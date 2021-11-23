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Новини За кордоном
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Росія "адекватно реагуватиме" на введення санкцій проти "Північного потоку-2", - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія

Росія "адекватно реагуватиме" на введення нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.

"Прикметою часу вже багато років стало використання більшістю держав Заходу на чолі з американцями політично мотивованих односторонніх рестрикцій, які запроваджуються за все підряд, з приводу і без приводу", - сказав він у вівторок, 23 листопада.

За словами Лаврова, "кричущий приклад - це те, що творять з "Північним потоком-2". "Зі свого боку реагуємо на подібні недружні кроки вивірено, адекватно, керуємося завданнями сталої підтримки вітчизняної економіки", - наголосив глава російського МЗС.

Також читайте: В Кремлі відреагували на нові санкції США проти "Північного потоку - 2": "Це улюблена мова Вашингтона"

Як зазначив Лавров, при цьому Росія намагається просунути "власний, позитивний порядок денний для забезпечення рівноправної взаємодії та балансу інтересів у міжнародних економічних відносинах без будь-якої дискримінації".

Раніше 23 листопада стало відомо, що влада США має намір розширити список санкцій, націлений проти "Північного потоку-2".
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Топ коментарі
+19
"Росія" і "адекватність" - це слова антоніми
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23.11.2021 13:20
+15
Починайте палити доляри назло США.
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23.11.2021 13:32
+15
Естонці зрозуміли натяк! І почали будувать стіну на кордоні з Псковською областю РФ І фінський парламент поставив на порядок денний це питання!
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23.11.2021 13:44
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"Росія" і "адекватність" - це слова антоніми
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23.11.2021 13:20 Відповісти
Сейчас путинская шайка держит у себя гермафродита в так называемом "МИДе", то есть хамоватую путинскую алкоголичку со съехавшей крышей от безнаказанности, некую типичную ватную хабалку - захарову. Она под стать отмороженному ботоксному фюреру Путлеру
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23.11.2021 14:25 Відповісти
Лавруха, набери в рот говна и плюнь в рожу проклятому Байдену.
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23.11.2021 13:22 Відповісти
что, недоплюнул? ну так встань ***** на лысину, только протри ее сначала
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23.11.2021 13:25 Відповісти
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23.11.2021 13:24 Відповісти
"які запроваджуються за все підряд, з приводу і без приводу"
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23.11.2021 13:24 Відповісти
росія як завжли буде погрожувати і брехати.
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23.11.2021 13:27 Відповісти
а після того, як ніхто її не злякається, завиє як мале дитя і повзаючи на колінах буде благати купити її газ через той потік та ще збере 100 тисяч своїх йолупів і металобрухт і будуть кружляти на кордоні з Україною і Польщею, лякаючи Європу.
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23.11.2021 14:33 Відповісти
Когда этот обрусевший хачик уже сдохнет от передоза что бы его дочурка, гражданка США практически не говорящая на русском, поехала на свою историческую родину Парашу?
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23.11.2021 13:27 Відповісти
Тоже введет санкции против СП2?
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23.11.2021 13:29 Відповісти
Воронеж , берегись!
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23.11.2021 13:29 Відповісти
Ага. Про адекватность Рашки ходят легенды
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23.11.2021 13:32 Відповісти
Починайте палити доляри назло США.
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23.11.2021 13:32 Відповісти
і разом з ними айфони і інші нєскрєпні речі...
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23.11.2021 14:22 Відповісти
И-го-го сказало армянское лошадь Пржевальского из Тбилиси армянин Калантаров под кличкой Лавров.
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23.11.2021 13:36 Відповісти
як можуть неадекватні
реагувати адекватно??
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23.11.2021 13:42 Відповісти
Естонці зрозуміли натяк! І почали будувать стіну на кордоні з Псковською областю РФ І фінський парламент поставив на порядок денний це питання!
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23.11.2021 13:44 Відповісти
Звіринець і слід обгорожувати.
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23.11.2021 14:30 Відповісти
Ну если отсосать это адекватная реакция то да ...
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23.11.2021 13:57 Відповісти
Той хто є неадекватним-не може реагувати адекватно...
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23.11.2021 14:03 Відповісти
почмокает дядё Сирожо и проглотит...не впервой ему..
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23.11.2021 14:13 Відповісти
Співчуваю Воронєжу 😅😇
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23.11.2021 14:14 Відповісти
Это будет выглядеть примерно так, как и с эпопеей на Польско-белорусской границе https://www.interfax.ru/russia/804404 . Сначала делаем потом думаем, хотя думаем это не про них.
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23.11.2021 14:27 Відповісти
паРаша глотает то что имеет за свои пакости, ей всовывают по самые гланды!!! И это не финал еще... Так и нужно с Х.йлом!!
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23.11.2021 14:31 Відповісти
адекватність та цапська падаль речі несумісні
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23.11.2021 14:32 Відповісти
Лавруша,забери свою дочурку из Ада-США на ее родину-помойку. Отомсти проклятым буржуинам по полной
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23.11.2021 14:32 Відповісти
В відповідь Путін відмовиться від довгоочікуваної зустрічі з Байденом. Ото буде "удар" в відповідь!
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23.11.2021 14:34 Відповісти
Пучит его. Ячменя пережрал.
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23.11.2021 14:42 Відповісти
цена газа вырастет до 2000 долляров?
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23.11.2021 14:47 Відповісти
Про Воронеж вже було ???
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23.11.2021 14:49 Відповісти
Хана бідному Воронежу.
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23.11.2021 14:54 Відповісти
Кацапи можуть почати війну в Україні, посеред зими, для спонукання європейців качати газ через СП - 2. Як вам такий "метод" реагування.
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23.11.2021 14:56 Відповісти
Михаил Дмитриевич Скобелев
Военачальник
Михаи́л Дми́триевич Ско́белев - русский военачальник, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. Википедия
Дата и место рождения: 29 сентября 1843 г., Санкт-Петербург, Россия
Дата и место смерти: 7 июля 1882 г., Москва, Россия
Супруга: Мария Гагарина (в браке с 1874 г. до 1876 г.)
Звание: генерал от инфантерии
Родители: Дмитрий Иванович Скобелев, Ольга Николаевна Скобелева
Награды: Орден Святого Георгия, Орден Святого Владимира, Орден Святой Анны
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23.11.2021 19:09 Відповісти
Лавров продолжает грызть гранит науки санкций
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23.11.2021 15:26 Відповісти
"Дебіл,пля..." Це була цитата самої пєчальної лошаді лаврова.
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23.11.2021 16:34 Відповісти
 
 