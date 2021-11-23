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Псакі про зустріч Путіна та Байдена: Поки що нічого не заплановано

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Псакі про зустріч Путіна та Байдена: Поки що нічого не заплановано

У Білому домі прокоментували можливість переговорів президента США Джо Байдена із президентом РФ Володимиром Путіним. Інформації щодо можливої зустрічі поки немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"У мене поки немає нічого щодо запланованих зустрічей, хоча, безперечно, дипломатія високого рівня є пріоритетом Президента", - повідомила Псакі.

За її словами, США серйозно занепокоєні російськими військовими діями та жорсткою риторикою щодо України.

"Ми закликаємо Москву до деескалації напруженості. Протягом останніх тижнів ми мали широку взаємодію з нашими європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною. Ми обговорили нашу стурбованість російськими військовими діями та жорсткою риторикою щодо України. Ми також провели дискусії з російськими офіційними особами про Україну та американо-російські відносини загалом", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що під час "чергового контакту" Путін і Байден обговорять Україну.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Хутин мечтает вернуться в общество рукопожатых мировых лидеров .
Но кто будет жать руку убийце ? Кроме сотрудников газпрома Меркель и Макрона
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23.11.2021 10:56 Відповісти
Тому і кажу що нападу не буде, інакше він втратить все.
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23.11.2021 11:06 Відповісти
Хотят ли русские войны, спросили мы у тишины. И вдруг ответила она: "Где русский - там всегда война"!
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23.11.2021 11:19 Відповісти
Российская пропаганда и МИД РФ которьій уже день говорят о новой встрече Байдена и Путина, как о незаперечном факте . А на самом деле , пока вилами по воде писано...
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23.11.2021 10:57 Відповісти
Путин клянчит разрешение на встречу.
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23.11.2021 11:13 Відповісти
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23.11.2021 10:57 Відповісти
Расеяна коленях клянчит милость встречи ?
Так хозяин в Пекине,а не Вашингтоне!
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23.11.2021 11:11 Відповісти
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23.11.2021 11:20 Відповісти
 
 