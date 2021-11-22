УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9762 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я
6 966 69
смертність (184) смерть (6552) статистика (2134) Держстат (237) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Серцеві хвороби, рак та COVID-19, - головні причини смертей українців, - статистика

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Серцеві хвороби, рак та COVID-19, - головні причини смертей українців, - статистика

Найбільш поширеними причинами смерті в Україні у 2021 році були хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів дихання та травлення, захворювання на COVID-19, а також зовнішні чинники.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Держстаті уточнюють, що всього за перші 9 місяців 2021 року в Україні померло 487 855 осіб, при цьому причиною смерті більш як половини з них (306 127) є хвороби системи кровообігу, зокрема, ішемічна хвороба серця (213 278), алкогольна кардіоміопатія. (2549) і цереброваскулярні хвороби (59270).

Крім того, 55 828 українців померли через появу в їхньому організмі новоутворень (з яких 55 352 – злоякісні), 18 093 – через хвороби органів травлення (з них 1 296 через захворювання печінки, пов'язані з алкогольною залежністю). 15 364 – через хвороби органів дихальної системи (з них 11 698 – грип та пневмонія).

Читайте: Смертність в Україні перевищує торішній рівень на 14,3%, - Держстат

Від захворювання COVID-19, спровокованого коронавірусом SARS-CoV-2 та його штамами, за перші 9 місяців 2021 року померли 40 014 українців, при цьому коронавірус був виявлений за життя у 39 356 з них, ще 658 осіб померли не знаючи про свой діагноз.

Зовнішні чинники з січня по вересень 2021 року стали причиною смерті 20 816 українців (з яких 2 571 – ДТП, 1 344 – утоплення, 866 – нещасні випадки, пов'язані з вогнем та димом, 1 148 – випадкове отруєння1 алкоголем, 4584 – самогубство, 949 – вбивство), ще 4648 життів забрали різні паразитарні, вірусні та бактеріальні інфекції (з них туберкульоз – 2090, ВІЛ – 1712).

Захворювання крові та кровотворних органів стали причиною смерті 154 українців, ендокринні захворювання – 1643, (з них 1498 – цукровий діабет), розлади психіки – 663 (з них 523 спровоковані вживанням алкоголем).

Також читайте: Європа залишається єдиним регіоном у світі, де кількість смертей від COVID-19 продовжує зростати, - ВООЗ

Від захворювань нервової системи у 2021 році в Україні померло 3 284 особи, від шкірних захворювань – 445, від захворювань м'язової та сполучної тканин – 264, від хвороб сечостатевої системи – 1 999.

При цьому, з початку року в країні зафіксовано 62 смерті пов'язаних з вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, 849 – з окремими станами, що виникають у перинатальному періоді, 698 – з вродженими аномаліями та деформаціями.

Ще 16 886 українців померли через не класифіковані причини.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Ого-о,оказывается что у нас за полтора года и еще какие-то болезни появились...
показати весь коментар
22.11.2021 19:54
+7
Вакцина никак не навредит, если человек уже переболел…
Вакцина не настолько изучена , чтоб такое утверждать .
Гарантий сейчас нет никаких ..
показати весь коментар
22.11.2021 20:48
+6
Та ви що,зовсім подуріли?! Сказано:від ковіду дохнуть!!! А то: рак, туберкульоз,інсульт, інфаркт... В Україні є одна хвороба:ковід! А тим,хто має сумніви - гонорея! Хоч одна хвороба від здорового бажання!
показати весь коментар
22.11.2021 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главные причины смерти коррумпированы гамно Медина, которая не лечит а только сосет деньги. Люди елементарно не могут обратится в больницу из за отсутвия денег. Отсуда и смертность
показати весь коментар
22.11.2021 19:02 Відповісти
І війни не треба, майже півмільона помирають за 9 місяців.
показати весь коментар
22.11.2021 19:09 Відповісти
Для обслуговування ресурсної економіки і так забагато залишилось. Над питанням працюють.
показати весь коментар
22.11.2021 19:13 Відповісти
Зменшення чисельності населення в рік приблизно 400 тис. За умови що смертість збережеться на теперішньому рівні. За цієї умови не за горами імпорт мігрантів (
показати весь коментар
22.11.2021 19:15 Відповісти
Хіба що китайців, бо ті, які зараз в Білорусі, не приїдуть бо треба буде працювати.
показати весь коментар
22.11.2021 19:23 Відповісти
Хрєн рєдкі нє слащє
показати весь коментар
22.11.2021 19:29 Відповісти
Китайці за нашу зарплатню працювати не будуть.
показати весь коментар
22.11.2021 19:36 Відповісти
Якщо нахлинуть, то хоч би ще нам на них не прийшлося працювати, на їхню зарплату
показати весь коментар
22.11.2021 20:16 Відповісти
А це вже ближче до істини.
показати весь коментар
22.11.2021 20:17 Відповісти
це- така війна

окупанти більше 10 років при владі. а х-ло з воєнторгом- лише підтанцьока
показати весь коментар
22.11.2021 19:44 Відповісти
Щ є таке па-о як моше радуцький !
показати весь коментар
22.11.2021 19:29 Відповісти
Зãступ бараболі@Hlopak_

1 ч

Сьогодні.
Черга на вакцинацію в Німеччині.
Як там кажуть солдати, "на війні немає атеїстів".
Так і в Німеччині - країна вийшла на друге місце в світі за новими захворюваннями (після США), й мітинги антиваксів різко розсосались - всі побігли вакцинуватись...
показати весь коментар
22.11.2021 19:51 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2021 20:10 Відповісти
​​«Вакцины» против Covid-19 запрограммированы на самоуничтожение человеческого организма.



(Публикация в нескольких постах)



В этой статье доктор Кристиан Фиала, основатель и медицинский директор Gymned Clinic в Вене, четко описывает, как работают мРНК «вакцины» и связанные с ними риски.



«Прежде всего, наша иммунная система очень сложна. Идентифицикация патогена или чужеродной клетки на её клеточной поверхности и уничтожение клетки, несущей эти антигены - на этом основана вакцинация. Для этого патоген обычно инактивируют, чтобы он больше не мог вызывать инфекцию.



Важнейшей особенностью иммунной системы является строгая дифференциация между собственными и чужеродными клетками организма. Это единственный способ жить в добром здравии. Именно это существенное различие и основа жизни ставится под сомнение инъекцией, которую мы сейчас переживаем и которая распространяется под названием «вакцинация» против Covid-19. Ставшие знаменитыми белки-шипы - это характеристика, позволяющая распознать вирус короны, антиген.



Война против собственной стороны.



Когда вирус Covid-19 попадает в организм, иммунная система распознаёт захватчика по антигену белка шипа и уничтожает захватчика или уже зараженные клетки.



При мРНК-«вакцинации» против Covid-19 клетки организма впервые в истории намеренно программируются генетически через мРНК на производство белка шипа как антигена (чужеродного) на своей поверхности, даже если они абсолютно здоровы и не заражены вирусом.



(!) Механизм действия «прививки» против Covid-19 заключается в маркировке здоровых клеток под чужеродные.



В результате иммунная система реагирует немедленно; она распознает антиген как чужеродный, вырабатывает антитела для борьбы с ним и уничтожает белок-шип путем разрушения клетки, которая его несёт.



Это означает, что «прививка» обманывает нашу иммунную систему, заставляя её атаковать и уничтожать наши собственные здоровые клетки. В армии это называется «стрелять в своих». Это представляет собой радикальную опасность не только для нашего здоровья, но и для нашего выживания. Мы знаем это явление по аутоиммунным заболеваниям. Они встречаются редко, но обычно серьезны и могут привести к летальному исходу.
показати весь коментар
22.11.2021 20:41 Відповісти
Доза яда.



Чтобы лучше оценить опасность «вакцинации», важно знать, сколько мРНК вводится с дозой вакцины, то есть сколько клеток в организме стимулируется к производству пикового белка и, таким образом, высвобождается для уничтожения иммунной системой. К сожалению, эта важная информация не упоминается в одобрительных исследованиях. Существует лишь научная оценка количества частиц, в которых мРНК переносится липидными наночастицами: около 2 миллиардов.



