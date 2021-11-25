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"Слуги народу" пропонують спростити звільнення мовного омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуги народу" пропонують спростити звільнення мовного омбудсмена

Депутати монобільшості зареєстрували законопроєкт, що спрощує звільнення Уповноваженого із захисту державної мови.

Текст законопроєкту №6336 опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями:

  • визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;

  • "в інших випадках" за поданням прем’єра.

Читайте: "У мене немає опонентів, а є відверті вороги України", - мовний омбудсмен Кремінь

Автори законопроєкту вважають, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".

Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. Зокрема Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина.

Зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін, і є лише 9 причин для такого звільнення: подання ним заяви, за станом здоров’я, порушення вимог несумісності, притягнення до відповідальності за порушення закону, підтримка багатомовності всупереч Конституції, обвинувальний вирок, припинення його громадянства, визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.

Також читайте: Українська є рідною мовою для 78% українців, - опитування

"Слуги" ж пропонують звільняти мовного омбудсмена просто за поданням прем’єра або визнавши його роботу "незадовільною".

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Топ коментарі
+40
Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. В тому числі Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина. Джерело: https://censor.net/ua/n3301603
Все д-мо собралось.
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25.11.2021 17:24
+30
Україною керують чужинці, котрі тваринно ненавидять Українство.
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25.11.2021 17:30
+23
Ригально- зебільне бидло ніяк не заспокоїться.
Потрібно звільнити єдиного не прокацапського представника влади, ще й не кацапа чи малаЙця, а українця.
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25.11.2021 17:30
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Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. В тому числі Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина. Джерело: https://censor.net/ua/n3301603
Все д-мо собралось.
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25.11.2021 17:24 Відповісти
ну на манeжe усьо тe жe
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25.11.2021 17:25 Відповісти
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25.11.2021 17:42 Відповісти
Реанш кремлівських гнид триває ,мовне питання в них як кістка в горлі !!!))))
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25.11.2021 17:43 Відповісти
Уся гоп компанія ворогів України. А ворогів .... отож.
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25.11.2021 18:21 Відповісти
Бужанський, Гетманцев, Клочко, Брагар, Гришина - все московские шавки. Проводят указку кремля
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25.11.2021 18:45 Відповісти
А облегченное увольнение депутатов когда проголосуете?
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25.11.2021 17:24 Відповісти
от суки! от тварюки!
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25.11.2021 17:24 Відповісти
Є зустрічна пропозиція-спростити звільнення слуг народу...
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25.11.2021 17:27 Відповісти
Кремін-тримайся...
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25.11.2021 17:45 Відповісти
...заберіть брудні руки геть від української мови...
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25.11.2021 17:52 Відповісти
Нехай зареєструють закон який затвердить якого народу вони слуги.Це не слуги народу, а бісові слуги і нехай горять у пеклі.
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25.11.2021 17:28 Відповісти
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25.11.2021 17:51 Відповісти

