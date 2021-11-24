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Україна обмежить зростання мінзарплати інфляцією +2%, – меморандум із МВФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна обмежить зростання мінзарплати інфляцією +2%, – меморандум із МВФ

Обмеження не стосуватиметься сфер оборони, освіти та охорони здоров’я.

Україна зобов'язалася обмежити зростання мінімальної заробітної плати в межах рівня інфляції +2% і посилювати адресність соціальних програм. Про це йдеться в меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Фонд опублікував в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з меморандумом, у цей час Україна приділятиме пріоритетну увагу витратам на охорону здоров'я, освіту, оборону та безпеку.

Зокрема, витрати на освіту будуть доведені до 7,3% ВВП, як це встановлено законодавством. Водночас пропонується передбачити зростання зарплат вчителів на 8%, стипендій – на 50%.

Держбюджет-2022 також передбачатиме фінансування оборони і безпеки в обсязі понад мінімальний рівень 5% ВВП.

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Також Україна взяла на себе зобов'язання надати субсидії на опалювальний сезон 2021-2022 найбіднішим муніципалітетам у розмірі до 1 млрд грн і підтримку всім місцевим органам влади шляхом відрахування в їхні бюджети в 2022 році 4% податку на доходи фізичних осіб, або близько 11,4 млрд грн.

Водночас для забезпечення пріоритетних витрат у 2022 році Україна має намір до кінця листопада ухвалити "ресурсний" законопроект 5600, який дасть змогу наступного року збільшити дохідну частину на 0,5% ВВП.

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"Ми маємо намір внести поправки до Податкового кодексу до кінця листопада 2021 року. Ми плануємо спрямувати ці додаткові доходи на капітальні витрати і збільшити асигнування на програму ЖКГ, коли навесні будуть переглянуті контракти на постачання газу з фіксованою ціною", – йдеться в меморандумі.

Згідно з оприлюдненими документами, наступного року МВФ прогнозує номінальний ВВП України на рівні 5,867 трлн грн порівняно з 5,213 трлн грн цьогоріч.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Все, поднятие зарплат отменяется. А поднятие тарифов начинается.
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24.11.2021 19:35
+12
Враховуючи що офіційна інфляція в україні 2 рази нижча від реальної то виходить що мінімальна зарплата буде зростати в 2 рази повільніше ніж реальна інфляція. Тобто звичайні прості люди будуть біднішати швидкими темпами не дивлячись на зростання мін. зарплати!
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24.11.2021 19:44
+8
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
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24.11.2021 19:31
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Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
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24.11.2021 19:31 Відповісти
Я бы сам лучше не сказал)
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24.11.2021 21:04 Відповісти
И вот когда пролетарии перестанут петь хором, а займутся своим прямым делом - чисткой сараев, вот тогда разруха закончится сама собой… на память написал, прошу не судить за неточности
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24.11.2021 21:20 Відповісти
Булгаков молодец
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25.11.2021 07:35 Відповісти
Все, поднятие зарплат отменяется. А поднятие тарифов начинается.
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24.11.2021 19:35 Відповісти
Дружище,ты что последние годы в коме был? Если зарплату поднимали на 10%, то тарифы на 40.
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24.11.2021 20:28 Відповісти
А нада ж ещё и себе на чёрный день оставить
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24.11.2021 19:38 Відповісти
Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by взяла на себя обязательство погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить 100-процентные расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.

"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", - говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и между Украиной и МВФ экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

Согласно новым количественным критериям, Украина должна обеспечить отсутствие долгов перед возобновляемой генерацией по состоянию на конец 2021 года и конец марта 2022 года.

Все, шоу с "похишем Ахметкой" для отвлечения люмпена уже не имеет смысла.
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24.11.2021 19:39 Відповісти
... плохишем ...
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24.11.2021 20:21 Відповісти
Ради очередного кредита теперь зарплату заморозят?
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24.11.2021 19:39 Відповісти
нефиг раздувать пузырь, а то лопнет
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24.11.2021 20:16 Відповісти
".5 года резвились веселились, а просчитали результат -- прослезились. Поднятие не больше 120 грн. в год. Надеюсь люмпену зелебобикам уже смешно.
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24.11.2021 20:19 Відповісти
Враховуючи що офіційна інфляція в україні 2 рази нижча від реальної то виходить що мінімальна зарплата буде зростати в 2 рази повільніше ніж реальна інфляція. Тобто звичайні прості люди будуть біднішати швидкими темпами не дивлячись на зростання мін. зарплати!
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24.11.2021 19:44 Відповісти
Ха-ха. Через 3 роки мінімальна зарплатня в Україні мала перевищити російську мінімальну зарплатню, але все, більше цього не буде. Навіщо українцям бути заможними ?

Дякуємо зеленському за це
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24.11.2021 19:56 Відповісти
може краще середню зп порівняємо у нас та у кацапів ?.
до мінімалки прив'язані всі відрахування до бюджетів, тому хай залишать її в спокої а займуться розвитком інвестиційної привабливості, щоб середня росла, ну не та яку нам малюють у держстаті а реальна.
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24.11.2021 20:02 Відповісти
Де мінімалка там і середня, але епоха бідності скінчилась, правда епоха бідності не українців .а друзів крадія зе. Подякуємо зе за це
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24.11.2021 20:25 Відповісти
ну так для бюджетників це дуже ДУЖЕ важливо, тільки от біда без реального сектору економіки та ваша мінімалка то лише + до оподаткування та росту цін на ВСЕ.
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24.11.2021 20:28 Відповісти
Так запарєбріком і так мінімалка нижча за нашу.
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24.11.2021 20:59 Відповісти
чаушеску,жди другана...
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24.11.2021 20:14 Відповісти
2 процента это в месяц? иначе не бьется с реальностью...
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24.11.2021 20:15 Відповісти
межах рівня інфляції +2 Это что за 2 % ?
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24.11.2021 20:16 Відповісти
Это обязательство власти реально заморозить зарплаты. Т.к реальная инфляция больше на порядок.
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24.11.2021 20:23 Відповісти
Вряд ли на порядок. Не 100 % в год, все же. На самом деле у нас такими темпами редко росла минималка, кроме как перед выборами. Оф. инфляцию выведут в процентов 10-10,5 +2 % и будет 12. Закончим год с из в 6000, к концу года 6700 планируют, вот вам эти 11% и заплати в бюджет.
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25.11.2021 00:48 Відповісти
опять будут грабить...
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24.11.2021 20:21 Відповісти
І вже ніхто не згадує, що не йти на домовленості з МВФ - було одним з основних бажань виборців з числа 73%, для реалізації якого вони обрали зелень)))
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24.11.2021 20:27 Відповісти
Да, то самое стадионное заявление "кожен українец..."
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24.11.2021 20:35 Відповісти
всі пацани знають що вони обіцяють тьолкам, коли хочуть їм вдути. хочеш, зірку з неба, хочеш місяць, а хочеш, завтра в РАКС підем? але все це, завтра. а вдути хочу прямо зараз, прямо тут. ситуація, один в один.
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24.11.2021 20:33 Відповісти
Короче зеленая власть обязалась недопустить рост зарплат, уроды.
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24.11.2021 20:47 Відповісти
А как всё сладко начиналось, да? Тарифы пополам! Конец эпохи бедности! Да чо уж там… 73% мохнатых лохов под рукой, можно было и эльдорадо в каждую мазанку обещать…
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24.11.2021 21:29 Відповісти
Эххх… Как же прав был булгаковский Шариков… У него был самый правильный рецепт любой революции..
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24.11.2021 21:16 Відповісти
та то фигня, главное цены, цены поднять в 2-3 раза!
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24.11.2021 21:22 Відповісти
ПОЗОР ПОЗОРНЫЙ !!! ВЛАСТЬ ЯВНО АНТИНАРОДНАЯ И БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД НАРОДОМ УКРАИНЫ !!! ЛЮДИ И ТАК ХЕР СОСУТ А ИМ ПРЕДЛАГАЮТ СОСАТЬ ДАВ А ТО И ТРИ !!!!
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24.11.2021 21:29 Відповісти
Да будет нарид сосать и голосовать одновременно, потому что нарид такой уникальный.
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24.11.2021 21:31 Відповісти
Минимальная зарплата это не про доходы граждан, а про размер налогов и сборов.
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24.11.2021 21:32 Відповісти
Экономический рецепт Зеленского и его банда для народа Украины нехитрый: уменьшение роста зарплаты и увеличение налогов, что по факту парализует развитие экномики.
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24.11.2021 21:33 Відповісти
Тю, так я вам еще 2.5 года назад обьяснял, что зе-упырь дорвался до власти с одной целью - грабить тупорылых имбицилов73%. Он себе положит в офшорный карман 700 млн, а вам потом прийдется отдавать эти бабки за счет заморозки ваших зарплат при росте цен. Молодцы идиоты73%, сделали себя вместе!
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24.11.2021 21:58 Відповісти
Ідіоти...
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24.11.2021 22:13 Відповісти
А где в меморандуме о зарплатах?
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25.11.2021 00:21 Відповісти
 
 