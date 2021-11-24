Госдеп обещает вводить новые санкции, связанные с "Северным потоком"

США и дальше будут следить за реализацией проекта "Северный поток-2" и при необходимости будут вводить дополнительные санкции.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим отслеживать работу... и будем вводить санкции в случаях, когда в этом будет необходимость", - сказал он.

Госдеп в соответствии с принятым конгрессом США законом обязан вводить такие санкции и должен каждые три месяца докладывать конгрессменам о принятых мерах.

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Прайс ушел от ответа на вопрос журналиста, интересовавшегося, не стало ли проблемой нежелание США вводить санкции против компаний и судов, связанных с ФРГ. Журналист хотел узнать, не может ли это стать лазейкой для того, чтобы в дальнейшем избегать американских санкций.

В понедельник стало известно, что власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно.