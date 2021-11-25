РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12821 посетитель онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
16 299 51
армия РФ (15394) граница (4749) Россия (91316)

Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины. ФОТО

Аналитики из Conflict Intelligence Team опубликовали новые данные, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники к границам с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по ссылке на CIT.

Так, 19 ноября на станции Мичуринск-Воронежский засняли эшелон с боеприпасами, машинами химической разведки РХМ-6 и тяжелой огнеметной системой "Солнцепек", следовавший в Масловку (Воронежская область РФ). Исследователи предполагают, что он мог перевозить технику 20-го полка РХБЗ, который также входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и дислоцируется в 10 км от станции Ильино.

Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины 01

Также фиксируется прибытие российских войск в оккупированный Крым. Речь идет, например, о 34-й отдельной мотострелковой бригаде армии РФ, погрузку которой засняли в Ставрополье 11 ноября, а также о 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, эшелон с танками Т-72Б3 которой попал на видео по дороге в Крым.

Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины 02

Также читайте: Перемещения войск РФ у границ Украины "крайне необычны", а заявления об учениях делаются для прикрытия, - заместитель генсека НАТО Джоанэ

Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины 03

Стоит отметить, что в 2008 году последнее соединение (тогда 18-я отдельная мотострелковая бригада) принимало участие в войне в Грузии. Эшелон с танками следует на станцию Айвазовская, куда в апреле этого года везли войска 58-й армии, расположившиеся тогда на полигоне Опук на Керченском полуострове в Крыму (по состоянию на 22 ноября этот полигон пустует).

Аналитики CIT отмечают, что количество свозимой к границе Украины техники "настораживает", и ее "лишь с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих частей". Так, только за последние несколько дней появились два видео, где эшелоны из БМП-3 и БТР-82 следуют из Буя, где расположена 22-я центральная база хранения техники, в Валуйках в 23 км от границы с Украиной, где 3-я мотострелковая дивизия. Кроме того, туда же, вероятно, прибыл состав с гаубицами "Мста-Б" (его происхождение установить не удалось).

Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины 04

Читайте: Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях

Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины 05

По мнению аналитиков, переброска войск происходит сравнительно медленно. Однако, если она будет проходить в таком же темпе до января, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.

Исследователи согласны с оценками исследований, что "готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута по меньшей мере не ранее начала следующего года".

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
І в такий час недоросль святкує ДН свого опікуна на держдачі 4 дні.
показать весь комментарий
25.11.2021 00:07
+17
показать весь комментарий
25.11.2021 00:18
+17
Ну, шо ж… Треба змастити кулемет та очікувати на бурятів.

Свої італійські унітази я їм точно не віддам.
показать весь комментарий
25.11.2021 00:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І в такий час недоросль святкує ДН свого опікуна на держдачі 4 дні.
показать весь комментарий
25.11.2021 00:07 Ответить
Некоторые и на Мальдивах отдыхали в своё время.
показать весь комментарий
25.11.2021 08:59 Ответить
Один раз за 5 років? А уставший атвавйни відпочиває кожен місяць.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:40 Ответить
Суть не в том "сколько",суть в поступке.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:48 Ответить
Суть в том, сколько.
Посиди сам 5 лет без отпуска, норм?
показать весь комментарий
25.11.2021 10:53 Ответить
Да,мышление у вас колхозное. Не зря вас лохов сделали...и будут делать.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:55 Ответить
Меня не сделали - я как голосовал за Порошенко, так и буду.
Скажи честно, га выборы ходил? За кого голосовал?
показать весь комментарий
25.11.2021 11:18 Ответить
Итог: это и есть "колхозное мышление" - предъявлять к другим требования, которые ты сам не выполняешь.
показать весь комментарий
25.11.2021 12:04 Ответить
Давайте не будем разводить срач. Мой выбор на выборах не имеет никакого отношения. Он уже был сделан . Могу огорчить вас , не голосовал за зелень и за Порошенко голосовать не буду!!! У него был шанс войти в историю Украины,но ...
Два раза в одну реку не войти.
показать весь комментарий
25.11.2021 12:17 Ответить
Ифан , ты сказал правду, ты мог голосовать только за вофкуТупина, идешьнах нестройными рядами...
показать весь комментарий
25.11.2021 12:31 Ответить
Я понял тебя, ватный длбб, -*это друХое*
показать весь комментарий
25.11.2021 12:29 Ответить
Не заважайте неЛоху - у нього досі похмілля після "дня єрмака".
показать весь комментарий
25.11.2021 00:13 Ответить
Та ні то воно ще від переляку не відійшло, коли йому біля меморіалу н
Небесній сотні "Ганьба і зрадник" кричали.
показать весь комментарий
25.11.2021 01:39 Ответить
Ну значить будемо палити той металолом,іншого варіанту нема!
показать весь комментарий
25.11.2021 00:17 Ответить
чим палити ?

із молотовим кидатись під гусениці ?

