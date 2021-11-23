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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты задержали более 30 активистов, пришедших встречать освобожденного из симферопольского СИЗО адвоката Семедляева, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты задержали более 30 активистов, пришедших встречать освобожденного из симферопольского СИЗО адвоката Семедляева, - Денисова

Сотрудники российского ОМОНа в оккупированном Симферополе задержали 31 активиста, пришедшего встретить адвоката Эдема Семедляева, освобожденного после 12-дневного ареста.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Встретить Эдема пришло несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа. Всего задержан 31 активист, в том числе десять женщин и четыре журналиста. Сейчас люди находятся в "Киевском отделении полиции Симферополя". Планируется, что их переправят в различные отделы полиции", - написала Денисова.

"Своими действиями страна-оккупант нарушает 10-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнений. Это право включает, в частности, свободу придерживаться своих взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ", - добавила омбудсмен.

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Как сообщалось, 12 ноября оккупационный "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву за "неповиновение полиции". Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей и 12 суток ареста.
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Вже час розібратися, що робить Дєнісова окрім заяв у ЗМІ.
І мабуть немаленькі гроші за це отримує.
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23.11.2021 22:02 Ответить
В середині минулого року її зряплата була більше ніж 150 000 на місяць.
Тож скільки вона отримує сьогодні?
Саме так, не заробляє, а отримує!
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23.11.2021 22:07 Ответить
татары Крыма,а в 2014 где вы были? Что ждали?Вас же там много,или ждали ,что Украина за вас будет своих парней воевать посылать? Ссыкуны!!
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24.11.2021 00:00 Ответить
А вони і є ссикуни. Любителі загрібати жар чужими руками .Де знаходиться кримськотатарський батальйон? На Донбасі? Ні, в Херсонській обл, чекають коли наші хлопці підуть звільняти Крим, щоб за їх спинами увійти в Крим і вимагати автономію Криму і ВСЮ владу ТАМ
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24.11.2021 03:42 Ответить
Когда-то про таких очень хорошо сказал Геннадий Москаль "не нравится под оккупацией? Поднимайте восстание, Украина поддержит."
Татар в Крыму около 250 тысяч - пусть идут захватывать отделы полиции, админздания, нападают на солдат оккупантов, чтоб Украине осталось только ввести войска. А перед судом постоять и я могу.
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24.11.2021 06:43 Ответить
 
 