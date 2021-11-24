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Новости Экономика
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МВФ (3297) Меморандум (119) заработная плата (81)

Украина ограничит рост минзарплаты инфляцией +2%, – меморандум с МВФ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина ограничит рост минзарплаты инфляцией +2%, – меморандум с МВФ

Ограничения не будут касаться сфер обороны, образования и здравоохранения.

Украина обязалась ограничить рост минимальной заработной платы в пределах уровня инфляции +2% и усиливать адресность социальных программ, говорится в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ), который Фонд опубликовал в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно меморандуму, в то же время Украина будет уделять приоритетное внимание расходам на здравоохранение, образование, оборону и безопасность.

В частности, расходы на образование будут доведено до установленных законом 7,3% ВВП, как это установлено законодательством. При этом предлагается предусмотреть рост зарплат учителей на 8%, стипендий - на 50%.

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Госбюджет-2022 будет также предусматривать финансирование обороны и безопасности в объеме свыше минимального уровня 5% ВВП.

Также Украина взяла на себя обязательство предоставить субсидии на отопительный сезон 2021-2022 самым бедным муниципалитетам в размере до 1 млрд грн и поддержку всем местным органам власти путем отчисления в их бюджеты в 2022 году 4% налога на доходы физических лиц, или около 11,4 млрд грн.

Также читайте: Основной источник дохода для 55% украинцев - зарплата, почти четверть удовлетворил бы доход до 10 тыс. грн ежемесячно, - опрос "Рейтинга"

В то же время для обеспечения приоритетных расходов в 2022 году Украина намерена до конца ноября принять "ресурсный" законопроект 5600, который позволит в следующем году увеличить доходную часть на 0,5% ВВП.

"Мы намерены внести поправки в налоговый кодекс к концу ноября 2021 года. Мы планируем направить эти дополнительные доходы на капитальные затраты и увеличить ассигнования на программу ЖКХ, когда весной будут пересмотрены контракты на поставку газа с фиксированной ценой", – говорится в меморандуме.

Согласно обнародованным документам, в следующем году МВФ прогнозирует номинальный ВВП Украины на уровне 5,867 трлн грн по сравнению с 5,213 трлн грн в этом году.
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Топ комментарии
+14
Все, поднятие зарплат отменяется. А поднятие тарифов начинается.
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24.11.2021 19:35
+12
Враховуючи що офіційна інфляція в україні 2 рази нижча від реальної то виходить що мінімальна зарплата буде зростати в 2 рази повільніше ніж реальна інфляція. Тобто звичайні прості люди будуть біднішати швидкими темпами не дивлячись на зростання мін. зарплати!
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24.11.2021 19:44
+8
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
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24.11.2021 19:31
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Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
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24.11.2021 19:31 Ответить
Я бы сам лучше не сказал)
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24.11.2021 21:04 Ответить
И вот когда пролетарии перестанут петь хором, а займутся своим прямым делом - чисткой сараев, вот тогда разруха закончится сама собой… на память написал, прошу не судить за неточности
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24.11.2021 21:20 Ответить
Булгаков молодец
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25.11.2021 07:35 Ответить
Все, поднятие зарплат отменяется. А поднятие тарифов начинается.
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24.11.2021 19:35 Ответить
Дружище,ты что последние годы в коме был? Если зарплату поднимали на 10%, то тарифы на 40.
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24.11.2021 20:28 Ответить
А нада ж ещё и себе на чёрный день оставить
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24.11.2021 19:38 Ответить
Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by взяла на себя обязательство погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить 100-процентные расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.

"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", - говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и между Украиной и МВФ экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

Согласно новым количественным критериям, Украина должна обеспечить отсутствие долгов перед возобновляемой генерацией по состоянию на конец 2021 года и конец марта 2022 года.

Все, шоу с "похишем Ахметкой" для отвлечения люмпена уже не имеет смысла.
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24.11.2021 19:39 Ответить
... плохишем ...
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24.11.2021 20:21 Ответить
Ради очередного кредита теперь зарплату заморозят?
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24.11.2021 19:39 Ответить
нефиг раздувать пузырь, а то лопнет
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24.11.2021 20:16 Ответить
".5 года резвились веселились, а просчитали результат -- прослезились. Поднятие не больше 120 грн. в год. Надеюсь люмпену зелебобикам уже смешно.
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24.11.2021 20:19 Ответить
Враховуючи що офіційна інфляція в україні 2 рази нижча від реальної то виходить що мінімальна зарплата буде зростати в 2 рази повільніше ніж реальна інфляція. Тобто звичайні прості люди будуть біднішати швидкими темпами не дивлячись на зростання мін. зарплати!
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24.11.2021 19:44 Ответить
Ха-ха. Через 3 роки мінімальна зарплатня в Україні мала перевищити російську мінімальну зарплатню, але все, більше цього не буде. Навіщо українцям бути заможними ?

