заболевший под кислород, каждый сороковой в морг.
Вакцина позволяет организму "познакомится" с компонентами вируса в спокойной обстановке, так сказать. Поэтому ответ от вакцины предсказуемый, его можно контролировать и на него можно полагаться в расчётах степени вакцинации населения. Иммунитет же после болезни совершенно непредсказуем, потому что вирус занимается обманом иммунной системы, сбивая её с толку, поэтому в каждом индивидуальном случае "процент" полученной защиты будет совршенно разным. Учитывая, что проверить иммунитет и болел ли раньше практически нельзя (рассказы про антитела и их титры это бабколавко, там плюс/минус лапоть), государства вакцинируют всех подряд. Если был положительный тест, то он засчитывается как доза вакцинации. Но специально никто нигде не проверяет анализы крови и так далее, потому что толку от этого ноль. Это оптимальная схема вакцинации, принятая во всех странах (в тч и в Украине, с минимальными вариациями).
Сравнение натурального иммунитета от ковида 19 и вакцины. Результаты самого большого исследования.
Передай, пожалуйста, своему куратору, чтобы ввел какую-нибудь систему учёта и вы, боты лахтинские, не рекламировали свои помои одним и тем же людям по нескольку раз.
Вот именно для читающих я ещё раз напишу: автор выше занимается тем, что пиарит бред про рептилоидов и билагейца, который хочет всех чипировать и заставить по команде со спутника проваливаться в сортир.
Это не "информация", а кал, которого в интернете и так вагон и тележка. Вменяемая картина складывается из данных госстатов и научных репортов со всего мира, а не мнений бабы мани со второго подъезда.
"Гарантированно" это по определению 100%, так что 99.99% не может быть гарантированно. Остальное уже обсуждали, даже в этой теме.
Ваши страхи перед вакцинами ничем не обоснованы, и точно так же не обоснована бравада перед крайне заразным и очень неприятным заболеванием, вполне реально заканчивающееся смертельным исходом.
Если ничего не понятно, то делайте как вам говорят и всё.
Да, все болячки разные, все вирусы разные, от каких-то защититься сложно, от каких-то очень сложно (вроде ВИЧ), какие-то позволяют нашему иммунитету запомнить себя очень надолго, какие-то (как ковид) занимаются обманом иммунитета, вызывая неопределённую реакцию и, что ещё хуже, приводя иммунитет в "бешенство" (да-да, тяжёлое течение ковида это гипертрофированная атака нашего собственного иммунитета, котрый сбит с толку и атакует всё подряд, образно).
Відповідно, хто не хворів вітрянкою, краще вакцинуватись: https://www.cdc.gov/chickenpox/about/prevention-treatment.html ("The best way to prevent chickenpox is to get the chickenpox vaccine. Everyone-including children, adolescents, and adults-should get two doses of chickenpox vaccine if they have never had chickenpox or were never vaccinated.").
Я вітрянкою хворів, тому мені вакцина ні до чого. Але ковід це інша історія: ковідом я хворів та потім вакцинувався (та буду робити вакцину й далі).
Та вони з перманентного стресу взагалі не виходять. Ї
Типа патологоанатомы посмотрели и сказали : "Да хрен его знает, что с ним случилось ?"
І між іншим така ж ситуація з причиною смерті по цілому світі, але чомусь на серце всім владам світу абсолютно насрати....