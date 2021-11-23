Псакі про зустріч Путіна та Байдена: Поки що нічого не заплановано

У Білому домі прокоментували можливість переговорів президента США Джо Байдена із президентом РФ Володимиром Путіним. Інформації щодо можливої зустрічі поки немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"У мене поки немає нічого щодо запланованих зустрічей, хоча, безперечно, дипломатія високого рівня є пріоритетом Президента", - повідомила Псакі.

За її словами, США серйозно занепокоєні російськими військовими діями та жорсткою риторикою щодо України.

"Ми закликаємо Москву до деескалації напруженості. Протягом останніх тижнів ми мали широку взаємодію з нашими європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною. Ми обговорили нашу стурбованість російськими військовими діями та жорсткою риторикою щодо України. Ми також провели дискусії з російськими офіційними особами про Україну та американо-російські відносини загалом", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що під час "чергового контакту" Путін і Байден обговорять Україну.

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