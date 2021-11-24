Держдеп обіцяє запроваджувати нові санкції, пов’язані з "Північним потоком"

США й надалі стежитимуть за реалізацією проєкту "Північний потік 2" і за необхідності будуть запроваджувати додаткові санкції.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо відслідковувати роботу... і вводитимемо санкції у випадках, коли в цьому буде необхідність", - сказав він.

Держдеп відповідно до прийнятого конгресу США законом зобов'язаний запроваджувати такі санкції і має кожні три місяці доповідати конгресменам про вжиті заходи.

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Прайс уникнув відповіді на запитання журналіста, який цікавився, чи не стало проблемою небажання США вводити санкції проти компаній і судів, пов'язаних із ФРН. Журналіст хотів дізнатися, чи це не може стати лазівкою для того, щоб надалі уникати американських санкцій.

У понеділок стало відомо, що влада США вирішила розширити список санкцій, націлений проти "Північного потоку 2", додавши до нього компанію і судно.