Дякуємо зеленському за це
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24.11.2021 19:56 Ответить
може краще середню зп порівняємо у нас та у кацапів ?.
до мінімалки прив'язані всі відрахування до бюджетів, тому хай залишать її в спокої а займуться розвитком інвестиційної привабливості, щоб середня росла, ну не та яку нам малюють у держстаті а реальна.
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24.11.2021 20:02 Ответить
Де мінімалка там і середня, але епоха бідності скінчилась, правда епоха бідності не українців .а друзів крадія зе. Подякуємо зе за це
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24.11.2021 20:25 Ответить
ну так для бюджетників це дуже ДУЖЕ важливо, тільки от біда без реального сектору економіки та ваша мінімалка то лише + до оподаткування та росту цін на ВСЕ.
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24.11.2021 20:28 Ответить
Так запарєбріком і так мінімалка нижча за нашу.
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24.11.2021 20:59 Ответить
чаушеску,жди другана...
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24.11.2021 20:14 Ответить
2 процента это в месяц? иначе не бьется с реальностью...
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24.11.2021 20:15 Ответить
межах рівня інфляції +2 Это что за 2 % ?
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24.11.2021 20:16 Ответить
Это обязательство власти реально заморозить зарплаты. Т.к реальная инфляция больше на порядок.
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24.11.2021 20:23 Ответить
Вряд ли на порядок. Не 100 % в год, все же. На самом деле у нас такими темпами редко росла минималка, кроме как перед выборами. Оф. инфляцию выведут в процентов 10-10,5 +2 % и будет 12. Закончим год с из в 6000, к концу года 6700 планируют, вот вам эти 11% и заплати в бюджет.
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25.11.2021 00:48 Ответить
опять будут грабить...
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24.11.2021 20:21 Ответить
І вже ніхто не згадує, що не йти на домовленості з МВФ - було одним з основних бажань виборців з числа 73%, для реалізації якого вони обрали зелень)))
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24.11.2021 20:27 Ответить
Да, то самое стадионное заявление "кожен українец..."
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24.11.2021 20:35 Ответить
всі пацани знають що вони обіцяють тьолкам, коли хочуть їм вдути. хочеш, зірку з неба, хочеш місяць, а хочеш, завтра в РАКС підем? але все це, завтра. а вдути хочу прямо зараз, прямо тут. ситуація, один в один.
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24.11.2021 20:33 Ответить
Короче зеленая власть обязалась недопустить рост зарплат, уроды.
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24.11.2021 20:47 Ответить
А как всё сладко начиналось, да? Тарифы пополам! Конец эпохи бедности! Да чо уж там… 73% мохнатых лохов под рукой, можно было и эльдорадо в каждую мазанку обещать…
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24.11.2021 21:29 Ответить
Эххх… Как же прав был булгаковский Шариков… У него был самый правильный рецепт любой революции..
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24.11.2021 21:16 Ответить
та то фигня, главное цены, цены поднять в 2-3 раза!
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24.11.2021 21:22 Ответить
ПОЗОР ПОЗОРНЫЙ !!! ВЛАСТЬ ЯВНО АНТИНАРОДНАЯ И БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД НАРОДОМ УКРАИНЫ !!! ЛЮДИ И ТАК ХЕР СОСУТ А ИМ ПРЕДЛАГАЮТ СОСАТЬ ДАВ А ТО И ТРИ !!!!
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24.11.2021 21:29 Ответить
Да будет нарид сосать и голосовать одновременно, потому что нарид такой уникальный.
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24.11.2021 21:31 Ответить
Минимальная зарплата это не про доходы граждан, а про размер налогов и сборов.
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24.11.2021 21:32 Ответить
Экономический рецепт Зеленского и его банда для народа Украины нехитрый: уменьшение роста зарплаты и увеличение налогов, что по факту парализует развитие экномики.
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24.11.2021 21:33 Ответить
Тю, так я вам еще 2.5 года назад обьяснял, что зе-упырь дорвался до власти с одной целью - грабить тупорылых имбицилов73%. Он себе положит в офшорный карман 700 млн, а вам потом прийдется отдавать эти бабки за счет заморозки ваших зарплат при росте цен. Молодцы идиоты73%, сделали себя вместе!
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24.11.2021 21:58 Ответить
Ідіоти...
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24.11.2021 22:13 Ответить
А где в меморандуме о зарплатах?
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25.11.2021 00:21 Ответить
 
 