***** кожен рік провалює дежзамовлення
показать весь комментарий
25.11.2021 00:37 Ответить
Зато многомиллиардные госзаказы ежегодно и регулярно выплачиваются Ахметову по *зельоным тарифам*, спасибо Петьке
показать весь комментарий
25.11.2021 01:28 Ответить
Дороги ЗЕвіслюка для кацапів робить щоб зручніше до Києва добралися.
А щорічні ДОЗи провалював щоб ВСУ москалям не заважала.
показать весь комментарий
25.11.2021 01:41 Ответить
А українська армія та мешканці України ніяк не зможуть юзати відремонтовані та нові дороги?!
Шось я ніде на шляхах України не помітив табличьок "виключно для російської армії"...
показать весь комментарий
25.11.2021 11:45 Ответить
Странно, выплачивается Ахметке сейчас,а спасибо Петьке который 2,5 года как не у руля . Плохому танцору вечно Петька мещает.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:20 Ответить
Таке буває... коли попередній "власник дєржави" напідписував з власниками сонячних та вітрогенерацій стіки "ніштяків" в договорах як "гарантований покупець", шо за їх виконання по виплатам у нового "власника" волосся дибом на голові стає!
показать весь комментарий
25.11.2021 11:49 Ответить
у нового "власника" волосся дибом на голові стає. все 2,5 года?как встало так и не опускается.Таке буває... коли вместо управления государством,нюхают дороги
показать весь комментарий
27.11.2021 22:41 Ответить
*Петька* - твой сожитель в теплотрассах Чебоксар ,чмошник
показать весь комментарий
25.11.2021 12:35 Ответить
На 2022 год "Лучу" не заказано ни одного ПТРК ! Ни одного. Бубочка защищать страну от этого металлолома не собирается.
показать весь комментарий
25.11.2021 01:08 Ответить
Цікаво, звідкіля така інформація ?
показать весь комментарий
25.11.2021 02:15 Ответить
Звідси:
https://mil.in.ua/uk/news/na-2022-rik-kb-luch-ne-otrymalo-vid-minoborony-zamovlen-na-ptrk/
показать весь комментарий
25.11.2021 07:13 Ответить
Цікаво, а коли держава замовляє на наступний рік, після того як прийме бюджет на наступний рік
, чи до того ?
показать весь комментарий
25.11.2021 08:23 Ответить
Цікавий, промий шніфти від сечі і побачиш, що навіть на 2021 рік оборонне держзамовлення провалене майже повністю. А ракети "Вільха", "Нептун" взагалі при блазнях не виробляють. Тому, окупація станеться швидко і без великих втрат для русні..На жаль..
показать весь комментарий
25.11.2021 08:30 Ответить
ДержККБ "Луч" у 2021 році отримало від Міністерства оборони замовлення на сотню ракет "Вільха". Також триває виготовлення першого дивізіону комплексу РК-360 МЦ "Нептун" .

Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов розповів про поточний стан робіт за флагманськими проектами держпідприємства "Нептун" та "Вільха".

Зокрема, в інтерв'ю виданню "Тексти". 08 вересня 2021, 19:19
показать весь комментарий
25.11.2021 08:47 Ответить
подивився що таке "шніфт", та ти вася зек з Одеси ?
показать весь комментарий
25.11.2021 08:51 Ответить
*любезный*, не ссы в труссссы, огребете по полной ,сейчас не 14й, это будет ваша последняя войнушка ,пытается пугать оно тут ,хрюсское хитрожопое животное..
показать весь комментарий
25.11.2021 12:40 Ответить
Хз будет, не будет война зимой.. но готовы обязаны быть.
Однако вы только представьте себе, какая будет в мире реакция, если российская армия под своей тряпкой триколором с боями вторгнется в Украину.
В этом случае мировое сообщество уже не сможет отделаться своей «глубокой обеспокоенностью, озабоченостью.
Возможно РФ занимает выжидательную позицию и надеется, что Козак добьется «слива» Украины под Кремль. сепаратным переговорам банковой ОП Киева и Москвы. России, наоборот, шумиха сейчас невыгодна -такие вещи делаются втихаря, чтобы лишь постфактум поставить Запад перед фактом о свершившемся событии.
Тем более, сейчас из-за кризиса с мигрантами и плюс приостановлена сертификация Северного потока-2, а Украина допущена к участию в сертификации.
Если же Россия начнет военную операцию против Украины, да еще с авиацией и ракетами, с Россией обязаны будут разрывать все торгово-экономические отношения как со страной агрессором и ввести эмбарго против нее, ввести жесткие санкции против компаний "Газпром" и "Роснефть", заморозка счетов олигархов приближенных к путину и на самого хйла путина. заблокировать активы российских госбанков, ввести жесткий запрет на операции с российскими гособлигациями. Все это хйлу путина надо?? Сомневаюсь. Но фиг его что в его больной башке.
показать весь комментарий
25.11.2021 02:24 Ответить
Совершенно точно (и на счет Банковой тоже - именно на это и надеются).
показать весь комментарий
25.11.2021 08:12 Ответить
Выгодно- не выгодно,"что бы вы понимали,он йо бнутый"
показать весь комментарий
25.11.2021 11:23 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 00:18 Ответить
Ну, шо ж… Треба змастити кулемет та очікувати на бурятів.

