Госдеп обещает вводить новые санкции, связанные с "Северным потоком"
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США и дальше будут следить за реализацией проекта "Северный поток-2" и при необходимости будут вводить дополнительные санкции.
Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы продолжим отслеживать работу... и будем вводить санкции в случаях, когда в этом будет необходимость", - сказал он.
Госдеп в соответствии с принятым конгрессом США законом обязан вводить такие санкции и должен каждые три месяца докладывать конгрессменам о принятых мерах.
Прайс ушел от ответа на вопрос журналиста, интересовавшегося, не стало ли проблемой нежелание США вводить санкции против компаний и судов, связанных с ФРГ. Журналист хотел узнать, не может ли это стать лазейкой для того, чтобы в дальнейшем избегать американских санкций.
В понедельник стало известно, что власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно.
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А пустующая труба СП-2 приносит им прибыли больше чем будет приносить работающая.Больше тысячи евриков за стоящий СП-2 лучше чем 200-220 за работающий.
Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучебе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно.