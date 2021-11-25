ЦПК просит журналистов задать несколько вопросов Зеленскому
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Общественная организация "Центр противодействия коррупции" озвучила вопросы, которые хотела бы услышать на пресс-марафоне президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в сообщении ЦПК в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые журналисты, если кого-то пригласили на пресс-конференцию, спросите Зеленского:
📌 Почему Офис президента, нарушая договоренности с западными партнерами, блокирует избрание руководителя САП?
📌 Что там с безотлагательной ликвидацией Окружного админсуда Киева?
📌 Почему прокурор Венедиктова блокирует передачу в суд дела Роттердам+?
📌 Стоит ли ждать реальной реформы СБУ?
📌 За какие заслуги назначают таких персонажей как Шурма?", - написали в ЦПК.
Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.
Журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, собираются прийти к месту его проведения в знак протеста против цензуры.
Пожалуйста, подождите...
Порадуйте нас.
вже починаю міняти думку про жулю-канадію.. - може вона була?
це б цілком відповідало тому, на що воно заслуговує.
та, на жаль, натомість журналісти бігають й клянчуть в "допущених" поставити питання, тим самим принижуючись перед цим чмом.
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".
- может быть Ермак, Татаров, Демченко служат Зели как гарантия его личной безопасности в случае оккупации Московией Украины?
Чому партія "важдя" на Закарпатті вже в опозиції, а в решта регіонах ще ні???
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