Не все частицы достигают здоровой клетки, а некоторые клетки в организме вступают в контакт с более чем одной частицей. Более того, не все частицы обязательно функциональны. Однако количество частиц особенно важно, если учесть, что человеческое тело состоит примерно из 37 миллиардов клеток.



Какие органы повреждаются в результате «прививки» против Covid-19?



Вакцина запрограммирована таким образом, что иммунная система уничтожает клетки организма, которые выработали на своей поверхности белок-шип. Может ли это повлиять на жизненно важные органы?



Ответ на этот вопрос, наряду с другими, можно найти в экспериментах на животных, проведенных производителем вакцин BionTech/Pfizer. Генетическая информация усовершенствованного белка, находящаяся в сегменте генома - мРНК, обернута в крошечные сферы жира - липидные наночастицы. Через час половина из них уже распространилась по всему телу. В упомянутых выше экспериментах на животных эти наночастицы были обнаружены во всех органах, особенно в печени.



Они также были обнаружены в мозге, что свидетельствует о том, что они способны преодолевать гематоэнцефалический барьер. Другие также были обнаружены в яичниках и яичках. Это означает, что собственные клетки организма создают пиковый белок в этих органах, и, вероятно, поэтому многочисленные побочные эффекты и повреждения, вызванные вакциной, также случайным образом распределяются в большом количестве органов.



Поскольку наночастицы распространяются в крови, особенно страдают эндотелиальные клетки. Это объясняет многочисленные тромбы (тромбозы или эмболии), наблюдаемые после «вакцинации» против коронавируса. Это явление встречается, в частности, в мозге и приводит к частично необратимым повреждениям. Это особенно

тревожно, поскольку показывает, что даже органы, отделенные от иммунной системы специальным барьером, теперь уязвимы.
показати весь коментар
22.11.2021 20:42 Відповісти
Ого-о,оказывается что у нас за полтора года и еще какие-то болезни появились...
показати весь коментар
22.11.2021 19:54 Відповісти
Если есть умершие от последствий вызванных ковидом то умершие от всяких сифилисов умерли на самом деле от епли. Где эта причина в статистике?
показати весь коментар
22.11.2021 20:02 Відповісти
Та ви що,зовсім подуріли?! Сказано:від ковіду дохнуть!!! А то: рак, туберкульоз,інсульт, інфаркт... В Україні є одна хвороба:ковід! А тим,хто має сумніви - гонорея! Хоч одна хвороба від здорового бажання!
показати весь коментар
22.11.2021 20:05 Відповісти
Бажаю всім адекватним людям: частіше спілкуйтеся з психічно здоровими лікарями,знаходьте серед них добрих друзів. Повірте,вам це допоможе більш,ніж вакцинація!
показати весь коментар
22.11.2021 20:09 Відповісти
Повірте, це до сраки - ковід фактично не лікується, тому якщо людині"пощастило" опинитись в тих 15%, що потребують кисню в лікарні, то вона опиниться в лікрні, де буде чекати чи через два тижні (вирішальна точка) піде на поправку, чи будет готуватись до того, що опиниться в сумних 2%. Єдине, що може допомогти не опинитись в цих 15 та 2%, це вакцинація.
показати весь коментар
22.11.2021 20:23 Відповісти
Есть люди которые переболели с симптомами типа х,,,,ня,они не попали в твой процент,им что делать??
показати весь коментар
22.11.2021 20:29 Відповісти
Вацинироваться. Потому что 1) не факт, что в следующий раз они легко переболеют, 2) вакцина гарантированно сокращает период, в течение которого человек является заразным (даже будучи без выраженных симптомов), в то время как иммунитет после болезни имеет большой разброс, и 3) вакцина никак не навредит, если человек уже переболел.
показати весь коментар
22.11.2021 20:36 Відповісти
Вакцина никак не навредит, если человек уже переболел…
Вакцина не настолько изучена , чтоб такое утверждать .
Гарантий сейчас нет никаких ..
показати весь коментар
22.11.2021 20:48 Відповісти
Вакцина достаточно изучена, чтобы такое утверждать.

