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Новости За рубежом
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Лавров (2207) МИД РФ (1629) санкции (10622) США (23197) Северный поток (1428)

Россия будет "адекватно реагировать" на введение санкций против "Северного потока-2", - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия будет

Россия будет "адекватно реагировать" на введение новых санкций США по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода", - сказал он во вторник, 23 ноября.

По словам министра, "вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком 2". "Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики", - подчеркнул глава российского МИД.

Также читайте: В Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2": "Это любимый язык Вашингтона"

Как отметил Лавров, при этом Россия старается продвинуть "собственную, позитивную повестку дня для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации".

Ранее 23 ноября стало известно, что власти США намерены расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока-2".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
"Росія" і "адекватність" - це слова антоніми
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23.11.2021 13:20
+15
Починайте палити доляри назло США.
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23.11.2021 13:32
+15
Естонці зрозуміли натяк! І почали будувать стіну на кордоні з Псковською областю РФ І фінський парламент поставив на порядок денний це питання!
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23.11.2021 13:44
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"Росія" і "адекватність" - це слова антоніми
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23.11.2021 13:20 Ответить
Сейчас путинская шайка держит у себя гермафродита в так называемом "МИДе", то есть хамоватую путинскую алкоголичку со съехавшей крышей от безнаказанности, некую типичную ватную хабалку - захарову. Она под стать отмороженному ботоксному фюреру Путлеру
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23.11.2021 14:25 Ответить
Лавруха, набери в рот говна и плюнь в рожу проклятому Байдену.
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23.11.2021 13:22 Ответить
что, недоплюнул? ну так встань ***** на лысину, только протри ее сначала
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23.11.2021 13:25 Ответить
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23.11.2021 13:24 Ответить
"які запроваджуються за все підряд, з приводу і без приводу"
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23.11.2021 13:24 Ответить
росія як завжли буде погрожувати і брехати.
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23.11.2021 13:27 Ответить
а після того, як ніхто її не злякається, завиє як мале дитя і повзаючи на колінах буде благати купити її газ через той потік та ще збере 100 тисяч своїх йолупів і металобрухт і будуть кружляти на кордоні з Україною і Польщею, лякаючи Європу.
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23.11.2021 14:33 Ответить
Когда этот обрусевший хачик уже сдохнет от передоза что бы его дочурка, гражданка США практически не говорящая на русском, поехала на свою историческую родину Парашу?
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23.11.2021 13:27 Ответить
Тоже введет санкции против СП2?
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23.11.2021 13:29 Ответить
Воронеж , берегись!
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23.11.2021 13:29 Ответить
Ага. Про адекватность Рашки ходят легенды
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23.11.2021 13:32 Ответить
Починайте палити доляри назло США.
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23.11.2021 13:32 Ответить
і разом з ними айфони і інші нєскрєпні речі...
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23.11.2021 14:22 Ответить
И-го-го сказало армянское лошадь Пржевальского из Тбилиси армянин Калантаров под кличкой Лавров.
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23.11.2021 13:36 Ответить
як можуть неадекватні
реагувати адекватно??
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23.11.2021 13:42 Ответить
Естонці зрозуміли натяк! І почали будувать стіну на кордоні з Псковською областю РФ І фінський парламент поставив на порядок денний це питання!
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23.11.2021 13:44 Ответить
Звіринець і слід обгорожувати.
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23.11.2021 14:30 Ответить
Ну если отсосать это адекватная реакция то да ...
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23.11.2021 13:57 Ответить
Той хто є неадекватним-не може реагувати адекватно...
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23.11.2021 14:03 Ответить
почмокает дядё Сирожо и проглотит...не впервой ему..
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23.11.2021 14:13 Ответить
Співчуваю Воронєжу 😅😇
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23.11.2021 14:14 Ответить
Это будет выглядеть примерно так, как и с эпопеей на Польско-белорусской границе https://www.interfax.ru/russia/804404 . Сначала делаем потом думаем, хотя думаем это не про них.
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23.11.2021 14:27 Ответить
паРаша глотает то что имеет за свои пакости, ей всовывают по самые гланды!!! И это не финал еще... Так и нужно с Х.йлом!!
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23.11.2021 14:31 Ответить
адекватність та цапська падаль речі несумісні
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23.11.2021 14:32 Ответить
Лавруша,забери свою дочурку из Ада-США на ее родину-помойку. Отомсти проклятым буржуинам по полной
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23.11.2021 14:32 Ответить
В відповідь Путін відмовиться від довгоочікуваної зустрічі з Байденом. Ото буде "удар" в відповідь!
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23.11.2021 14:34 Ответить
Пучит его. Ячменя пережрал.
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23.11.2021 14:42 Ответить
цена газа вырастет до 2000 долляров?
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23.11.2021 14:47 Ответить
Про Воронеж вже було ???
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23.11.2021 14:49 Ответить
Хана бідному Воронежу.
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23.11.2021 14:54 Ответить
Кацапи можуть почати війну в Україні, посеред зими, для спонукання європейців качати газ через СП - 2. Як вам такий "метод" реагування.
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23.11.2021 14:56 Ответить
Михаил Дмитриевич Скобелев
Военачальник
Михаи́л Дми́триевич Ско́белев - русский военачальник, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. Википедия
Дата и место рождения: 29 сентября 1843 г., Санкт-Петербург, Россия
Дата и место смерти: 7 июля 1882 г., Москва, Россия
Супруга: Мария Гагарина (в браке с 1874 г. до 1876 г.)
Звание: генерал от инфантерии
Родители: Дмитрий Иванович Скобелев, Ольга Николаевна Скобелева
Награды: Орден Святого Георгия, Орден Святого Владимира, Орден Святой Анны
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23.11.2021 19:09 Ответить
Лавров продолжает грызть гранит науки санкций
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23.11.2021 15:26 Ответить
"Дебіл,пля..." Це була цитата самої пєчальної лошаді лаврова.
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23.11.2021 16:34 Ответить
 
 