Тобі лука дояр таку винагороду призначив гнида продажна? Коли будеш йти по вул. к маркса і по вул членіна не пече печія що продався падло?
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25.11.2021 18:10 Відповісти
Заткнись! Людина не винна що живе під Білоруссю і користується "Київстаром" через білоруську вишку!
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25.11.2021 19:54 Відповісти
Коли мені знадобиться порада вельмишановного пана Яр Холодний то я звернусь. Не розповідай що мені робить,а я не буду казати куди пану піти.ПТН-ПНХ
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25.11.2021 21:02 Відповісти
Чуєш "нешановний"! Я тебе вже не раз "мордою по столу возив"! Пропоную - "не наривайся"! Тобі до Pawlo Kit у патріотизмі - "як куцому - до зайця"!
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25.11.2021 21:09 Відповісти
Коли треба буде твоя думка -звернусь.пнх
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25.11.2021 21:27 Відповісти
Туди куди ти мене посилаєш я не піду - туди тебе багато хто часто туди посилає А я ще й там з тобою зіткнуться не хочу - твого смердіння мені і тут вистачає!
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25.11.2021 21:35 Відповісти
Лікуйся.
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25.11.2021 21:39 Відповісти
Мені не треба... Це тебе бідолаху - "ковбасить" і тіпає ...
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25.11.2021 21:50 Відповісти
Я до тебе не звертався,а що до твого звернення,то мій діагноз що тобі треба лікар,бо лізеш туди куди сірко буй не совав.
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25.11.2021 21:58 Відповісти
Я ж кажу - лікуваться треба тобі - бо "ковбасить" і тіпає!
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25.11.2021 21:59 Відповісти
Якщо ти гнида не знаєш що цей павло-кіт давно втік до бульбонії і 20років поспіль обирає дояра ,то є твої проблеми. Воно ходить по вул членіна ,кирлимаркса,клєрицеткін,а мене повчає життю. То ПНХ разом з ним дояром і ******.
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25.11.2021 21:38 Відповісти
А ти "негнида" де ходиш ? По "Дубровніку" - у Сімферополі? Чи по парку Щербакова у Донецьку?
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25.11.2021 21:45 Відповісти
Я живу на півночі України де одні з перших провели декомунізацію де нема жодного пам"ятника катам і куди не потрапить жодна кацапо-бульбашська курва щоб окупувати мою садибу.
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25.11.2021 21:52 Відповісти
Судячи з твоїх дописів - од тебе "ватою" на кілометр пре!
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25.11.2021 21:58 Відповісти
Від тебе тхне павлом -кітом,лукою -дояром,і ******-лайном, бо ти їх підтримуєш. Хай щастить на вул к-маркса.
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25.11.2021 22:02 Відповісти
Бачу-бачу! Значить я "попав у точку - ач як ти "психонув"!
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25.11.2021 22:16 Відповісти
Довго тобі недоношеному треба чекати щоб я на тебе зригнув.Зазвичай я гидую кацапів і їх яззік а ти незрозумілий комуняк,такий як кіт павло.І попав ти у дупу,то твоя (точка)
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25.11.2021 22:35 Відповісти
Ох же ж тебе тіпає! Я все більше і більше стверждуюся в думці що ти точно "козачок засланий" Про це (в першу чергу) свідчить твоя "суперпатріотичність" Вона неприродна - надто сильно "вишиванку" на грудях рвеш
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25.11.2021 22:41 Відповісти
ПНХ- разом з окупантами.
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25.11.2021 22:44 Відповісти
Ну я ж тобі сказав - я не ходжу туди куди тебе посилають!
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25.11.2021 22:50 Відповісти
Це тому що ти така ж сама ********** як і павло кіт? То йдіть разом з ним-козли.
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25.11.2021 23:37 Відповісти
Цікаво - який процент вам платять за знання української мови?
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26.11.2021 05:10 Відповісти
Пан дебіл?
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26.11.2021 08:54 Відповісти
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26.11.2021 09:46 Відповісти
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25.11.2021 18:06 Відповісти
Тварини досі волають бо втратили корито.
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26.11.2021 11:22 Відповісти
Україною керують чужинці, котрі тваринно ненавидять Українство.
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25.11.2021 17:30 Відповісти
Ось в цьому і є коріння всіх нагараздів України !!! Відсутність реальної української державної влади !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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25.11.2021 17:46 Відповісти
Ригально- зебільне бидло ніяк не заспокоїться.
Потрібно звільнити єдиного не прокацапського представника влади, ще й не кацапа чи малаЙця, а українця.
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25.11.2021 17:30 Відповісти
По-перше, не йдеться саме про Креміня, а взагалі. Хоча відомо, що цим бужанським він, як кістка у горлі. Ця купка зрадників мала право зареєструвати, вона ним скористалася.
Прийняття цьої хотілки неможливе. Пару випустять, гроші від кураторів відроблють.
А взагалі це не варто виїденого яйця.
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25.11.2021 17:42 Відповісти
Так, до чого тут Кремінь? Ви ж не вірите в чістоЄ соВпаденіЄ? Особливо з огляду на перелік потерпевшиХ ініціаторів. бУжанський, гетьманцев, трет'якова та інше зелене лайно.
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25.11.2021 17:50 Відповісти
украинцы мегатолерантны,но всему есть предел..
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25.11.2021 17:31 Відповісти
предела нет
- выбрать в презики тупого карлика чужого народа в президенты, соплеменники которого убили голодом миллионы украинцев, и который осмеивал это - это запредельный адовый Ад..
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25.11.2021 17:44 Відповісти
"Кацапствующие" як завжди проти
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25.11.2021 17:33 Відповісти
Пропоную замість слова "омбудсмен" вставити "Слуга народу" (їх там стільки, на чолі з ЗЕ!), "Єрмак" (цього завхоза, як і Льовочкіна при овочі треба міняти бо гниє) або "зашкварений" ротовими викидами для відволікання уваги від зашкварів тих, хто згаданий раніше
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25.11.2021 17:34 Відповісти
Ось тих 39 кацапів сбу має нагнути на 15років і жопоблок в придачу!!!
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25.11.2021 17:34 Відповісти
Да, да Бужанского туда поставьте.
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25.11.2021 17:35 Відповісти
Нет-уж ребЬята - все , что касается языка , то для вас это должна быть вААще запретная тема ( не@ер этот вопрос совсем трогать - не ваше это ) .
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25.11.2021 17:36 Відповісти
краще піаніста звільніть.
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25.11.2021 17:45 Відповісти
Ау, зебіли-патріоти, чим вас не влаштовує робота Тараса Креміня?

