"Слуги народу" пропонують спростити звільнення мовного омбудсмена
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Депутати монобільшості зареєстрували законопроєкт, що спрощує звільнення Уповноваженого із захисту державної мови.
Текст законопроєкту №6336 опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями:
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визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;
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"в інших випадках" за поданням прем’єра.
Автори законопроєкту вважають, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".
Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. Зокрема Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина.
Зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін, і є лише 9 причин для такого звільнення: подання ним заяви, за станом здоров’я, порушення вимог несумісності, притягнення до відповідальності за порушення закону, підтримка багатомовності всупереч Конституції, обвинувальний вирок, припинення його громадянства, визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.
"Слуги" ж пропонують звільняти мовного омбудсмена просто за поданням прем’єра або визнавши його роботу "незадовільною".
Будь ласка, зачекайте...
Все д-мо собралось.
Тобі лука дояр таку винагороду призначив гнида продажна? Коли будеш йти по вул. к маркса і по вул членіна не пече печія що продався падло?
Потрібно звільнити єдиного не прокацапського представника влади, ще й не кацапа чи малаЙця, а українця.
Прийняття цьої хотілки неможливе. Пару випустять, гроші від кураторів відроблють.
А взагалі це не варто виїденого яйця.
потерпевшиХініціаторів. бУжанський, гетьманцев, трет'якова та інше зелене лайно.
- выбрать в презики тупого карлика чужого народа в президенты, соплеменники которого убили голодом миллионы украинцев, и который осмеивал это - это запредельный адовый Ад..
Брагар і Третьякова та інші депутати від «Слуг народу» на чолі з Бужанським подали спеціальний законопроект, який терміново розглядається на наступному тижні для того, щоб можна було звільнити з посади мовного омбудсмена, в даному випадку це Тарас Кремінь, який чесно і професійно виконує свою роботу», - заявив Княжицький.
Він також наголосив, що на сьогодні законодавство захищає омбудсмена з питань мови і прав людини від зміни політичного керівництва країни, задля забезпечення їх ефективної роботи.
«Змінити його розпорядженням Кабінету міністрів неможливо, бо закон, який ми підготували з громадськими активістами, багатьма українцями передбачає незалежність мовного омбудсмена, так само як омбудсмена з прав людини, щоб він мав захист на час зміни влади.
Вони хочуть скасувати цю незалежність і звільнити мовного омбудсмена за те, що він якісно виконує свою роботу», - підкреслив народний депутат.
Или это Вы про настоящего Президента Украины, которого сейчас нет?
- Знаю! Порошенко - президент! А Зеленський - "президентозамісний продукт"... Ну як котлети з перловки!...
Пи....Ят и пИ....ят (c)
Лонгрид про газ. Поговорим о том как Витренко помог заработать Фирташу почти $100 млн только в ЭТОМ ОКТЯБРЕ!
---> https://ibigdan.livejournal.com/27616121.html
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Супер.