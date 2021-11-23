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Правительство США ежедневно обсуждает ситуацию вокруг Украины, - представитель Госдепа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Американское правительство во главе с президентом США Джо Байденом внимательно следит за развитием событий вокруг Украины и прорабатывает ситуацию на ежедневной основе.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Дерек Хоган, передает Цензор.НЕТ.

"Народ Украины не должен чувствовать себя одиноким", - отметил высокопоставленный чиновник Госдепа во время мемориального мероприятия у памятника жертвам Голодомора 1932-33 годов в центре Вашингтона.

Он заверил, что ситуация вокруг Украины "в настоящее время является вопросом, который прорабатывается на ежедневной основе" на самом высоком уровне американского правительства, в том числе в офисе президента Байдена.

По его словам, непоколебимая поддержка Украины со стороны США, о которой заявляли в американской администрации, останется неизменной. "Это означает, что Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы защитить ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Хоган.

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Он добавил, что поддержка США многогранна: кроме сферы безопасности и обороны, она охватывает помощь по другим направлениям, в том числе в реализации политических и экономических реформ.

Представитель Госдепа от имени правительства США почтил память жертв Голодомора, искусственно созданного советским режимом. По его словам, расположение мемориала жертвам этой трагедии в центре Вашингтона символизирует, что американский народ стоит вместе с украинским и стремится к тому, чтобы такая катастрофа никогда не повторилась.

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Автор: Наталя Джума
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США и Западу уже давно нужно было сказать хозяину Мордора - Мокшании что Тот перешел "красные линии" уже давно в Приднестровье, Юж. Осетии, Абхазии, в целом в Грузии, в Крыму и Севастополе, в ОРДЛО и в целом на востоке Украины,Беларуси,Карабахе, Ливии, Сирии и т.д. Но последняя "красная" линия это та линия на которой сейчас существует статус кво. И если он ее перейдет., то так тому и быть. Война, значит война и это его выбор. Больше ползучую экспансию терпеть ни кто не будет. Думаю он и его окружение далеко не самоубийцы ( на столько они встроены с их семьями в Запад) и это бы их сразу же отрезвило. Вот это и была бы адекватная реакция на происходящее и последнее " китайское предупреждение". А игра в поддавки .. это значит постоянный проигрыш.
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23.11.2021 08:41 Ответить
А уряд ЗЕлёной Украины ежедневно обговаривает как ещё списать Бене 100 миллиардов долга перед бюджетом и сколько ещё можно украсть из бюджета.
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23.11.2021 08:43 Ответить
В США вже нашою обороною займаються. А Бубон їздить буха на дні народження макшанської маріонетки.
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23.11.2021 08:51 Ответить
Одно единственное заявление Пентагона об установлении бесполетной зоньі над Украиной в случае российской агрессии , способно обнулить все "наступательньіе" планьі Генштаба РФ.
Думаю, что Кремлю об єтом уже сказали , пока на ушко .
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23.11.2021 09:00 Ответить
Ми тут теж кожен день обговорюємо, і результат такий саме.
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23.11.2021 09:01 Ответить
Полное интервью украинского разведчика с позывным "Швед"...https://youtu.be/U6ILxp-1E2A
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23.11.2021 09:03 Ответить
История повторяется. В своë время США и НАТО размещали ракеты в Западной Европе для защиты от СССР. Сегодня США и НАТО обязаны разместить ракеты на территории Украины для защиты от путинской России. После размещения ракет США и НАТО в Украине большая агрессия Путина станет невозможной.
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23.11.2021 09:41 Ответить
Путинская Россия не выполняет Будапештский меморандум. Почему Будапештский меморандум должна выполнять Украина? Украина обязана разместить на своей территории ЯО стран гарантов США и Великобритании.
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23.11.2021 09:55 Ответить
Крылатые ракеты с территории Украины с минимальным подлетным временем, возьмут на прицел кремлевский бункер ëбнутого сцаря Вовы Путина, который даже не успеет испугаться или покаяться. Любая агрессия Путина - становится невозможной.
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23.11.2021 09:56 Ответить
 
 