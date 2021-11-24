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Новости За рубежом
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Госдеп обещает вводить новые санкции, связанные с "Северным потоком"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдеп обещает вводить новые санкции, связанные с

США и дальше будут следить за реализацией проекта "Северный поток-2" и при необходимости будут вводить дополнительные санкции.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим отслеживать работу... и будем вводить санкции в случаях, когда в этом будет необходимость", - сказал он.

Госдеп в соответствии с принятым конгрессом США законом обязан вводить такие санкции и должен каждые три месяца докладывать конгрессменам о принятых мерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток-2"

Прайс ушел от ответа на вопрос журналиста, интересовавшегося, не стало ли проблемой нежелание США вводить санкции против компаний и судов, связанных с ФРГ. Журналист хотел узнать, не может ли это стать лазейкой для того, чтобы в дальнейшем избегать американских санкций.

В понедельник стало известно, что власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно.

Автор: Наталя Джума
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До спини такі санкції
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24.11.2021 06:39 Ответить
Нижче.
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24.11.2021 07:19 Ответить
ДСС.(До Самісінької Сраки)
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24.11.2021 07:22 Ответить
Германия уже обжирается газом и нефтией па самые турецкие памидоры...,типа Байрактары...,новый глава МИД Німеччини Аналена Бербок,типа партия Зеленіх каже....Северній потоп Путлера только через мой труп... Дама она сурьезная...
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24.11.2021 08:59 Ответить
Делаем ставки Панове...какая страховая компания в Мире возьмется застраховать єто Мавзолейное дерьмо?
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24.11.2021 09:01 Ответить
Шльодер и Меркель уже застраховали.Шльодер в совете директоров СП-1 а Меркель ждет место в совете директоров СП-2.
А пустующая труба СП-2 приносит им прибыли больше чем будет приносить работающая.Больше тысячи евриков за стоящий СП-2 лучше чем 200-220 за работающий.
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24.11.2021 09:10 Ответить
Согласен. При таких прайсах на газ, пусть и дальше пустой стоит. А то запустят, цены враз обвалятся
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24.11.2021 09:31 Ответить
США отменяет санкции. США вводит санкции.
Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучебе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно.
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24.11.2021 09:19 Ответить
Что то мне кажется, госдеп с рашкой играют в одни ворота. Оба экспортёра, цены на газ взвинчивают. Строительство СП2 окупилось ещё до запуска.
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24.11.2021 09:26 Ответить
 
 