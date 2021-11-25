Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Аналитики из Conflict Intelligence Team опубликовали новые данные, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники к границам с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ по ссылке на CIT.
Так, 19 ноября на станции Мичуринск-Воронежский засняли эшелон с боеприпасами, машинами химической разведки РХМ-6 и тяжелой огнеметной системой "Солнцепек", следовавший в Масловку (Воронежская область РФ). Исследователи предполагают, что он мог перевозить технику 20-го полка РХБЗ, который также входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и дислоцируется в 10 км от станции Ильино.
Также фиксируется прибытие российских войск в оккупированный Крым. Речь идет, например, о 34-й отдельной мотострелковой бригаде армии РФ, погрузку которой засняли в Ставрополье 11 ноября, а также о 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, эшелон с танками Т-72Б3 которой попал на видео по дороге в Крым.
Стоит отметить, что в 2008 году последнее соединение (тогда 18-я отдельная мотострелковая бригада) принимало участие в войне в Грузии. Эшелон с танками следует на станцию Айвазовская, куда в апреле этого года везли войска 58-й армии, расположившиеся тогда на полигоне Опук на Керченском полуострове в Крыму (по состоянию на 22 ноября этот полигон пустует).
Аналитики CIT отмечают, что количество свозимой к границе Украины техники "настораживает", и ее "лишь с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих частей". Так, только за последние несколько дней появились два видео, где эшелоны из БМП-3 и БТР-82 следуют из Буя, где расположена 22-я центральная база хранения техники, в Валуйках в 23 км от границы с Украиной, где 3-я мотострелковая дивизия. Кроме того, туда же, вероятно, прибыл состав с гаубицами "Мста-Б" (его происхождение установить не удалось).
По мнению аналитиков, переброска войск происходит сравнительно медленно. Однако, если она будет проходить в таком же темпе до января, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.
Исследователи согласны с оценками исследований, что "готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута по меньшей мере не ранее начала следующего года".
Пожалуйста, подождите...
Посиди сам 5 лет без отпуска, норм?
Скажи честно, га выборы ходил? За кого голосовал?
Два раза в одну реку не войти.
Небесній сотні "Ганьба і зрадник" кричали.
із молотовим кидатись під гусениці ?
***** кожен рік провалює дежзамовлення
А щорічні ДОЗи провалював щоб ВСУ москалям не заважала.
Шось я ніде на шляхах України не помітив табличьок "виключно для російської армії"...
https://mil.in.ua/uk/news/na-2022-rik-kb-luch-ne-otrymalo-vid-minoborony-zamovlen-na-ptrk/
, чи до того ?
Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов розповів про поточний стан робіт за флагманськими проектами держпідприємства "Нептун" та "Вільха".
Зокрема, в інтерв'ю виданню "Тексти". 08 вересня 2021, 19:19
Однако вы только представьте себе, какая будет в мире реакция, если российская армия под своей тряпкой триколором с боями вторгнется в Украину.
В этом случае мировое сообщество уже не сможет отделаться своей «глубокой обеспокоенностью, озабоченостью.
Возможно РФ занимает выжидательную позицию и надеется, что Козак добьется «слива» Украины под Кремль. сепаратным переговорам банковой ОП Киева и Москвы. России, наоборот, шумиха сейчас невыгодна -такие вещи делаются втихаря, чтобы лишь постфактум поставить Запад перед фактом о свершившемся событии.
Тем более, сейчас из-за кризиса с мигрантами и плюс приостановлена сертификация Северного потока-2, а Украина допущена к участию в сертификации.
Если же Россия начнет военную операцию против Украины, да еще с авиацией и ракетами, с Россией обязаны будут разрывать все торгово-экономические отношения как со страной агрессором и ввести эмбарго против нее, ввести жесткие санкции против компаний "Газпром" и "Роснефть", заморозка счетов олигархов приближенных к путину и на самого хйла путина. заблокировать активы российских госбанков, ввести жесткий запрет на операции с российскими гособлигациями. Все это хйлу путина надо?? Сомневаюсь. Но фиг его что в его больной башке.
Свої італійські унітази я їм точно не віддам.
Олаф Шольц (СДПН) - новий канцлер Німеччини.
Також новообрані на даний момент глави уряду:
▫️Віце-канцлери - Роберт Хаберт від «Зелених» та Крістіан Ліндер від СДПН;
▫️Глава МЗС - Анналена Бербок від «Зелених»;
▫️Міністр фінансів - Крістіан Ліндер;
▫️Глава МВС - Христина Ламбрехт від СДПН.
Знаєте, що помірно радує? Міністр закордонних справ - симпатик України та противниця СП-2.
З`явився промінь надії на певні корективи проросійського курсу Берліна.
Sharp`s
Представители новой коалиции также хотят запустить между Германией и Россией безвизовые поездки для молодежи до 25 лет. передает немецкое издание Der Spiegel.
https://www.spiegel.de/politik/koalitionsvertrag-der-ampel-parteien-im-wortlaut-darauf-haben-sich-spd-gruene-und-fdp-geeinigt-a-3e25c4da-088a-4971-8a4d-4797a4ecf089
САБОТАЖНИКОВ на Гиляку !!!😀
Но тут сегодня ОБСЕ сообщает что РФ за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донбасса десятки цистерн с горючим, вагоны боеприпасов и 19 колонн с вооружением.
Речь идет о периоде с 9 октября по 11 ноября 2021 года. РФ готовит наступление на Донбассе.
Еще есть инофрмация от польского военного портала Defence24. Кремль може наважитися на нове вторгнення, використовуючи саме терени окупованого Донбасу. Вістря атаки" може бути спрямоване саме на Маріуполь. Відрізати Україну від азов моря - ціль мінімум.
https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_kreml_navazhitsja_na_nove_vtorgnennja_vistrja_ataki_mozhe_buti_sprjamovane_na_mariupol-5354.html
З сотнями тисяч загиблих.
Пам'ятаєте як ви кляли Пороха за відсутність військового стану та перемир'я, коли ваша душа рвалася в бій?
Ваш гетьман Голобородько скоро поведе вас в цей бій.
Как задолбали эти эксперДы уже тошнят все