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Держдеп обіцяє запроваджувати нові санкції, пов’язані з "Північним потоком"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Держдеп обіцяє запроваджувати нові санкції, пов’язані з

США й надалі стежитимуть за реалізацією проєкту "Північний потік 2" і за необхідності будуть запроваджувати додаткові санкції.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо відслідковувати роботу... і вводитимемо санкції у випадках, коли в цьому буде необхідність", - сказав він.

Держдеп відповідно до прийнятого конгресу США законом зобов'язаний запроваджувати такі санкції і має кожні три місяці доповідати конгресменам про вжиті заходи.

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Прайс уникнув відповіді на запитання журналіста, який цікавився, чи не стало проблемою небажання США вводити санкції проти компаній і судів, пов'язаних із ФРН. Журналіст хотів дізнатися, чи це не може стати лазівкою для того, щоб надалі уникати американських санкцій.

У понеділок стало відомо, що влада США вирішила розширити список санкцій, націлений проти "Північного потоку 2", додавши до нього компанію і судно.

Автор: Ольга Лузан
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До спини такі санкції
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24.11.2021 06:39 Відповісти
Нижче.
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24.11.2021 07:19 Відповісти
ДСС.(До Самісінької Сраки)
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24.11.2021 07:22 Відповісти
Германия уже обжирается газом и нефтией па самые турецкие памидоры...,типа Байрактары...,новый глава МИД Німеччини Аналена Бербок,типа партия Зеленіх каже....Северній потоп Путлера только через мой труп... Дама она сурьезная...
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24.11.2021 08:59 Відповісти
Делаем ставки Панове...какая страховая компания в Мире возьмется застраховать єто Мавзолейное дерьмо?
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24.11.2021 09:01 Відповісти
Шльодер и Меркель уже застраховали.Шльодер в совете директоров СП-1 а Меркель ждет место в совете директоров СП-2.
А пустующая труба СП-2 приносит им прибыли больше чем будет приносить работающая.Больше тысячи евриков за стоящий СП-2 лучше чем 200-220 за работающий.
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24.11.2021 09:10 Відповісти
Согласен. При таких прайсах на газ, пусть и дальше пустой стоит. А то запустят, цены враз обвалятся
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24.11.2021 09:31 Відповісти
США отменяет санкции. США вводит санкции.
Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучебе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно.
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24.11.2021 09:19 Відповісти
Что то мне кажется, госдеп с рашкой играют в одни ворота. Оба экспортёра, цены на газ взвинчивают. Строительство СП2 окупилось ещё до запуска.
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24.11.2021 09:26 Відповісти
 
 