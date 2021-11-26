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"Слуги народа" предлагают упростить увольнение языкового омбудсмена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги народа" предлагают упростить увольнение языкового омбудсмена

Депутаты монобольшинства зарегистрировали законопроект, упрощающий отставку Уполномоченного по защите государственного языка.

Текст законопроекта №6336 опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Языкового омбудсмена предлагают увольнять еще по двум критериям:

  • признание Кабмином деятельности омбудсмена неудовлетворительной по результатам рассмотрения ежегодного отчета;
  • "в других случаях" по представлению премьера.

Авторы законопроекта считают, что это "устранит пробел в законодательстве, заключающийся в отсутствии политической ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей омбудсменом".

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Инициаторами законопроекта являются 39 народных депутатов. В частности, Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Андрей Клочко, Галина Третьякова, Евгений Брагар, Юлия Гришина.

Сейчас уполномоченный назначается и увольняется Кабмином, и есть только 9 причин для такого увольнения: подача им заявления, по состоянию здоровья, нарушение требований несовместимости, привлечение к ответственности за нарушение закона, поддержка многоязычия вопреки Конституции, обвинительный приговор, прекращение его гражданства, признание его без вести пропавшим или в случае его смерти.

"Слуги" же предлагают увольнять языкового омбудсмена просто по представлению премьера или признав его работу "неудовлетворительной".

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Топ комментарии
+40
Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. В тому числі Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина. Джерело: https://censor.net/ua/n3301603
Все д-мо собралось.
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25.11.2021 17:24
+30
Україною керують чужинці, котрі тваринно ненавидять Українство.
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25.11.2021 17:30
+23
Ригально- зебільне бидло ніяк не заспокоїться.
Потрібно звільнити єдиного не прокацапського представника влади, ще й не кацапа чи малаЙця, а українця.
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25.11.2021 17:30
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Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. В тому числі Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина. Джерело: https://censor.net/ua/n3301603
Все д-мо собралось.
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25.11.2021 17:24 Ответить
ну на манeжe усьо тe жe
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25.11.2021 17:25 Ответить
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25.11.2021 17:42 Ответить
Реанш кремлівських гнид триває ,мовне питання в них як кістка в горлі !!!))))
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25.11.2021 17:43 Ответить
Уся гоп компанія ворогів України. А ворогів .... отож.
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25.11.2021 18:21 Ответить
Бужанський, Гетманцев, Клочко, Брагар, Гришина - все московские шавки. Проводят указку кремля
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25.11.2021 18:45 Ответить
А облегченное увольнение депутатов когда проголосуете?
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25.11.2021 17:24 Ответить
от суки! от тварюки!
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25.11.2021 17:24 Ответить
Є зустрічна пропозиція-спростити звільнення слуг народу...
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25.11.2021 17:27 Ответить
Кремін-тримайся...
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25.11.2021 17:45 Ответить
...заберіть брудні руки геть від української мови...
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25.11.2021 17:52 Ответить
Нехай зареєструють закон який затвердить якого народу вони слуги.Це не слуги народу, а бісові слуги і нехай горять у пеклі.
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25.11.2021 17:28 Ответить
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25.11.2021 17:51 Ответить

