Росія "адекватно реагуватиме" на введення санкцій проти "Північного потоку-2", - Лавров
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Росія "адекватно реагуватиме" на введення нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.
"Прикметою часу вже багато років стало використання більшістю держав Заходу на чолі з американцями політично мотивованих односторонніх рестрикцій, які запроваджуються за все підряд, з приводу і без приводу", - сказав він у вівторок, 23 листопада.
За словами Лаврова, "кричущий приклад - це те, що творять з "Північним потоком-2". "Зі свого боку реагуємо на подібні недружні кроки вивірено, адекватно, керуємося завданнями сталої підтримки вітчизняної економіки", - наголосив глава російського МЗС.
Як зазначив Лавров, при цьому Росія намагається просунути "власний, позитивний порядок денний для забезпечення рівноправної взаємодії та балансу інтересів у міжнародних економічних відносинах без будь-якої дискримінації".
Раніше 23 листопада стало відомо, що влада США має намір розширити список санкцій, націлений проти "Північного потоку-2".
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реагувати адекватно??
Военачальник
Михаи́л Дми́триевич Ско́белев - русский военачальник, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. Википедия
Дата и место рождения: 29 сентября 1843 г., Санкт-Петербург, Россия
Дата и место смерти: 7 июля 1882 г., Москва, Россия
Супруга: Мария Гагарина (в браке с 1874 г. до 1876 г.)
Звание: генерал от инфантерии
Родители: Дмитрий Иванович Скобелев, Ольга Николаевна Скобелева
Награды: Орден Святого Георгия, Орден Святого Владимира, Орден Святой Анны