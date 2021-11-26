"Слуги народа" предлагают упростить увольнение языкового омбудсмена
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутаты монобольшинства зарегистрировали законопроект, упрощающий отставку Уполномоченного по защите государственного языка.
Текст законопроекта №6336 опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
Языкового омбудсмена предлагают увольнять еще по двум критериям:
- признание Кабмином деятельности омбудсмена неудовлетворительной по результатам рассмотрения ежегодного отчета;
- "в других случаях" по представлению премьера.
Авторы законопроекта считают, что это "устранит пробел в законодательстве, заключающийся в отсутствии политической ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей омбудсменом".
Инициаторами законопроекта являются 39 народных депутатов. В частности, Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Андрей Клочко, Галина Третьякова, Евгений Брагар, Юлия Гришина.
Сейчас уполномоченный назначается и увольняется Кабмином, и есть только 9 причин для такого увольнения: подача им заявления, по состоянию здоровья, нарушение требований несовместимости, привлечение к ответственности за нарушение закона, поддержка многоязычия вопреки Конституции, обвинительный приговор, прекращение его гражданства, признание его без вести пропавшим или в случае его смерти.
"Слуги" же предлагают увольнять языкового омбудсмена просто по представлению премьера или признав его работу "неудовлетворительной".
Пожалуйста, подождите...
Все д-мо собралось.
Тобі лука дояр таку винагороду призначив гнида продажна? Коли будеш йти по вул. к маркса і по вул членіна не пече печія що продався падло?
Потрібно звільнити єдиного не прокацапського представника влади, ще й не кацапа чи малаЙця, а українця.
Прийняття цьої хотілки неможливе. Пару випустять, гроші від кураторів відроблють.
А взагалі це не варто виїденого яйця.
потерпевшиХініціаторів. бУжанський, гетьманцев, трет'якова та інше зелене лайно.
- выбрать в презики тупого карлика чужого народа в президенты, соплеменники которого убили голодом миллионы украинцев, и который осмеивал это - это запредельный адовый Ад..
Брагар і Третьякова та інші депутати від «Слуг народу» на чолі з Бужанським подали спеціальний законопроект, який терміново розглядається на наступному тижні для того, щоб можна було звільнити з посади мовного омбудсмена, в даному випадку це Тарас Кремінь, який чесно і професійно виконує свою роботу», - заявив Княжицький.
Він також наголосив, що на сьогодні законодавство захищає омбудсмена з питань мови і прав людини від зміни політичного керівництва країни, задля забезпечення їх ефективної роботи.
«Змінити його розпорядженням Кабінету міністрів неможливо, бо закон, який ми підготували з громадськими активістами, багатьма українцями передбачає незалежність мовного омбудсмена, так само як омбудсмена з прав людини, щоб він мав захист на час зміни влади.
Вони хочуть скасувати цю незалежність і звільнити мовного омбудсмена за те, що він якісно виконує свою роботу», - підкреслив народний депутат.
Или это Вы про настоящего Президента Украины, которого сейчас нет?
- Знаю! Порошенко - президент! А Зеленський - "президентозамісний продукт"... Ну як котлети з перловки!...
Пи....Ят и пИ....ят (c)
Лонгрид про газ. Поговорим о том как Витренко помог заработать Фирташу почти $100 млн только в ЭТОМ ОКТЯБРЕ!
---> https://ibigdan.livejournal.com/27616121.html
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Супер.