Гарантии вам сейчас даёт ковид - каждый десятый заболевший под кислород, каждый сороковой в морг.
показати весь коментар
22.11.2021 21:06 Відповісти
Вакцина лишний раз заставит организм делать антитела,в этом польза?Я сомневаюсь,посколько все антитела от прививок с самого детсва о организме равны 0 и не спроста,потому как при присутствие всех антител от всех болячем может привести к их конфликту и они начнут мочить друга))
показати весь коментар
22.11.2021 21:39 Відповісти
Бред.
показати весь коментар
22.11.2021 21:41 Відповісти
Это не бред))Именно так ведет себя организм на прививки,можешь сам почитать,это не секретная инфа
показати весь коментар
22.11.2021 21:48 Відповісти
"Не секретная инфа" вон там вверху страницы, с числами умерших и заболевших (из них каждый десятый ляжет под кислород с неопределённым исходом). Они все тоже читали "не секретную инфу" и слушали про "ковид-психоз", ага.
показати весь коментар
22.11.2021 21:52 Відповісти
Я не против прививок.Просто колоть переболевшему смысла не вижу.Такое впечатление пох кого,лиш бы вколоть,какой то фанатичный подход
показати весь коментар
22.11.2021 21:55 Відповісти
Объясняю ещё раз *фух, сколько ж можно повторять...*

Вакцина позволяет организму "познакомится" с компонентами вируса в спокойной обстановке, так сказать. Поэтому ответ от вакцины предсказуемый, его можно контролировать и на него можно полагаться в расчётах степени вакцинации населения. Иммунитет же после болезни совершенно непредсказуем, потому что вирус занимается обманом иммунной системы, сбивая её с толку, поэтому в каждом индивидуальном случае "процент" полученной защиты будет совршенно разным. Учитывая, что проверить иммунитет и болел ли раньше практически нельзя (рассказы про антитела и их титры это бабколавко, там плюс/минус лапоть), государства вакцинируют всех подряд. Если был положительный тест, то он засчитывается как доза вакцинации. Но специально никто нигде не проверяет анализы крови и так далее, потому что толку от этого ноль. Это оптимальная схема вакцинации, принятая во всех странах (в тч и в Украине, с минимальными вариациями).
показати весь коментар
22.11.2021 22:07 Відповісти
Мой организм познакомился с самым ,что ни есть живым вирусом)))Что ему будет мешать в следуюющий раз?)
показати весь коментар
22.11.2021 22:16 Відповісти
Вы язык человеческий понимаете? То, что вы переболели, не означает развития устойчивой защиты, потому что её развитие сугубо индивидуально, и может варьироваться от "неплохо" до "по нулям". В отличие от этого, вакцина даёт стабильную защиту, потому что предоставляет организму для ознакомления конкретные, специфические компоненты вируса и не занимается его обманом.
показати весь коментар
22.11.2021 22:25 Відповісти
Вы конкретно мне уже несколько раз пытаетесь впарить эти ссылки. Я вам уже несколько раз отвечал, что этот кал ни один вменяемый человек читать/слушать не будет.

