"Слуги народа" предлагают упростить увольнение языкового омбудсмена

Депутаты монобольшинства зарегистрировали законопроект, упрощающий отставку Уполномоченного по защите государственного языка.

Текст законопроекта №6336 опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Языкового омбудсмена предлагают увольнять еще по двум критериям:

признание Кабмином деятельности омбудсмена неудовлетворительной по результатам рассмотрения ежегодного отчета;

"в других случаях" по представлению премьера.

Авторы законопроекта считают, что это "устранит пробел в законодательстве, заключающийся в отсутствии политической ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей омбудсменом".

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Инициаторами законопроекта являются 39 народных депутатов. В частности, Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Андрей Клочко, Галина Третьякова, Евгений Брагар, Юлия Гришина.

Сейчас уполномоченный назначается и увольняется Кабмином, и есть только 9 причин для такого увольнения: подача им заявления, по состоянию здоровья, нарушение требований несовместимости, привлечение к ответственности за нарушение закона, поддержка многоязычия вопреки Конституции, обвинительный приговор, прекращение его гражданства, признание его без вести пропавшим или в случае его смерти.

"Слуги" же предлагают увольнять языкового омбудсмена просто по представлению премьера или признав его работу "неудовлетворительной".