Тобі лука дояр таку винагороду призначив гнида продажна? Коли будеш йти по вул. к маркса і по вул членіна не пече печія що продався падло?
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25.11.2021 18:10 Ответить
Заткнись! Людина не винна що живе під Білоруссю і користується "Київстаром" через білоруську вишку!
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25.11.2021 19:54 Ответить
Коли мені знадобиться порада вельмишановного пана Яр Холодний то я звернусь. Не розповідай що мені робить,а я не буду казати куди пану піти.ПТН-ПНХ
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25.11.2021 21:02 Ответить
Чуєш "нешановний"! Я тебе вже не раз "мордою по столу возив"! Пропоную - "не наривайся"! Тобі до Pawlo Kit у патріотизмі - "як куцому - до зайця"!
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25.11.2021 21:09 Ответить
Коли треба буде твоя думка -звернусь.пнх
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25.11.2021 21:27 Ответить
Туди куди ти мене посилаєш я не піду - туди тебе багато хто часто туди посилає А я ще й там з тобою зіткнуться не хочу - твого смердіння мені і тут вистачає!
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25.11.2021 21:35 Ответить
Лікуйся.
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25.11.2021 21:39 Ответить
Мені не треба... Це тебе бідолаху - "ковбасить" і тіпає ...
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25.11.2021 21:50 Ответить
Я до тебе не звертався,а що до твого звернення,то мій діагноз що тобі треба лікар,бо лізеш туди куди сірко буй не совав.
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25.11.2021 21:58 Ответить
Я ж кажу - лікуваться треба тобі - бо "ковбасить" і тіпає!
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25.11.2021 21:59 Ответить
Якщо ти гнида не знаєш що цей павло-кіт давно втік до бульбонії і 20років поспіль обирає дояра ,то є твої проблеми. Воно ходить по вул членіна ,кирлимаркса,клєрицеткін,а мене повчає життю. То ПНХ разом з ним дояром і ******.
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25.11.2021 21:38 Ответить
А ти "негнида" де ходиш ? По "Дубровніку" - у Сімферополі? Чи по парку Щербакова у Донецьку?
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25.11.2021 21:45 Ответить
Я живу на півночі України де одні з перших провели декомунізацію де нема жодного пам"ятника катам і куди не потрапить жодна кацапо-бульбашська курва щоб окупувати мою садибу.
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25.11.2021 21:52 Ответить
Судячи з твоїх дописів - од тебе "ватою" на кілометр пре!
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25.11.2021 21:58 Ответить
Від тебе тхне павлом -кітом,лукою -дояром,і ******-лайном, бо ти їх підтримуєш. Хай щастить на вул к-маркса.
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25.11.2021 22:02 Ответить
Бачу-бачу! Значить я "попав у точку - ач як ти "психонув"!
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25.11.2021 22:16 Ответить
Довго тобі недоношеному треба чекати щоб я на тебе зригнув.Зазвичай я гидую кацапів і їх яззік а ти незрозумілий комуняк,такий як кіт павло.І попав ти у дупу,то твоя (точка)
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25.11.2021 22:35 Ответить
Ох же ж тебе тіпає! Я все більше і більше стверждуюся в думці що ти точно "козачок засланий" Про це (в першу чергу) свідчить твоя "суперпатріотичність" Вона неприродна - надто сильно "вишиванку" на грудях рвеш
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25.11.2021 22:41 Ответить
ПНХ- разом з окупантами.
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25.11.2021 22:44 Ответить
Ну я ж тобі сказав - я не ходжу туди куди тебе посилають!
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25.11.2021 22:50 Ответить
Це тому що ти така ж сама ********** як і павло кіт? То йдіть разом з ним-козли.
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25.11.2021 23:37 Ответить
Цікаво - який процент вам платять за знання української мови?
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26.11.2021 05:10 Ответить
Пан дебіл?
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26.11.2021 08:54 Ответить
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26.11.2021 09:46 Ответить
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25.11.2021 18:06 Ответить
Тварини досі волають бо втратили корито.
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26.11.2021 11:22 Ответить
Україною керують чужинці, котрі тваринно ненавидять Українство.
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25.11.2021 17:30 Ответить
Ось в цьому і є коріння всіх нагараздів України !!! Відсутність реальної української державної влади !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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25.11.2021 17:46 Ответить
Ригально- зебільне бидло ніяк не заспокоїться.
Потрібно звільнити єдиного не прокацапського представника влади, ще й не кацапа чи малаЙця, а українця.
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25.11.2021 17:30 Ответить
По-перше, не йдеться саме про Креміня, а взагалі. Хоча відомо, що цим бужанським він, як кістка у горлі. Ця купка зрадників мала право зареєструвати, вона ним скористалася.
Прийняття цьої хотілки неможливе. Пару випустять, гроші від кураторів відроблють.
А взагалі це не варто виїденого яйця.
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25.11.2021 17:42 Ответить
Так, до чого тут Кремінь? Ви ж не вірите в чістоЄ соВпаденіЄ? Особливо з огляду на перелік потерпевшиХ ініціаторів. бУжанський, гетьманцев, трет'якова та інше зелене лайно.
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25.11.2021 17:50 Ответить
украинцы мегатолерантны,но всему есть предел..
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25.11.2021 17:31 Ответить
предела нет
- выбрать в презики тупого карлика чужого народа в президенты, соплеменники которого убили голодом миллионы украинцев, и который осмеивал это - это запредельный адовый Ад..
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25.11.2021 17:44 Ответить
"Кацапствующие" як завжди проти
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25.11.2021 17:33 Ответить
Пропоную замість слова "омбудсмен" вставити "Слуга народу" (їх там стільки, на чолі з ЗЕ!), "Єрмак" (цього завхоза, як і Льовочкіна при овочі треба міняти бо гниє) або "зашкварений" ротовими викидами для відволікання уваги від зашкварів тих, хто згаданий раніше
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25.11.2021 17:34 Ответить
Ось тих 39 кацапів сбу має нагнути на 15років і жопоблок в придачу!!!
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25.11.2021 17:34 Ответить
Да, да Бужанского туда поставьте.
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25.11.2021 17:35 Ответить
Нет-уж ребЬята - все , что касается языка , то для вас это должна быть вААще запретная тема ( не@ер этот вопрос совсем трогать - не ваше это ) .
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25.11.2021 17:36 Ответить
краще піаніста звільніть.
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25.11.2021 17:45 Ответить
Ау, зебіли-патріоти, чим вас не влаштовує робота Тараса Креміня?