Передай, пожалуйста, своему куратору, чтобы ввел какую-нибудь систему учёта и вы, боты лахтинские, не рекламировали свои помои одним и тем же людям по нескольку раз.
показати весь коментар
23.11.2021 10:25 Відповісти
Все ясно с Вами. Не читал, но осуждаю. Аргументов значит у вас никаких нет кроме того, что это все бред и нормальный человек слушать и читать не будет? В таком случае я считаю, что Ваши аргументы еще более бредовые и лично Вас нормальный человек читать и слушать не будет. Я Вам дал аргументацию конкретных людей. Один из них профессор иммунолог, другой практикующий врач диагност. Т.е. люди, которые к медицине имеют конкретное отношение. Вы же их аргументацию не опровергли никоим образом. Просто самоцензурировались и все. Так как можно верить тому бреду что пишите лично Вы?
показати весь коментар
23.11.2021 10:40 Відповісти
Повторяю ещё раз: прекратите впаривать этот кал по несколько раз подряд, ни один вменяемый человек читать это не будет, там всё понятно уже из первых фраз. Так тяжело с куротором обсудить свой алгоритм действий?
показати весь коментар
23.11.2021 10:49 Відповісти
Аааааа. Ясно. Вы на зарплате здесь. Потому в аргументированную дискуссию и не вступаете. Вам главное политику бигфармы гнуть. Вам за рекламу их говноподелия деньги платят. Все понял. Спасибо.
показати весь коментар
23.11.2021 10:57 Відповісти
Повторяю ещё раз: я готов обсуждать статьи в журналах и реальные данные, а не домыслы про рептилоидов. Ни один вменяемый человек не будет читать кал по вашим ссылкам. Как я уже писал ранее, одно только название вызывает рвотный рефлекс. Перестаньте пиарить этот бред.
показати весь коментар
23.11.2021 12:08 Відповісти
Во-первых, Вы не заметили что это не личка и не междусобойчик между мной и Вами? Это паблик площадка где каждый волен выкладывать то что считает нужным и выражать те мысли, которые считает нужным. Вы не читаете и не смотрите - другие прочтут и сопоставят сказанное к примеру Вами и сказанное там. Во-вторых - я, как простой обыватель, чтобы сложить вменяемую картину стараюсь руководствоваться полярными источниками данных какими бы бредовыми они не казались. В большинстве своем даже на регалии не смотрю тех кто предоставил информацию. Только сопоставляя различную информацию возможно сложить более-менее реальную картину. Да и то не факт. Если человек отметает все, что не ложится в канву его утверждений, без какого либо анализа и аргументированного опровержения, то я считаю что человек просто на зарплате одной из сторон и тупо шпарит по методичке. Ну или по крайней мере стал жертвой самоцензуры. Т.е. намеренно закрывается от той информации, которая ему или неудобна, или вызывает у него когнитивный диссонанс. С приходом интернета наблюдается такой эффект. Мне любой источник информации интересен и я рассматриваю разные мнения на один и тот же жизненный вопрос или факт. Плюс подключаю личный жизненный опыт. И в большинстве случаев мне это помогает более-менее объективно оценивать ситуацию вцелом. Вот к примеру попытайтесь мне обосновать почему я должен безоговорочно верить той информации, что дают люди, которые заинтересованы в продаже вакцин? Почему я не могу рассмотреть аргументацию тех людей, которые имеют противоположную точку зрения на данный вопрос?
показати весь коментар
23.11.2021 12:53 Відповісти
> " Вы не читаете и не смотрите - другие прочтут и сопоставят сказанное к примеру Вами и сказанное там. "

Вот именно для читающих я ещё раз напишу: автор выше занимается тем, что пиарит бред про рептилоидов и билагейца, который хочет всех чипировать и заставить по команде со спутника проваливаться в сортир.

Это не "информация", а кал, которого в интернете и так вагон и тележка. Вменяемая картина складывается из данных госстатов и научных репортов со всего мира, а не мнений бабы мани со второго подъезда.
показати весь коментар
23.11.2021 13:25 Відповісти
Ахах. С такой аргументацией у Вас нет шансов среди мыслящих людей.
показати весь коментар
23.11.2021 13:33 Відповісти
И да, спасибо за рекламу. Психология человека так устроена, что он наверняка заинтересуется тем, что огульно и бездоказательно отметают подобные Вам. Кста, Вы даже не заходили и не смотрели те материалы. Там ни о билли, ни о рептилоидах ни слова.
показати весь коментар
23.11.2021 13:36 Відповісти
А в чем суть самой вакцинации если она не гарантирует не заболеть или повторно не заболеть.От чумы,тифа и т.д вакцинированый в 99.99% гарантировано не заболеет а здесь добровольно-принудительно вакцинируют ничего не гаранбируя.
показати весь коментар
23.11.2021 09:09 Відповісти
> "99.99% гарантировано не заболеет"