Свої італійські унітази я їм точно не віддам.
показать весь комментарий
25.11.2021 00:19 Ответить

Олаф Шольц (СДПН) - новий канцлер Німеччини.

Також новообрані на даний момент глави уряду:

▫️Віце-канцлери - Роберт Хаберт від «Зелених» та Крістіан Ліндер від СДПН;

▫️Глава МЗС - Анналена Бербок від «Зелених»;

▫️Міністр фінансів - Крістіан Ліндер;

▫️Глава МВС - Христина Ламбрехт від СДПН.

Знаєте, що помірно радує? Міністр закордонних справ - симпатик України та противниця СП-2.
З`явився промінь надії на певні корективи проросійського курсу Берліна.
Sharp`s
показать весь комментарий
25.11.2021 00:58 Ответить
все это ширма и ерунда, Украине от их новой коалиции не холодно и не жарко. Будет та же политика как и при Меркель, обеспокоенность, сосаться в десна с путиным. В то же время коалиция желает тесно сотрудничать с Россией в вопросах решения глобальных проблем и энергетики.
Представители новой коалиции также хотят запустить между Германией и Россией безвизовые поездки для молодежи до 25 лет. передает немецкое издание Der Spiegel.
https://www.spiegel.de/politik/koalitionsvertrag-der-ampel-parteien-im-wortlaut-darauf-haben-sich-spd-gruene-und-fdp-geeinigt-a-3e25c4da-088a-4971-8a4d-4797a4ecf089
показать весь комментарий
25.11.2021 02:30 Ответить
Нам это до задницы.На 8 год войны оборонные предприятия не загружены и на одну смену нет комплектации войск и их переброску как на границу к Луке там и формирования армий на Сумском направлении и Харькова.Не говоря уже о других.Мы дебилы !У нас заводы у нас возможности а мы всё смотрим на запад.А запад на нас как на убогих которые неспособны на 7 год войны реально поставить на рейки все заводы.Это как кот который сел на яйца и орёт потому что ему лень встать.Кто нам доктор что у нас война и вместо того что бы защищать страну страдаем откровенной фигнёй?На верху полный трешь.На нас мир смотрит как на дебилов !Любая бы другая страна танки самолёты и прочую технику сутками бы штамповала и создавала армию.
показать весь комментарий
25.11.2021 03:11 Ответить
«Любая бы другая страна танки самолёты и прочую технику сутками бы штамповала и создавала армию.»
САБОТАЖНИКОВ на Гиляку !!!😀
показать весь комментарий
25.11.2021 07:30 Ответить
Совковый металолом. Нам бы побольше Байрактаров и других ударных беспилотников
показать весь комментарий
25.11.2021 01:27 Ответить
В первую очередь нам побольше мозгов !Что бы подымать армию и не выбирать зелобобика и ему подобных...
показать весь комментарий
25.11.2021 03:12 Ответить
поселок. Валуйки это Белгородская обл....23 км от Харькова....харьковское направление.

Но тут сегодня ОБСЕ сообщает что РФ за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донбасса десятки цистерн с горючим, вагоны боеприпасов и 19 колонн с вооружением.
Речь идет о периоде с 9 октября по 11 ноября 2021 года. РФ готовит наступление на Донбассе.
Еще есть инофрмация от польского военного портала Defence24. Кремль може наважитися на нове вторгнення, використовуючи саме терени окупованого Донбасу. Вістря атаки" може бути спрямоване саме на Маріуполь. Відрізати Україну від азов моря - ціль мінімум.
https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_kreml_navazhitsja_na_nove_vtorgnennja_vistrja_ataki_mozhe_buti_sprjamovane_na_mariupol-5354.html
показать весь комментарий
25.11.2021 01:37 Ответить
Тут головне, чи сприймають її? А то наше теперішнє керівництво ЗСУ каже шо "це все інформаційна атака і нагнітання". Інакше кажучи, у керівництва держави "синдром страуса"
показать весь комментарий
25.11.2021 07:20 Ответить
Я вже зебілам казав колись- попереду справжня, велика війна. З військовим станом, бомбардуваннями міст та іншими омріяними ніштяками.
З сотнями тисяч загиблих.
Пам'ятаєте як ви кляли Пороха за відсутність військового стану та перемир'я, коли ваша душа рвалася в бій?
Ваш гетьман Голобородько скоро поведе вас в цей бій.
показать весь комментарий
25.11.2021 08:14 Ответить
это дерьмак с зе-упырем, 4 дня праздновали грядущую сдачу Украины куйлу
показать весь комментарий
25.11.2021 08:17 Ответить
А раньше они никуда не передвигались, по Ставропольскому краю, и в Крым. Зачем как по команде запугивают несчастный лохторат? Это жжж неспроста.
показать весь комментарий
25.11.2021 08:34 Ответить
Насрать ...пущай возят свой хлам
Как задолбали эти эксперДы уже тошнят все
показать весь комментарий
25.11.2021 21:50 Ответить
 
 