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Уряд США щодня обговорює ситуацію навколо України, - представник Держдепу

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Американський уряд на чолі з президентом США Джо Байденом уважно стежить за розвитком подій навколо України та опрацьовує ситуацію на щоденній основі.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив перший заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Дерек Хоган, передає Цензор.НЕТ.

"Народ України не повинен почуватися самотнім", - зазначив високопосадовець Держдепу під час меморіального заходу біля пам’ятника жертвам Голодомору 1932-33 років у центрі Вашингтона.

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Він запевнив, що ситуація навколо України "наразі є питанням, яке опрацьовується на щоденній основі" на найвищому рівні американського уряду, в тому числі в офісі президента Байдена.

За його словами, непохитна підтримка України з боку США, про яку заявляли в американській адміністрації, залишиться незмінною. "Це означає, що Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб захистити її суверенітет і територіальну цілісність", - наголосив Хоган.

Він додав, що підтримка США є багатогранною: крім сфери безпеки й оборони, вона охоплює допомогу на інших напрямах, у тому числі в реалізації політичних та економічних реформ.

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Представник Держдепу від імені уряду США вшанував пам’ять жертв Голодомору, штучно створеного радянським режимом. За його словами, розташування меморіалу жертвам цієї трагедії в центрі Вашингтона символізує, що американський народ стоїть разом з українським і прагне, аби така катастрофа ніколи не повторилася.
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США и Западу уже давно нужно было сказать хозяину Мордора - Мокшании что Тот перешел "красные линии" уже давно в Приднестровье, Юж. Осетии, Абхазии, в целом в Грузии, в Крыму и Севастополе, в ОРДЛО и в целом на востоке Украины,Беларуси,Карабахе, Ливии, Сирии и т.д. Но последняя "красная" линия это та линия на которой сейчас существует статус кво. И если он ее перейдет., то так тому и быть. Война, значит война и это его выбор. Больше ползучую экспансию терпеть ни кто не будет. Думаю он и его окружение далеко не самоубийцы ( на столько они встроены с их семьями в Запад) и это бы их сразу же отрезвило. Вот это и была бы адекватная реакция на происходящее и последнее " китайское предупреждение". А игра в поддавки .. это значит постоянный проигрыш.
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23.11.2021 08:41 Відповісти
А уряд ЗЕлёной Украины ежедневно обговаривает как ещё списать Бене 100 миллиардов долга перед бюджетом и сколько ещё можно украсть из бюджета.
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23.11.2021 08:43 Відповісти
В США вже нашою обороною займаються. А Бубон їздить буха на дні народження макшанської маріонетки.
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23.11.2021 08:51 Відповісти
Одно единственное заявление Пентагона об установлении бесполетной зоньі над Украиной в случае российской агрессии , способно обнулить все "наступательньіе" планьі Генштаба РФ.
Думаю, что Кремлю об єтом уже сказали , пока на ушко .
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23.11.2021 09:00 Відповісти
Ми тут теж кожен день обговорюємо, і результат такий саме.
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23.11.2021 09:01 Відповісти
Полное интервью украинского разведчика с позывным "Швед"...https://youtu.be/U6ILxp-1E2A
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23.11.2021 09:03 Відповісти
История повторяется. В своë время США и НАТО размещали ракеты в Западной Европе для защиты от СССР. Сегодня США и НАТО обязаны разместить ракеты на территории Украины для защиты от путинской России. После размещения ракет США и НАТО в Украине большая агрессия Путина станет невозможной.
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23.11.2021 09:41 Відповісти
Путинская Россия не выполняет Будапештский меморандум. Почему Будапештский меморандум должна выполнять Украина? Украина обязана разместить на своей территории ЯО стран гарантов США и Великобритании.
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23.11.2021 09:55 Відповісти
Крылатые ракеты с территории Украины с минимальным подлетным временем, возьмут на прицел кремлевский бункер ëбнутого сцаря Вовы Путина, который даже не успеет испугаться или покаяться. Любая агрессия Путина - становится невозможной.
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23.11.2021 09:56 Відповісти
 
 