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ЦПК просит журналистов задать несколько вопросов Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦПК просит журналистов задать несколько вопросов Зеленскому

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" озвучила вопросы, которые хотела бы услышать на пресс-марафоне президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении ЦПК в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые журналисты, если кого-то пригласили на пресс-конференцию, спросите Зеленского:

📌 Почему Офис президента, нарушая договоренности с западными партнерами, блокирует избрание руководителя САП?

📌 Что там с безотлагательной ликвидацией Окружного админсуда Киева?

📌 Почему прокурор Венедиктова блокирует передачу в суд дела Роттердам+?

📌 Стоит ли ждать реальной реформы СБУ?

📌 За какие заслуги назначают таких персонажей как Шурма?", - написали в ЦПК.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.

Журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, собираются прийти к месту его проведения в знак протеста против цензуры.

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Топ комментарии
+7
Навіщо? Всеодно збрехне...
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25.11.2021 21:53
+6
Такі питаня не можна ставити потерпілому,бо всі побачать ЩО СИДИТЬ у кріслі президента.
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25.11.2021 21:55
+6
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25.11.2021 22:06
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Навіщо? Всеодно збрехне...
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25.11.2021 21:53 Ответить
хм.. а если задать вопросы с АК и не дожидаться ответов !?
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25.11.2021 23:27 Ответить
Такі питаня не можна ставити потерпілому,бо всі побачать ЩО СИДИТЬ у кріслі президента.
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25.11.2021 21:55 Ответить
Та ви що, такі питання задавати, зовсім здуріли. Не можна, табу.
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25.11.2021 21:57 Ответить
Та да. Оно же обосциться. Неудобно будет пред камерами.
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25.11.2021 22:03 Ответить
Владимир какой-там (не помню отчества) расскажите какой вы умный и смелый, ну и честный как голобородько?
Порадуйте нас.
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25.11.2021 21:57 Ответить
Утром пица, вечером ответы. Бабочка без пиццы не соображает. Оно и с пиццей у него туго с мышлением, но без неё дело совсем плохо
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25.11.2021 21:57 Ответить
Кто ж позволит накидать льда в теплую ванну Потерпевшего?
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25.11.2021 22:01 Ответить
он не потерпевший , у него всё ОК …вертольёты , путешествия , баблишко капает …пацан в порядке , в отличии от страны на которой оно паразитируе
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25.11.2021 22:04 Ответить
питання перше і останне, "чі е в опі не зрадники?"
вже починаю міняти думку про жулю-канадію.. - може вона була?
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25.11.2021 22:01 Ответить
як діти, їй бо... Ви ще за "вагнергейт" спитайте =)
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25.11.2021 22:03 Ответить
на мою, не експертну, думку, доцільно й показово було б журналістській спільноті проігнорувати зустріч із совкодрочером.
це б цілком відповідало тому, на що воно заслуговує.
та, на жаль, натомість журналісти бігають й клянчуть в "допущених" поставити питання, тим самим принижуючись перед цим чмом.
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25.11.2021 22:04 Ответить
Пресконференція для "своїх": "Прямий" та інші незалежні ЗМІ знову не акредитували на захід за участі Зеленського
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".
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25.11.2021 22:04 Ответить
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25.11.2021 22:06 Ответить
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25.11.2021 22:07 Ответить
там список вопросов можно продолжать и продолжать ,,,
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25.11.2021 22:07 Ответить
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25.11.2021 22:08 Ответить
вот о чем я подумал

- может быть Ермак, Татаров, Демченко служат Зели как гарантия его личной безопасности в случае оккупации Московией Украины?
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25.11.2021 22:11 Ответить
хочете почути щось хороше та зрозуміле, запитайте в Безуглої. вона просто супер доповідач. му, бе, ме....
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25.11.2021 22:14 Ответить
Ще питання:
Чому партія "важдя" на Закарпатті вже в опозиції, а в решта регіонах ще ні???
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25.11.2021 23:01 Ответить
Зачем так много вопросов, достаточно одного - Хер ты галаганский когда же ты пойдешь на йух!!!!!!!!!
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25.11.2021 23:04 Ответить
люди просять поставити презику зеленському пару десятків скипидарових клізм!
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25.11.2021 23:36 Ответить
Выкатили список приглашенных СМИ
Liga.net
РБК Україна
24 канал
Свобода слова Савіка Шустера
Українські новини
Інтерфакс Україна
Обозреватель
1+1
5 канал
Reuters
Deutsche Welle
ДОМ
УНІАН
Укрінформ
ТРК Україна
AFP
Цензор.нет
Bloomberg
Радіо Cвобода
КП в Україні
Українська правда
Бабель
СТБ
Фокус
Кореспондент
НВ
Інтер
Forbes Україна
ICTV
LB.ua
UA: Перший
BBC
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25.11.2021 23:41 Ответить
У меня вопрос один
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26.11.2021 02:04 Ответить
Ці ху_ї мене бісять Коли у владі кроти московські ті лиш корупцією переймаються .Такі як вони теж зводять акценти з вічною боротьбою з гідрою корупції тоді як по гарному цю шоблу всі б вже мали виносити за держзраду і як би в нас були журналісти а не працівники публічних домів то вагнергейт мав бути консолідованим питанням від всіх медіа і громдск. орг. до чинної прості госпаді влади

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26.11.2021 05:08 Ответить
Чому прокурорка Венедіктова блокує передачу до суду справи Роттердам+? Джерело: https://censor.net/ua/n3301655
Дебіли не виліковні !!!
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26.11.2021 06:50 Ответить
 
 