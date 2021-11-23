Оккупанты задержали более 30 активистов, пришедших встречать освобожденного из симферопольского СИЗО адвоката Семедляева, - Денисова

Сотрудники российского ОМОНа в оккупированном Симферополе задержали 31 активиста, пришедшего встретить адвоката Эдема Семедляева, освобожденного после 12-дневного ареста.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Встретить Эдема пришло несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа. Всего задержан 31 активист, в том числе десять женщин и четыре журналиста. Сейчас люди находятся в "Киевском отделении полиции Симферополя". Планируется, что их переправят в различные отделы полиции", - написала Денисова.

"Своими действиями страна-оккупант нарушает 10-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнений. Это право включает, в частности, свободу придерживаться своих взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ", - добавила омбудсмен.

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Как сообщалось, 12 ноября оккупационный "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву за "неповиновение полиции". Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей и 12 суток ареста.