"Гарантированно" это по определению 100%, так что 99.99% не может быть гарантированно. Остальное уже обсуждали, даже в этой теме.
показати весь коментар
23.11.2021 10:17 Відповісти
4uxpux,сухари сушить! Жить , поживать,да добра наживать! Повторяю: уже даже сами врачи отмечают - больше вреда от ковид-психоза,нежели от самой болезни!
показати весь коментар
22.11.2021 20:38 Відповісти
Фраза "уже даже ___ признают" это избитый "аргумент" бабок на лавке и яжематерей в фейсбучике. Потому что по факту врач не может такого сказать. Если он, конечно, врач, а не шарлатан.
показати весь коментар
22.11.2021 21:20 Відповісти
Но если говорят после болезни колоть прививку,есть сомнения в адекватности таких докторов.При повторном заболевании,организм сразу начнет клепать нужные антитела.Мало чем от шарлатанства отличается наша медицина
показати весь коментар
22.11.2021 21:34 Відповісти
Я сделал прививку после болезни. Это рекоммендация, действующая в ЕС и США. Там тоже "наша медицина"?
показати весь коментар
22.11.2021 21:41 Відповісти
Если бы твой ребенок переболел ветрякной,ты бы ему колол прививку от ветрянки?Нет,потому что доктор у виска покрутил бы
показати весь коментар
22.11.2021 21:50 Відповісти
Ветрянка даёт иммунитет на всю жизнь, поэтому делать вакцину после болезни не имеет большого смысла, но и вреда от неё тоже не будет. С ковидом такой номер не проходит. И да, у меня дети привитые от ковида, хотя, скорее всего, они переболели вместе со мной (у детей часто болезнь проходит быстро и под конец не всегда надёжно определяется тестами).

Ваши страхи перед вакцинами ничем не обоснованы, и точно так же не обоснована бравада перед крайне заразным и очень неприятным заболеванием, вполне реально заканчивающееся смертельным исходом.
показати весь коментар
22.11.2021 21:57 Відповісти
А что с ковидом не так??Как то по другому ведет иммунитет?Говорят типа много мутаций,ну дык прививка то от мутации годичной давности,ничего не понятно короче
показати весь коментар
22.11.2021 22:04 Відповісти
Говорят, что кур доят(с)

Если ничего не понятно, то делайте как вам говорят и всё.

Да, все болячки разные, все вирусы разные, от каких-то защититься сложно, от каких-то очень сложно (вроде ВИЧ), какие-то позволяют нашему иммунитету запомнить себя очень надолго, какие-то (как ковид) занимаются обманом иммунитета, вызывая неопределённую реакцию и, что ещё хуже, приводя иммунитет в "бешенство" (да-да, тяжёлое течение ковида это гипертрофированная атака нашего собственного иммунитета, котрый сбит с толку и атакует всё подряд, образно).
показати весь коментар
22.11.2021 22:11 Відповісти
Вітрянка не дає імунітет на все життя, тобто може дати, а може і ні, так шо біжи щепись ще й від неї.
показати весь коментар
22.11.2021 22:30 Відповісти
Вітрянка дає імунітет на все життя. Можете подивитись, наприклад, тут: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5604a1.htm ("VZV causes a systemic infection that results typically in lifetime immunity. In otherwise healthy persons, clinical illness after reexposure is rare.")

Відповідно, хто не хворів вітрянкою, краще вакцинуватись: https://www.cdc.gov/chickenpox/about/prevention-treatment.html ("The best way to prevent chickenpox is to get the chickenpox vaccine. Everyone-including children, adolescents, and adults-should get two doses of chickenpox vaccine if they have never had chickenpox or were never vaccinated.").

Я вітрянкою хворів, тому мені вакцина ні до чого. Але ковід це інша історія: ковідом я хворів та потім вакцинувався (та буду робити вакцину й далі).
показати весь коментар
22.11.2021 22:49 Відповісти
Нашо мені дивитись те, шо давно спростовано? Можеш в лікарів спитати.
показати весь коментар
23.11.2021 06:04 Відповісти
А с ковидом какие то парадокси
показати весь коментар
22.11.2021 21:51 Відповісти
Bogdan Resvii, допоможе тільки власний імунітет та горілка! Я не за алкоголізм, Боже збав!!! Але ж помічено: алкоголіків під кисневими масками не помічено.
показати весь коментар
22.11.2021 20:34 Відповісти
Вони не нервують і не панікують.
показати весь коментар
22.11.2021 22:32 Відповісти
Це алкоголіки не нервують та не панікують?

