Россия будет "адекватно реагировать" на введение санкций против "Северного потока-2", - Лавров
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Россия будет "адекватно реагировать" на введение новых санкций США по газопроводу "Северный поток-2".
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода", - сказал он во вторник, 23 ноября.
По словам министра, "вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком 2". "Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики", - подчеркнул глава российского МИД.
Как отметил Лавров, при этом Россия старается продвинуть "собственную, позитивную повестку дня для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации".
Ранее 23 ноября стало известно, что власти США намерены расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока-2".
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Военачальник
Михаи́л Дми́триевич Ско́белев - русский военачальник, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. Википедия
Дата и место рождения: 29 сентября 1843 г., Санкт-Петербург, Россия
Дата и место смерти: 7 июля 1882 г., Москва, Россия
Супруга: Мария Гагарина (в браке с 1874 г. до 1876 г.)
Звание: генерал от инфантерии
Родители: Дмитрий Иванович Скобелев, Ольга Николаевна Скобелева
Награды: Орден Святого Георгия, Орден Святого Владимира, Орден Святой Анны