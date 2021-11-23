РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14981 посетитель онлайн
Новости За рубежом
1 972 8
Байден (2385) Путин (29862) Россия (91288) США (23197) Псаки (168)

Псаки о встрече Путина и Байдена: Пока ничего не запланировано

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Псаки о встрече Путина и Байдена: Пока ничего не запланировано

В Белом доме прокомментировали возможность переговоров президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным. Информации о возможной встрече пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У меня пока нет ничего по поводу запланированных встреч, хотя, бесспорно, дипломатия высокого уровня является приоритетом Президента", - сообщила Псаки.

По ее словам, США серьезно обеспокоены российскими военными действиями и жесткой риторикой по отношению к Украине.

"Мы призываем Москву к деэскалации напряженности. В последние недели мы имели широкое взаимодействие с нашими европейскими союзниками и партнерами, в частности с Украиной. Мы обсудили нашу обеспокоенность российскими военными действиями и жесткой риторикой в ​​отношении Украины. Мы также провели дискуссии с российскими официальными лицами об Украине и американо-российских отношениях в целом", - отметила Псаки.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что во время "очередного контакта" Путин и Байден обсудят Украину.

Также читайте: Псаки подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хутин мечтает вернуться в общество рукопожатых мировых лидеров .
Но кто будет жать руку убийце ? Кроме сотрудников газпрома Меркель и Макрона
показать весь комментарий
23.11.2021 10:56 Ответить
Тому і кажу що нападу не буде, інакше він втратить все.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:06 Ответить
Хотят ли русские войны, спросили мы у тишины. И вдруг ответила она: "Где русский - там всегда война"!
показать весь комментарий
23.11.2021 11:19 Ответить
Российская пропаганда и МИД РФ которьій уже день говорят о новой встрече Байдена и Путина, как о незаперечном факте . А на самом деле , пока вилами по воде писано...
показать весь комментарий
23.11.2021 10:57 Ответить
Путин клянчит разрешение на встречу.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:13 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 10:57 Ответить
Расеяна коленях клянчит милость встречи ?
Так хозяин в Пекине,а не Вашингтоне!
показать весь комментарий
23.11.2021 11:11 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 11:20 Ответить
 
 