Брагар і Третьякова та інші депутати від «Слуг народу» на чолі з Бужанським подали спеціальний законопроект, який терміново розглядається на наступному тижні для того, щоб можна було звільнити з посади мовного омбудсмена, в даному випадку це Тарас Кремінь, який чесно і професійно виконує свою роботу», - заявив Княжицький.

Він також наголосив, що на сьогодні законодавство захищає омбудсмена з питань мови і прав людини від зміни політичного керівництва країни, задля забезпечення їх ефективної роботи.

«Змінити його розпорядженням Кабінету міністрів неможливо, бо закон, який ми підготували з громадськими активістами, багатьма українцями передбачає незалежність мовного омбудсмена, так само як омбудсмена з прав людини, щоб він мав захист на час зміни влади.
Вони хочуть скасувати цю незалежність і звільнити мовного омбудсмена за те, що він якісно виконує свою роботу», - підкреслив народний депутат.
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25.11.2021 17:46 Відповісти
Суки народа.
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25.11.2021 17:47 Відповісти
Зелёная кремлёвская прислуга люто ненавидит Украину, украинцев и украинский язык. ФСБ или кремль проплатили "слугам" эту антиукраинскую языковую диверсию. "Слуги" готовы и мать родную на органы продать, лишь бы услужить кремлёвской крысе....
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25.11.2021 17:49 Відповісти
Українофобськи потвори активізувалися, поки президент відсутній...
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25.11.2021 17:49 Відповісти
Можно подумать, что президент не такой.
Или это Вы про настоящего Президента Украины, которого сейчас нет?
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25.11.2021 17:55 Відповісти
Угадали, именно про него. Полшестого -- кто угодно, но не президент.
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25.11.2021 18:08 Відповісти
- Куме! А знаєте чим Порошенко відрізняється від Зеленського?
- Знаю! Порошенко - президент! А Зеленський - "президентозамісний продукт"... Ну як котлети з перловки!...
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25.11.2021 20:00 Відповісти
А навіщо спрощувати? Диктатор Зеля вже запроваджує іврит державним?
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25.11.2021 17:50 Відповісти
посмотри кто в авторах - вопрос отпадет
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25.11.2021 17:53 Відповісти
самые гнусные из авторов законопроекта давно напрашиваются на упрощение применения к ним суда и следствия, вплоть до отмены оных и переходу сразу к исполнению приговора
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25.11.2021 17:52 Відповісти
Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів. В тому числі Максим Бужанський / Креминь как то проскочил мимо Коломойского. Главный кадровик Украины с юмором. Директором Украинского института национальной памяти Коломойский ставит еврея Дробовича. Вора Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины Одесскую киностудию назначает министром культуры. Шкарлета, укравшего диссертацию, ставит министром образования и науки. После отказа Виндмана стать министром обороны на эту должность Коломойский ставит подозреваемого в госизмене Тарана. Украинцы тоже посмеялись бы вместе с Коломойским, гражданином Израиля, военного союзника Путина. Если бы не война.
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25.11.2021 17:53 Відповісти
Борьба с олигархами по-зеленски:

Пи....Ят и пИ....ят (c)

Лонгрид про газ. Поговорим о том как Витренко помог заработать Фирташу почти $100 млн только в ЭТОМ ОКТЯБРЕ!

---> https://ibigdan.livejournal.com/27616121.html
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25.11.2021 17:53 Відповісти
39 обнаглевших антиукраинских, пропутинских негодяев, назначенцы комуняки зе, которых давно пора лишить гражданства и выселить в ОРДЛО.
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25.11.2021 18:02 Відповісти
Высылать только по минным полям!!!
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25.11.2021 18:44 Відповісти
Готовий сценарій для другого сезону серіалу Гра у кальмара.
Одна серія в онлайні.
Супер.
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25.11.2021 18:55 Відповісти
Втратимо мову - втратимо державу!
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25.11.2021 18:22 Відповісти
Якого народу ці слуги точно не украінського ,це вороги п'ята колона як опзж і як вони прийняли дружно закон украінофоба бужанського про заборону антисимітизму. Коли вже біомаса зрозуміє кого вони обрали.
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25.11.2021 18:57 Відповісти
в Українців є зустрічна пропозиція - спростити усунення з жирного місця зрадника-прездобола та кріпаків-хабарників депутан
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25.11.2021 19:18 Відповісти
А ця блін неякісна ТРетьякова вже всіх бідних покастріровала тепер взялась за мову украінофоби
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25.11.2021 19:26 Відповісти
 
 