Та вони з перманентного стресу взагалі не виходять. Ї
показати весь коментар
23.11.2021 00:48 Відповісти
А кому вони потрібні, щоб іх рятувати? Тому їх і нема під кисневими масками, що іх ніхто у лікарні не бере.
показати весь коментар
23.11.2021 00:50 Відповісти
А тут очень уместна фраза "Жрать нужно меньше господа" , а если налегать на свиное, мясное, много белка... сосуды будут в ужасе.
показати весь коментар
22.11.2021 21:15 Відповісти
Как понимать : "Ще 16 886 українців померли через не класифіковані причини" ?
Типа патологоанатомы посмотрели и сказали : "Да хрен его знает, что с ним случилось ?"
показати весь коментар
22.11.2021 22:09 Відповісти
Ковидом уже болели, болеют и будут болеть миллионы. Он с нами навсегда. Никакие предохранительные меры уже не помогут. Надо лечить людей. Почему не умер ни один депутат, чиновник высшего звена и т.п.?
показати весь коментар
22.11.2021 22:41 Відповісти
тобто від проблем зі серцем померло в П'ЯТЬ раз більше людей, ніж від вірусу! А скільки там грошей держава виділила на профілактику хвороб серця в порівнянні з грошима на боротьбу з вірусом???

І між іншим така ж ситуація з причиною смерті по цілому світі, але чомусь на серце всім владам світу абсолютно насрати....
показати весь коментар
22.11.2021 22:54 Відповісти
Низкий уровень жизни и плохой иммунитет, нездоровое питание, подозреваю основные причины смертности.
показати весь коментар
23.11.2021 00:30 Відповісти
Та що ж за мода така пішла: категорично говорити про вакцинацію, не маючи ні спеціальних знань, ні спеціальної освіти? Просто наслухавшись псевдонауковців. Вакцини існують вже майже 100 років. До активної антивакцинальної кампанії практично всі (в тому числі і сьогоднішні антивакси) вакцинувалися з дитинства, дітей своїх вакцинували. При цьому не мали інформації, та й не цікавились тим, чим їх щеплють взагалі. Аж тут істерика почалася про світовий заговор. Істерика організована. І ці люди говорять, що вакциновані - це стадо?!У вакцинованих є логічні аргументи, підтверджені наукою, а у антиваксів - крім не підтвердженої нічим маячні, де логікою і не пахне, - нічого.
показати весь коментар
23.11.2021 09:33 Відповісти
У вакцинованих нічого немає. Є тільки віра в те що їм вдули у вуха виробники вакцин за допомогою куплених ними ЗМІ. Все. Не пройшли ці так звані "вакцини" потрібного спектру випробуваннь. Тих що зазвичай вакцини проходять впродовж 5-6 років. Неможна називати вакцинами той експерементальний шмурдяк хоча б тому, що він навіть за заявами виробників не захищає людину від захворювання на ковід. І у так званих антивакксів для підтвердження цього є залізобетонні аргументи у вигляді статистики. І з часом цих аргументів стане тільки більше. Хворих не меншає на ковід в тих країнах де навіть близько 80% вакциновано. І в мене питання. Ось Ви кажите, що вакцини існують майже 100 років. А скількі років існує людство? І як воно не вимерло до появи вакцин? Не треба перебільшувати значимість вакцинації. Вона безумовно позитивний та важливий винахід людства. Але не єдина панацея і повинна застосовуватись виважено і там де дійсно доцільно застосовувати. У випадку хвороб спричинених міжвидовими вірусами ГРВІ вона швидше зашкодить ніж допоможе. Це спричинено самою природою цих вірусів. Вони доволи швидко мутують. До того ж не тльки в популяції людей, але й тварин. А всіх тварин Ви не вакцинуєте. тОсь Вам і уся логіка.
показати весь коментар
23.11.2021 10:33 Відповісти
 
 