Брагар і Третьякова та інші депутати від «Слуг народу» на чолі з Бужанським подали спеціальний законопроект, який терміново розглядається на наступному тижні для того, щоб можна було звільнити з посади мовного омбудсмена, в даному випадку це Тарас Кремінь, який чесно і професійно виконує свою роботу», - заявив Княжицький.

Він також наголосив, що на сьогодні законодавство захищає омбудсмена з питань мови і прав людини від зміни політичного керівництва країни, задля забезпечення їх ефективної роботи.

«Змінити його розпорядженням Кабінету міністрів неможливо, бо закон, який ми підготували з громадськими активістами, багатьма українцями передбачає незалежність мовного омбудсмена, так само як омбудсмена з прав людини, щоб він мав захист на час зміни влади.
Вони хочуть скасувати цю незалежність і звільнити мовного омбудсмена за те, що він якісно виконує свою роботу», - підкреслив народний депутат.
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25.11.2021 17:46 Ответить
Суки народа.
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25.11.2021 17:47 Ответить
Зелёная кремлёвская прислуга люто ненавидит Украину, украинцев и украинский язык. ФСБ или кремль проплатили "слугам" эту антиукраинскую языковую диверсию. "Слуги" готовы и мать родную на органы продать, лишь бы услужить кремлёвской крысе....
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25.11.2021 17:49 Ответить
Українофобськи потвори активізувалися, поки президент відсутній...
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25.11.2021 17:49 Ответить
Можно подумать, что президент не такой.
Или это Вы про настоящего Президента Украины, которого сейчас нет?
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25.11.2021 17:55 Ответить
Угадали, именно про него. Полшестого -- кто угодно, но не президент.
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25.11.2021 18:08 Ответить
- Куме! А знаєте чим Порошенко відрізняється від Зеленського?
- Знаю! Порошенко - президент! А Зеленський - "президентозамісний продукт"... Ну як котлети з перловки!...
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25.11.2021 20:00 Ответить
А навіщо спрощувати? Диктатор Зеля вже запроваджує іврит державним?
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25.11.2021 17:50 Ответить
посмотри кто в авторах - вопрос отпадет
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25.11.2021 17:53 Ответить
самые гнусные из авторов законопроекта давно напрашиваются на упрощение применения к ним суда и следствия, вплоть до отмены оных и переходу сразу к исполнению приговора
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25.11.2021 17:52 Ответить
Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. В тому числі Максим Бужанський / Креминь как то проскочил мимо Коломойского. Главный кадровик Украины с юмором. Директором Украинского института национальной памяти Коломойский ставит еврея Дробовича. Вора Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины Одесскую киностудию назначает министром культуры. Шкарлета, укравшего диссертацию, ставит министром образования и науки. После отказа Виндмана стать министром обороны на эту должность Коломойский ставит подозреваемого в госизмене Тарана. Украинцы тоже посмеялись бы вместе с Коломойским, гражданином Израиля, военного союзника Путина. Если бы не война.
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25.11.2021 17:53 Ответить
Борьба с олигархами по-зеленски:

Пи....Ят и пИ....ят (c)

Лонгрид про газ. Поговорим о том как Витренко помог заработать Фирташу почти $100 млн только в ЭТОМ ОКТЯБРЕ!

---> https://ibigdan.livejournal.com/27616121.html
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25.11.2021 17:53 Ответить
39 обнаглевших антиукраинских, пропутинских негодяев, назначенцы комуняки зе, которых давно пора лишить гражданства и выселить в ОРДЛО.
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25.11.2021 18:02 Ответить
Высылать только по минным полям!!!
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25.11.2021 18:44 Ответить
Готовий сценарій для другого сезону серіалу Гра у кальмара.
Одна серія в онлайні.
Супер.
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25.11.2021 18:55 Ответить
Втратимо мову - втратимо державу!
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25.11.2021 18:22 Ответить
Якого народу ці слуги точно не украінського ,це вороги п'ята колона як опзж і як вони прийняли дружно закон украінофоба бужанського про заборону антисимітизму. Коли вже біомаса зрозуміє кого вони обрали.
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25.11.2021 18:57 Ответить
в Українців є зустрічна пропозиція - спростити усунення з жирного місця зрадника-прездобола та кріпаків-хабарників депутан
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25.11.2021 19:18 Ответить
А ця блін неякісна ТРетьякова вже всіх бідних покастріровала тепер взялась за мову украінофоби
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25.11.2021 19:26 Ответить
 
 