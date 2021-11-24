Держдеп обіцяє запроваджувати нові санкції, пов’язані з "Північним потоком"
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США й надалі стежитимуть за реалізацією проєкту "Північний потік 2" і за необхідності будуть запроваджувати додаткові санкції.
Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжимо відслідковувати роботу... і вводитимемо санкції у випадках, коли в цьому буде необхідність", - сказав він.
Держдеп відповідно до прийнятого конгресу США законом зобов'язаний запроваджувати такі санкції і має кожні три місяці доповідати конгресменам про вжиті заходи.
Прайс уникнув відповіді на запитання журналіста, який цікавився, чи не стало проблемою небажання США вводити санкції проти компаній і судів, пов'язаних із ФРН. Журналіст хотів дізнатися, чи це не може стати лазівкою для того, щоб надалі уникати американських санкцій.
У понеділок стало відомо, що влада США вирішила розширити список санкцій, націлений проти "Північного потоку 2", додавши до нього компанію і судно.
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А пустующая труба СП-2 приносит им прибыли больше чем будет приносить работающая.Больше тысячи евриков за стоящий СП-2 лучше чем 200-220 за работающий.
Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучебе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно.